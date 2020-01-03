Изменение резонанса Шумана.

Что такое частота Шумана?

Существует физическая величина, которая носит название резонанс Шумана (волны Шумана). Она представляет собой электромагнитную волну, имеющую частоту 7,83 Гц. Ее образование связано с взаимодействием излучений Земли и нижней границы ионосферы.

Нашу планету окружает воздушный слой, который называется ионосферой. Ионосфера вместе с поверхностью планеты образуют огромный резонатор. Этот резонатор излучает электромагнитные волны, имеющие определенную длину.

Известный ученый Никола Тесла был первым, кто открыл низкие и сверхнизкие частоты колебаний атмосферного слоя нашей планеты. В дальнейшем этим открытием занимались также Винфрид Отто Шуман и Герберт Кениг. Эти ученые обнаружили в атмосферном слое планеты так называемые стоячие электромагнитные волны. Они получили название «волны Шумана», в честь ученого Винфрида Отто Шумана.

Резонансом Шумана называют электромагнитные частоты, на которых колеблется наша планета. Основная частота, которую выявили ученые, равна 7,83 Гц. Эту частоту можно назвать сердцебиением или пульсом Земли.

Воздействие волн Шумана на человека.

Ученые выявили, что вибрации Земли и частоты, на которых работает человеческий мозг, совпадают. Это указывает на то, что все живое на планете тесно связано с ней самой. Это естественно, ведь люди рождаются и развиваются на Земле, поэтому являются неотъемлемой ее частью. Отсюда следует предположение, что настроившись на свою «родную» частоту, человеческий организм может избавиться от многих болезней. Таким образом, планета Земля может исцелять людей своей энергией.

Известно, что агентство НАСА активно применяет частоты Шумана для поддержания здоровья своих сотрудников. Доктор Роберт Бекер изучал, на какой частоте работает мозг целителей и экстрасенсов, когда они проводят свои сеансы. В результате исследований он выявил, что у всех подопытных частота работы мозга одинакова и составляет она 7–8 Гц.

Интересно то, что все исследуемые целители придерживались разных религиозных, духовных и эзотерических воззрений, но колебания работы мозга во время проведения сеансов у всех были одинаковыми.

Мистики и эзотерики утверждают, что эта целительная частота не только оздоравливает человека, но и может раскрыть у него необычные способности, например, ясновидение и телекинез. Они утверждают, что настроившись на частоту Шумана, человек может подключиться к коллективному бессознательному – хранилищу, в котором находятся мысли и идеи всех жителей планеты.

Как настроиться на нужную волну?

Некоторые люди пытаются заставить свой мозг работать на частоте 7,83 Гц, чтобы развить у себя мистические способности. Для этого они применяют разные способы, начиная от самовнушения и медитации и заканчивая приемом психоделических препаратов. В интернете также можно найти аудиозаписи с частотами Шумана и слушать их.

Однако проблема в том, что частота резонанса Шумана не является постоянной величиной. Она меняется в зависимости от времени суток и конкретных координат. Получается, что этот показатель неодинаков во времени и в пространстве.

Можно, конечно, попытаться настроиться на приблизительную частоту, однако опытным путем было выяснено, что такая настройка не работает. Кроме того, человеческий мозг обладает защитой, которая не позволяет человеку по своему усмотрению менять его частоты. Грубое вмешательство в работу этого тонкого органа может привести к печальным последствиям (начиная от головных болей и заканчивая сумасшествием).

Безопасной является ситуация, когда мозг самостоятельно настраивается на частоту Шумана независимо от времени суток и местонахождения человека. В этом случае он работает корректно. Именно это явление и наблюдается у целителей и экстрасенсов. Их мозг настраивается на нужную волну автоматически. Считается, что на частоте 741 Гц у человека пробуждается интуиция.

От чего зависит резонанс Шумана?

Частота вибрации земли изменяется в зависимости от следующих показателей:

Время суток. В ночное время колебания существенно замедляются, а днем повышаются.

Время года. Летом в северном полушарии земного шара наблюдается повышение амплитуды колебаний.

Координаты местности. Резонанс Шумана повышен в таких областях планеты, как Африка, Южная Америка, Индия, Индонезия.

Активность солнца. Солнечные бури вызывают увеличение интенсивности колебаний.

Изменение частоты Шумана по годам.

Длительное время после открытия волны Шумана оставались стабильными. Частота 7,83 Гц была настолько постоянной, что позволяла военным производить по ней настройку своей аппаратуры. Впервые эту величину замеряли еще в 1899–1900 гг. До 1980 года она не изменялась. В 1958 году многие страны мира приняли ее в качестве основной величины для электронного общения.

Но спустя время, ученые заметили, что частота Шумана стала повышаться. Начиная с 1995 года, эта величина изменялась таким образом:

1995 г – 8,6 Гц;

1999 г – 11,2 Гц;

2000 г – 12 Гц;

2001 г – 12,2 Гц;

2002 г – 12,4 Гц;

зима 2003 г – 12,6 Гц;

лето 2003 – 12,89 Гц;

осень 2003 г – 13 Гц;

в 2017 г частота Шумана достигла 36 Гц.

В России есть станция, работники которой ведут постоянный мониторинг резонанса Шумана. Она находится в городе Томске на базе Томского Государственного Университета. На их официальном сайте можно посмотреть частоту на сегодня. Обновление данных происходит каждые два часа.

Еще одна геофизическая обсерватория находится в Словакии, в городе Модра. Там тоже ведется наблюдение за волнами Шумана.

Существует предположение, что повышение колебаний ведет к духовной эволюции и просветлению человечества. Ну а что случится на самом деле, покажет время.

Источник: Askhont