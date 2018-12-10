Манифест “Желтых жилетов”
12:24. 10 декабря 2018 Просмотров - 125 Один комментарий Опубликовал: brahman
Подъехал перевод основных требований протестующих против Макрона.
Требования эти не новы и некоторые из них выдвигались еще тогда, когда президентом был Олланд и протестующие против трудовой реформы, озвучивали некоторые тезисы из тех, которые попали в опубликованный манифест. Так как с тех пор изменения для недовольных произошли лишь в худшую сторону, требования структурировались и оформились в пока еще аморфную и разношерстную, но все же политическую программу. Требования разделены на четыре категории.
Так, в сфере экономики и труда протестующие хотят:
1. Созвать всенародное собрание для проведения реформы налогообложения и на государственном уровне запретить налоги, которые превышают 25% от состояния гражданина.
2. Повысить минимальную зарплату, пенсию и прожиточный минимум на 40%.
3. Создать новые вакансии в сфере здравоохранения, образования, общественного транспорта, правоохранительной сфере и прочее, для того, чтобы инфраструктура государства функционировала должным образом.
4. Начать строительство 5 млн единиц доступного жилья и таким образом обеспечить снижение аренды, ипотеки, а также создать новые рабочие места в строительной сфере. Строго наказывать мэрии и областные администрации, по вине которых бездомные остаются на улицах.
5. Банки сделать менее крупными с целью защиты от кризисов, устранить монополизм, отделить спекулятивную деятельность от депозитной, запретить спасение разоряющихся банков за счёт народа.
6. Аннулировать внутренний долг.
В политической сфере:
1. Изменить конституцию в интересах полновластия народа, а также разрешить проводить референдумы по инициативе народа
2. Запретить лоббирование и схемы влияния. Запретить лицам, у которых есть судимость пожизненно, занимать выборные должности, и запретить занимать несколько выборных должностей одновременно
3. Выйти из Евросоюза и вернуть Франции политический, финансовый и экономический суверенитет
4. Перестать избегать налогов и вернуть €80 млрд, которые задолжали государству 40 крупнейших компаний. Остановить приватизацию и вернуть в государственную собственность уже приватизированные аэропорты, железные дороги и автострады, парковки и так далее
6. Демонтировать с дорог радары и камеры, которые "не помогают предотвратить ДТП, а являются завуалированным налогом".
7. В национальной системе образования: исключить из образования идеологию и пересмотреть деструктивные и дискредитированные методики обучения.
8. В сфере юстиции: увеличить бюджет в четыре раза и предусмотреть в законах максимальное время ожидания для юридических процедур, сделать судебную систему проще, а правосудие – общедоступным и бесплантым.
9. Сделать СМИ общедоступными, запретить пропаганду. Прекратить субсидии СМИ и налоговые льготы для представителей масс-медиа, а также отказаться от "кумовства" между СМИ и политиками и разбить медийные монополии.
10. Внести в конституцию полный запрет на вмешательство государства в сферу образования, здравоохранения и института семьи.
11. Немедленно остановить приватизацию инфраструктуры: автодорог, ЖД, аэропортов, парковок и тп.
В сфере окружающей среды и здоровья:
1. На законодательном уровне обязать производителей техники продлевать срок годности минимум до 10 лет, и сделать так, чтобы у них в наличии были запчасти.
2. Наложить запрет на производство и обращение пластиковой посуды и упаковки, которая засоряет окружающую среду.
3. Организовать всенародный съезд по реформе здравоохранения и ограничить влияние фармацевтических компаний на систему здравоохранения.
4. В сфере сельского хозяйства: отказаться от ГМО, пестицидов, которые могут вызывать развитие раковых заболеваний и патологии эндокринной системы, также запретить использовать сельскохозяйственные угодья без ротации посевов.
5. Путем проведения новой индустриализации страны отказаться от импорта, который причиняет наибольший вред экологии.
В сфере геополитики:
1. Выйти из состава НАТО и запретить использование армии Франции в агрессивных войнах
2. Относительно французско-африканских отношений: отказаться от политики грабежа, военного и политического вмешательства. Вернуть африканскому народу нечестно полученное имущество и средства диктаторов, вернуть на родину французские войска. Устранить колониальную систему, из-за которой африканские страны вынуждены хранить валютные запасы во французском центробанке и находятся в состоянии нищеты. Вести переговоры на равных.
4. Остановить поток мигрантов, на принятие и интеграцию которых у Франции нет средств.
5. Во внешней политике: уважать международное право и подписанные соглашения.
http://zavtra.ru/events/manifest_frantcuzskih_zhyoltih_zhiletov_vijti_iz_evrosoyuza_i_nato – цинк
Как не трудно заметить, список требований представляет собой причудливую смесь хотелок как левых, так и правых. Тут есть и мечтания экологов с отказом от пестицидов и запретом пластиковой посуды, и мечтания нео-голлистов о выходе из НАТО и восстановлении суверенитета Франции, и мелкобуржуазные фантазии о правильном капитализме взамен неправильного, и пожелания электората Ле-Пен о пресечении текущей миграционной политики, и типичные требования социалистов и коммунистов о защите малоимущих.
В целом, очень пестрая каша разнонаправленных и вряд ли, совокупно выполнимых требований. Сейчас левых, правых и центристов всех мастей объединяет общий враг в лице Макрона и его правительства. Если допустить, что "Желтые жилеты" добьются своего, то разумеется подобная программа "За все хорошее и против всего плохого" неизбежно столкнется с внутренними противоречиями, не говоря уже о внешнем давлении.
Антиглобалистский подход к проблеме.
В версии правых, всему виной глобализм и мигранты, хотя попытки Макрона вычленить единую европейскую армию из глобальной структуры НАТО говорят, что "не все так однозначно".
В версии левых, всему виной наступление правительства на права граждан и их социальные гарантии, что уже давно не новость – давление на социальную сферу шло как при правых Саркози и Макроне, так и при формально "левом" Олланде.
В версии экологов, всему виной "нездоровая экологическая политика", но у этих людей своя атмосфера.
Как представляется, частично правы обе стороны. По своему социальному составу протест "Желтых жилетов" представляет пеструю мешанину мелкобуржуазных элементов (нижняя часть среднего класса недовольная своим обнищанием и проблемами мигрантов), рабочий класс (по которому сильнее всего ударило повышение налогов) и люмпены (правые и левые, у которых в текущей системе нет никаких перспектив) как боевой авангард движения, которое придает обычным погромам направленным против мигрантов или полиции, дополнительное политическое измерение и даже формально благую цель. При этом, движение это сетевое, без явного персонализиованного лидера, что и создает медийный эффект стихийности, хотя со всех сторон и сыпятся предположения на тему того, кто манипулирует протестом – Трамп, Путин, Ле Пен, Меланшон, глобалисты.
Обвал социальных гарантий и демонтаж "общества всеобщего состояния" не есть сугубо французская проблема, отсюда и диффузное проникновения "желтых жилетов" в соседние государства. СССР, как основной стимул спонсирования крупным капиталом социальной сферы исчез, соответственно, делиться с средним классом становится необязательно, поэтому в большинстве развитых кап.стран мы наблюдаем "экономические преобразования" выгодные главным образом крупному капиталу и ТНК. Это вызывает естественную реакцию протеста – от вялых анти-пенсионных митингов в России до французских погромов, которые в теории могут даже снести правительство.
При этом хаотичность протестов и требования "вернуть все взад" не учитывают важного обстоятельства, что мотивации поддерживать прежний уровень благосостояния уже нет, так как нет внешней угрозы структурного социализма, которая заставляла крупный капитал идти на уступки среднему классу буржуазии и пролетариям. В итоге, в середине "десятых" выяснилось, что перед лицом глобального наступления на права трудящихся и мелкобуржуазного элемента, основной линией сопротивления становится причудливая смесь из политически разнородных элементов, с зачастую полярными требованиями, что и открывает простор для различных манипуляций со стороны внутренних или внешних сил, как это мы наблюдали в серии "цветных революций" первой волны на территории Восточной Европы и бывшего СССР, а также в ходе Арабской весны. Эти же процессы прокладывают дорогу правым популистам вроде Трампа, Орбана и им подобных, которые аккумулируют накопившееся недовольство под вывеской борьбы с глобализмом. В случае с Францией можно заметить, как правые в лице сторонников Ле Пен пытаются усилить акцент протестов на теме антиглобализма и проблеме мигрантов, в то время как коммунисты и социалисты акцентируют внимание на необходимости отстаивания социальных гарантий, изменения налоговой системы и т.д.
Также вполне естественно, что "друзья Франции" могут воспользоваться такой ситуацией. Сама история "цветных революций" отлично показывает, что практически всегда причина протестов не приносилась извне, а зарождалась внутри системы, порожденная действиями властей, их экономической политикой и политической близорукостью. Нет нужды создавать причину протестов – она как правила уже есть. Смысл технологий "цветных революций" заключался в том, чтобы усилить эти причины и канализировать протесты в выгодное внешним силам направление, когда даже самые светлые и чистые идеи выдвигаемые протестующими служили ширмой для реализации других целей. Поэтому вместо желаемой массами социальной революции происходил банальный переворот (Украина отличный тому пример, когда одних олигархов сменили другие олигархи с фашистскими отрядами в обнимку), а наступление на права граждан происходило еще более жестоко, чем при прежнем правительстве.
Вполне резонно, что и сетевой французский протест (который в меру сил пытается использовать наработки ненасильственного сетевого протеста) разные силы будут пытаться использовать в своих целях. Выгоды французских оппозиционных партий понятны – для них это способ оседлать волну и прийти к власти – либо сейчас, либо чуть позже на выборах, где у Макрона особых шансов не будет – тут явным гешефтополучателем выглядит Меланшон, который продавливает вынесение вотума недоверия правительству и легитимную передачу власти оппозиции. Понятны и выгоды США, так как планы Макрона поиграть в Де Голля идут прахом. Россия также не останется в накладе, так как продолжающиеся внутренние брожения в ЕС не дают США в полной мере направить Европу против России. Внешне, происходящее выгодно всем, кроме разве что брюссельской бюрократии и глобалистского лобби.
Ну а добьются ли французы выполнения хотя бы части тех требований, которые волнуют не партийных боссов или внешних игроков, зависит прежде всего от самих протестующих. Несмотря на массовость протестов и их накал, можно отметить, что на фоне 65-75% поддержки "Желтых жилетов" в французском обществе, на митинги ходит лишь малая часть из них, в то время, как основная масса наблюдает со стороны в стиле "Сделай мне красиво, а я посижу, посмотрю". Французское общество с одной стороны желает перемен, но с другой стороны боится того, что их сопровождает. Погромы в крупных городах, на которых акцентирует внимание власть, ставят типичного французского буржуа в сложное положение – с одной стороны нелюбимый режим Макрона, который такого буржуа экономически притесняет, а с другой стороны он видит агрессивных люмпенов, которые громят кафешки на Елисейских полях.
Тут то и проявляется главная проблема "Желтых жилетов", у них отсутствует внятный политический авангард, который аккумулирует требования общества и политически их продавливает не через малосодержательные погромы, а через последовательную работу по захвату власти. Некому сказать "Есть такая партия!", да и партии такой там не просматривается. Отсюда и хаотичная разобщенность протестов и большой потенциал манипуляции таким протестом. Сможет ли внутри этого движения родится нечто, что станет политическим выразителем устремлений недовольной мелкой буржуазии и атомизированного рабочего класса, далеко не факт.
Если же брать сам манифест, то французам можно лишь пожелать успехов в достижении выдвинутых там целей (что конечно маловероятно, но тем не менее), особенно в части выхода из НАТО и достижения национального суверенитета.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Как интересно переобулись агитаторы. Пару месяцев назад админ здесь регулярно постил заметки о невыносимой жизни во Франции. Теперь – типа ирония к французским чудикам, которые непонятно от чего восстали. Диссонанс. В одном случае получается брехня.
требования вполне разумные, даже с учетом того что перевод делали агитаторы