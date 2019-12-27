Россияне рассказали, как изменилась жизнь за 20 лет (ФОТО, ВИДЕО)

Россияне рассказали, как за последние 20 лет изменилась жизнь в стране. Если верить последним данным ВЦИОМ, то уровень удовлетворённости жизнью у жителей России сейчас высок как никогда, передаёт канал «Россия 1».

Так, около 80% опрошенных довольны своей жизнью. По сравнению с 2000 годом этот показатель вырос на 17%. Довольны своим кругом общения — 90% россиян, а 81% — своим образованием.

Кроме того, на 23 пункта увеличилось за 20 лет и достигла 81% удовлетворённость своим положением в обществе. А вот своим материальным положением довольны всего 46% опрошенных. Но и этот показатель в два раза больше чем 19 лет назад.

Как заметил заместитель председателя ВЦИОМ Иосиф Дискин, реальность такова, что в России «существенно возрос индекс счастья».

«Это абсолютно широко распространённый индикатор, во всех странах про это спрашивают. Целую экономику счастья раскрутили! И вот россияне достаточно счастливый народ. И я думаю, что это хороший показатель!» — поделился эксперт в эфире программы «60 минут».

«А если доходы, как говорят, падают пятый год, почему жизнь улучшилась?» — спросил у него ведущий Евгений Попов. И Дискин пояснил, что «доходы реальные, располагаемые доходы населения падают, потому что люди купили квартиры, машины, предметы пользования».

На что Виталий Третьяков, политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова заметил, что «доходы — это то, что к тебе сегодня пришло, а то, что ты вчера купил, — это уже не доходы».

Но Дискин ответил:

«Это не правда! Это прибыль! А реально располагаемые доходы — это то, что остаётся после обязательных выплат, в том числе после выплат по кредитам, мы здесь в этой студии уже разбирали» — сказал он.

Интересно также, что пишет французская пресса по поводу жизни в России и о российской экономике. Например, в статье AgoraVox говорится о том, что «российская экономика находится на уровне немецкой, если рассматривать самый надежный сравнительный показатель, то есть ВВП по паритету покупательной способности».

«В такой перспективе Россия должна стать первой экономической державой континента, если уже ей не является, — пишет издание.

— Ещё Барак Обама утверждал, что санкции поставят российскую экономику на колени, что Россия — экономический карлик без будущего, который окажется в дипломатической изоляции. Пять лет спустя по стране, как грибы, растут заводы, Россия восстает из пепла в экономическом плане, а российская дипломатия блистает, как во времена СССР… России удалось кардинально изменить ситуацию за 20 лет».

Эксперт канала «Россия 1» — Виталий Третьяков, политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова, по этому поводу сказал так:

«Что такое 2000 год? Это только что закончился 1999. Страна готова была развалиться. Невыплата пенсий, невыплата зарплат, все эти военные конфликты, нижайшие стипендии… Бог знает, что ещё!.. О чём, кстати, Путин, и здесь не грех на него сослаться, на этой большой пресс-конференции сказал, что “вы забыли, что было тогда”».

«Две разные страны»

Действительно. На прошлой неделе состоялась большая пресс-конференция с главой государства, где он более пяти часов отвечал на вопросы журналистов. И как сказал Владимир Владимирович, «если мы посмотрим на то, что представляла из себя наша страна в начале 2000-х и что сейчас — это почти две разные страны».

«Я уже не говорю про вопросы, связанные с безопасностью. Наступила ситуация внутренней стабильности, уверенности в том, что страна будет развиваться таким стабильным путём и дальше. Вот это, наверное, самое главное. Экономика кардинально поменялась. Да, у нас там ещё очень много нерешённых проблем в экономике, но всё-таки это не сравнить с тем, что было. У нас сегодня самый один из самых низких в мире показателей по внешней задолженности государства. А было сколько? Инфляция 3,25! В 90-х годах 200 была и 300 процентов. Вы представляете, забыли уже просто это, уже забыли, что это такое… А вспомним настроения в обществе, когда с офицеров фуражки сбивали в общественном транспорте. Тоже подзабыли? Но ведь это было, и совсем недавно. А потом выяснилось, что, оказывается, без Вооружённых Сил государство-то жить не может…

Вот это всё в совокупности, на мой взгляд, является не моим, а нашим общим достижением», — подчеркнул президент Владимир Путин.

«Конечно, добиться абсолютного рецепта счастья невозможно, считает российский политолог Михаил Маркелов. — Но мы очень сильно изменились. Страна безумно как изменилась — это факт! И, конечно, в лучшую сторону. Хотелось бы ещё лучше».

Между тем, как сообщала «Русская Весна», одним из самых ярких событий в жизни страны за последние дни стало то, что наконец-то открыли железнодорожную часть Крымского моста. Так, из Санкт-Петербурга в Севастополь прибыл первый пассажирский поезд «Таврия». Пассажиров встречали в крымской столице под звуки военного оркестра и громкие приветствия местных жителей.

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