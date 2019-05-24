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5 наглядных примеров, как “оппозиция Путину” обманывает всех россиян

13:59. 24 мая 2019 Просмотров - 218 9 коммент. Опубликовал:
Пришло время написать несколько статей про оппозицию всей власти и конкретно Путину в России. Насколько она честна с россиянами, какова ее главная цель и на кого она работает – разбираемся.

Как оппозиция в России обманывает россиян

1. Неправдивые сообщения в соцсетях и комментариях на сайтах

Прочие примеры ниже будут более краткими, но а данный пример – мой излюбленный. Люблю выводить неправдивые утверждения и сообщения «на чистую воду».

Итак, хочу вам представить несколько примеров фейковых сообщений от российской оппозиции в соцсетях и их разоблачение. Информация взята из соцсетей «ВКонтакте» и « Одноклассники».


Пример 1.

Фото с сайта "Одноклассники"

Разоблачение

Здесь ответ нашелся у одного из комментаторов в "Одноклассниках". Поскольку это мой друг, я с его разрешения свободно размещу его разоблачение в своем канале "Крым про Мир":



Помимо ошибки в три нолика автор фейка забыл указать, что для добычи газа, нефти и т.п. нужно создать технологии, построить буровые, места проживания, обеспечить инфраструктурой, проложить тысячи километров трубопроводом по дну морей и по вечной мерзлоте, потом обслуживать их, на что уходят громадные средства.

Но оппозиции это знать не надо, они считают только цену проданного, без учета расходов. Несколько неправдивых цифр, и вот уже почти каждый россиянин хочет получать свои 21 миллионов рублей в год за российский газ и прикидывает, сколько еще он получит от добычи нефти и алмазов, если к власти придет оппозиция…

Вы действительно верите, что доходы от газа и нефти можно равно разделить между гражданами страны?

Пример 2.



Здесь мне понравилась цифра "22 миллиона бедных" в России. Да, Путин довел до этого.

Только оппозиция забывает добавить, что в 2000 году он принял страну с более чем 40 миллионами россиян за чертой бедности (по меркам 2019 года, если учесть, что МРОТ в 2000 году составлял 6 долларов США (180 рублей), средняя з/п была 50-70 долларов, а сегодня только МРОТ составляет 168 долларов (свыше 11 000 рублей)), находившимися за чертой бедности. То есть, их количество неуклонно снижается с 2000 года.

Кроме того, из указанных 22 миллионов сегодня не менее половины – это самозанятые россияне, которые нигде не учтены как безработные и не платят налогов на прибыль со своих доходов. Недаром правительство обеспокоено тем, что их нужно "выводить из тени" и пытается придумать устраивающий всех вариант налогообложения самозанятых граждан.

То есть, да – Россия дошла до уровня "22 миллиона за чертой бедности". Только этот путь шел не с нуля процентов, как хотят показать оппозиционеры, а с отметки "40 миллионов". То есть, при Путине число людей за чертой бедности сократилось в 2 раза (а с учтом погрешностей и в 5 раз), а не увеличилось в 10 раз.

Есть масса других примеров обмана. Например, вам могут рассказать про высокие зарплаты в Германии, забыв упомянуть о европейских ценах. Например, о том, что газ для населения в ФРГ стоит 900 евро за 1000 кубов, а в России – всего 50 евро (в 18 раз меньше) и т.п.

Вывод: не верьте написанному в соцсетях сразу, "на слово"! Проверяйте!

Например, мне показывают на картинке полную корзину продуктов в супермаркете, которую я мог наполнить за 1500 рублей в 2000 году, и за те же деньги – показывают пустую корзину сегодня. Дескать, "вот до чего Путин страну довел".


Но автор этой картинки забывает упомянуть, что 1500 рублей в 2000 году – это была средняя месячная зарплата. Возьмите сегодня 30 000 рублей, среднюю з/п, и пойдите в супермаркет – тоже наполните корзину до отказа. И т.п.

Вот правильная картинка на тему покупательской способности в России:


Надеюсь, понятно объяснил про фейки оппозиции в интернете. Идем далее.

2. Цензура со стороны оппозиции на митинге против изоляции интернета, цензуры и за «свободу»

Долго ходить вокруг не стал, и взял свежий пример митинга оппозиции. Итак, десятого марта 2019 года в Москве состоялся митинг «Против цензуры в интернете».

Характерная особенность митингующих, которые пришли на акцию по призыву оппозиции: они говорят о свободе, выступают против изоляции и цензуры, но тут же начинают действовать также, как действуют власти западных стран. То есть, отказывают в свободе и отсутствию цензуры российским СМИ.

Вот пример:

Фото с сайта politnavigator.net

Так за что выступает оппозиция? За свободу, против изоляции и цензуры? То есть, свобода для всех, кто с ними, а что остается другим? Или другого мнения быть не может?

3. Демонстрация заявлена против ограничения интернета, а несут флаги США

Это – обычная подмена понятий, свойственная Навальному и прочим оппозиционерам. Например, Навальный может согласовать митинг в одном месте, а потом позвать всех в другое место. Причина этого понятна – если место не согласовано, будут задержания полицией. А это вызовет недовольство властью. То есть, налицо заведомая провокация.

То же самое касается и митинга «против изоляции интернета». Люди вышли за свободу интернета в России. И, казалось бы, причем тут американские флаги? – А ведь они были, и активисты «прокремлевского движения SERB против майдана в России» (как они сами себя позиционируют в своей группе Вконтакте) забрали эти флаги.


Скриншот из видео группы "СЕРБ": vk.com/serb_ru. Американский флаг на митинге "против изоляции интернета в России"


Скриншот из видео группы "СЕРБ": vk.com/serb_ru

А я объясню, зачем американские флаги нужны оппозиции. Они исподволь должны ассоциировать у участников акции свободу в России с американской демократией. Что касается меня лично, то для моего восприятия наличие американского флага – это четкая «подпись» реальных организаторов акции.

Потому что 90% участников митинга вряд ли смогли бы назвать хотя бы номер закона, против которого они, собственно, вышли на улицу. Просто детям хочется перемен, революции, действия – и этим активно пользуются не совсем честные взрослые.

4. Постулат оппозиции: ситуацию в России можно изменить быстро, путем майдана или революции

Часто вижу в соцсетях призывы сделать революцию, чтобы люди жили достойно. И вот здесь я не могу пройти мимо.

Потому что государство – это большая неповоротливая «машина», изменить которую в одночасье невозможно. Особенно это касается гигантской по размерам и количеству народностей России.

Все, кто хотели это сделать (изменить страну быстро, за 1 месяц или даже за 1 год), и кто устраивал революции, сталкивались с обратными процессами. В государстве становилось хуже жить, а проблемы нарастали и на их решение уходили десятилетия.

Кто не верит – может посмотреть на историю СССР после Октябрьской революции. Или даже на современную Украину, где после «революции достоинства» 2014 года ситуация продолжает ухудшаться уже половину десятилетия. И конца этому ухудшению пока не видно.

5. Оппозиция говорит, что сделает жизнь в России лучше и люди жить будут как в Европе, когда она придет к власти

Давайте посмотрим на то, кто об этом говорит. А это либо те же люди, которые уже были при власти в 1990-х годах, либо те, кто продолжает их дело.

Какое дело, спросите вы? – А такое:

  • «Дружба» с США;

  • Отказ от сильной армии;

  • Переход на западные нормы во всем, что искоренит само понятие вековых национальных и семейных ценностей в России;

  • Очередная передача месторождений полезных ископаемых транснациональным компаниям родом из Британии и Америки и т.п.

Ничего не вспоминаете? Про 1990-е годы?

И это вам еще не говорят про то, что налогов в Европе и Америке еще больше чем в России, что в ЕС и США не только выше зарплаты, но и значительно выше цены буквально на все, что нивелирует ценность западных зарплат.

Вам не расскажут, что 50% американцев за всю жизнь не выезжают за пределы своего штата, а 95% – за пределы США. Вам не расскажут, что в Германии и Франции многие пенсионеры вынуждены внимательно отслеживать акции скидок в супермаркетах, потому что не могут позволить себе купить продуктов.

Вам не расскажут, что в Англии набирают воду в умывальник, затыкают его пробкой, а потом вся семья по очереди моет в этой несменяемой воде руки и лицо.

Вам не расскажут, что «джакузи» в Италии могут позволить себе только 2% населения из-за дорогой воды. И что во Франции ходить зимой дома без одежды не получится – отопление часто включают только в крайних случаях и не прогревают воздух в помещениях до уровня, когда можно ходить по дому без свитера.

Вам не скажут, что в Европе собственное жилье имеют только 25-30% населения, остальные живут в съемном жилье. Иметь свое жилье не принято.

Кстати, все написанное выше – взято из разговоров с моими одноклассниками, переехавшими в США и Европу еще 20-25 лет назад. Я ничего не придумал.

И когда мне говорят про западную демократию, свободу, «западные ценности» (в том числе семейные) и про мощные западные экономики, и что это нужно реализовать в России – я говорю «нет».

Не надо мне всего этого, я хочу купаться в ванной и под душем сколько угодно, хочу тепла в квартире, хочу своей картошечки с дачи и своих экологически чистых домашних закаток на зиму, которые на Западе почти нигде не делают.

И вообще, для оппозиционеров и прочих хочу напомнить одну истину, которая будет верна при любой власти, будь нашим Президентом Навальный, Путин или Ходорковский:

«Если в России хотя бы из крана идет вода, а на улицах не стреляют – это значит, в стране все нормально».

Поэтому, если придет к власти в РФ либерал и скажет, что за месяц или год сделает вашу жизнь похожей на европейскую – решайте сами после всего вышесказанного, будет это правдой или нет.

Пара слов о Навальном как ярком примере оппозиционера

Вывести людей на улицы и не прийти самому на митинг – это не лучший пример вождя оппозиции. Но это так, вот скриншот, взятый мной из блога Навального в Твиттере (twitter.com/navalny):



Ранее Навальный использовал на митингах подростков, которые ничего не знают о 1990-х годах и не могут сравнивать уровень жизни тогда и сейчас. После ввода отвественности за это он переключился на учителей, медиков и прочих, говроря о том, какие у них мизерные зарплаты.

Но реальная его цель – не улучшение жизни народа, а несколько иная. Иначе он бы не говорил об изменении власти и быстром улучшении жизни народа, что невозможно априори.

В чем главная цель оппозиции в России


Ранее Навальный использовал на митингах подростков, которые ничего не знают о 1990-х годах и не могут сравнивать уровень жизни тогда и сейчас. После ввода отвественности за это он переключился на учителей, медиков и прочих, говроря о том, какие у них мизерные зарплаты.

Но реальная его цель – не улучшение жизни народа, а несколько иная. Иначе он бы не говорил об изменении власти и быстром улучшении жизни народа, что невозможно априори.

В чем главная цель оппозиции в России



Оппозиционер Навальный и лидер России Путин
Если сложить все указанные в статье факты вместе, то станет понятно, что цель оппозиции в России – не улушение жизни народа, нет. Они не сделали это 25 лет назад, не сделают и сегодня.

Их реальная цель – низложить Путина и вернуть Россию в 1990-е, когда американские компании могли свободно вывозить из РФ полезные ископаемые, почти не платя налогов в РФ и т.п.

Вывод

Обо всем написанном нужно знать для того, чтобы не повторять ошибки прошлого в будущем. Никакая революция не изменит жизнь к лучшему. Если вы хотите перемен – то лучше делать это мягко, без потрясений – сами становитесь чиновниками, выдвигайтесь в депутаты, работайте честно на благо народа на своих рабочих местах.

И все у нас получится. Если каждый будет честным. В том числе если честными будут те, кто состоит в оппозиции Путину.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8819897.html

Метки: общество, оппозиция, политика, Россия

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9 Комментариев » Оставить комментарий


  • 22019 10909
    Ursus 24 мая 2019 в 14:33

    привычная для холуйков волынка – начни с себя, но упырьков не трожь

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    1
  • 478 298
    xazzar berlazzar 24 мая 2019 в 14:36

    Вы действительно верите, что доходы от газа и нефти можно равно разделить между гражданами страны?

    ну хотя бы газифицировать населённые пункты, про “взять всё и поделить” это к местным совкам. заодно у них надо спросить почему во времена их социалистического рая города и сёла не были газифицированы в рсфср

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  • 6039 3265
    XAPOH 24 мая 2019 в 14:41

    Прочитал статью и прослезился! Какой несчастный у нас президент, какое трудолюбивое правительство, какие честные олигархи. Зашёл в магазин и понял как меня, а за одно и всех дорогих россиян эти “несчастные”, “трудолюбивые” и “честные” на.бали!

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  • 22019 10909
    Ursus 24 мая 2019 в 14:43

    Насчет якобы невозможности в РФ вмененного дохода гражданина от экспорта природных богатств. Это неправда. Брехня другими словами.

    Была уже эта тема даже здесь. 260 млн тонн экспорт нефти из РФ, это 1,9 млрд барр.
    Себестоимость 1 барреля около 15 долл. Цена продажи 60-65 долл.
    45 долл прибыли умножаем на 1,9 млрд. – это 85 млрд долл в год. Делим на 146 млн граждан – больше 500 долл или 30000 рупий на каждого в год.

    Это только по нефти на экспорт. Плюс газ, плюс лес, плюс металлы.

    Но тогда яхты не получится покупать и бабки мешками ныкать

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  • 472 260
    Онуфрий 24 мая 2019 в 14:45

    Мультики про ракету, потом шале во Франции. Что же они всю недвижимость скупили на Западе, если там всё плохо, а у нас хорошо?

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  • 472 260
    Онуфрий 24 мая 2019 в 14:49

    Что то в ОАЭ всё население на обеспечение, хочешь учись в любой точке мира, хочешь работай, налоги платить не надо. Хочешь не работай, дрифтуй на суперкарах по идеально ровным широким дорогам. А у наших губернаторов квартиры полные наличных денег, не знают куда их деть.

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  • 1075 1007
    Хан_Уман 24 мая 2019 в 14:57

    Появляется закономерный вопрос!
    Какой национальности достояние?

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  • 620 412
    чужой 24 мая 2019 в 15:18

    Оппозиция – это иные политические убеждения.
    Если человек против другого человека – это не оппозиция.

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