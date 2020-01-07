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Резонанс Шумана.

15:14. 7 января 2020 91 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

На 05.01.2020 скачок. Будет еще, и более сильный. Ощутят все. 

sra

shm

Источник: http://sosrff.tsu.ru/?page_id=7

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