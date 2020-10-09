— Ответ на этот вопрос можно найти в недавней истории. Чтобы выжить, они будут приспосабливаться, как это ни тяжело для них. Запад в XX веке был вынужден смириться с победами антиколониального движения, он также был вынужден адаптироваться к новой реальности, созданной Россией с ее социалистическим проектом — и в ответ на это на Западе построили свое социальное государство — social welfare state. Это было совершенно не в природе их волчьего капитализма, эта была именно адаптация. Разрушив СССР и восточный блок, «волки» почувствовали себя ничем не ограниченными и вновь безнаказанными.

— Куда же денется Запад и его транснациональная верхушка, захотят ли они делиться своей властью с кем-то другим?

— Отправной точкой является убеждение, что в XXI веке Россия силою обстоятельств будет вынуждена провозгласить и даже возглавить альтернативную глобализацию. В «Русском Ковчеге» мы прямо пишем, что у каждой цивилизации есть свой природно-космический, одновременно духовный и прагматический функционал. Так вот, безраздельно лидировавшая последние десятилетия западная цивилизация, которая выдвинула узкий, но весьма могущественный слой транснациональной элиты (буквально 100 — 150 семей), исчерпала свой лимит на эксперименты. Текущий кризис, который разгорается под прикрытием пандемии коронавируса, показал, что им (Западу как цивилизации в целом и его верхушке в особенности) нельзя доверить задачи модерации мирового развития. Подобно тому как ОПГ волков нельзя доверять задачу охраны овчарни, выращивания и стрижки овец. Человечество ищет и найдет иного координатора.

Выиграли ли от социального проекта XX века сами народы Запада? Безусловно, выиграли. Но теперь закончилось это везение милых западных обывателей, на которых ориентировались наши перестройщики и либералы, пытаясь переделать под них Россию. Старая парадигма израсходовала себя…

На данный момент Запад не просто разбойничья, грабительская и мародерская цивилизация, дело зашло гораздо дальше. Мы видим уже нарождающуюся Цивилизацию Потопа, многие черты которой напоминают мир исполинов, описанных в Библии.

Некоторые считают, и это во многом справедливо, что та допотопная цивилизация тождественна Атлантиде, о которой рассказывается в одном из диалогов Платона.

— Но обладаем ли мы достаточными сведениями о допотопной истории, чтобы делать такие выводы?

— С экспертной точки зрения работа «Русский Ковчег: Альтернативная стратегия мирового развития» строга и при этом остро актуальна. Стратегически она нацелена на близкое будущее. Вместе с тем, в основе ее лежит фундаментальный подход к истории и мифологии.



Проделаны специальные исследования, которые позволяют вычленить сущностные черты допотопной цивилизации. Что-то удается почерпнуть из классических исторических источников, что-то — из религиозных, что-то — из преданий и легенд многих племен. (Дело в том, что мифы о великом потопе встречаются у огромного большинства народов не только Старого Света, но и у аборигенов Америки, Австралии и Океании — и объяснить суть этих мифов и многие их сходства банальным заимствованием и бродячими сюжетами не представляется возможным.)

Итак, на выходе мы видим вот какую картину: всего имеются три очень часто встречающихся на всех континентах объяснения предпосылок, причин той катастрофы, весьма сходной с ветхозаветным потопом.



Во-первых, наказание от богов за пороки людей.



Во-вторых, конец космического цикла, который, кстати говоря, сопряжен с небывалым моральным упадком и всё той же предельной порочностью людей.



Третья причина, о которой говорят разные источники, очень сильно напоминает мотивацию нынешней Цивилизации Потопа, а именно: якобы причиной катаклизма стало перенаселение земли, заставившее богов искать пути к радикальному сокращению человечества.

Если с идеями о людской деградации и конце цикла все более-менее ясно, то вопрос о перенаселенности не может не вызывать сомнений у критически мыслящих историков. Разрешение этих сомнений лежит в том, что «избыточность населения» — это не что иное как легенда прикрытия хищничества Атлантиды, попрания ею справедливости.



Миф о перенаселённости и требование к сокращению количества людей и тогда, и теперь насаждается «сильными», чтобы ввести всех в заблуждение относительно настоящей причины искусственной нужды и нехватки ресурсов. И это предположение нашло себе блестящее подтверждение в целом ряде источников, в частности, вавилонских, греческих и иудейских.

Таким образом, как и сейчас, тогда алчность господствовавшего «класса» исполинов, угнетавших остальное человечество и «пожиравших» плоды его трудов — была подлинной причиной кризиса.



Заметьте, и сегодня, разглагольствуя о «нулевом росте» народонаселения, сокращении нагрузки на матушку-землю, экологической катастрофе и т.п., глобалисты стараются обойти стороной вопрос о диспропорциях в потреблении, о том, что львиная доля этой нагрузки приходится именно на «золотой миллиард» и на его элиту, не желающую менять свой образ жизни.



А если и говорят, то глухо, не делая на этом акцентов, и сразу же забывая об этом, как только они переходят к практическим предложениям и лозунгам. В общем ограничить потребление ресурсов они готовы только за чей-то чужой счет.

Другие черты предпотопной цивилизации, о которых упомяну тезисно: крайние формы гордыни и превозношения господствующего слоя над остальными, каннибализм, поедание и использование человеческих эмбрионов и абортированных плодов, крайняя сексуальная распущенность, включая содомию, инцесты и педофилию, нравственное повреждение, повлекшее за собой и повреждение генетическое. (Некоторые считают, что в допотопном мире людям уже были доступны технологии генетической модификации, и это не совсем сказки — например, у индейцев майя обнаружены культуры хлопчатника с измененным числом хромосом. Объяснить это вразумительно современная наука не в состоянии.)



Кстати, библейские слова «всякая плоть извратила путь свой» содержат довольно прозрачный намек на то, что генетическая мутация и повреждение биологической природы затронуло не только человека, но и животных — Ною же для ковчега спасения было предписано подбирать животных «без порока».

Сами исполины представляли собой нечто вроде намеченного современными трансгуманистами и представителями евгеники плана по усовершенствованию человека. Они были огромного роста и физической силы, обладали «улучшенными возможностями» и здоровьем, были непобедимыми воинами.

Наконец, еще один источник сведений об Атлантиде, на который обычно не ссылаются — оккультно-масонский. Дело в том, что многие тайные общества Запада возводят свою генеалогию не столько к Древнему Египту, сколько именно к допотопной цивилизации, осколки которой сохранялись на Ближнем Востоке.



К таким осколкам следует отнести, в частности, Ханаан, а также «прославленные» в веках Содом и Гоморру. Об этом есть много свидетельств. Взять хотя бы краеугольную легенду масонерии об Адонираме, «сыне вдовы», строителе Храма Соломона. Он является для них чем-то вроде пародии на Христа, будучи закладной жертвой в основании их мистерий.



Называя себя «детьми вдовы», вольные каменщики тем самым напрямую указывают, от кого они получили свою традицию. Ведь эта вдова происходила именно из «нефилим», тех самых исполинов, которых уничтожил Потоп. Уничтожил, но не до конца, — зерно это должно прорасти и возродиться, в чем и есть главная миссия целого ряда эзотерических обществ!

Так что, как видите, именование современного Запада Цивилизацией Потопа — это не просто метафора. Совпадения разительны и неслучайны. Один из главных архитекторов новоевропейской цивилизации и науки, ключевой деятель «розенкрейцерского Просвещения» Френсис Бэкон проекту своей утопии дал название «Новая Атлантида». И этот проект последовательно реализуется.

Вместе с тем, я бы не хотел быть неверно понятым. «Русский Ковчег» — это не историко-мифологический труд, и не работа, написанная в целях построения новой конспирологии.



Данные вопросы решаются у нас попутно, — просто оказалось, что их трудно не зацепить, не заметить. Но всей этой проблематике посвящена в нашей работе лишь одна часть из четырех. А главным образом «Русский Ковчег» о другом: он излагает развернутую концептуальную альтернативу, целую программу, как мы ее называем, «изменения самих изменений».



Ведь сам поток изменений в глобальном мире направлен, по нашему мнению, в совершенно неверном и гибельном для человечества направлении. Об этом и говорит метафора «Всемирного Потопа».

«Русский Ковчег» — это то, что могло бы стать повесткой Русской цивилизации, хотя современная РФ от такого решения, к сожалению, пока что далека.

— В чём же эта программа?

— В своей работе мы дали развернутую программу, включающую и ценностную иерархию, и новый идеологический синтез, и достаточно подробный набросок свойств Цивилизации Ковчега в таких сферах как наука, образование, воспитание, культура, экономика и социальное устройство, экология, демография, здравоохранение, новый политический уклад («инфократия»), новая система международных отношений.



Как вы понимаете, в беседе нет возможности это пересказать, даже намекнуть на все ключевые положения не получится. Можно лишь привести некоторые примеры.

Будет более доходчиво, если мы сравним некоторые тезисы Ковчега с соответствующими ориентирами Цивилизации Потопа. Так, глобалисты строят мир «монструозных» мегаполисов, они видят будущее пространство разделенным на огромные технократические анклавы и окружающую их «пустыню», «зону отчуждения», где постепенно будет угасать избыточная, ненужная часть человечества, так сказать, его балласт.

Для Русского Ковчега характерна идея высокотехнологичной поместно-усадебной урбанизации. Усадьбами в России, как известно, называли не только дворянские гнезда. Крестьянский двор — это тоже усадьба. России нужна массовая удобная современная усадьба как база для народа, состоящего из многодетных семей.



При этом народа с высокой степенью внутренней сложности и функционального разделения труда. Нам не подходят идеи «гарантированного дохода» для миллионов иждивенцев, идеи «прекариата» как частично занятых, или «консьюмериата» как класса идиотических потребителей. Все эти «лишние» слои общества Цивилизация Потопа рано или поздно спишет со счетов.

Наша альтернатива — сеть относительно небольших поселений по типу «город-сад» или «город мастеров». Пространства России пока еще мало обжиты — и такой путь органичен для нас. В отличие от многих стран Третьего мира, проблемой России является не избыток, а дефицит населения.



Вместо навязываемой нам ставки на приток трудовой миграции и фактически отдачу целых регионов на откуп пришлым — Ковчег несёт идею «реколонизации» Сибири и Дальнего Востока. Для чего нужно, во-первых, мотивировать коренные народы России на многодетность, бурное демографическое развитие и, во-вторых, привлечь в Россию культурно близких мигрантов, разделяющих ценности и идеалы Цивилизации Ковчега.



Мигранты, как внутренние, так и внешние, должны сообразовать свою жизненную стратегию с приоритетными планами развития России, работать на тех участках, где они нужны Русскому Ковчегу. Внешние мигранты должны заслужить право на гражданство.

Нам будут нужны рабочие руки, и это при том, что мы не откажемся от роботизации и автоматизации производства. В «инфономике» Ковчега значительно расширятся такие сферы труда как высокое ремесло, экологичное сельское хозяйство, будет очень большой слой педагогов и наставников, людей, занимающихся наукой и новыми технологиями, возникнут новые направления спорта, практик, связанных с развитием высших психофизических способностей.



Наконец, будут прорывные направления, преодолевающие замкнутый контур планетарной цивилизации. Данные направления потребуют в качестве главного ресурса именно человека, а не биоробота. Это новая космическая отрасль, отрасль по освоению океанов и ряд других. В общем, нам предстоит такой путь развития, на котором проблема, куда девать людей, чем их занять — попросту не стоит.

Мегалополия насадила по всему миру «ложную демократию», имитационную систему, где во власть рекрутируются не избранники народа, а ставленники капитала и правящих кланов. Это стало возможным потому, что природа глобальной антисистемы — атомизация общества, разобщенность.



Соответственно, в Цивилизации Ковчега должна быть возрождена на новом уровне общинность и артельность, земства, кооперативная самоорганизация людей. Все это выльется в новый социально-корпоративный уклад, общество гильдий, отраслей, цехов — но не кланов, во главе которых стоят оторванные от страны олигархи. Олигархический уклад по природе своей является щупальцами Цивилизации Потопа, он служит перетоку капитала и любой ценной социальной энергии из колоний в паразитарную метрополию.

Если Цивилизация Потопа нагнетает страхи экологической катастрофы как суррогата Страшного Суда — Ковчег должен вернуть на свое место главную ценность: жизнь и развитие человека, а не лицемерные и мизантропические стоны во имя дикой природы и чистого воздуха.



Если отойти от упадочной экофилософии Запада — многие цивилизации и народы с облегчением воспримут новую, предложенную Русским Ковчегом повестку равновесной экологии, поскольку рокфеллеровские «зеленые» создают головную боль для всех, особенно для активно развивающихся экономик.



Освободить мир от назойливой опеки Greenpeace и WWF, от стиля мышления Греты Тунберг, от махинаций с новой энергетикой и сверхдорогой экологистской индустрией — это тоже миссия России.

Вместо информационного общества Ковчег будет строить Социум Знания, возрождать массовую культуру чтения и самообразования, пестовать кладезь мировой культуры в её высших образцах, а не засорять мозги и души низкопробщиной. Для этого потребуется техническая альтернатива интернету, превосходящая его, полная линейка основных сервисов и платформ на основных языках союзников Ковчега, и в первую очередь на русском языке.

И так далее, и так далее, фактически по каждому пункту программы мы видим принципиальное отталкивание Ковчега от мировой глобальной антисистемы.

— Не слишком ли утопична эта программа?

— Сегодня это уже не какая-то славянофильская утопия, а суровое требование времени. Ибо гибридная война идет. От нашего выбора зависит, согласимся ли мы на добровольный концлагерь, станем ли частью глобального «покорного общества», «довольными коровами Курцвайля».

Мне кажется, что выбор подавляющего большинства наших соотечественников очевиден. Мы захотим остаться свободными — причем не в их понимании свободы, а в нашем. Что имею в виду? К примеру, может возникнуть вопрос: вне традиции человек свободен или он подпадает под какое-то иное рабство нетрадиционным силам и влияниям? Скорее второе.



Или другой пример: свобода от детей, так называемые «чайлдфри» — это свобода или нет? Жить не рожая детей (кстати говоря, в этом и есть сущность Содома) не значит быть свободным, это значит забирать жизнь, потреблять ее, то есть в конечном счете быть не производителем жизни и заботы о ком-то, но быть зависимым от внешнего источника благ.



В религиозной оптике такое состояние понимается как рабство страстям, то есть крайняя степень несвободы. Но даже в светской логике подобный «свободный» человек полон зависимостей, подобно тому как паразит не свободен от того, за счет кого он существует.

Рождающий и воспитывающий детей человек не запирает на себе энергию потока жизни, а пропускает её дальше, воспроизводит её, становясь благодатным проводником жизни. А человек, осознанно отказывающийся от этого ради экономии своих сил, считающий, что дети будут его «конкурентами» за ресурсы — становится искрящей и дымящейся петлей «короткого замыкания», застойной жизни.

Самое ужасное в Цивилизации Потопа — что они эту застойную, болотную, вонючую человеческую породу с ее страстишками и пороками хотят сделать бессмертной, увековечить. Такова мечта трансгуманистов. Поистине это были бы бессмертные мертвецы, звереющие от своего бессмертия…

— Разговоры о России как о неком спасительном месте для сохранения консервативной, если можно так сказать, классической человеческой цивилизации идут давно. Если тезисно, то почему именно Россия?

— О преимуществах России (Северной Евразии) пред лицом разного рода катастроф говорят многие эксперты, в том числе и западные. Среди очевидных таких преимуществ её географическая защищенность от землетрясений, цунами, отчасти и от климатических сдвигов, а также обильный ресурс ископамых, плодородных почв, лесов, пресной воды.



Россия все еще сохраняет свой геополитический и военный вес, хотя ее элиты всей душою прикипели к Цивилизации Потопа. Вообще переход к новой форме социального устройства сопряжен с весьма радикальной сменой элит, можно сказать, революционной. Эта главная проблема, отделяющая нынешнюю РФ от Русского Ковчега.

Страны Периферии не обладают таким геополитическим весом как Россия. Запад не в силах отказаться от своей парадигмы и в этом смысле он несет потоп «в себе». Китай слишком прагматичен и приземлен, в лучшем случае он может сориетироваться на Россию, но сам стать застрельщиком альтернативного пути развития не способен.

Когда Русский Ковчег заработает, он поставит перед другими цивилизациями такие задачи как деколонизация международного права и международных отношений, создание новой системы международных институтов. Ядро новой системы нам видится как Союз трёх держав — Индии, Ирана и России.



В нашей работе а также в сопутствующих исследованиях, проведенных в Изборском клубе и в Институте динамического консерватизма за последние годы, содержится глубокое и детализированное обоснование того, почему союз должен быть именно таким. Сейчас я не буду это подробно разъяснять.



Этот тройственный союз станет балансиром нарождающегося двухполюсного мира «Запад против Китая». Выражаясь терминами Карла Шмитта, возникнет трёхглавый номос Земли, а потенциально может возникнуть и пятиглавый. Внутри новой международной системы у Русской цивилизации есть все шансы занять место арбитра.

Крайне важный элемент суверенности — финансовая независимость от воротил Цивилизации Потопа. Страны, использующие в международной торговле валюты, подконтрольные глобальной финансовой олигархии, являются латентными колониями. И России, и Индии, и Ирану жизненно важно добиться такого положения, чтобы влияние финансовых центров мировой Антисистемы на экономику Союза Трех было минимизировано.



Безусловно, Союзу трёх пришлось бы подтягиваться технологически, чтобы создать самодостаточную и прочную мир-систему. Здесь весьма выгодным для Цивилизации ковчега мог бы быть стратегический союз с Японией. Подчеркну, Союз трёх будет принципиально равноправным и открытым, к нему смогут присоединиться и другие державы.

Собственный цивилизационный контур с собственной финансовой системой предполагает и собственную стратегию научно-технологического развития. Нам нужны не просто умные, а мудрые технологии — особенно в таких сферах как генная инженерия, искусственный интеллект, новые виды оружия.



Человек должен сохранить контроль над своей техникой и создать в новых условиях специальную систему предохранения от ошибок, когда сверхсложные системы и программы контролируются не только людьми, но и специально созданными «контрольными программами», заточенными на поиск и выявление рисков, мутаций и сбоев, несущих угрозу человеку и человечности. Это и будет решением вопросов безопасности и одновременно «нравственной» сбалансированности научного и технологического развития.

— Какова экономическая программа Ковчега?

Здесь ключевое звено — решительное изменение подходов к собственности. Оптимальной формой разрешения противоречий между частной и государственной формой использования национальных богатств является корпоратизация. Это строй, который позволит максимально справедливо (в равной доле) распределять блага между всеми гражданами страны, а также их объединениями.



Фактически речь идет о построении солидарного рыночного государства-корпорации, ассоциированными собственниками которого будут все его граждане. И в этом пункте содержится резкий разрыв с идеологией капитализма, с его антисистемной ролью, в которой он в последние столетия утвердился.



Предпринимательская инициатива в Цивилизации Ковчега не будет скована, экономика будет многоукладной — однако общество будет защищено от хаотического развития с выскакиванием наверх новых олигархов и мафиозных кланов, узурпирующих контроль над теми или иными сегментами экономики.

Открою небольшой секрет нашей экономической философии: мы видим, что правящие в глобальной мире семьи живут не по принципу равной свободной конкуренции, совсем нет. Свободная конкуренция — миф. Там, в мире ста богатейших семей действуют те же принципы «общины», ответственности частного лица перед большой семьей, кланом.



Но это сообщества не открытые Большому Обществу, а построенные по принципу хищного меньшинства, которое ведет постоянную скрытую войну за отгрызание ресурсов от Большого Общества.



Миссия Ковчега другая — энергия общины как социально-экономического феномена должна быть направлена на всеобщее благо, на кооперацию, на сотрудничество по принципу нашего великого мыслителя Федорова: «жить не для себя и не для других, а со всеми и для всех».

Хищные мафиозные сообщества и группировки по мере их выявления должны в Цивилизации Ковчега планомерно уничтожаться. Политическое влияние крупной собственности как потенциально монополистической должно быть законодательно ограничено и морально табуировано.

— Эта работа является, вне всякого сомнения, результатом мозгового штурма, проводился ли отбор в команду или свое мнение мог высказать каждый участник этого проекта?

— У Изборского клуба сложился свой круг аналитиков, из него и проводился отбор по открытому принципу. После консультаций и мозговых штурмов свои материалы присылали все желающие, а небольшая редакционная группа их отбирала и обрабатывала. Многие интересные материалы в работу не вошли, по тем или иным причинам. В общем, отбор был довольно жёстким.

— Есть ли какая-либо реакция на работу со стороны власти?

Интервью взял Дмитрий Борисенко



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