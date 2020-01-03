Шумановские резонансы. Данные на начало 2020 года.

Типичный суточный ход частоты первой гармоники резонанса Шумана

В 1952 году Кёниг установил поразительную связь: основная частота резонанса Шумана соответствует частоте альфа-ритма мозга человека – 7,83 Гц, а частота второй гармоники резонанса Шумана (14 Гц) соответствует учащённому альфа-ритму головного мозга. Позднее эти значения были подтверждены многочисленными исследованиями.

Частоты резонанса Шумана совпадают с частотами мозга, что свидетельствует о первичной связи живых существ с Землёй.

Заострим внимание на этом.

По некоторым данным, начиная с 2006-2007 года, частота резонанса Шумана начала расти. Это абсолютно уникальное событие, этого не было ещё никогда на памяти человечества. Подробнее об этом в соответствующем разделе этой статье. А теперь вспомним ритмы работы мозга и их диапазоны:

1) Менее 4 Гц это Дельта-волны, глубокий сон.

2) 4-7 Гц это Тета, обычный сон.

3) 7-13 Гц это Альфа, релаксация, трансовое состояние.

4) 13-40 Гц это Бета, активность, обычная дневная активность мозга.

5) более 40 Гц это Гамма-волны, сильная активность (агрессия или быстрое логическое мышление, решение задач в сложных условиях или при цейтноте).

И что же получается – если резонанс Шумана дойдёт с 8 до 13 Гц, то он уже «постучится в двери» к бета-частотам, а это ритм нашей обычной жизни (не современной сумасшедшей, а просто нормальной жизни). При такой частоте мозг уже функционирует почти без тумана, то есть здраво. Иными словами, людям уже не придётся медитировать, чтобы получить доступ к различным полям, каналам, способностям. Всё это будет естественно, так же как дыхание или речь.

Источник: http://sosrff.tsu.ru/?page_id=7