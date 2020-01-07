Резонанс Шумана.
15:14. 7 января 2020 91 просмотр Нет комментариев Опубликовал: BlackCat
На 05.01.2020 скачок. Будет еще, и более сильный. Ощутят все.
Источник: http://sosrff.tsu.ru/?page_id=7
На 05.01.2020 скачок. Будет еще, и более сильный. Ощутят все.
Источник: http://sosrff.tsu.ru/?page_id=7
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Тщеславие всегда казалось мне не пороком, а болезнью; но если ты говоришь высокомерно, что ты не тщеславен, значит, ты горд, а гордость есть бо́льший грех, чем тщеславие. Я не одобряю, жизнь скудеет в тщеславном, и такой человек стоит на месте, он ссыхается.