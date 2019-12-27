Дмитрий Борисенко: Почему «цивилизованная Европа» переписывает историю

Выступление нашего президента было как хлесткая пощечина. Наотмашь. Всем тем ревизионистам истории Второй мировой, которые в последнее время пытаются вбить в головы европейцев и некоторых граждан бывших республик СССР, да и через российских оппозиционеров либерального толка в головы наших сограждан, новый взгляд на события, предшествовавшие началу Второй мировой.

Особенно досталось Польше. И по делу досталось. «Гиена Европы» — не зря так назвал Польшу, имея в виду политику, проводимую тогдашним польским руководством, Черчилль. Так называемые «цивилизованные европейцы», за плечами которых были и крестовые походы, и инквизиция, и жесточайшая колониальная политика, в своем стремлении выглядеть белыми и пушистыми, любят переиначивать историю, а лучшая защита, это – нападение. Вот и защищают свою потасканную честь радетели демократических ценностей, ища крайнего, а когда ещё эти устремления коррелируются с общей тенденцией на русофобию, то здесь уже все средства хороши. Даже откроенный подлог. Главное выбрать нужные штампы и с усердием дятла вбивать их в головы обывателя. «Гитлер со Сталиным разделили Польшу в 1939». Годно. Пойдет. «Советские солдаты массово насиловали немок» — вообще красота. «Трупами закидали противника». Ну, для обычного европейца так себе, а вот для внутреннего российского пользователя очень даже имеет место быть. И так далее, и тому подобное. Штампы. Штампы. Штампы. И одна нескончаемая ложь.

А для чего Старому Свету так старательно переписывать страницы истории? Да все очень просто. Если подходить к истории беспристрастно, то как ни крути, но выходит, что Вторую мировую развязали именно страны Западной Европы. Президент дал отличный обзор этой темы. Не буду его повторять. Однако, есть и другие причины по которым европейцам не хочется раскрывать всю правду. И касается она военных преступлений, совершенных на территории СССР не только солдатами гитлеровской Германии, с ними уже разобрались ещё в Нюрнберге, но и представителей других европейских государств, воевавших против Советского Союза. Причем ведь многие их них, по крайней мере в частях Ваффен СС, воевали сугубо по идеологическим причинам. Достаточно сказать, что тех же французов в частях Ваффен СС или других добровольческих подразделений, служило больше, чем этих же французов было в рядах Сопротивления. Именно эсэсовцы из дивизии «Шарлемань» обороняли Рейхстаг, и они были далеко не единственными не немцами, защищавших само логово нацизма. Там же были и эсэсовцы из дивизии «Нордланд», укомплектованной скандинавами, в том числе. Да. Без сомнения, были и граждане СССР, которые перешли на сторону Гитлера. Никто этого не отрицает, но не стоит забывать, что в нашей стране, отношение к этим людям одно – они предатели. Точка. Не обсуждается. Хотя. В последнее время и предпринимаются попытки обелить черное со стороны либеральной шпаны, но пока, слава Богу, отношение к коллаборантам у нас не меняется, в отличии от той же Украины.

А ведь запросто можно предъявить счета некоторым странам, за то, что творили здесь не отдельные их граждане, а целые воинские подразделения, сформированные на их территориях. А что если предъявить Испании счет за то, что под Ленинградом сражалась «Голубая дивизия» франкистов? Она была сформирована, обучена, одета и вооружена правительством этого государства. Она принимала непосредственное участие в блокаде Ленинграда, где только мирных жителей погибло по разным оценкам до миллиона человек и выше. Разве это не акт войны в отношении нашей страны? Я молчу уже о Финляндии, Венгрии, Румынии, Франции, Дании, Норвегии, Голландии, Бельгии, Италии. Представителей этих стран воевало в составе Вермахта и СС не меньше, а в некоторых случаях в десятки раз больше, чем одна дивизия. Посему, лучше, пока есть такая возможность, переписать историю от греха подальше. Тем более, как правильно заметил Путин, Россия всегда была врагом для Европы, даже тогда, когда с Россией заключали временный союз.

А напоследок, просто одно фото из коллекции Гейра Брандена, сделанное в Карелии в годы войны. На нем, бравые норвежские лыжники-эсэсовцы. В руках у одного из них череп убитого красноармейца. Они любили отрезать головы убитых советских солдат и делать из них сувениры, вываривая черепа специальным образом. Что было Норвегии за это? Ничего. Тридцать человек из числа более чем 40 тысяч, воевавших, в том числе, и на Восточном фронте, было приговорено к смертной казни после войны. Несколько сотен получили тюремные срока до 3 лет. И все. Никаких контрибуций, выплат пособий и тому подобное. Так это только один пример. Про венгров или румын лучше даже не вспоминать, мадьряы лютовали в СССР хлеще, чем немецкие эсэсовцы, не зря их старались не брать в плен. Вот потому и переписывают историю, ведь если русским придет в голову спросить за все это, крыть в ответ будет нечем. Даже невинной овечке Польше, которая, если быть честными до конца, своей шакальей политикой напрямую виновна в начале войны не меньше, чем Германия. Но мы будем говорить. Пусть не расслабляются. Кто выстрелит в историю из пистолета, в ответ получит залп из орудий.

Дмитрий Борисенко, специально для News Front

Источник: https://nstarikov.ru/dmitrij-borisenko-pochemu-civilizovannaja-evropa-perepisyvaet-istoriju-111764