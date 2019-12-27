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Оседлать волну экономического суверенитета

16:42. 27 декабря 2019 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Изборский клуб @ Виктор Гринкевич

Как мы и прогнозировали ранее, тема Северного потока-2 перед Новым годом станет одной из самых обсуждаемых и злободневных. Как известно, Штаты продолжают самым наглым образом вставлять палки в колеса стратегическим инфраструктурным проектам России: Северному и Турецкому потокам, до этого – при строительстве Крымского моста. Теперь США потребовали от компаний, прокладывающих трубопроводы в Северном море, немедленно остановить строительство. Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой Северного потока-2, уже приостановила работу и отозвала специальные суда.

В ответ на это Россия заявила о подготовке ответных санкций и скорее всего перебросит с Дальнего Востока предназначенное для подобных работ судно «Академик Черский». Газпром вместе с Германией продолжит строительство уже зимой, тем более что построено уже 93% газопровода – и останавливаться на этом никто не собирается. Федеральное ведомство по судоходству Германии уже одобрило заявку на прокладку в зимние месяцы.

В целом создается впечатление, что США разрушают или, по крайней мере, способствуют разрушению собственной однополярной модели, потому что единственный ответ на американский протекционизм, санкции и торговые войны – ответный протекционизм, экономический суверенитет и перенос всех звеньев производства в свою или дружественные страны. Так давно поступает Иран, а после санкционных мер США – Россия, Турция, Китай и чуть ли не Германия, которая тоже недовольна экономической агрессией Вашингтона.

Слом однополярной гегемонии США ещё не состоялся и даже не предрешен, но критически важные шаги в этом направлении уже делаются. Что характерно, объединение государств в блоки происходит по цивилизационному принципу. Европа все больше проявляет собственную политическую волю и отрывается от Америки, США смыкаются в атлантический англо-саксонский союз с отколовшейся от ЕС Британией, Иран строит связи в шиитском поясе Ближнего Востока, а Россия – в евразийском пространстве бывшего СССР. Глобалистские прожекты о размывании границ и объединении рынков растворяются на глазах. На очереди – интеграционные проекты в Африке и Латинской Америке.

Для России в этом процессе главное – опередить эту волну, и чтобы внутриполитические процессы в перспективе не отставали от внешнеполитических. Это значит, либералы-глобалисты столь же постепенно должны освобождать управленческие места в экономическом блоке правительства. На их место должны приходить люди формата Сергея Юрьевича Глазьева, которые уж точно быстрее найдут общий язык и с Китаем, и с Ираном, и с Турцией и всеми другими полюсами нового многополярного мира.

Источник: https://nstarikov.ru/osedlat-volnu-jekonomicheskogo-suvereniteta-111773

Метки: чит.клуб

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