1937 год. Как Хрущев с подельниками развязал репрессии

Для большинства 1937 год понятие абстрактное, просто год массовых репрессий, год, когда "Сталин, встав поутру решил – а не расстрелять ли мне сотню другую врагов народа?" Это стало аксиомой после речи Н . С Хрущева на ХХ съезде КПСС. Но пока мы не разберемся в истинных причинах репрессий и не назовем сообщников и исполнителей, общество по прежнему будет расколото на "сталинистов" и "антисталинистов". Знаю, что в комментариях "получу по шапке" от тех и других, но как говорится – "Платон мне друг…" Давайте вместе, без горячки, хронологически, разберемся почему именно 1937-ой. Начнем с того, что в 1936 году была принята самая демократичная конституция в мире – Сталинская конституция (набирайте в поисковике выделенные слова, не буду отвлекаться подробности.



Подготовил полтора десятка документов, но очевидно и их придется публиковать в последующих материалах).

Сталинскую Конституцию мало кто читал, поэтому скажу, что слово "коммунистический" там встречается всего два раза, причем в самом конце, в главе Х, ст. 129, после слов:

…гражданам СССР обеспечивается право объединения в общественные организации: профессиональные союзы, кооперативные объединения, организации молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и научные общества, а наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся объединяются во Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков),

И статья, которая и послужила поводом к репрессиям, развязанным Хрущевым и Ко:

Статья 141. Кандидаты при выборах выставляются по избирательным округам.

Право выставления кандидатов обеспечивается за общественными организациями и обществами трудящихся: коммунистическими партийными организациями, профессиональными союзами, кооперативами, организациями молодежи, культурными обществами .

Дело в том, что в декабре 1937 года должны были пройти АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ выборы в ВЫСШИЙ ОРГАН государственной власти:

Статья 30. Высшим органом государственной власти СССР является Верховный Совет СССР.

Причем на этих выборах должны были участвовать все, для этого даже вернули права "бывшим кулакам" и духовенству:

Статья 135. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане СССР, достигшие 18 лет, независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности, имеют право участвовать в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных судом с лишением избирательных прав .

Выборы должны быть альтернативными, голосование должно быть тайным, а кандидаты, по задумке Сталина, должны быть из народа, из общественных организаций.



По сути все бюллетени должны были выглядеть так (у меня есть и пустой бланк, опубликованный в газете "Правда", для статьи пришлось "прошерстить" всю подшивку за тот период):

Фото. Источник интернет. Свободный доступ.

Представьте состояние Первых секретарей областей и республик – избирать и избираться будут те, кого еще вчера они ссылали и раскулачивали:

1936 год: Вышинский добивается отмены судебных приговоров по закону от 7 августа 1932 года – т. н. закону “о трех колосках”, от которого пострадал целый миллион крестьян! Теперь этот миллион крестьян тоже мог участвовать в первых выборах в Верховный Совет.



1937 год: прокурор СССР настоял на пересмотре дел инженеров и техников угольной промышленности и потребовал реабилитации всех, кто проходил по “делу о Промпартии”. Тем и другим вернули ордена, звания и, само собой, право избирать и быть избранными.

Менталитет нашего народа – "Царь хороший, бояре плохие" – живет в нас и по сей день и это прекрасно понимали партийные функционеры, которые использовали партию, как средство для личных выгод.



Какой вой они подняли! Больше всех усердствовали Эйхе, тот самый, кого Никита Сергеевич в своей речи на ХХ съезде самым первым привел в качестве "невинной жертвы", а также сам Хрущев.



Взгляните на его слова, сказанные им 27 февраля 1937 года на пленуме ЦК ВКП(б):

И в качестве доказательства рассказывает о методах "разоблаченного им эсэра"

Ему вторит Эйхе:

Во время избирательной борьбы мы столкнемся с попытками врага из этих отсталых глухих уголков повести свою атаку против нас, организовать борьбу против нас. Нужно так перестроить нашу политическую работу, чтобы не было этих глухих забытых сел и глухих забытых участков…



Кроме того, враг во время выборной борьбы будет пытаться использовать каждый наш промах. Он будет обращать свои взоры на каждый наш недостаток, чтобы дискредитировать того или другого кандидата.

Все это есть в открытом доступе и легко проверить, другая же стенограмма, уже июньского пленума до сих пор не найдена, с формулировкой "записи не велись". Но то, что Хрущев и Ко не успокоились, рыдая, что их окружают враги, доказывает эта резолюция от 6 июля (отметьте для себя дату):

Сравните со словами Сталина, неосмотрительно сказанные им в интервью, и вы поймете, каких ВРАГОВ имел ввиду Хрущев!

Что же произошло на этом самом пленуме, по решению которого было и принято ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ОТ 2 июля (см. ниже). Что "поют" секретари обкомов в кабинете Сталина? Какого "хлыста" в руках народа испугались они?

1 июля со Сталиным и Молотовым встретились пять первых секретарей: Дальне-Восточного крайкома — И.М. Варейкис, Саратовского крайкома — А.И. Криницкий, ЦК КП(б) Азербайджана — М.-Д.А. Багиров, Горьковского обкома — А.Я. Столяр, Сталинградского обкома — Б.А. Семенов

2 июля еще четверо: Омского обкома — Д.А. Булатов, Северного крайкома — Д.А. Конторин, Харьковского обкома — Н.Ф. Гикало, ЦК КП(б) Киргизии — М.К. Амосов .

Возможно просто решаются хозяйственные вопросы, а может и плачутся, что их окружают враги, но уже в этот же день, 2 июля выходит КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ постановление Политбюро, за подписью Сталина (публикую копию для удобства, оригинал тоже есть):

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) Р№ П51/94 от 2 июля 1937 года "Об антисоветских элементах"

Послать секретарям обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий следующую телеграмму:

НО ЭТО ЕЩЕ НЕ РЕПРЕССИИ! Политбюро ПРЕДЛАГАЕТ ВЗЯТЬ НА УЧЕТ, и указать подлежащих расстрелу ЗАЧИНЩИКОВ ДИВЕРСИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, разделить на опасных и менее враждебных и самим определить составы троек.

Небольшое отступление. Перечитывая "закрытый доклад" (наверное скоро выучу наизусть) я поймал себя на мысли, что Хрущев, "разоблачая Сталина" не говорит о простом народе, колхознике, рабочем.



Вся мысль речи сводится к тому, что Сталин "репрессировал" КОММУНИСТОВ: " В результате этой чудовищной фальсификации подобных "дел", в результате того, что верили различным клеветническим "показаниям" и вынужденным оговорам себя и других, погибли многие тысячи честных, ни в чем не повинных КОММУНИСТОВ"

Сталин развязал войну с коммунистами, возомнившими себя "баронами", по сути превратившимися в буржуазию, нарушавшую КОНСТИТУЦИЮ:

Статья 3. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся.

Но именно эти зажравшиеся бароны, в лице Хрущева и Ко и развязали репрессии против НАРОДА! Давайте проанализируем, кто же больше всего был заинтересован в репрессиях:

ЛИМИТЫ, ЗАПРОШЕННЫЕ РУКОВОДИТЕЛЯМИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ:

{ 1 категория } { 2 категория }

Северо-Осетинская АССР { 169 } { 200 }

Башкирская АССР { — } {—}

Омская область { 479 } { 1959 }

Черниговская область { 244} { 1379 }

Чувашская АССР { 140 } { 877 }

Многие (см. таблицу выше и она не полная) просто внесли в списки уже осужденных или простых уголовников. И если кратко, то 11 июля в ПБ поступили сведения о намеченном составе "троек" лишь от 43 из 71. То есть треть совсем не торопилась, а может быть, и вообще не собиралась воспользоваться этой возможностью избавиться от конкурентов на выборах.

Но одними из первых и самыми кро.вожадными оказались… Хрущев и Эйхе. Настолько, что Ежову ( в прошлом, между прочим, ответственный секретарь Марийского обкома РКП(б), ответственный секретарь Семипалатинского губкома РКП(б), заведующий орготделом Киргизского обкома ВКП(б), заместитель ответственного секретаря Казахского крайкома ВКП(б), так что корпоративная солидарность не исключена) даже пришлось СНИЖАТЬ запрошенные лимиты!

Хрущев, за неделю, в МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ сумел быстренько разыскать и "учесть" 41 305 "бывших кулаков" и "уголовников". К первой же категории он отнес 8500 человек, Ежов снизил ему до 5000. Но переплюнул всех "невинно репрессированный" Эйхе, заочно приговорив 10 800 жителей Западно-Сибирского края! Ежов, палач по сути, СНИЗИЛ ВДВОЕ! Массовые же репрессии (и это слово) начались с этого указа Ежова:

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР

ОПЕРАТИВНЫЙ ПРИКАЗ от 30 июля 1937 года № 00447

ОБ ОПЕРАЦИИ ПО РЕПРЕССИРОВАНИЮ БЫВШИХ КУЛАКОВ, УГОЛОВНИКОВ И ДР. АНТИСОВЕТСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Я не буду его публиковать, он слишком большой, в поисковике найти его не сложно, но один пункт заслуживает внимания:

1. Операцию начать 5 августа 1937 года и закончить в четырехмесячный срок.

По сути к выборам! Поэтому понятна спешка "невинного" Эйхе:

Но в приказе Ежова четко сказано:

Уменьшение цифр, а равно и перевод лиц, намеченных к репрессированию по первой категории — во вторую категорию и, наоборот — разрешается.

Любой из Первых секретарей мог воспользоваться этим правом на законном основании! Сталин, назначив Берию остановил этот беспредел, начав войну уже с ними. Вот почему в своей речи Хрущев фактически обелил Ежова, свалив всю вину на Берию.



Думаю, что на сегодня хватит фактов и документов, чтобы подвести промежуточный итог. В следующих публикациях, надеюсь, расскажу о других фактах и покажу доказательства, которые не вошли в эту статью, объясню, почему они продолжались дольше 4-х месяцев.



Сопоставляя "закрытый доклад" и недавно рассекреченные документы приходишь к выводу, что все обвинения на ХХ съезде сводились к одному – скрыть собственные преступления:

В 1937 году из 38 секретарей Московского обкома и горкома ВКП(б), работавших в 1935 – 1937 гг. при Хрущеве, в живых остался он один. Из 136 секретарей райкомов партии в Москве и области на своих постах остались семь – остальные исчезли. Валентин Фалин рассказывал, как за год до ХХ съезда по распоряжению Хрущева двести человек сотрудников МГБ сидели по архивам и уничтожали все, что было связано с ним и репрессиями.

ГОД, ДВЕСТИ ЧЕЛОВЕК, ПЫТАЛИСЬ ОТМЫТЬ ХРУЩЕВА!

В своей речи он назвал репрессиями войну Берии с теми "честными коммунистами", кто уничтожал НАРОД! Но репрессии развязали те, кто ради власти поставил себя выше народа, та прослойка общества, которая впоследствии целенаправленно уничтожала Советский Союз, добившись своей цели придя к власти 1991 году. И тем и другим было наплевать на ПРОСТОЙ НАРОД.



Поэтому нельзя ставить в один ряд реабилитированных палачей, и безвинно пострадавших в ходе хрущевской борьбы за власть. Подло, оправдывать свои преступления, прикрываясь честными именами… Укрепившись во власти, Хрущев и Ко, в середине января 1962 года, сформировали рабочую группу из 22 ведущих ученых страны под руководством секретаря ЦК КПСС Л .Ф.Ильичева. Целью была эта статья конституции:

Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза…

P.S Прочитайте СТАЛИНСКУЮ КОНСТИТУЦИЮ и вспомните лозунг, с которым Сталин, Ленин и другие ЧЕСТНЫЕ, ИСТИННЫЕ коммунисты делали революцию и вы поймете, с кем боролся Сталин. Ну а кто не вспомнит – ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!



***

.