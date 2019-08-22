400 лет демократической работорговле

20 августа 1619 года в штат Вирджиния прибыло голландское судно, которое доставило в Новый свет несколько десятков чернокожих рабов из Африки. Именно эта дата считается началом периода рабовладения в Северной Америке и Вест Индии.

Однако, если заглянуть в историю, то мы с удивлением обнаружим, что «черное дерево», как называли груз с рабами судовладельцы, отнюдь не всегда был именно «черным». Просвещенная Европа, которая тыкает в сторону «варварской России» времен царя Алексея Михайловича, почему-то стыдливо умалчивает о таком забытом ими явлении, как ирландская работорговля. А ведь это была трагедия, которую вполне можно назвать геноцидом ирландского народа со стороны англичан.

Факты — упрямая вещь, и факты говорят о том, что масштаб работорговли ирландцами в Северной Америке и Вест Индии огромен. Начнем с того, что через шесть лет, после прибытия в Вирджинию корабля с рабами из Африки, английский король Яков II, в 1625 году, издал указ, который обязывал продавать ирландцев в качестве рабов в заморские колонии Британии. Карл I продолжил эту традицию, не брезговал продажей ирландцев и Кромвель, тот самый «лорд защитник Англии». Цифры проданных в рабство ирландцев колеблются, но можно говорить, что это, как минимум, десятки, а скорее всего, сотни тысяч невольников. Борьба Ирландии за свою независимость от Англии обошлась её жителям очень дорого. Достаточно сказать, что население этого острова в середине XVII века снизилось более, чем в два раза, с полутора миллионов человек до примерно шестисот тысяч. И многие из них стали рабами.

После Ирландского восстания 1641 года, подавленного Кромвелем, начался, буквально, расцвет работорговли ирландцами. Доходило до того, что солдатам английской армии платили по 5 фунтов за голову «бунтаря или священника» и по 6 фунтов за голову волка.

Отняв у ирландских крестьян землю и обрекая их, фактически, на голодную смерть, колонизаторы – англичане в придачу к этому депортировали значительное число жителей острова в Северную Америку и колонии в Вест Индии, а по факту, продали их в рабство. При этом, англичане разъединяли семьи, детей продавали отдельно от их матерей, мужей разлучали с женами и так далее. Тем самым, англичане хотели извести ирландцев под корень. Не обошлось и без религиозной подоплеки. Ирландцы были католиками, а англичане приверженцами англиканской церкви, де факто, одной из разновидностей протестантизма, т.е. ирландцы были в их глазах еретиками. Посему и отношение было соответствующее.

Ирландские рабы стоили дешевле, чем рабы – негры. Если за чернокожего раба давали на рынке 17 стерлингов, то за раба-ирландца – 5. Чтобы ещё более унизить ирландцев, в качестве погонщика или надсмоторщика над ними могли поставить чернокожего невольника или мулата, который срывал на них свою злобу к «белым» угнетателям. Если владелец плантации клеймил, применял физические наказания и даже убивал раба-ирландца, это не считалось преступлением, а рассматривалось не более, как финансовая потеря владельца раба. В одном из документов, относящимся к 1667 году, рабов — ирландцев с острова Барбадос, например, указывают как: «бедных людей, которым просто разрешается не сдохнуть». Не гнушались рабовладельцы – англичане и проведением экспериментов по выведению особой породы рабов. Для чего они насильно скрещивали, как каких-нибудь животных ирландских женщин с африканскими рабами – мужчинами. Ну, это уже мелочи в их понимании.

Объем работорговли ирландцами был настолько огромен, что к середине 17 века они были основной частью рабов, продаваемых на Антигуа и Монсеррат. К тому времени 70% всего населения Монсеррата составляли ирландские рабы. Большинство первых рабов, отправленных в Новый Свет фактически были белыми и чаще всего — ирландцами. В то время, как торговля «черным деревом» ещё только набирала обороты, торговля «белыми рабами» шла полным ходом.

Отдельно хочется сказать, что чопорные англичане, все-таки не смогли не придать благообразный вид этим чудовищным деяниям. Называлось это «научным расизмом». Правда, случилось уже позже, когда надо было как-то оправдаться в глазах потомков за такое отношение к соседям по Британским островам. Вот, например, выдержка из одной такой работы некоего Харпера Уикли за 1899 год:

«Иберийцы (ирландцы) предположительно относились первоначально к Африканской расе, которая тысячи лет назад распространилась через Испанию по Западной Европе. Их потомки обнаруживаются в курганах или местах захоронения, в различных частях этих стран. Черепа с низкой выдающейся челюстью. Они прибыли в Ирландию и смешались с туземцами на Западе и Юге, которые сами вероятно были низшей расой и происходили от дикарей Каменного Века, которые в результате изоляции от остального мира никогда не вытеснялись в здоровой борьбе за жизнь, и таким образом, согласно законам природы, освободили место для высших рас».

Как видим, черепа англичане начали измерять задолго до одного австрийского художника по имени Адольф Гитлер.

Я сделал это экскурс в историю, чтобы ещё раз продемонстрировать читателю тот факт, что прежде, чем учить нас в России своим стандартам развития общества, западным моралистам нужно повытаскивать все бревна из своих глаз. За словосочетанием «просвещенная Европа», очень часть скрываются такие исторические факты, что даже самое варварское племя, пусть и допускающее каннибализм, тем не менее, будет выглядеть более цивилизованным по сравнению с европейской демократией.

Дмитрий Борисенко, специально для News Front

Источник: https://nstarikov.ru/club/107834