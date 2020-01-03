«Мы и в сортире их замочим». Как Россия входила в новое тысячелетие

«Тогда совсем непонятно было, чем все закончится, но мне, и не только мне, наверное, было ясно, что на Северном Кавказе «башку себе этот паренек сломает». Я к этому так относился. Сказал себе: бог с ним, у меня есть какое-то время — два, три, четыре месяца, — чтобы разбабахать этих бандитов. А там уж пусть снимают», — вспоминал потом Владимир Путин. В августе его назначили премьер-министром, и было очевидно, что с ситуацией на Кавказе разбираться теперь ему.

В стране Путина тогда почти не знали. Хотя за год до прихода в правительство он возглавил ФСБ, а с марта 1999-го получил вдобавок и должность секретаря Совета безопасности.

Этому предшествовала настоящая кадровая чехарда с премьер-министрами: в 1998 году Виктора Черномырдина сменил Сергей Кириенко, того — Евгений Примаков. Затем — Сергей Степашин, но продержался недолго. Параллельно происходили другие события: в мае 1999-го Госдума безуспешно попыталась поставить вопрос об отрешении Ельцина от должности, а летом обострилась обстановка на границе Чечни, Дагестана и Ставропольского края.