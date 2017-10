Зачем Густав де Лаваль создал свое сопло? Или от паровой турбины до подземной ракеты Циферова

Довольно странный вопрос. Всё знающая «Википеди» отвечает: «Сопло Лаваля это газовый канал особого профиля, разгоняющий проходящий по нему газовый поток до сверхзвуковых скоростей. Широко используется на некоторых типах паровых турбин и является важной частью современных ракетных двигателей…» Ответ все знающей «Википеди» в данном случае далеко не точный.

Рис.1 Базовая схема сопла Лаваля

Сопло Лаваля состоит из пары усеченных конусов сопряженных узкими горловинами. Такую конфигурацию, необычную для того времени, Лаваль получил методом проб и ошибок. Когда он направил струю пара из расширяющегося конуса на колесо турбины, то число оборотов её вала резко возросло. Турбиностроение перешло на новый технический уровень, а сопло назвали «сопло Лаваля». ЗнаПозже ученые поняли, что «сопло Лаваля» разгоняет скорость газ до сверхзвуковой.

Рис. 2 Паровая турбина с соплом Лаваля

Понимал ли Густав де Лаваль, какой инструмент он дал в руки человечеству и дальнейшую судьбу своего сопла? Нам неизвестно.

Прошло около13 лет после изобретения Г. Лаваля.

В 1903 году К.Э Циолковский предложил ракету с ракетным двигателем на водороде и кислороде. Из камеры сгорания газ выбрасывается через расширяющийся сопловой конус.

Из рис.2 и рис.3 видно, что в этих схемах газ проходит сужающийся конус (конфузор) и выбрасывается наружу через длинную и расширяющуюся часть сопла (диффузор), а это и есть схема сопла Лаваля.

Рис. 3 Жидкостная ракета Циолковского

У сопла пороховой ракеты на рис.3 нет зоны расширения. В этом главная причина неудач по применению ракет с времен древнего Китая.

Лаваля интересовала скорость и масса паровой (газовой) струи , направленной на колесо турбины.

Циолковскому была нужна, реактивная сила, возникающая и зависимая от скорости и массы газа, также вытекающая из сопла.

Изобретение Лаваля было востребовано временем и его сразу применили, а идею Циолковского посчитали «бредом чудака». Она ждала своего часа. вместе с соплом Лаваля.

Прошло еще около 10лет.

В 1914 году очередной «мечтатель – изобретатель» Р. Х. Годдард, первым в мире применил сопло Лаваля для ракет, им спроектированных, изготовленных и испытанных. Первый патент (< ![CDATA[ ]]> U.S. Patent 1102653< ![CDATA[]]>, октябрь 1913 г.) ) ему выдан на двухступенчатую ракету с пороховыми ракетными двигателями (ПРД). Второй патент, (< ![CDATA[ ]]> U.S. Patent 1103503< ![CDATA[]]> июль 1914 г.), получен на ракету с жидкостным ракетным двигателем-(ЖРД) на бензине и жидкой окиси азота.

Возможно, что Годдар первым применил «…эффективный бездымный порох вместо традиционного черного пороха…[1]». Русский полковник И.П Граве в заявке от1916 г. сделал это же[2].

Рис. 5 Ракеты Роберта Годдара

В 1915 году генерал М.М. Поморцев, очередной «ненормальный», испытал свою ракету с соплом Лаваля на сжатом воздухе [3]. Часто похожие идеи рождаются и реализуются параллельно в разных головах, когда потребует

время. Важно кто, где и когда их реализует.

Особенности сопла Лаваля:

Первое. сопло Лаваля обеспечило качественный прорыв в ракетостроении, за счет разгона реактивной струи до сверхзвуковой скорости.

Второе. сопло Лаваля образует звуковую и сверхзвуковую зоны, которые изолируют процессы в камере сгорания от прямого влияния и состояния внешней среды. В этом принципиальное отличие РД от всех видов технических горелок. Поэтому РД и их аналоги работают под водой, под землей, на земной поверхности и в космосе, а горелки нет.

Безграмотно называть аналоги ракетного двигателя «огневыми горелками». «огнеструйными горелками», «термобурам» и т.д.

Рис.6 Современный пороховой ракетный двигатель

Сопла Лаваля разной конфигурации стали важнейшей частью ракетных и сверхзвуковых реактивных двигателей для воздушных и космических аппаратов и устройств.

Так одинаковое устройство, тоесть сопло Лаваля, стало решать совершенно разнородные задачи в разных областях техники.

Редкий случай в истории развития техники и инженерной мысли.

Прошло 38 лет с начала века.

Раньше всего произошел прорыв в создании и массовом применении твердотопливных (пороховых) ракет. Сопло Лаваля и бездымный порох принципиально изменили правила их проектирования, изготовления, тактико-технические характеристики и способы применения.

В СССР, впервые в мире, массово использованы серийные реактивные системы в войсках. В 1939 году в боях с японцами у Халхин-Гола (Монголия) применены твердотопливные ракеты (РС) класса «воздух – воздух», конструкции Клейменова и Лангемага.[4]. В 1941 году под Москвой летчики-истребители, будущие Герой Советского Союза, Сергей Долгушин и Сергей Макаров, первые в мире на истребителях выполнили наземную штурмовку этими РС, полностью уничтожив фашистский аэродром со всем содержимым.[5 6].

В Англии только в начале 1942года., провели первые полигонные стрельбы реактивными снарядами с самолетов, а в США авиационная твердотопливная ракета пошла в производство к 1943 году.[7]

С 1941года наша армия массово использует реактивные системы «Катюша», начиная с разгрома транспортного узла немцев под Оршей.

Немцы только к 1942-43 годам поставили в войска «ишака», так называли наши солдаты их шестиствольный реактивный миномет.[8]. Американцы массово использовали твердотопливные реактивные системы только в 1944году, при высадке в Нормандии[7].

C начала ХХ века минуло 45 – 50 лет и сопло Лаваля,

находит уже третью и более широкую область применения.

Вместо механических режущих орудий труда предложено применить сверхзвуковую горячую газовую струю. Многие «ученые эксперты» того времени считали это «очередным бредом маньяков изобретателей».

Не может горячий газ, какой бы он не был, заменить механические инструменты для бурения и резки твердой породы. Как в том анегдоте: «не может быть, потому. что не может быть».

А в начале ХХ1 века даже в студенческой работе читаем, что разрушение забоя скважины происходит под действием «…высокотемпературных газовых струй вылетающими со сверхзвуковой скоростью из сопел огнеструйной горелки…»

Рис. 7 Первые газоструйные устройства c соплом Лаваля для бурения и резки минеральных сред [10. 11]

В разных энциклопедиях сказано, что это «…бурение предложено в конце 40-х гг. В США, в СССР применяется с середины 50-х гг. главным образом для бурения скважин в железистых кварцитах…». Технически грамотному читателю ясно, что на рис. 7 показаны устройства, у которых продукты сгорания выбрасываются из камеры сгорания через одно или несколько сопел Лаваля. Все также как у ракетного двигателя. Несомненно, устройства на рис.7 , по принципу выработки газовой струи являются аналогами ракетного двигателя, а не реактивного двигателя и тем более это не «огнеструйной горелки» и не «термобур. А термины «станок огневого бурения», «термобурение», «огневое струйное бурение» «огневое бурение» и тому подобное также являются результатом недоразумения. Любая терминология обязана показывать сущность явления, поэтому. англосаксы сразу применили и применяют термин: – «jet drilling или, flame jet drilling». Тоесть «бурение (обработка) ракетной или реактивной газовой струей». (термин JET- переводится как: ракетный двигатель, реактивный, реактивная струя, высокоскоростной поток жидкости или газа; flame jet – реактивная струя ракетного двигателя; Jet flame – выхлопной факел реактивного двигателя; flame jet NOZZLE – ракетное сопло, реактивная струйная форсунка).

Термин «термогазодинамический способ (метод)» точней вскрывает суть процессов возникающих при применении сопла Лаваля в момент бурения, резки и обработки естественных и искусственных минеральных сред [11].

Ни де Лаваль, ни Циолковский, ни Годдар, ни фон Браун, ни Королев и Глушко не рассматривали возможности применения с/з газовой горячей струи как рабочего инструмента (тела) вместо механических орудий труда. Их интересовала только реактивная сила от сопла Лаваля.

В этой, третьей области применения сопла Лаваля, задействован широкий спектр различных физико-химических и иных процессов возникающих при контакте с/з струи с минеральной (естественной, искусственной) преградой в затопленном пространстве. Наблюдается: Первое – весь комплекс термогазодинамического воздействия этой струи на преграду. Второе – обратная реакция на это воздействие свойств материала и возникновение сложных физико-химических и иных процессов в самой преграде.

Неясно , кто первый решил применить сопло Лаваля для рассматриваемого случая, но факт – это произошло. В СССР основной вклад в развитие данного направления внесли А. В Бричкин, Р. П Каплунов, И. П. Голдаев, А. П. Дмитриев, А. В. Ягупов…». К ним надо отнести и А.М Генбача. Работы выполнялись коллективами в Казахском политехническом, Московском горном, Харьковском авиационном институтах, а с 1960 по 1975 г.г в Ленинградском инженерно-строительном институте. (лаборатория «Новых физических методов направленной отработки естественных и искусственных минеральных сред»).

В ЛИСИ изучалось влияние геометрии сопла Лаваля на вид обработки.[11. 12. 13 14 15]. Установлена возможность: – Закреплять грунты [16]; выполнять дезактивацию конструкций [17]; получение стройматериалов [18], обработка предметов под водой[19,20]; наносить покрытия на поверхности и их очистку [21]; снимать наледи, бурить пайковый лед [22, 23]; возможные газоструйные техпроцессы [24];и т.д.

По результатом НИР в ЛИСИ, получено более 100 А.С и защищены три кандидатские диссертационные работы в ЛИСИ, ЛВМИ. МГИ.

Рис. 8 Сопла Лаваля для разных технологических процессови операций.[24]

Перейдем к четвертой, не менее интересной области применения сопла Лаваля или к « ракете Циферова».

В 1948 году, Циферов М.И. получил авторское свидетельство № 79119 «Способ бурения скважин» первым предложив использовать для этого пороховую газовую струю. Известно, что с этой же целью, с конца 40-х годов в СССР и в Канаде (фирма Юнион карбит) применялась высокотемпературная с/з газовая струя продуктов сгорания жидкого и газообразного топлива.

Рис. 9 Материалы по изобретению М. И Циферова (1948 гол)

Следовательно, уже в то время, можно было совместить реактивную тягу от сопла Лаваля, (для движения ракетного устройства) и бурение скважин в грунтах при помощи сопла Лаваля в том же устройстве. Были все технические факторы и предпосылки для работ по созданию такой «подземной ракеты» уже. в 50-х гг., ХХ столетия. Идея висела в воздухе, но никто этого не сделал. Более того, изыскания по созданию «боевых подземных ракет» периодически проводились довольно энергично и безрезультатно. Так что заинтересованность в таких устройствах была. Но оказалось, что полететь в космос проще, чем проникнуть в глубину земного шара. Работы по созданию «подземной торпеды», «подземной лодки», выполнявшиеся с начала до 40-х годов прошлого века в России, в СССР, в Германии, США, Англии, Франции, не давали нужного результата и заглохли. Всё так же, как с пороховыми военными ракетами до первой четверти ХХ века.

Рассмотрим более внимательно А.С.№79119 от 1948 года.

В 1945 году военный инженер, Михаил Иванович Циферов заглушил ствол пушки (пишу с его слов) стальной заглушкой с небольшим цилиндрическим отверстием и произвел выстрел орудия. Из цилиндрического отверстия, как из сопла (но не сопла Лаваля) продукты взрыва из камере орудия, под давлением в 3000 2000атм., направлялись на скальную породу, которая разрушалась «…со скоростью до 1 м/с…». Не ясно как разрушалась? Путем ли дробления в зоне воздействия или прожигания, или кумулятивного эффекта? Нет актов, фотографий, схем, чертежей. Только слова. Несомненно, что разрушающий эффект должен был быть и немалый.

Видимо, М.И. Циферов в 1945 году впервые предложил и первым показал на возможность проходить твердую горную породу высоко энергонаполненной струей пороховых газов от продуктов взрыва ВВ.

Подчеркиваю, а не от продуктов сгорания пороховых медленно горящих ракетных зарядов. Вынимание горняков привлекла скорость разрушения и малая металлоемкость устройства. по сравнению с существовавшими тогда и существующими теперь металлоемкими буровыми механизмами.

Небольшое отступление по анализу А.С. 79119:

«Автору удалось найти только скудные материалы по а.с. 79119 и представить их на рис. 9. (Материал из Выставочного зала Федеральных архивов России.).

Из этого обнаруженного материала ни как невозможно утверждать (как это делается в многочисленных публикациях, перепечатываемых друг у друга), что именно в 1948 году была предложена «подземная ракета Циферова». Утверждение патриотичное, но ничем не подтвержденное, – а жаль.

1. Первое. Ракета это автономное устройство с энергоносителем и двигателем на борту. Из материалов рис. 9 такой вывод сделать невозможно. Возникают вопросы: 1. Как в А.С.№ 79119 подаются небольшие заряды ВВ в взрывную камеру 4. (см. рис.9). Взрывная камора есть, а объема для хранении ВВ на борту устройства, тоесть ракеты нет.

Видимо их в А.С. 79119 периодически подают с земной поверхности в взрывную камеру. Как непонятно? Если есть механическая связь с землей для подачи топлива, то это уже не ракета и не автономное буровое устройство.

2. Второе. а за счет чего бур двигается в глубь земли? Газы на бурение направлены на забой, следовательно, их реактивная сил выталкивает бур из забоя. Неясно чем подавляется реактивная сила струи или струй? Непонятно. Если подавляются весом буровой головки ,то об этом нигде в А.С.№ 79119 не сказано. И так далее. Вопросы без ответа. Вывод однозначный в 1948 году М.И Циферов получил авторское свидетельства на способ бурения, а не на «подземную ракету». Это лично мое отношение к ас 79119. Покажите реальный материал и мнение переменится.

Конечно если есть какое то другое авторское .свидетельство от 1948г. на подземную ракету, то покажите его. Этого пока нет. Если на это, неизвестное нам авторское свидетельство М.И.Циферова, наложен гриф «секретно», то пора снять секретность. Потому,. что прошло более 30 лет. Кроме того авторское свидетельство НИХТИ на эту тему давно представлено в открытой печати.

Пойдем дальше

В России появился очередной «ненормальный изобретатель» и М.И Циферов стал пробивать через все высшие инстанции страны идею использования в народном хозяйстве СССР полученного им эффекта. (мне он показывал бумаги, но я их не читал), направленные на имя высшего руководства СССР. в том числе на имя Берии, в то время руководителя атомного проекта. . В результате в СССР с 1965 г. ряд организаций начинали разработку опытных образцов по его изобретению, «…однако эти попытки …практического успеха не принесли успеха, хотя …и был накоплен положительный опыт…» констатировал сам М.И. Цыферов. Если пытались применять буровые устройства по схеме а.с.№79117 , то результат закономерен. Только непонятно, почему утверждается, что это якобы была автономная подземная ракета. Раз нет результата, то нет подземной ракеты.

Но Михаила Ивановича продолжал долбить «стену» и пробил её.

В результате Совет Министров СССР поручил институту НИХТИ (директор-академик Б. П.Жуков) Министерства машиностроения СССР совместно с М.И Циферовым заняться проблемой создания «подземной ракеты».

НИХТИ выполнил проект, со слов М. Циферова по его эскизам, (хотелось бы их увидеть) и изготовил пять экспериментальных образцов ПОРОХОВЫХ АВТОНОМНЫХ БУРОВЫХ УСТРОЙСТВ, снабженных соплами Лаваля (рис.10). С этого момента успех был обеспечен. Впервые в мире ракета на твердом топливе выполнила проходку скважин в земле. Появилась «пороховая подземная ракета».

Рис. 10 Буровая головка подземной ракеты с соплами Лаваля

М.И Цыферов представил в комиссию ГКНТ СССР «Предпроектные технико-экономические показатели автономных подземных ракетных снарядов (ПРС) для мелких, средних и глубоких, а также сверхглубоких скважин». Впервые в мире выказано утверждение о возможности применения автономных подземных ракетных устройств для сверхглубокой проходки скважин.[25].

В этой, четвертой области применения сопла Лаваля используются все основные свойства этого сопла:

1. Реактивная тяга применяется по прямому назначению. для движения устройства – подземной ракеты.

2. Термогазодинамические свойства с/з струи применяются для проходки скважины, тоесть для разрушения лба забоя.

3. Возникающие при этом реактивные силы направлены друг против друга. Правда в конструкции НИХТИ реактивная сила от проходки скважины подавлялась весом устройства. Что неправильно.

По данным А.И Борисенко [26] с 1973 – 74 гг. в СССР впервые в мире, выполнено в поле по различным грунтам свыше 200 успешных пусков буровых реактивных (ракетных) аппаратов БРА с разным временем работы твердотопливного заряда (конструкции НИХТИ К-250,К-850,К-900). Скорость проходки грунтов от 15 до 55м/мин., Диаметры скважин от 250 до 1000мм. [27, 28]. Недостатки первых БРА: высокая стоимость изготовления, возможно сознательно завышенная, чтобы выбить лучшее финансирование. (По моему мнению у НИХНИ затраты на эти БРА были копеечные, но лишни деньги не помешают). Почему не применили менее дорогие штатные твердотопливные ракетные заряды и их корпуса? Можно было применить уже снятые с вооружения. Такой возможностью НИХТИ обладал, но не воспользовался. Почему? Всем ясно, что высокая стоимость, – преграда для применения в народном хозяйстве.

Рис. 11 М. И Циферов перед стартом подземной твердотопливной ракеты НИХТИ

Второй принципиальный недостаток конструкции всех БРА (К -250, 850, 900) НИХТИ – это реактивная сила от буровых сопел которая подавляется конструктивно увеличенным весом БРА. Непонятно зачем лишний вес?. Можно было делать по – другому. Все это повышало металлоемкость и трудозатраты на изготовление и усложняло использование на рабочей площадке.

Кроме всего М. Циферов (с его слов) не нашел общего языка с академиком Б.Жуковым. Характер Циферова не подарок, а о Жукове я слышал по работе в системе ВПК. Видимо, после успешных испытаний БРА, возникла обычная проблема – «Кто первый сказал А.». У Циферова (с его слов) просто отобрали пропуск в НИХТИ. Вполне возможно, та же система отобрало пропуск у Калашникова в его же КБ. Кроме того для НИХТИ работы по «ракете Цыферова» были побочными и навязаны сверху. Выполнив их в требуемом объеме, институт работы закрыл.

С 1967года, лаборатория ЛИСИ сотрудничает с М.И. Циферовым по его инициативе. Разработки ЛИСИ по этой тематике до 1975года отмечены около 15-ю А.С. (патентами) на автономные «реактивно-перемещающиеся устройства» (АРПУ) .[29] и двумя медалями ВДНХ СССР.



Рис. 12 Первые в мире автономные пороховые ракетные устройства для проходки скважин, конструкции М. Циферова, НИХТИ. ЛИСИ [30.

По заказу ВМС СССР в 1972-74гг в ЛИСИ, выполнены работы по созданию, первого в мире Автономного ракетного порохового устройства (АПРУ) для проходки пайковых и арктических льдов. В отличии от БРА конструкции НИХТИ, был применен армейский штатный твердотопливный ракетный заряд. Диаметр корпуса заряда 150 мм.. На корпус заряда навинчивалась буровая головка с соплами Лаваля.[31]. Такое решение уменьшало вес АПРУ и стоимость эксперимента. Скорость бурения массива льда 3 5 м/мин., диаметр скважины 0.2 – 0,35 метров. Этим же устройством бурились грунты Карельского перешейка. Глубина бурения. около 10 – 11 метров, при полном времени работы порохового заряда 6,5 – 7 секунд. Диаметр скважины 220.-.250 мм. Стенки скважины плотные без обвалов. В устройствах ЛИСИ. подавление реактивной силы буровых сопел Лаваля и вертикальная стабилизация АПРУ путем его закрутки как «волчька», выполнялась реактивной силой от маршевых наклонных сопел Лаваля, в отличии от конструктивной схемы подземных ракет НИХТИ.

В 1972 году по решению Научного Совета Госкомитета Совета Министров СССР по науке и технике (ГКНТ СССР) был создан Научный Совет по проблеме «Создание и использование техники реактивного действия в горной промышленности». В этот совет вошли Я. Б.Зельдович, Б.П.Жуков, Г.И.Покровский, М.И.Циферов и другие специалисты в рассматриваемой области. Всего около 100 человек. в том числе и я.

В начале 1972 года М.И. Цыферов представил «справку-доклад» для ГКНТ СССР «По подземным реактивным снарядам (ПРС) и возможности использования их в народном»[32]. Где отметил «…подземный ракетный снард работает твердом или жидком топливе… Вырабатываемые в камере сгорания высокотемпературный газ, истекая со СВЕРХЗВУКОВОЙ скоростью из сопел рабочего органа, выполняет роль породоразрушающего инструмента…». Подтверждается новая область применения сопла Лаваля в подземном ракетном снаряде для проходки скважин в земле.

Члены упомянутого выше Научного Совета приняли решение просить Государственный комитет по науке и технике возбудить ходатайство «…о создании в Москве специализированного конструкторского бюро с опытным производством по разработке подземной техники реактивного действия для различных отраслей народного хозяйства, на которое возложить…».

В 1974 году ГКНТ СССР предложил Минвузу СССР создать в ЛИСИ « проблемную лабораторию по применению техники реактивного действия в народном хозяйстве ». Минвуз РСФР [33] поддержал эту инициативу. Но ректор ЛИСИ, д.т.н. Ильин не явился на Коллегию Минвуза СССР, и вопрос «…сам по себе» отпал…» [34,]. Тогда же Коллегия Минвуза СССР, рекомендовала ЛИСИ открыть «отраслевую лабораторию» по данной тематике. И это решение, проректор ЛИСИ по НИР д.т.н Гусев, не выполнил. Сотрудников, связанных с этой тематикой, уволил.

Зав. отделом минеральных ресурсов ГКНТ СССР д.т.н. И. Ляшенко, изменил свое мнение на противоположное, сказав лично мне, затем спецкору журнала Техника молодежи”[34, 35] Г. Максимовичу, директору инсттута. «ГИПРОНИнеметаллоруд», что «ракета Циферова не имеет перспективы».

Минвуз СССР с Миннефтегазстроем СССР создал «Общественный научно-учебно-производственный центр разработки и внедрения – Магистраль». В этом центре, по заказу Всесоюзного института Оргэнергострой Минэнерго СССР, в СКТБ Главмосинжстроя, Владимир Михайлович .Цыферов спроектировал и испытал – «устройство буровое реактивное УБР». на смеси «сжатый кислород+бензин +вода.[36].

Рис. 13 Автономное буровое устройство – УБР, с парогазовой скоростной струёй, конструкции В.М. Циферова [36] и СКТБ Главмосинжстроя

Подземные автономные ракеты на газообразном, жидком или комбинированном топливе, как и жидкостные ракеты, превосходят по времени работы пороховые ракеты.

Подобное топливо вне сомнения будет применяться в автономных буровых устройствах при глубоком бурении.

Тогда же в Ленинграде, после испытаний на бывших стендах ЛИСИ.[37], В.М.Цыферов впервые выполнил бурение мягких грунтов, головками с соплами Лаваля на воздухе высокого давления в ресивере до 200 атм.

Рис. 14 Сопла Лаваля работают на воздухе высокого давления [38]

Работы по применению парогазовой сверхзвуковой струи и холодной сверхзвуковой струй из сопла Лаваля наметили путь дальнейших работ по применения «ракет Циферова».

Минвуза СССР делал попытки продолжить подобные работы,. издав совместный приказ за № 655/240 от 23/20 мая 1983г. с Минстройматериалами СССР [39] «… Из приложения к приказам №655/240 от 23/20 мая 1983г : Раздел №№пп 7. Применение новых физических методов для программированной обработки сырья с использованием сверхзвуковой газовой струи в качестве рабочего органа машин направленной обработки…» Работы поручено выполнять Всесоюзному проектному и научно-исследовательскому институту «ГИПРОНИнеметаллоруд» и Санкт-Петербургскому университету технологии и дизайна. Руководство Университета указанный приказ не выполнило.

В дальнейшем до конца ХХ века работы по целенаправленному исследованию по применению «ракет Циферова» и сопела Лаваля для разных технологических операций , практически не проводились. Кроме единичного случая в 1994 году, когда по частной инициативе, был использован штатный армейский твердотопливный ракетный заряд и его корпус от реактивной систем « РСЗО “Град”» для проходки мягких грунтов. .Буровая головка с соплами Лаваля была навинчена на корпус «РСЗО Град» и сделана проходка скважины в мягком грунте[ ]. Эти одиночные пуски успешно подтвердили предшествующие выводы ЛИСИ по работами. выполненных ранее для ВМС. СССР.[40]. Что крайне важно.

В настоящий момент тема «подземная ракета» вернулась в Люберцы. В интернете есть достаточно открытый и интересный материал организации «Оргсинтез». Так что работы продолжаются.

В заключении необходимо отменит. что в СССР, благодаря энергии Михаила Ивановича Циферова, впервые были выполнены : Работы по применения сопла Лаваля для подземных автономных буровых устройств. Впервые в мире они применены и доказана их эффективность. Устройства, впервые в мире, спроектирована и испытаны коллективами институтов НИХТИ и ЛИСИ. Но несомненно, что сам факт возможности выполнения этих работ в НИХТИ и ЛИСИ, надо всецело отнести к пробивной энергии Михаила Ивановича Циферова и в этом его основная и неоспоримая заслуга. Идея и «пробивной успех» несомненно, так же как и в случае с К.Э. Циолковским, принадлежит Цыферову М.И., которого поддержали ведущие ученые СССР.

Остается повторить мнение Г.М. Салахутдинова [41] о К.Э. Циолковском, несколько изменив его: Основная заслуга Михаила Ивановича Циферова в умении возбудить интерес к проблеме создания подземной ракеты на новом принципе работы и его твердой уверенности в её будущем. Согласитесь, что есть, что - то общее у них, и не только в первой букве их фамилий.

06. 10 2017г. Боженов Евгений Петрович

