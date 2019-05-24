5 наглядных примеров, как “оппозиция Путину” обманывает всех россиян

Как оппозиция в России обманывает россиян



«Дружба» с США;



Отказ от сильной армии;



Переход на западные нормы во всем, что искоренит само понятие вековых национальных и семейных ценностей в России;



Очередная передача месторождений полезных ископаемых транснациональным компаниям родом из Британии и Америки и т.п.



Пара слов о Навальном как ярком примере оппозиционера

В чем главная цель оппозиции в России

В чем главная цель оппозиции в России

Пришло время написать несколько статей про оппозицию всей власти и конкретно Путину в России. Насколько она честна с россиянами, какова ее главная цель и на кого она работает – разбираемся.Прочие примеры ниже будут более краткими, но а данный пример – мой излюбленный. Люблю выводить неправдивые утверждения и сообщения «на чистую воду».Итак, хочу вам представить несколько примеров фейковых сообщений от российской оппозиции в соцсетях и их разоблачение. Информация взята из соцсетей «ВКонтакте» и « Одноклассники».Фото с сайта "Одноклассники"Здесь ответ нашелся у одного из комментаторов в "Одноклассниках". Поскольку это мой друг, я с его разрешения свободно размещу его разоблачение в своем канале "Крым про Мир":Помимо ошибки в три нолика автор фейка забыл указать, что для добычи газа, нефти и т.п. нужно создать технологии, построить буровые, места проживания, обеспечить инфраструктурой, проложить тысячи километров трубопроводом по дну морей и по вечной мерзлоте, потом обслуживать их, на что уходят громадные средства.Но оппозиции это знать не надо, они считают только цену проданного, без учета расходов. Несколько неправдивых цифр, и вот уже почти каждый россиянин хочет получать свои 21 миллионов рублей в год за российский газ и прикидывает, сколько еще он получит от добычи нефти и алмазов, если к власти придет оппозиция…Вы действительно верите, что доходы от газа и нефти можно равно разделить между гражданами страны?Здесь мне понравилась цифра "22 миллиона бедных" в России. Да, Путин довел до этого.Только оппозиция забывает добавить, что в 2000 году он принял страну с более чем 40 миллионами россиян за чертой бедности (по меркам 2019 года, если учесть, что МРОТ в 2000 году составлял 6 долларов США (180 рублей), средняя з/п была 50-70 долларов, а сегодня только МРОТ составляет 168 долларов (свыше 11 000 рублей)), находившимися за чертой бедности. То есть, их количество неуклонно снижается с 2000 года.Кроме того, из указанных 22 миллионов сегодня не менее половины – это самозанятые россияне, которые нигде не учтены как безработные и не платят налогов на прибыль со своих доходов. Недаром правительство обеспокоено тем, что их нужно "выводить из тени" и пытается придумать устраивающий всех вариант налогообложения самозанятых граждан.То есть, да – Россия дошла до уровня "22 миллиона за чертой бедности". Только этот путь шел не с нуля процентов, как хотят показать оппозиционеры, а с отметки "40 миллионов". То есть, при Путине число людей за чертой бедности сократилось в 2 раза (а с учтом погрешностей и в 5 раз), а не увеличилось в 10 раз.Есть масса других примеров обмана. Например, вам могут рассказать про высокие зарплаты в Германии, забыв упомянуть о европейских ценах. Например, о том, что газ для населения в ФРГ стоит 900 евро за 1000 кубов, а в России – всего 50 евро (в 18 раз меньше) и т.п.Вывод: не верьте написанному в соцсетях сразу, "на слово"! Проверяйте!Например, мне показывают на картинке полную корзину продуктов в супермаркете, которую я мог наполнить за 1500 рублей в 2000 году, и за те же деньги – показывают пустую корзину сегодня. Дескать, "вот до чего Путин страну довел".Но автор этой картинки забывает упомянуть, что 1500 рублей в 2000 году – это была средняя месячная зарплата. Возьмите сегодня 30 000 рублей, среднюю з/п, и пойдите в супермаркет – тоже наполните корзину до отказа. И т.п.Вот правильная картинка на тему покупательской способности в России:Надеюсь, понятно объяснил про фейки оппозиции в интернете. Идем далее.Долго ходить вокруг не стал, и взял свежий пример митинга оппозиции. Итак, десятого марта 2019 года в Москве состоялся митинг «Против цензуры в интернете».Характерная особенность митингующих, которые пришли на акцию по призыву оппозиции: они говорят о свободе, выступают против изоляции и цензуры, но тут же начинают действовать также, как действуют власти западных стран. То есть, отказывают в свободе и отсутствию цензуры российским СМИ.Вот пример:Так за что выступает оппозиция? За свободу, против изоляции и цензуры? То есть, свобода для всех, кто с ними, а что остается другим? Или другого мнения быть не может?Это – обычная подмена понятий, свойственная Навальному и прочим оппозиционерам. Например, Навальный может согласовать митинг в одном месте, а потом позвать всех в другое место. Причина этого понятна – если место не согласовано, будут задержания полицией. А это вызовет недовольство властью. То есть, налицо заведомая провокация.То же самое касается и митинга «против изоляции интернета». Люди вышли за свободу интернета в России. И, казалось бы, причем тут американские флаги? – А ведь они были, и активисты «прокремлевского движения SERB против майдана в России» (как они сами себя позиционируют в своей группе Вконтакте) забрали эти флаги.А я объясню, зачем американские флаги нужны оппозиции. Они исподволь должны ассоциировать у участников акции свободу в России с американской демократией. Что касается меня лично, то для моего восприятия наличие американского флага – это четкая «подпись» реальных организаторов акции.Потому что 90% участников митинга вряд ли смогли бы назвать хотя бы номер закона, против которого они, собственно, вышли на улицу. Просто детям хочется перемен, революции, действия – и этим активно пользуются не совсем честные взрослые.Часто вижу в соцсетях призывы сделать революцию, чтобы люди жили достойно. И вот здесь я не могу пройти мимо.Потому что государство – это большая неповоротливая «машина», изменить которую в одночасье невозможно. Особенно это касается гигантской по размерам и количеству народностей России.Все, кто хотели это сделать (изменить страну быстро, за 1 месяц или даже за 1 год), и кто устраивал революции, сталкивались с обратными процессами. В государстве становилось хуже жить, а проблемы нарастали и на их решение уходили десятилетия.Кто не верит – может посмотреть на историю СССР после Октябрьской революции. Или даже на современную Украину, где после «революции достоинства» 2014 года ситуация продолжает ухудшаться уже половину десятилетия. И конца этому ухудшению пока не видно.Давайте посмотрим на то, кто об этом говорит. А это либо те же люди, которые уже были при власти в 1990-х годах, либо те, кто продолжает их дело.Какое дело, спросите вы? – А такое:Ничего не вспоминаете? Про 1990-е годы?И это вам еще не говорят про то, что налогов в Европе и Америке еще больше чем в России, что в ЕС и США не только выше зарплаты, но и значительно выше цены буквально на все, что нивелирует ценность западных зарплат.Вам не расскажут, что 50% американцев за всю жизнь не выезжают за пределы своего штата, а 95% – за пределы США. Вам не расскажут, что в Германии и Франции многие пенсионеры вынуждены внимательно отслеживать акции скидок в супермаркетах, потому что не могут позволить себе купить продуктов.Вам не расскажут, что в Англии набирают воду в умывальник, затыкают его пробкой, а потом вся семья по очереди моет в этой несменяемой воде руки и лицо.Вам не расскажут, что «джакузи» в Италии могут позволить себе только 2% населения из-за дорогой воды. И что во Франции ходить зимой дома без одежды не получится – отопление часто включают только в крайних случаях и не прогревают воздух в помещениях до уровня, когда можно ходить по дому без свитера.Вам не скажут, что в Европе собственное жилье имеют только 25-30% населения, остальные живут в съемном жилье. Иметь свое жилье не принято.Кстати, все написанное выше – взято из разговоров с моими одноклассниками, переехавшими в США и Европу еще 20-25 лет назад. Я ничего не придумал.И когда мне говорят про западную демократию, свободу, «западные ценности» (в том числе семейные) и про мощные западные экономики, и что это нужно реализовать в России – я говорю «нет».Не надо мне всего этого, я хочу купаться в ванной и под душем сколько угодно, хочу тепла в квартире, хочу своей картошечки с дачи и своих экологически чистых домашних закаток на зиму, которые на Западе почти нигде не делают.И вообще, для оппозиционеров и прочих хочу напомнить одну истину, которая будет верна при любой власти, будь нашим Президентом Навальный, Путин или Ходорковский:Поэтому, если придет к власти в РФ либерал и скажет, что за месяц или год сделает вашу жизнь похожей на европейскую – решайте сами после всего вышесказанного, будет это правдой или нет.Вывести людей на улицы и не прийти самому на митинг – это не лучший пример вождя оппозиции. Но это так, вот скриншот, взятый мной из блога Навального в Твиттере (twitter.com/navalny):Ранее Навальный использовал на митингах подростков, которые ничего не знают о 1990-х годах и не могут сравнивать уровень жизни тогда и сейчас. После ввода отвественности за это он переключился на учителей, медиков и прочих, говроря о том, какие у них мизерные зарплаты.Но реальная его цель – не улучшение жизни народа, а несколько иная. Иначе он бы не говорил об изменении власти и быстром улучшении жизни народа, что невозможно априори.Ранее Навальный использовал на митингах подростков, которые ничего не знают о 1990-х годах и не могут сравнивать уровень жизни тогда и сейчас. После ввода отвественности за это он переключился на учителей, медиков и прочих, говроря о том, какие у них мизерные зарплаты.Но реальная его цель – не улучшение жизни народа, а несколько иная. Иначе он бы не говорил об изменении власти и быстром улучшении жизни народа, что невозможно априори.Оппозиционер Навальный и лидер России ПутинЕсли сложить все указанные в статье факты вместе, то станет понятно, что цель оппозиции в России – не улушение жизни народа, нет. Они не сделали это 25 лет назад, не сделают и сегодня.Их реальная цель – низложить Путина и вернуть Россию в 1990-е, когда американские компании могли свободно вывозить из РФ полезные ископаемые, почти не платя налогов в РФ и т.п.Обо всем написанном нужно знать для того, чтобы не повторять ошибки прошлого в будущем. Никакая революция не изменит жизнь к лучшему. Если вы хотите перемен – то лучше делать это мягко, без потрясений – сами становитесь чиновниками, выдвигайтесь в депутаты, работайте честно на благо народа на своих рабочих местах.И все у нас получится. Если каждый будет честным. В том числе если честными будут те, кто состоит в оппозиции Путину.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8819897.html