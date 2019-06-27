«Холодная война» СССР – США 1946-1989 и уроки для РФ и КНР в «гибридной войне»

Этот подход опирается на «Теорию Председателя Мао Цзэдуна о делении мира на три части», которую Дэн Сяопин в 1972 г. назвал «величайшим вкладом в сокровищницу марксизма-ленинизма». Ибо в марксизме господствует библейская двоичная логика: «Кто не с нами, тот против нас», а «третий – лишний, третьего не дано».

Троичный подход: «мы сами – наши враги – наши союзники» характерен для оценок глобальных процессов стратегами Китая.

Надеемся, что это будет полезно для понимания процессов современной (началась в 2013 г.) Третьей мировой войны нового гибридного типа и предвосхищения её дальнейшего хода и исхода.

Мы же нарушим традицию аналитики и дадим оценку «холодной войне» с позиции Закона Перемен в связке трех сил: СССР – КНР – США с упором на уроки истории.

Все до сих пор существовавшие описания «холодной войны» делались в ракурсе диалектики, как борьба противоположностей СССР – США и возглавляемых ими блоков стран Варшавского договора и НАТО .

Методология

Принципиально разный результат геополитического анализа и небополитической оценки событий происходит от отношения к категории времени. Речь идет о линейном прогрессе и переменах в циклах. В моделях «Большой Игры» – это квадратная «великая шахматная доска» противоборства «белых» и «черных» в их поступательном движении вперед и «карточный стол истории», где игроков три и более, а ходы следуют по кругу.

В геополитике время – это только стреловидная длительность из прошлого в будущее (прогресс), положенная на линейку дат.

В небополитике время – это ещё и порядок следования событий в циклах Бытия. Где история есть сумма волн разных периодов. А исторический выбор пути связан с «окном возможностей» поймать фазу цикла и «оседлать» волну прилива или отлива энергии жизни, имеющей космические основания. Эти основания происходят от влияния на жизнь на Земле энергий Солнца, Луны и звезд.

Принципиально важно уяснить, что с 2003 по 2014 годы (11,5 лет) на небе произошла окончательная смена космических энергии созвездия Рыб (длилась 2148 лет с фокусом в полосе от Нила до Евфрата) на энергии созвездия Водолея (с фокусом от Валдая до Алтая). Смена космических эпох аналогична смене сезонов, когда февральскую стужу сменяет тепло марта. Отсюда и тревоги ученых об изменении климата и заботы политиков (Конференция в Париже 2015 г.) о сдерживании «глобального потепления».

Небополитика же говорит о старом и новом раскладе центров сил глобализации.

Базовые циклы перемен

Вслед за древнекитайским «учением о символах и числах» свои стратегические оценки в масштабе глобализма небополитика делает путем исчисления четырех пятиэлементных циклов перемен:

Двух космических – небосклон вращается по часовой стрелке и

Двух земных – планета вращается против часовой стрелки.

- космического цикла порождения явлений (по часовой стрелке).

- земного цикла разрушения форм бытия (против часовой стрелки).

- космического цикла срыва явлений в хаос (по часовой стрелке).

- земного цикла процветания форм (против часовой стрелки).

Для практической политики важны земной цикл разрушения (одоления) старых форм и цикл благоденствия в новых формах.

В пространстве, пять элементов циклов – это стороны света и центр, занятый Китаем. Это и есть масштаб глобализма.

Земной цикл отмирания старого имеет следующий вид:



Старый Запад – НАТО одолевает Старый Восток – СССР и страны Варшавского договора. В ходе «холодной войны» это уже произошло. Западная Германия (ФРГ) одолела Восточную (ГДР). При этом Старый Запад к WWIII разделился на два проекта: Новый Север глобализации англосаксов и Новый Запад – Объединенная Европа без Британии.

– НАТО Старый – СССР и страны Варшавского договора. В ходе «холодной войны» это уже произошло. Западная Германия (ФРГ) одолела Восточную (ГДР). При этом Старый Запад к WWIII разделился на два проекта: Новый Север глобализации англосаксов и Новый Запад – Объединенная Европа без Британии.

Старый Юг – Мир Ислама (наследники Халифата) одолевает Старый Запад (наследников Рима). Это происходит в форме столкновения цивилизаций: демографически – потоками мигрантов-мусульман на Запад, конфессионально – массовым строительством в Европе мечетей, и силовым воздействием – терроризм с лицом радикального ислама. Столкновение цивилизаций (библейская «Битва Конца») к 2022 году должна привести к образованию Нового Юга без государства Израиль. Победа Нового Юга (нового турецкого халифата) ознаменует итог WWIII на главном фронте уходящей эпохи Рыб.

– Мир Ислама (наследники Халифата) Старый (наследников Рима). Это происходит в форме столкновения цивилизаций: демографически – потоками мигрантов-мусульман на Запад, конфессионально – массовым строительством в Европе мечетей, и силовым воздействием – терроризм с лицом радикального ислама. Столкновение цивилизаций (библейская «Битва Конца») к 2022 году должна привести к образованию Нового Юга без государства Израиль. Победа Нового Юга (нового турецкого халифата) ознаменует итог WWIII на главном фронте уходящей эпохи Рыб.

Новый Север – глобализм по-американски одолевает Старый Юг – берет под контроль нефтегазовые ресурсы исламских государств от Африканского рога до Персидского залива, что удержит нефтедоллар США и сделает Америку опять великой.

– глобализм по-американски Старый – берет под контроль нефтегазовые ресурсы исламских государств от Африканского рога до Персидского залива, что удержит нефтедоллар США и сделает Америку опять великой.

Центр – Китай новой эпохи одолевает Новый Север – новые Североамериканские Соединенные Штаты с их проектом технологий NBIC-конвергенции и грядущего трансгуманизма. После 2020 г. Китай, одержав победу в «торговой войне» с США, под девизом строительства «сообщества единой судьбы человечества» по совокупной мощи станет мировым лидером.

– Китай новой эпохи Новый – новые Североамериканские Соединенные Штаты с их проектом технологий NBIC-конвергенции и грядущего трансгуманизма. После 2020 г. Китай, одержав победу в «торговой войне» с США, под девизом строительства «сообщества единой судьбы человечества» по совокупной мощи станет мировым лидером.

Новый Восток (Россия, тюрки Центральной Азии и Иран) одолевает занятый Китаем Центр новой эпохи. Это одоление должно произойти в сознании путем прививки китайцам утраченного в прагматизме зажиточности (кит. сяокан) Духа Истины (Шэнь). Одоление произойдет добровольно к 2032г. оружием небополитики в рамках проекта «Большая Евразия – Третья Орда», где Россия займет место наставника, а Китай – покровителя семьи народов не западных цивилизаций.



Космический цикл «управляемого хаоса»

Если за начало очередного цикла взять «Срединное государство желтых людей» (Китай), то хаос государственного строительства сначала поразил именно китайцев в формах «Большого скачка» в экономике и «Культурной революции» в политике (длился 20 лет с 1959 до 1979 года). Затем в хаос «перестройки» сорвалась Россия. Далее пошел развал Объединенной Европы (Брексит и пр.). Затем переформатируется Юг – в результате «Битвы Конца» хаос накроет полосу «Великого Израиля» от Нила (Египет) до Евфрата (Сирия и Ирак). Наконец, зашатается колосс финансового капитала США.

Земной цикл нарастания благоденствия и процветания

Если за начало отсчета этого цикла взять США, то они, победив в «холодной войне» вышли на пик процветания в 1991 году. Затем благоденствие пришло в Евросоюз. С 2020 года на пик процветания выйдет Китай. Затем к 2035 году благоденствие наступит на Новом Юге в Новом Халифате и Новой причерноморской Хазарии.

Наконец, к 2041 году на пик процветания выйдет Россия.

Новообрядческий – после церковной реформы XVII века – крестный ход православных христиан на Руси против часовой стрелки мистически приближает именно это благое преображение России в предконечное время «мира сего».

Эти три и все другие циклы разных периодов по китайскому циклическому календарю «сяли» завершаются в феврале 2044 г. После чего наступит то, что ученые назвали «антропологический поворот», а Священное Писание называет «новое небо и новая земля, на которых обитает правда». Наука вскроет «тонкие поля» и «мир невидимый станет видимым». По Коду Перемен на Земле наступит «новое начало» большого космического периода.

Китайская мудрость гласит: «Тот, кто понял циклы перемен – достиг просветления».

Закон Перемен в связке трех сил

Теперь, построив график наложения волн и определив фазы названных трех циклов перемен, следуя наставлению «Искусства войны» древнекитайского стратега Сунь-цзы (IV в. до н.э.), планировщику победы в «Большой игре» мировых проектов для реальной политики необходимо выбрать один и двух вариантов применения Закона Перемен в связках трех сил.

Первый вариант: когда две силы активны, а одна сила пассивна, связка трех сил проворачивается в пользу пассивной силы.

В китайской традиции этот вариант называется «Мудрая обезьяна взирает с горы на схватку двух тигров в долине».

Второй вариант: когда две силы пассивны, а одна сила активна, связка трех сил проворачивается в пользу активной силы.

Этот вариант называется «Всесильный дракон».

Математически два варианта Закона Перемен записывает алгебра Буля: (1 + 1) + 0 = 0 и (0 + 0) + 1 = 1.

Есть и физическая модель двух вариантов Закона Перемен в электрической цепи с тремя лампочками и двумя выключателями.

Технология политического прогноза

Опираясь на Закон Перемен в связке трех сил небополитики по модели розыгрышей карточной игры в бридж создали технологию «ощупывания будущего» в динамике взаимодействия шести действующих мировых проектов.

По модели небополитиков «Битва мировых проектов» в «Большой Игре» за карточным столом истории участвуют:

- «Новый Вавилон» глобализации по-американски. Нью-Йорк.

- «Новый Иерусалим» исполнителей Плана Соломона. Лондон.

- «Новый Халифат» политического ислама. Стамбул.

- «Великая Европа» романо-германской аристократии. Ватикан.

- «Великое Единение» народов единой судьбы вокруг КНР. Пекин.

- «Большая Евразия» наследников Чингисхана и Сталина. Москва.

Подсказку использования модели карточной игры в бридж для описания схем взаимосвязей центров сил глобализации в «Большой Игре» мировых проектов дала реальная политика.

Мастерами игры в бридж времен «холодной войны» были: выдающиеся британские премьеры Черчилль и Тэтчер; американские президенты Эйзенхауэр и Рейган; архитектор китайского чуда Дэн Сяопин; воротилы транснационального бизнеса Билл Гейтс и Уоррен Баффет.

Краткая история вопроса

Чтобы эффективно использовать уроки «холодной войны» для захвата будущего в Третьей мировой войне нового гибридного типа следует уяснить: когда, как и каким способом противоборство США и СССР переросло в связку трех сил: США – КНР – СССР.

А также объяснить где, когда и почему СССР «холодную войну» проиграл, США стали номинальными победителями, а скрытым получателем основной выгоды от схватки двух «сверхдержав» оказалась страна «третьего мира» – КНР.

Официально считается, что «холодная война» началась в 1946 году, после речи Черчилля 5 марта в Фултоне (США), где была провозглашена идея создания военного союза англосаксонских стран для борьбы с мировым коммунизмом. Важно заметить, что в 1946 году КНР ещё не было. А Китайская Республика не была полюсом силы в том, что англосаксы называют «Большая Игра».

Конец «холодной войны» был официально объявлен 02.12.1989 на саммите лидеров СССР и США Горбачева и Буша на о. Мальта.

То, что в советской пропаганде подавалось как большая дипломатическая победа «нового мышления», на деле было полной и безоговорочной капитуляцией СССР перед США.

Нет сомнения в том, что и итог «гибридной войны» будет объявлен проигравшей стороной «победой здравого смысла».

К концу «холодной войны», следуя теории Мао Цзэдуна о делении мира на три части, в 1969 г. разорвав дружбу с СССР, а в 1979 г. установив отношения «конструктивного сотрудничества» с США, КНР стала независимым и самостоятельным полюсом силы в «Большой Игре». Мудрая обезьяна взирала на схватку двух тигров и из «холодной войны» к 1989 году вышла на стороне победителя.

Окончание «холодной войны» – это точка предопределенности (схождения волн истории разных периодов) которая поменяла расклад сил, козыри и дальнейшую роль КНР в «Большой Игре».

В 1989 г. на фоне неудач и трудностей «перестройки» в СССР КНР принудила Советский Союз устранить «три препятствия» для нормализации китайско-советских отношений (СССР отвел войска от границы с Китаем; вывел войска из Монголии и Афганистана; и заставил Вьетнам убрать войска из Камбоджи).

В мае 1989 г. в ходе визита Горбачева в Пекин, КНР и СССР перешли к отношениям: «на веки добрые соседи, никогда враги».

16.07.2001 года по этой формуле Дэн Сяопина в Москве Путин В.В. и Цзян Цзэминь подписали договор о Добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР сроком на 20 лет.

В июне 1989 года КНР отбила попытку США осуществить в КНР ненасильственную либеральную «бархатную революцию».

«Контрреволюционный мятеж» студентов и интеллигенции на площади Тяньаньмэнь в Пекине был подавлен войсками НОАК. После чего конфигурация сил в треугольнике СССР – КНР – США поменялась. США стали противником, а СССР – союзником Китая. Тогда-то КНР, поймав фазу цикла (окно возможностей) исподволь, скрытно, под благотворным давлением антикитайских санкций Запада и выступила в «великий поход» за мировое лидерство.

Формула политики от Дэн Сяопина была такой: «Внимательно наблюдай, защищай наши позиции, решай дела спокойно, скрывай наши потенциальные возможности и выжидай удобный случай, чтобы действовать, умей не высовываться, никогда не претендуй на лидерство». Суть: в связке трех сил занимай пассивную позицию.

По Закону Перемен «мы сами» в борьбе с «нашими врагами» выигрываем руками и за счет активности «наших союзников».

Поэтому в противоборстве КНР и США «мы сами» (все равно КНР или США) выигрываем за счет усилий союзника – России: её активности в политическом, экономическом, идеологическом и собственно военном противостоянии с «нашими врагами».

В 1989 г. борьбу за политический ресурс РФ как партнера в «Большой Игре» выиграли США. Новую Россию, на правах «болвана» с открытыми картами («партнерство во имя мира») в 1994 г. приняли в «общеевропейский дом». А в 1997 г. – в G8.

Основной выигрыш США состоял в том, что Россия взяла на себя финансовые обязательства «Вашингтонского консенсуса». А это – ограничение прав эмиссии рубля доходами от экспорта нефти и газа с выводом в США всей прибыли выше установленной «цены отсечения». Так РФ платит контрибуцию в пользу победителя.

И в 2019 г. США без боя не отдадут Россию в союзники Китаю.

Не взирая на заявления лидеров РФ и КНР о «всеобъемлющем стратегическом взаимодействии», на всю катушку задействованы все рычаги влияния (российских друзей доллара США), а также жесткого экономического (санкции) дипломатического (заморозка отношений) и военного (разрыв договоров) давления на Кремль.

Начались массовые выступления патриотов: «Не хотим, чтобы Россия стала придатком Китая»!

Стратегия Мао Цзэдуна и Китайская мечта

По данным хорошо осведомленных источников, находившихся 01.10.1949 на трибуне ворот Тяньаньмэнь, Мао Цзэдун после провозглашения КНР в доверительном разговоре с премьером Чжоу Эньлаем коснулся замысла государственного строительства Нового Китая. В части международных отношений Мао твердо сказал, что КНР «становится союзником СССР лишь на некоторое время».

Здесь следует заметить, что стратегическое планирование в КНР от 1949 г. осуществляется по волне энергии Земли с шагом в 10 лет.

Так, с 1949 по 1959 год, соперничество СССР и США во время войны в Корее (1950-1953) в статусе союзника СССР по договору о Дружбе, союзе и взаимной помощи от 14.02.50 опосредованно осуществлял Народный Китай. КНР взяла на свои плечи основную ответственность за победу, несла все риски и основные потери, тогда как глобальными последствиями неудачной для США войны в Корее в полной мере воспользовался СССР.

С 1953 (смерть Сталина) по 1962 год (Карибский кризис) в «холодной войне» наступила хрущевская «оттепель».

Отход от копирования советского опыта социалистического строительства («Большой скачок») и курс на независимость от СССР при сохранении конфронтации с США (манипулирование взаимной боязнью ядерных сверхдержав) Мао Цзэдун начал в 1959 году (Лушаньский пленум ЦК КПК). США были объявлены «бумажным тигром». А боязнь ядерной войны против КНР была названа психологической лояльностью к противнику.

Хрущев же напротив в 1959 г. посетил США с флагом мирного сосуществования социализма с капитализмом.

Окончательное создание треугольника СССР – КНР – США с закреплением за КНР роли самостоятельного игрока «Большой Игры» Мао Цзэдун произвел в 1969 году.

Китайско-советский раскол был организован Мао в форме вооруженного пограничного конфликта в районе о. Даманский (Чженьбаодао) на реке Уссури в марте и у озера Жаланашколь (Джунгарские ворота) в августе 1969 года. После чего КНР из идеологического союзника превратился в стратегического противника СССР. Запад же, наоборот, открыл для КНР доступ к кредитам и технологиям. А Отношения СССР – США обострились.

Оформление отношений «конструктивного сотрудничества» КНР с США, когда функции союзника Срединного государства перешли к Североамериканским Соединенным Штатам, произошло в январе 1979 года в ходе визита Дэн Сяопина в Вашингтон и его встреч с президентом Картером. Сговор происходил на фоне Исламской революции в Иране, ослабившей позиции США.

Соглашение было подписано на 20 лет и затем пролонгировано в Пекине Клинтоном и Цзян Цзэминем ещё на 20 лет. Условия сотрудничества исполнялись сторонами до января 2019 г.

Это были 40 лет режима «наибольшего благоприятствования» в торговле Китая с Западом. И 40 лет успехов политики «реформ и открытости» (прагматичного обогащения) Дэн Сяопина.

Конструктивность сотрудничества с США была подтверждена «контрударом в целях самообороны» по Вьетнаму, который Китай нанес 17.02.1979. К 04.03.79 китайские войска заняли центры трех приграничных провинций. После того как открылся прямой путь на Ханой и в СРВ была объявлена всеобщая мобилизация 05.03.79 Китай посчитал, что психологический удар достиг цели, объявил о прекращении наступления и начал вывод войск.

25.12.1979 СССР соперничая с США в «Большой Игре» ввел войска в Афганистан. Афганская война продолжалась 10 лет (1979-1989) и закончилась крахом Советской власти и роспуском СССР.

Так, китайская «мудрая обезьяна» на горе получила основную выгоду от схватки «двух тигров». Ибо «шкура» поверженного «советского социал-империализма» в виде республик Центральной Азии естественным ходом вещей досталась Китаю (в форме ШОС).

А «американский империализм», исчерпав «энергию Запада» и возглавив «однополярный мир», вступил в кризис «пределов роста» и теперь, по ходу «столкновения цивилизаций» в Третьей мировой войне нового гибридного типа, администрация президента США Трампа ищет способы «Сделать Америку опять великой».

Путь к реализации Китайской мечты о великом возрождении китайской нации на практике стартовал от исхода «холодной войны», переформатировавшей связку трех сил США – КНР – РФ.

Стратегия «манипулирования варварами» в связке трех сил Мао Цзэдуна в масштабе трех поколений 60-летнего цикла увенчалась полным успехом. Роли СССР и США в отношении КНР получили свою противоположность. Связка же трех сил провернулась в пользу Китая. После чего стала возможным реализация доктрины троичной гармонии – переход к «Великому Единению»

стран и народов мира вокруг «Срединного государства желтых людей».

А то, что аналитики европейского образования и склада ума считают «чудовищными ошибками» («Большой скачок», «Культурная революция») в политической практике КНР было реализацией Теории Мао Цзэдуна о делении мира на три части. Ведь «Великий кормчий» (который должен справится с волнами истории) был прежде всего китайцем, а уже потом марксистом.

Вот почему ни одна теория Запада не может целостно объяснить то, что происходит в Китае ни в экономике, ни в политике. Ибо не понимает: как в Китае диалектика прогресса соединяется с переменами в цикле, как капитал соседствует с азиатским способом производства, как восточная деспотия уживается с демократией.

У Мао: единое раздваивается (и фэнь вэй ер), но перемены происходят в связках трех сил. Аналитики же европейского образования видят первую часть формулы (универсальность противоречия) и не видят вторую (источник проворота в цикле).

Перспективы «гибридной войны»

Аналитикам европейского склада ума следует помнить, что со времен Сунь-цзы высокая китайская политика – это «бесконечный путь хитрости». При этом китайский «путь победы» невоенными способами (ключи от цивилизационного кода) есть сокровище, не подлежащее разглашению ни за рубежом, ни внутри Китая.

Советское «военное китаеведение» времен Коминтерна и Социалистического лагеря Сталина справлялось с расшифровкой стратагем китайской политики.

Хрущев в треугольнике отношений с США и КНР уже «играл в пьесе, писанной другими людьми» (Киссинджер. О Китае. 2011).

А образец полного непонимания «китайской специфики» продемонстрировал Горбачев и Идеологический отдел ЦК КПСС, полностью перешедшие в «Большой Игре» на «шахматные» схемы.

Следование именам и смыслам «бесконечного пути хитрости» китайской политики демонстрирует и Новая Россия в лице части Администрации президента Путина, Министерства иностранных дел и российских патриотов, ратующих за военный союз РФ с КНР.

Увидев китайско-американские противоречия по вопросу заключения нового соглашения о сотрудничестве Си Цзиньпин – Трамп и углубившись в анализ начавшейся весной 2019 года «торговой войны» между США и КНР, как «острие против острия», силовики РФ ополчились на США и качнулись в сторону КНР.

Речь президента Путина 07.06.19 с трибуны Петербургского Международного Экономического Форума была подана в СМИ как объявление того, что «Россия более не признаёт сложившейся системы мирового господства США. Более того — Россия бросает этой системе тотальный вызов и в этом противостоянии по сути объединяется с КНР и всем прочим миром. С теми его частями, которые не утратили воли к спасению от американского диктата и ищут силу, к которой могли бы в этом противостоянии примкнуть».

Дословно же Путин сказал: "Мы не создаем с Китаем военных союзов. Да, мы стратегические союзники. Мы не работаем против кого-то. Мы работаем во благо себя самих и наших партнеров".

То есть, за Кремлем всё ещё остается стратегическая оценка нового расклада сил «Большой Игры» и лукавый выбор одного из трех вариантов хода и конечного исхода «гибридной войны».

Вариант первый. С объявлением Си Цзиньпином в 2012 г. курса на Великое возрождение китайской нации, КНР в связке трех сил впервые с середины XIX в. заняла активную позицию.

Теперь, чтобы исполнить схему «Всесильный Дракон»: (0 + 0) + 1 = 1, КНР требуется, чтобы и США, и РФ перешли в пассив. Что при амбициях президента Трампа (Сделать Америку опять великой) и уязвленной санкциями «национальной гордости великороссов» практически невозможно. А если бы и было возможно, то этот вариант связки трех сил грозил бы России на выходе из WWIII потерей суверенитета и в новом постиндустриальном мировом порядке подпаданием под полный диктат «Китайской мечты».

Вариант второй. Россия в противоборстве с США продолжает занимать активную позицию, на которой, с возвращением Крыма, оказалась в 2014 г. Далее международная обстановка с участием России может развиваться по следующему сценарию:

- «Сирийская виктория» ВС РФ нового облика в результате провокаций США, приведших к столкновению Армии обороны Израиля с иранским Корпусом стражей исламской революции, перерастает в оружейную фазу библейской «Битвы Конца».

- Одновременно «бандиты» запрещенного Исламского государства Ирака и Леванта с территории Афганистана массово переходят в наступление на постсоветские республики Центральной Азии.

- На Украине обостряется конфронтация «народных республик» Донбасса с Вооруженными Силами Киева.

Россия втягивается в большую опосредованную «партнерами» войну на три фронта с США.

Китай поддерживает РФ в Совете Безопасности ООН, но в боевые действия не вмешивается (занимает пассивную позицию).

Здесь КНР повторяет схему «холодной войны»: (1 + 1) + 0 = 0.

США же активно строят «Новый мировой порядок против России, на обломках России и за счет России» (Бжезинский. Великая шахматная доска. 1997) и опираясь на технологическое превосходство в гибридном наступлении номинально побеждают.

Россия, вынужденно повторяя схему «холодной войны» опять с «гонкой вооружения», проигрывает и из федеративного устройства государства переходит в Конфедерацию Московской Руси.

Китай, по этой схеме, завершает гибридную войну на стороне победителя. А территории Дальнего Востока и Арктики (Центр одолевает Север) объективно включаются в китайскую «Сферу экономического благоденствия Северо-восточной Азии» (план создания такой сферы был объявлен Си в сентябре 2018).

Вариант третий. Россия исподволь выскальзывает из засады активного противостояния с США. Переходит в пассив. И умно разыгрывает в свою пользу схему (1 + 1) + 0 = 0, где КНР активно борется с США за мировое лидерство.

Подняв знамя глобализации по-китайски (создания «сообщества единой судьбы человечества») и провозгласив проект реализации «Китайской мечты» о Великой гармонии «Датун», КНР не может поступиться принципами, ибо «потеряет лицо».

В китайской стратегии и китайском менталитете приемлемо намеренное оставление территории и любые материальные и людские потери, лишь моральный ущерб абсолютно недопустим.

Россия же вне военного союза с КНР и морально и материально может позволить себе уступить ей первенство в противостоянии с США по фронту. А самой не высовываться, и из положения «спина к спине» в Сибири, на Дальнем Востоке, в Арктике и Центральной Азии составлять для Китая стратегический тыл.

Тогда в Новый мировой порядок Россия войдет вместе с Китаем, на плечах Китая и за счет Китая.

В терминах военного искусства «на плечах» означает: непосредственно за наступающим Китаем, не отрываясь от него, используя проложенный им путь. Тыл же – это то, что находится позади фронта. Это там, где запасы, ресурсы, мобилизационная, конструкторская и производственная база. Это то, на что можно опереться, куда можно отойти. Это то, что никогда не сдают!

Однако для того, чтобы воспользоваться этим вариантом связки трех сил у России должна быть независимая концептуальность.

Большая Игра: ставки на кон 2017-2020

Любые знания о намерениях, возможностях и мировоззрении участников «Большой Игры» для того, чтобы быть эффективно использованными в розыгрышах, требуют концептуализации в форме мирового проекта.

У Советского Союза был единый «красный» мировой проект («пролетарии всех стран, соединяйтесь»). К 30-летию Новой России демократического выбора у неё появился лишь ряд «национальных проектов». Официального глобального проекта у РФ нет.

После декоммунизации сферы культуры Новая Россия пыталась возродить унаследованную в XV в. от Византии доктрину «Москва – Третий Рим». Однако усилиями партнеров по «Большой Игре», с отпадом от Москвы в наше время православных народов Украины, Молдавии, Грузии, надежды на успех имперского строительства с опорой на заглавную роль Московского Патриархата рухнули.

В тоже время, разумными от народа в России была рождена оригинальная, ни у кого не списанная система взглядов, с дерзким именем небополитика.

Если геополитика – это доктрина пространства, противоборства суши и моря и уместности стратегического взаимодействия партнеров по «Большой Игре». То небополитика – это доктрина времени, космических оснований перемен, троичной гармонии и своевременности действий игроков в масштабе глобализма.

На основе концепций небополитики для стран и народов не западных цивилизаций – наследников Единого государства Чингисхана (Первая Орда) и Социалистического лагеря Сталина (Вторая Орда) был разработан мировой проект «Большая Евразия – Третья Орда».

Этот проект небополитиков предусматривает стратегическое взаимодействие России с Китаем по третьему варианту связки сил КНР – РФ – США. Где КНР одолевает США, а РФ выходит из «гибридной войны» на стороне победителя.

Проект «Большая Евразия – Третья Орда» развертывается под эгидой «Московского Клуба» методами дипломатии культуры.

Принципы и замысел проекта Новой Орды небополитиков пока не воспринимаются ни официальными либеральными структурами власти РФ, ни патриотами-геополитиками из «Изборского Клуба».

Что же касается Китая, то там на небополитику смотрят с опаской, так как проект «Третья Орда», с опорой на ценности культуры в этике семьи народов, покрывает экономические интересы стран-участниц китайской стратегии «Экономического пояса Нового Шелкового Пути» для стран Центральной и Малой Азии и логистического «Морского Шелкового Пути XXI века» из Китая в Европу (один пояс, один путь).

И здесь примечательна реакция официального Китая на две книги о Си Цзиньпине, изданные в 2019 г. в РФ к 70-летию КНР.

Так, вышедшая под эгидой «Изборского Клуба» книга Юрия Тавровского «Си Цзиньпин. Новая эпоха», написанная в русле китайской пропаганды, поддерживающая активную позицию РФ и исподволь подталкивающая политику России на второй вариант связки трех сил, была радостно принята в КНР.

А вышедшая под эгидой «Московского Клуба» книга из серии «жизнь замечательных людей» Святослава Рыбаса «Си Цзиньпин. Судьба и мир», с масштабными оценками, показывающая выгоду третьего варианта связки трех сил, была Китаем отвергнута.

Более того, чтобы эта книга не попала к широкому российскому читателю, Посольство КНР в Москве скупило у издательства весь тираж «на корню». А по дипломатическим каналам КНР твердо блокировала попадание этой книги в китайские «коридоры власти».

Тем не менее, в Китае уже с горечью осознали, что наперекор их замыслу не высовываться, возникло прямое столкновение с американцами; что новое соглашение о торговле не остановит, развернувшуюся вокруг связи стандарта 5G компании Huawei технологическую войну с США; что заявленные цели Великого возрождения потребуют от КНР активных действий.

Перелом политической линии Китая начался весной 2019 года.

В ракурсе Третьей мировой войны нового гибридного типа, в 2017 году после неожиданного для аналитиков прихода к власти в США администрации президента Трампа, в «Большой Игре» разыгрывается стратегическая наступательная операция «Сынов Завета» (исполнители Плана Соломона, рупор – Киссинджер) против спекулятивного финансового капитала Уолл-Стрита.

Розыгрыш показывает победу «Сынов Завета», навязавших переход мировой финансовой системы на стандарт «Базель III» с возвращением металлического золота в банковские активы.

Переход начался с 31.03.2019 и закончится к исходу 2021 года.

Следует ожидать, что кон 2021-2024 на козырях ценностей Китайской Мечты закажет КНР. Речь идет о новом двухконтурном валютном мире международных расчетов: китайском – с опорой на золотой юань и американском – с опорой на нефтедоллар.

Разумные от народа сделали всё от них зависящее, чтобы Россия вступила в «Большую Игру» со своим мировым проектом «Большая Евразия – Третья Орда», играла бы в паре с Китаем, и в новый мировой порядок вошла бы на стороне победителя.

В день памяти Великой Отечественной войны Советского народа

22.06.2019

А.П. Девятов



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