Поверхность Земли и окружающий её слой ионосферы (наиболее плотный слой Хевисайда на высоте 100 -120 км) образуют две сферы, помещённые одна в другую, полость между которыми ограничена проводящими поверхностями . Такая система в физике называется шаровым конденсатором. Разность потенциалов между сферами земного конденсатора достигает сотен тысяч вольт.

Если возникшая в полости резонатора электромагнитная волна после огибания земного шара снова совпадет с собственной фазой, то есть входит в резонанс, то образуется «стоячая волна» длиной около 38 000 км, огибающая Землю за 0,13 секунды. Даже без дополнительной подпитки она может существовать довольно долго.

Эта напряженность несколько снижается всякий раз, когда где-нибудь на земле происходит гроза. Происходит частичный разряд ионосферного слоя. Но земной конденсатор никогда не разряжается полностью: ионосфера постоянно подзаряжается «солнечным ветром». Его высокоэнергетичные частицы непрерывно бомбардируют и ионизируют молекулы воздуха.

Впервые предположение о наличии стоячих электромагнитных волн в системе, объединяющей поверхность Земли и ионосферу, было высказано ирландским физиком Дж. Ф. Фицджеральдом в 1893 году.



Непосредственно эффект стоячих волн был обнаружен и проанализирован Николой Тесла, запатентовавшим свое открытие особо низких и сверхнизких частот колебаний атмосферы Земли в 1905 году.



Но основное исследование гигантского сферического резонатора Земля – ионосфера и его фиксированных резонансных частот, провел профессор Мюнхенского технического университета Винфрид Отто Шуман (Winfried Otto Schumann, 1888-1974), бывший член секретных нацистских обществ Туле и Врил, исследователь альтернативных форм энергии и разработчик левитатора для летающих тарелок Третьего рейха.



Он обнародовал эти сведения после войны – в 1949 году, а в 1952 году опубликовал их в физическом журнале [2-4]. После чего они были названы «волнами Шумана».

Это собственные электромагнитные частоты планеты Земля. Одна из них, основная, равна 7,83Гц. Также имеются пики на частотах примерно 14,1 [II], 20,3 [III], 26,4 [IV], 32,4[V], 39 [VI] и 45 [VII] Гц (это все сверхнизкие и низкие частоты). Их можно вычислить по формуле:

f n = c/(π(2((R+h)2+R2))1/2*(n*(n+1))1/2

Где с — скорость света в ионосфере;

R — средний радиус Земли;

h — высота ионосферы над поверхностью планеты;

n — номер моды резонансной частоты.

На более высоких частотах резонансы этого пульса Земли становятся почти незаметными. Частота волн меняется в течение суток, т. к. на солнечной стороне отражающий слой (слой Хевисайда) расположен ниже, чем ночной отражающий слой.

Поскольку волновод Земля – ионосфера [5] не является идеальным резонатором, потери из-за конечной электропроводности ионосферы снижают скорость распространения электромагнитных сигналов в полости, в результате чего резонансная частота ниже, чем можно было бы ожидать в идеальном случае, а наблюдаемые пики широки.

Многочисленные длительные наблюдения [6] позволили выявить у параметров резонанса Шумана вариации различной природы и периодичности, которые можно разделить на три основные группы:

Асинхронные вариации, период которых не связан с известным стабильным периодом какого-либо внешнего фактора, к которым можно отнести быстрые вариации c периодом в единицы и десятки минут (фоновый шум), а также околосуточные вариации с более длительным периодом.

Синхронные вариации, период которых определяется известным стабильным периодом какого-либо внешнего фактора, к которым можно отнести вариации, синхронизированные с вращением Земли вокруг своей оси (суточные), с вращением Солнца вокруг своей оси (27-суточные), с вращением Земли вокруг Солнца (сезонные или внутригодичные) и с периодами солнечной активности (11-ти и 22-х летние).

Однократные вариации — вариации, вызванные воздействием на ионосферу мощными всплесками ионизирующих излучений.

Интенсивности резонансных колебаний и их частоты зависят от:



времени суток — днем амплитуда резонансных волн больше в несколько раз, из-за интенсивности солнечного ветра на освещенной половине земного шара;

— днем амплитуда резонансных волн больше в несколько раз, из-за интенсивности солнечного ветра на освещенной половине земного шара;

времени года — в летние месяцы (с мая по август в северном полушарии) частоты резонансов повышаются. В южном полушарии повышение частот резонансов происходит с ноября по февраль;

— в летние месяцы (с мая по август в северном полушарии) частоты резонансов повышаются. В южном полушарии повышение частот резонансов происходит с ноября по февраль;

местонахождения на земном шаре — волны Шумана наиболее отчетливо выражены вблизи мировых очагов гроз: Африка, Южная Америка, Индонезия, Индия. В приполярных регионах амплитудные пики на этих частотах уже не столь выражены. На полюсах максимален вектор напряженности магнитного поля Н , вектор Е минимален, на экваторе наоборот;

— волны Шумана наиболее отчетливо выражены вблизи мировых очагов гроз: Африка, Южная Америка, Индонезия, Индия. В приполярных регионах амплитудные пики на этих частотах уже не столь выражены. На полюсах максимален вектор напряженности магнитного поля , вектор минимален, на экваторе наоборот;

солнечной активности — во время магнитных бурь интенсивность волн Шумана возрастает. Есть случаи возбуждения частот в 12 500 Гц, что соответствует движению волн в ядре Земли на глубине 3,8 км от центра;

— во время магнитных бурь интенсивность волн Шумана возрастает. Есть случаи возбуждения частот в 12 500 Гц, что соответствует движению волн в ядре Земли на глубине 3,8 км от центра;

фаз луны — что скорее всего связано с неравномерным движением нашей планеты вокруг общего центра тяжести (барицентра) системы Земля — Луна и незначительным изменением расстояния от Земли до Солнца;

— что скорее всего связано с неравномерным движением нашей планеты вокруг общего центра тяжести (барицентра) системы Земля — Луна и незначительным изменением расстояния от Земли до Солнца;

скорости движения воды в океанском конвейере — т.к. морская вода является электролитом и морские течения можно рассматривать как систему потоков заряженных частиц, опоясывающих весь земной шар.



Одной из интересных задач в исследованиях Шумановских резонансов является определение характеристик источника молнии — «обратная задача». Понять вклад каждой отдельной вспышки невозможно, потому что средняя частота разрядов на Земле ~ 50 молний в секунду.

В Astrophysical Journal опубликована новаторская работа, в которой предлагается исследовать электропроводность и химический состав атмосферы планет Солнечной системы, используя физический принцип резонанса Шумана.



«В зависимости от состава существенно меняется электропроводность, — отмечает исследователь НАСА Фернандо Симоэс, — значит, мы можем использовать этот метод на удалении, скажем, примерно в тысяче километрах от поверхности планеты, чтобы узнать, сколько воды, метана и аммиака есть в ее атмосфере».

В настоящее время, основными станциями, ведущими постоянные наблюдения за резонансом Шумана являются станции: Томского государственного университета(Россия, Томск) [7]; Модраской геофизической обсерватории (Словакия, Модра); Лехта (Россия); West Greenwich (США); Hollister и Parkfield (США); Moshiri (Япония); Мартовая (Украина); университета Иоаннина (Греция); Nagucenk (Венгрия); Mitzpe Ramon (Израиль).

Волны Шумана — Ян фактор модуляции биосферы

Прочитав в 1952 году статью Шумана о резонансных частотах ионосферы, немецкий врач Герберт Кёниг (Herbert König) обратил внимание на совпадение главной резонансной частоты ионосферы 7,83 Гц с диапазоном альфа-волн (7,5-13 Гц) человеческого мозга.



Ему это показалось любопытным, и он связался с Шуманом. С этого момента начались их совместные исследования. Выяснилось, что и другие резонансные частоты ионосферы совпадают с главными ритмами человеческого мозга.



Возникла мысль о неслучайности этого совпадения. Вероятно, волны Шумана необходимы для синхронизации биологических ритмов и нормального существования всего живого на Земле [8]. Основная частота резонанса Шумана соответствует частоте:



Альфа-ритм мозга человека — 7,83 Гц ;

мозга человека — ;

Бета-ритм мозга человека (в состоянии бодрствования) — 13-35 Гц ;

мозга человека (в состоянии бодрствования) — ;

Гамма-ритм (перевозбужденной или тревожной мозговой активности) — 35-100 Гц ;

(перевозбужденной или тревожной мозговой активности) — ;

Дельта-ритм (у глубоко спящего человека) — 0,3-4 Гц ;

(у глубоко спящего человека) — ;

Тета-ритм (во время сонливости) — 4-7,5 Гц.



Словом, частотная полоса изменения биотоков мозга лежит в пределах изменения резонансных частот Земля – ионосфера в спокойных условиях.

Принцип действия пульсаций с частотой Земли: клетки — это самые маленькие независимо жизнеспособные биологические единицы.



Каждая клетка имеет специальное назначение. Биологическая и физическая функции единой электромагнитной волны с частотой 7,83 Гц заключается в том, что электрически заряженные частицы активируются и восстанавливают прерванную циркуляцию замены больных клеток.



При этом важно знать, что только переменное электромагнитное поле устройства может приводить заряженные частицы, которые находятся в клеточной мембране, в движение. Поэтому можно считать бесполезными, например, магнитные браслеты, которые не могут пульсировать, и соответственно, не влияют на процессы, происходящие в организме.

Относительно недавно было выявлено [7], что на поверхности коры мозга находятся зоны Дюрвиля, связанные с конкретными органами организма, причем эти зоны периодически активируются в строго определенной очередности, почти как локатором, с определенной частотой.



Это явление было названо «ротационной активностью мозга». В состоянии покоя, частота этого сканирования составляет порядка 7-8 Гц, альфа-режим.



Наиболее интенсивной является самая низкая, классическая Шумановская частота – 7,83 Гц. Она совпадает с нашими альфа- и тета-ритмами. Но мозг чувствителен и к четырем другим, более высоким Шумановским частотам. Они приходятся на диапазон наших бета-волн и соответствующим образом стимулируют наш мозг [8].

Так, стимуляция мозга в бета-диапазоне повышает жизненный тонус, усиливает функцию внимания и кратковременную память. На высоких частотах бета-диапазона (выше 18 Гц) такая стимуляция усиливает умственную деятельность, повышает общую активность, позволяет эффективно решать математические задачи, проводить стратегическое планирование.



Правда, стимулирование в этом диапазоне одновременно усиливает тревожный компонент, состояния настороженности и волнения. В среднем бета-диапазоне (15-18 Гц) стимуляция усиливает интеллектуальные способности, способствует вдумчивости и внимательности.



В нижней части бета-диапазона (13-15 Гц) внешняя стимуляция сопровождается несколько ослабленным вниманием, но зато более творческим подходом к своей деятельности.





Стимуляция нашего мозга основной резонансной частотой Земли 7,83 Гц в диапазоне альфа-ритмов, позволяет нам из активного бодрствования гармонично переходить в более спокойное, умиротворенное, безмятежное состояние [10].



Обретается внутреннее равновесие, так необходимое для отдыха от стрессов и эмоциональных перегрузок.



Наше сознание переходит в более глубокое, творческое состояние, «сканирования» мысленных образов и внутренней осведомленности, в режим перехода от абстрактного к чувственно-образному мышлению.

Известный физик, исследователь электромагнитных свойств биообъектов и консультант Министерства Обороны США доктор Роберт Беккер (Dr. R.O. Becker) (1923-2008) в течение десятилетий изучал по всему миру мозговую деятельность разного рода целителей, шаманов, ясновидящих и т.п.



Он обнаружил, что все целители, независимо от их религиозных и духовных традиций, во время сеанса исцеления показывают одинаковую структуру мозговых волн в районе 7,8-8 Гц, то есть на основной частоте Шумана.



Более того, лечебный эффект, согласно Роберту Беккеру, проявляется лишь тогда, когда мозг целителя и пациента вступают в резонанс на этой частоте [11].

Методы и методики лечения, основанные на использовании облучения тела человека радиоволнами низкой частоты (методы биорезонансной терапии), активно разрабатывал доктор Роял Райф.

Фактически, мозг человека и других организмов постоянно подпитывается энергией молний и Солнца. Электромагнитные волны взаимодействуют с ионами в спинномозговой жидкости. При длительном отсутствии волн Шумана мы чувствуем себя некомфортно, начинаем испытывать недомогания, расстройства, ухудшается передача информации между нейронами.

Всё живое на Земле настроено на основные частоты ионосферы. Но особенно нуждаются в Шумановских волнах люди, испытывающие большие нагрузки и стресс.



Так, на заре космонавтики ученые обратили внимание на так называемую космическую болезнь: первые космонавты и астронавты возвращались на Землю с головными болями, головокружением, дезориентацией и рассеянным вниманием.



Изучение этой болезни показало, что причиной её было отсутствие подпитки со стороны волн Шумана вне ионосферы Земли.



Ученые NASA (США) и института М. Планка (ФРГ) после длительных экспериментов пришли к выводу, что для синхронизации биологических ритмов и нормального существования человека волны 7,83 Гц просто жизненно необходимы.



Поэтому современные космические корабли снабжены генераторами волн Шумана. Поскольку, основная частота подвержена многочисленным вариациям, разумно использовать генератор, усиливающий естественные Шумановские частоты, фиксируемые станциями наблюдений резонанса.

Фактически, в черте современного города исследования резонанса Шумана невозможны: эти волны глушатся источниками электромагнитного излучения, многими современными материалами, например, железобетоном, и сводятся на нет в местах уплотнённой высотной застройки.



В земных условиях особо остро их отсутствие ощущают пожилые, хронически больные и вегетативно чувствительные люди.

Ритмы мозговой активности фауны

Обнаруженная активность в 18 герц в мозге пчел оказалась похожа по своим функциям на альфа-ритмы головного мозга человека. При этом она попадает в диапазон бета-активности; но у приматов, помимо человека, бета-ритмы разделяют функции с альфа-ритмами, отличаясь только частотой.



Именно поэтому, с одной стороны, обнаруженную у пчел активность стоит отнести к альфа-диапазону, а с другой — диапазоны могут быть разными в зависимости от вида. Альфа-ритмы, поэтому, стоит ограничивать функционально, и они, таким образом, в действительности могут быть универсальны среди животных.

Одной из самых удивительных особенностей является тот факт, что многие виды организмов проявляют одинаковую низкочастотную электрическую активность, независимо от размера и сложности их мозга или даже наличия коры.



Другими словами, у человека, собаки, кошки и ворона, фактически одинаковая электрическая активность [12].



Так, зоопланктон, обитающий в океанах, проявляет электрическую активность с пиком в 7 и 14 Гц (1а).



Более крупные представители фауны — морской лев, змея, акула и осьминог (1b) — показывают спектры, которые встречаются в основном ниже 50 Гц. У человека показатели тоже не превышают 50 Гц (1с). Любопытно, что у большинства видов доминирующим пиком активности является 8 Гц. Конечно, в электромагнитной активности разных видов есть отличия, но и сходств немало.

Одним из самых явных отличий является амплитуда спектров, которая отличается у разных классов позвоночных. При этом самые высокие амплитуды встречаются именно у млекопитающих. У позвоночных почти всегда есть максимум от 5 до 15 Гц.

Собственные колебания Земли (Инь)

Аналогичный атмосферному, конденсатор из двух сфер, образованный поверхностью Земли и верхним ионизированным слоем мантии, существует в коре нашей планеты.



Поверхность Мохоровичича прослеживается по всему земному шару на глубине от 5 до 10 км под океанической корой и от 20 до 90 км под континентальной корой.



Из-за больших перепадов глубин поверхности мантии и многих факторов, препятствующих распространению электромагнитных волн, сложно определить частоту стоячей волны внутри земной коры. Роль молний, в недрах играют восходящие из ядра ионы водорода (согласно теории «Изначально гидридной Земли» В.Н. Ларина).





Существуют два типа собственных колебаний упругого шара, которые называют модами. Сфероидальные колебания дают моду S, а крутильные колебания — моду T. Каждая мода имеет свою конфигурацию: расположение минимумов и максимумов, узловых линий и поверхностей, где отклонения равны нулю.



Узловые линии или поверхности могут быть расположены как на поверхности сферы, так и внутри ее.

Любое упругое тело после удара, подобно колоколу, совершает колебания. В 1911 году математик Ляв (Love) вычислил период собственных колебаний стального шара размером с Землю, которые были обнаружены Беньоффом в 1952 году после землетрясения на Камчатке, и их период составил 57 мин.



Зарегистрированы сфероидальные колебания Земли с периодом 54 мин. после чилийского землетрясения в 1960 году. Поскольку наша планета имеет сложное строение, то и собственные колебания имеют достаточно богатый спектр.

Установлено, что одновременно с сейсмогравитационными колебаниями в отсутствие сильных землетрясений возбуждаются колебания с периодами, близкими к периодам собственных колебаний Земли, вплоть до основного сфероидального колебания с центральным периодом 54 минуты, испытывающего расщепление из-за вращения Земли.



При исследовании колебаний в диапазоне периодов от 5 до 90 мин. выявлены колебания с периодами 25-28, 32-40 и 50-60 мин., являющиеся основными модами собственных колебаний Земли четвертой (25,78 мин.), третьей (35,5 мин.) и второй (от 51 до 57 мин.) степеней.



Также выявлены колебания 120-140, 250-300 , 480-500 и 600-800 мин.



Особенность вариаций с периодом 120-140 мин. заключается в их стационарном характере, установленном по наблюдениям следующих, удаленных друг от друга станций: Fresco (Калифорния, США), Kakioka (Япония), Tucson (Аризона, США), College (Аляска, США) [13].

Анализ наблюдений сейсмогравитационных колебаний Земли, указывают на то, что колебания со средним периодом Т~54 мин. регистрируются до землетрясения, а колебания с периодами Т~120-140, 250-300 мин. проявляют устойчивость как до, так и после землетрясений.

Сейсмогравитационные колебания имеют планетарный характер и проявляются в физических процессах другой природы: в огибающей акустической эмиссии горных пород; в вариациях атмосферного давления, вызванного процессами в Земле; в cпектрах АЕ-индекса, характеризующего интенсивность токовых струй в ионосфере авроральной зоны.

Анализ структуры геомагмагнитных вариаций, выполненный в разные годы по наблюдениям станций, удаленных на большие расстояния друг от друга на поверхности планеты, указывает на возбуждение колебаний с периодами, близкими к собственным колебаниям Земли.

Частотный спектр землетрясения на Тайване оказался подобен спектру резонансов Шумана. Впервые об этом заявил сотрудник Европейского Космического Агентства Серхио Толедо Редондо (Мадрид, Испания) в докладе на семинаре Шведского Института Космической Физики (Institutet for RymdFysik — IRF) в Упсале 6 ноября 2013 года.

Землетрясение в Турции в феврале 2023г.

Ярким примером взаимодействия электромагнитных волн различной природы с сейсмическими событиями и водородной дегазацией ядра Земли послужило недавнее землетрясение на границе Анатолийской и Аравийской платформ.

Предвестником этого события стала серия глубокофокусных землетрясений в районе Марианских островов накануне 5 февраля 2023 года. Следует заметить, что эта область приближения к поверхности Южно-Тихоокеанского суперплюма.

Директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман убежден в активизации сейсмособытий в районе, проходящего через турецкую провинцию Кахраманмараш системы Анатолийских разломов или разрывов земной коры, вдоль которых в свое время Африка и Аравия присоединились к Евразии.



Только для образования такого разлома нужна энергия упругой деформации пород порядка 1015 Дж, а общую энергию всего сейсмического события можно оценить 1016-1017Дж.

Очевидно, причина столь мощного сейсмического события находится в недрах нашей планеты, и напрямую связана с процессами водородной дегазации.



Наглядным доказательством служат снимки Роскосмоса района землетрясения, на которых видно, как за считанные часы образовалось озеро продукта окисления водорода значительного объёма вокруг аэропорта.



Часто крупные землетрясения сопровождаются электромагнитными явлениями в атмосфере. Как было показано выше, молнии — это разряды внутри сферического земного конденсатора.



6 февраля вспышки голубого цвета увидели в Турции. А 7 сентября 2011 года они наблюдались в Мексике, после чего землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Герреро.

Внезапно, в небе появляются огни, затем земля начинает дрожать. По-английски эти вспышки называют «огнями землетрясений» (earthquake lights или EQL). Хуан Эстебан Эрнандес Кинтеро из Института геофизики Национального автономного университета Мексики (УНАМ) считает, что эти огни могут иметь два объяснения:



Первое состоит в том, что во время землетрясения колебания вызывают короткие замыкания на трансформаторах или электрических кабелях, вызывая искры и локальные вспышки пожара.



Второе объяснение: накануне и в момент землетрясения активизируется дегазация недр. Поток выходящих на поверхность газов состоит из ионизированных атомов носителей электрического заряда.



«Люди считают, что выбрасывается какой-то газ, но давайте поймем, что это электрическое явление, и в момент высвобождения этой плазмы эти заряды генерируют то, что мы называем нарушением диэлектрической прочности атмосферы, иначе говоря, заряд положительных частиц настолько велик, что в считанные секунды электрические свойства атмосферы изменяются и излучается свет» — считает Кинтеро.

По мнению автора, очаг крупного сейсмического события зарождается в недрах планеты в виде потока протонов (ядер водорода). Движение заряженных частиц приводит к возникновению электромагнитного поля, что может быть заметно в виде изменений в облачном слое и вспышках в атмосфере за несколько часов до землетрясения.



Биологические объекты (некоторые виды рыб, кошки и даже чувствительные люди) ощущают резкие изменения частот колебаний стоячей волны атмосферы через гипофиз.

В глубокофокусных землетрясениях физика совершенно другая, потому что это уже не землетрясение, а реальный взрыв, вероятнее всего в результате реакции синтеза гелия из водорода.



Может ли крупное землетрясение быть рукотворным?

Хотя человечество еще не обладает возможностью произвести за короткий промежуток времени необходимое количество энергии для крупного землетрясения, но вполне может его спровоцировать.



При современном развитии науки, землетрясение может быть вызвано искусственно: например, детонацией большого количества взрывчатых веществ, большим обвалом горных пород, заполнением крупных водохранилищ или же при подземном ядерном взрыве (тектоническое оружие).



Такие землетрясения зависят от количества взорванного вещества и однозначно фиксируются сейсмостанциями по всему миру.



К примеру, при испытании СССР термоядерной бомбы 30 октября 1961 года произошло землетрясение такой силы, что сейсмическая волна в земной коре, порождённая ударной волной взрыва, три раза обогнула земной шар [14].

Человеку под силу спровоцировать землетрясение в результате воздействия Магнитогидродинамическим (МГД) генератором на точки напряжений в земной коре. В СССР и США были созданы действующие МГД-установки типа «Памир», «Урал», «Хибины», которые способны вырабатывать мощность до 10—60 МВт в течение 2,5—10 сек.





Передвижной МГД-генератор «Памир-2»

При геофизических исследованиях МГД-генератор возбуждает в обследуемой области земной коры импульсы тока большой амплитуды и длительности.



Электромагнитное поле, создаваемое импульсами тока, измеряется в сети пунктов, в окрестностях обследуемой площади.



По результатам измерений определяется геологическое строение изучаемого региона (в частности, по значениям электрических сопротивлений — типы залегаемых пород). Проводились эксперименты по предотвращению крупных землетрясений путем генерации серии мелких, спровоцированных МГД генератором [15].





Синергия электромагнитных и механических колебаний Земли

Получается, что в недрах планеты существует связь механических колебаний с электромагнитными, которые взаимодействуют с ионосферой.



Иными словами: атмосферные волны Шумана и внутриземные электромагнитные волны связаны с собственными колебаниями Земли.



В начале XX века ректор Таврического университета академик В. И. Вернадский предложил учение о «Ноосфере» Земли: «В биосфере существует великая геологическая, быть может, космическая сила, планетное действие которой обычно не принимается во внимание в представлениях о космосе… Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная воля его как существа общественного» [16].

В свете последующих открытий атмосферного и внутриземных резонансов, их связи с ритмами головного мозга человека и всей фауны, учение о «Ноосфере» обретает новый смысл и материальный носитель в виде низкочастотных электромагнитных волн.



С философской точки зрения прослеживается четкая связь между возникновением мыслей, обменом информацией в рамках биосферы и материальным воздействием на общепланетарные процессы.

Удивительно, что знания, отраженные в древнекитайском учении «Инь и Ян», нашли понимание в виде физических и философских законов взаимосвязи многих явлений на Земле!



Дальнейшие комплексные исследования в области планетарных резонансов неизбежно приведут к переосмыслению понятия «Ноосфера», к новым открытиям в области атмосферных явлений, сейсмических событий и функционирования головного мозга живых существ. В перспективе, эти законы могут быть применены и к другим исследуемым планетам [17].

Источники:

Игорь Дабахов



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