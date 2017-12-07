Путин: «Медведь не отдаст своей тайги» (ФОТО, ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин, впервые возглавив страну на исходе 90-х, сумел выстроить жесткую вертикаль власти, навести порядок и стать принципиальным, зачастую неудобным и непредсказуемым партнером на международной арене, настаивающим на необходимости считаться с интересами Москвы.

Как сообщала «Русская Весна», в среду Путин объявил о своем намерении баллотироваться на президентских выборах в 2018 году.

Who is mr. Putin?

В большую политику Путин пришел в 1999 году, сначала заняв должность первого вице-премьера, затем исполняющего обязанности председателя правительства, а позднее и премьер-министра. В новогоднем обращении на пороге 2000 года первый президент РФ Борис Ельцин объявил о своем решении уйти в отставку, заявив, что «Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, сильными, энергичными людьми».

Обязанности главы государства на период до выборов он возложил на возглавлявшего правительство Путина.



Владимир Путин, Март 2000 года

«Мне на смену приходит новое поколение, поколение тех, кто может сделать больше и лучше», — сказал тогда Ельцин.

По итогам голосования в марте 2000 года Путин избавился от приставки «и.о.» и занял пост президента России и оставался на этой должности два срока подряд.



Его появление на политической сцене стало неожиданностью для всех. Реакцию Запада очень точно передал вопрос американской журналистки Труди Рубин. «Who is Mr. Putin? („Кто такой господин Путин?“)», — спросила она на Всемирном форуме в Давосе в 2000 году, вызвав смех аудитории.

Спустя полтора года у нее появилась возможность задать этот вопрос лично Путину во время большой пресс-конференции президента России. Этот новый формат общения Путин впервые опробовал в 2001 году, затем он стал ежегодным, так как интерес к нему не угасал.



Рейтинг президента России в 2012-2017 годах

Глава государства тогда сказал, что ему бы не хотелось давать самому себе характеристики и приклеивать ярлыки. И лишь спустя восемь лет в ходе большой пресс-конференции 2008 года, длившейся 4 часа 40 минут и ставшей рекордной по времени, Путин ответил на знаменитый вопрос.

«Мне кажется, что я ответил на этот вопрос не словами, а делами, в течение восьми лет добросовестно исполняя обязанности главы государства. На мой взгляд, я не обманул надежды граждан РФ», — заявил он.

Национальный лидер

Перед Путиным стояла задача разобраться с хаосом 1990-х годов: в стране полностью провалились экономические реформы, остро ощущались последствия девальвации рубля, царил кризис политической власти.

«Он сразу позиционировал себя как объединяющий страну национальный лидер, который способен навести порядок», — сказал руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

В первый срок президентства Путина были проведены налоговая реформа, реформа естественных монополий, банковская реформа, реформа ЖКХ, земельная реформа, реформа трудовых отношений, пенсионная реформа и многие другие преобразования. Президент заявлял о необходимости сохранить целостность РФ и укрепить государственность, существенно повысить темпы роста ВВП.

Одним из самых сложных вызовов того времени стала ситуация в Чечне, которая вылилась в теракты в Москве и других городах.

«Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно», — заявил Путин в сентябре 1999 года, еще в бытность премьер-министром.

Такая позиция по отношению к террористам осталась неизменной и в дальнейшем. В марте 2010 года, когда на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» прогремели взрывы, унесшие жизни 39 человек, Путин поставил задачу «выковырять их со дна канализации на свет Божий».

Во время теракта самолета А321 над Синаем, где погибли 224 человека, президент заявил, что террористов будут искать везде, где бы они ни прятались, будем делать это без срока давности, «мы их найдем в любой точке планеты и покараем».

Близость к народу

Одержав победу на президентских выборах во второй раз, Путин продолжил проводить реформы в стране, демонстрируя при этом силу и близость к народу.

«Надо всегда чувствовать, чем живут люди, с какими проблемами они сталкиваются, и все время думать, днем и ночью думать о том, как решить эти вопросы. Иначе нет смысла работать», — говорил президент.

Путин окончательно укрепился в роли национального лидера, к концу второго срока его просили не уходить и остаться у власти. Однако он не стал пренебрегать основами Конституции и представил своего преемника Дмитрия Медведева, во время президентства которого сам пересел в премьерское кресло.

На посту главы правительства Путину пришлось бороться с последствиями мирового финансово-экономического кризиса 2008 года. Он проводил еженедельные совещания по выработке мер удержания российской экономики на плаву.

«Работа в правительстве все эти годы, очень тяжелые годы — это было просто для меня особым испытанием и особой школой. Иногда складывалось впечатление, что я попал на курсы повышения квалификации», — сказал Путин, подводя итог своей деятельности на посту премьера.

В сентябре 2011 года на съезде партии «Единая Россия» Путин согласился участвовать в президентских выборах 2012 года, подчеркнув, что для него это большая честь. Политологи тогда отмечали существенное изменение стиля избирательной кампании.

«Он (Путин) первый раз в жизни пашет на избирательной кампании, по-западному, по-настоящему. Появился такой западный стиль, и надо отдать ему должное. Я даже не ожидал, что он будет работать вот так на износ», — сказал политолог Николай Злобин.

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Четвертого марта 2012 года Путин был избран президентом РФ в третий раз, впервые — на шестилетий срок. В день инаугурации он подписал широкую программу развития социальных гарантий — так называемые «майские указы», содержащие более 200 поручений. Их реализация стала одним из критериев оценки эффективности губернаторского корпуса.

Отличительной особенностью этого срока президентства является очевидный геополитический акцент. Российский лидер сумел нарушить монополию США на трактовку международного права и стал восприниматься в мире как ценностно-ориентированный политик консервативного толка, в то же время это во многом осложнило выполнение предвыборной экономической повестки.

Русский медведь на международной арене

Еще в 2007 году, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, Путин жестко и, как он сам выразился, без «излишнего политеса» раскритиковал внешнеполитический курс США и идею однополярного мира.

Он заявил, что «мир одного хозяина, одного суверена» в современных условиях невозможен, что такая модель губительна для всех и не имеет ничего общего с демократией, которой Россию пытаются учить те, кто «сами почему-то учиться не очень хотят».

При этом Путин подчеркнул, что Россия не собирается изменять традиции проводить независимую внешнюю политику, и Москве хотелось бы «иметь дело с ответственными и тоже самостоятельными партнерами, с которыми вместе могли бы работать над строительством справедливого и демократического мироустройства, обеспечивая в нем безопасность и процветание не для избранных, а для всех».

В дальнейшем президент РФ продолжил жестко отстаивать интересы на международной арене. Особенно актуальным это стало после принятия Крыма в состав России в 2014 году, которое вылилось в небывало высокую поддержку Путина внутри страны и беспрецедентное за все время его правления ухудшение отношений с Западом. Говоря о защите интересов Москвы и об отношениях с Европой и Америкой, Путин неоднократно использовал образ медведя.

«Помните замечательную фразу: «То, что позволено Юпитеру, не позволено быку». Но мы не можем согласиться с такими формулировками. Может быть, быку и не позволено, но хочу вам сказать, что медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет…

Вообще он считается у нас хозяином тайги, и он не собирается, я знаю точно, куда-то переезжать в другие климатические зоны, ему там неуютно. Но тайги он своей никому не отдаст, я думаю, что это должно быть понятно», — заявил он в ходе общения с участниками Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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Позже российский лидер говорил, что медведя не оставят в покое, и «всегда будут стремиться к тому, чтобы посадить его на цепь», после чего вырвут и зубы, и когти.

В 2015 году Россия по запросу президента Сирии Башара Асада развернула операцию своих ВКС в этой стране против террористических группировок. Когда поставленные перед ВКС РФ задачи были выполнены, Путин объявил о начале вывода российского контингента.

В начале декабря Путин заявил, что сирийские вооруженные силы при поддержке российских военных освободили от террористов практически всю территорию страны.

Многие западные СМИ отмечали, что сирийская операция стала несомненным успехом Кремля и прекрасной рекламой для российской оборонной промышленности, Россия обрела внушительный вес на Ближнем Востоке.

«Наше участие в событиях в Сирии, вокруг нее еще раз подтвердило роль России как мировой державы, без которой невозможно решить ни одну сколько-нибудь крупную международную проблему», — отмечала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.

Спортивный трудоголик и раб на галерах

Об экстраординарной работоспособности Путина говорили многие. Сам он, подводя итоги своей деятельности в конце второго президентского срока, заявил, что все восемь лет «пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил».

Часто его рабочий график в Кремле затягивался далеко за полночь, а география поездок поражала воображение своей насыщенностью. При этом Путин всегда находил время на то, чтобы поддерживать себя в хорошей спортивной форме.

«Свой режим спортивного трудоголика Путин соблюдает с завидной регулярностью. Если даже рабочий день затянулся за полночь, он все равно и в бассейне плавает, и в спортзале занимается», — говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спорт можно назвать одним из главных увлечений главы государства. Будучи мастером спорта по самбо и дзюдо, он часто появляется на татами. Помимо этого Путин научился стоять на коньках и играть в хоккей, и сейчас регулярно принимает участие в матчах Ночной хоккейной лиги.

Еще одной отличительной чертой Путина является его любовь к животным. Он неоднократно появлялся на публике в компании черного лабрадора Кони, а сейчас в его резиденции живет собака породы акита по кличке Юмэ, которую несколько лет назад подарили японские дипломаты.

В 2008 году на день рождения Путину подарили уссурийского тигренка. Первое время тигренок Маша жила в Ново-Огарево, а позже переехала в зоопарк в Геленджике.

Среди «живых» подарков российскому лидеру были также крокодил от бывшего президента Молдавии Владимира Воронина, лошадка Вадик из Татарстана, щенок болгарской каракачанской овчарки от главы Болгарии.

Путин всегда проявлял себя активным сильным лидером. Он лично тушил лесные пожары в Рязанской области с самолета-амфибии Бе-200, погружался на дно Байкала и Черного моря в рамках научных экспедиций, инспектировал российские дороги за рулем отечественной «Лады», «пробовал на скорость» болид «Формулы-1», поднимался в небо на истребителе-перехватчике СУ-27 и пилотировал стратегический бомбардировщик Ту-160.

«Он абсолютно устоявшийся и целостный человек, поэтому говорить о том, что он меняется, вряд ли возможно. Он становится более сложный как руководитель, потому что настолько владеет ситуацией, с точки зрения экспертных знаний, с точки зрения знаний всех деталей, обстоятельств и так далее… что с ним очень тяжело подчиненному дело иметь, если ты сам не готов обсуждать те или иные вопросы на более-менее сопоставимом экспертном уровне», — говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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