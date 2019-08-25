Финляндия. Сильная социалка здесь была во времена СССР

Это интервью возникло спонтанно, мой близкий друг давно живет в Финляндии, почти 30 лет. Женившись на финке, он уехал туда ещё в начале 90-х и уже давно стал гражданином страны «тысячи озер».

И вот сегодня я увидел твит Елены Васильевой о том, как она беседовала с неким финном, который ей рассказал вот о чем.

Переписываюсь с финном по поводу визита Путина. Спросила:

— Неужели финнам наплевать на выходки Путина?

Он ответил:

— Это только кажется. Мой сосед егерь так "на всякий случай прикупил противотанковых патронов". Думаю, все уже так сделали… — Васильева Елена (@evasiljeva) August 22, 2019

Я сразу вспомнил о своем друге, назовем его Георгием, и связался с ним, чтобы узнать, а так ли это? Ведь госпожа Васильева соврет – не дорого возьмет. Она уже похоронила на Донбассе и российскую футбольную команду, и псковскую десантную дивизию, и бурятских танкистов.

Отмечу, что я сохранил стилистику моего собеседника, так как она позволяет более точно передать внутреннее состояние человека, живущего в Суоми и знающего о проблемах страны не понаслышке.

Итак, давайте по порядку. Сначала разберемся с высказыванием Васильевой и ее знакомого финна относительно того, что некий лесник в Финляндии, боясь Путина и российского вторжения, купил противотанковые патроны.

— Жора, правда это? – спрашиваю моего собеседника.

— Ну, патронов у финнов всегда было в достатке, страна занимает второе место по стволам на душу населения в мире, после США. Путин здесь ни при чём. Его побаиваются, уважают, но смотрят на всё прагматично, без истерик. Газ дешёвый давай, электричество давай — заплатим, финны же собрались газом глубоко независимую Прибалтику снабжать. Про противотанковые патроны — это она придумала. В Финляндии такое не продается населению. Хотя, если можешь купить танк или самолёт военный — покупай, но только со снятым или деактивированным вооружением. В Финляндии нельзя покупать и автоматическое оружие, т.е. «Калашникова» и «Узи» не купишь, а нарезное оружие: карабин, «Магнум» и т.д. — пожалуйста. Я уже несколько раз порывался купить, жена на руках повисла, не дает. Я ей говорю – «мне от чурок (беженцы такие с Востока, крепкие, явно воевали за «ИГИЛ»*) отстреливаться, если придут». А она говорит – «ты всех на дороге перестреляешь».

— Т.е. для Финляндии проблема беженцев не менее актуальна, как и для других стран Западной Европы? Много их приехало в Финляндию?

— Беженцев принято с 2015 года около 40 тысяч, из них 70% молодые, 17- 40 лет, крепкие мужчины, мне ясно, кто они такие. Все с «айфонами» последних моделей, с нотбуками не самых дешевых фирм, с ненавистью в глазах. Наглые, знающие всё, что власти должны им дать. Я думаю, что по факту их гораздо больше, чем заявленные 40 тысяч, считаю, что 100 000 мигрантов — реальная цифра, а работает в Финляндии 2,5 млн граждан, остальные – пенсионеры, дети, пацифисты и педерасты, ну, и эти уроды. Четыре дня назад годовщину отмечали с того дня, как «мирный» такой беженец убил и ранил множество людей в центре Турку.

— Я так понимаю, что финны не питают симпатии к мигрантам?

— Здесь их, мягко говоря, не любят, финны вообще не любят иностранцев, особенно русских, но любят их деньги. Но страна стремительно меняется, в этом есть плюс, раньше ненавидели русских, теперь, когда понаехали эти мигранты, финны увидели, что русские — милейшие ребята, ещё и работают неплохо. Русских в Финляндии 70 000 официально.

— Я слышал, что ультраправые в Финляндии сегодня набирают популярность именно на волне мигрантов?

— Нет. Это после войны они были борзые, но к девяностым сошли на нет. Местные байкеры более серьезная сила.

— Если вернуться к отношению финнов к России, как можно охарактеризовать это отношение сейчас?

— После Крыма финны готовятся к гибридной войне, армию укрепляют. Причины есть. В моих краях через подставные фирмы русские люди скупают острова на фарватере Стокгольм — Турку, а также вблизи вышек 4G и аэродромов, зачем — спрашивают финны? Местные силовики налетели на один такой остров, по наводке, в сейфе нашли крупную сумму в евро налом и в углу в полиэтиленовом мешке ещё нал, зачем — спрашивают финны? Когда жена говорит, что я в Россию собрался, я отшучиваюсь, зачем? Она сама ко мне придёт лет через двадцать.

— Хорошо, оставим теорию заговоров для спецов. А как поменялась Финляндия за последние годы? В какую сторону?

— Здесь теперь приучают людей к толерантности, насильно, через законодательство. Старое население вымирает, молодое поляризуется от нациков до глобалистов. Идет расшатывание устоев, церковь уже развалили, обязали геев венчать и т.д. В знак протеста, около 150 000 человек вышли из церкви за два месяца.

— А ювенальная юстиция, она действительна так ужасна?

— Финны чеканутые на исполнении собственных законов, в этом и сила, и слабость этого общества. Все перед законом равны, но есть более равные, например, ни у одной сомалийки детей не отобрали и у албанцев не отобрали, отобрали только у русских и финнов, почему?

— Я знаю, что зачастую отнятых детей отдают в ЛГБТ «семьи», это с чем-то связано?

— Причины одни и те же. Папа, мама пьют и лупят своих детей или не воспитывают, дети на улице. Считается, что в семье у педерастов лучше, чем у пьяниц.

— Про финнов – пьяниц, это известно, а к русским семьям это тоже относится в Финляндии? Тоже пьют?

— С русскими детьми не все так просто. Русские родители запросто могут поддать ребенку в общественном месте подзатыльник, например, для воспитания. И тут же свидетели, полиция, ювенальная юстиция и все очень быстро, за день ребенка отберут.

— Тем не менее, о том, что в Финляндии сильная социалка, наши либералы твердят на каждом углу.

— Была, пока был Советский Союз. Теперь всё сдувается стремительно. В вашем понимании финская социалка сильная, да, помереть никому не дадут от голода и болезней. Во времена СССР, это шок был для советского человека. Ты приезжал с чемоданом, тебе давали денег на еду, давали квартиру и помогали платить за неё, пока на ноги не встанешь. Многие, увидев такую халяву, отказывались вставать на ноги. Сегодня, чтобы получить помощь, гражданину Финляндии нужно собрать кучу бумажек, а вот беженцу не нужно. Мне проще работать было всегда, а не унижаться. А сегодня нам говорят — у вас машина есть, продайте и живите, а беженцам всё за наш счет оплачивают. Сегодня, чтобы получить помощь от государства нужно все узнавать, пробираться тайными тропами, а с беженцами за руку ходят по магазинам, чего изволите.

— Жестко, однако.

— Ну, дык. А в ответ закон о политкорректности, нельзя никого обижать и унижать. Русские терпеливы невероятно, финны в два раза терпеливее. Стиснув зубы, страна встаёт на работу и работает, стараясь не думать ни о беженцах, ни о России. Больше интересует свой счёт в банке, да долги по кредитам. А причина терпеливости – простая, комфортная жизнь, без очередей. Общение с властью только через интернет и очень редко. Полиция не враги, а защита. Никогда не остановят и не подойдут без причины. Я их вижу в среднем три раза в год, а общаюсь с ними раз в 5-10 лет. Ну, и самое главное достижение Евросоюза – ипотека. Например, у нас она 0,6 % уже десять последних лет. Но входной билет в ЕС был дорог, в шесть раз некоторые продукты подорожали.

— А как вообще с материальным достатком в стране?

— У нас министерство финансов плачет, что у граждан много вкладов до 15 000 евро без движения на счетах пропадает. Враньё, конечно, молодежь бедствует. Безработица среди молодежи официально 10 %, а реально 40 %. Мне это хорошо известно, все-таки мои дети – молодые люди. И после 50 никуда не устроишься, хотя врут что спецы нужны.

— Т.е. экономика не так успешна, как того хотелось бы финнам?

— Да. Тяжелое машиностроение Финляндия успешно хоронит с 90-х. Текстильную промышленность похоронили к 2000 –му. Все беды начались с Евросоюза.

— Финны не очень любят ЕС?

— Не любят ЕС, но любят дешевые кредиты ЕС. Финны — это такие вот северные евреи. Чтобы понятно было откуда это.

Такой разговор состоялся у меня с моим давнишним другом, благодаря одному твиту. Почему я не раскрываю настоящего имени своего товарища? Когда я задал ему вопрос — могу ли я использовать информацию, которую он озвучил в нашей беседе, для этой статьи, ответ был таким — Да я понял, что спрашиваешь профессионально, можешь использовать без указания имени. Когда в парламент пойду, тогда наоборот побольше шума понадобится – и поставил смайлик.

Дмитрий Борисенко, специально для News Front

*— запрещенная в России организация.

Источник: https://nstarikov.ru/club/107938