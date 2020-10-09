Вопросы пытливого исследователя
09:28. 9 октября 2020 136 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
…ЭВОЛЮЦИЯ
Лет в 17, еще до развала СССР, я вдруг осознала, что человек не мог произойти от обезьяны. И это ни в коем случае не унижает обезьян. Лично мне, глядя в зеркало, часто кажется, что я точно от гориллы… Просто в процессе эволюции ни одна обезьяна добровольно не отбросит хвост и шерсть…
Как в нашем климате неуютно быть лысой обезьяной! Шерсти нам точно не хватает. Да и хвост не помешал бы. А какие обезьяны ловкие? Джеки Чан отдыхает.
Еще один японский ученый году этак в 2010 выяснил, что высшие приматы улавливают на экране знаки, которые человек не в силах уловить на такой скорости. И цифры потом нажимают на клавиатуре в нужной последовательности…
Так что во многом животные нас превосходят. А то, что у них вроде как нет речи в нашем понимании этого слова – не беда. У дельфинов речь намного богаче и диапазон шире – от ультра- до инфразвука. и слов больше.
Остальные тоже нормально общаются между собой. Плюс никто не отменял телепатию, которой, говорят, обладали неандертальцы…
Так что мы точно не от обезьян. Мы – хуже. Тем более, мы – единственный вид на Земле, истребляющий без особой необходимости себе подобных. То, что мы зовем цивилизацией и прогрессом, зачастую таковыми не являются. Алчность, жадность, зависть…
Голод в Африке при том, что в США ежедневно выкидывается больше продуктов, нежели надо голодающему миллиарду. "Социальный статус", основанный на мнении таких же тупорылых соседей…
Лет в 17, еще до развала СССР, я вдруг осознала, что человек не мог произойти от обезьяны. И это ни в коем случае не унижает обезьян. Лично мне, глядя в зеркало, часто кажется, что я точно от гориллы… Просто в процессе эволюции ни одна обезьяна добровольно не отбросит хвост и шерсть…
Как в нашем климате неуютно быть лысой обезьяной! Шерсти нам точно не хватает. Да и хвост не помешал бы. А какие обезьяны ловкие? Джеки Чан отдыхает.
Еще один японский ученый году этак в 2010 выяснил, что высшие приматы улавливают на экране знаки, которые человек не в силах уловить на такой скорости. И цифры потом нажимают на клавиатуре в нужной последовательности…
Так что во многом животные нас превосходят. А то, что у них вроде как нет речи в нашем понимании этого слова – не беда. У дельфинов речь намного богаче и диапазон шире – от ультра- до инфразвука. и слов больше.
Остальные тоже нормально общаются между собой. Плюс никто не отменял телепатию, которой, говорят, обладали неандертальцы…
Так что мы точно не от обезьян. Мы – хуже. Тем более, мы – единственный вид на Земле, истребляющий без особой необходимости себе подобных. То, что мы зовем цивилизацией и прогрессом, зачастую таковыми не являются. Алчность, жадность, зависть…
Голод в Африке при том, что в США ежедневно выкидывается больше продуктов, нежели надо голодающему миллиарду. "Социальный статус", основанный на мнении таких же тупорылых соседей…
Километровые очереди за не нужными, зато новыми гаджетами… Весь этот бред присущ только нашему виду. Тогда мне и пришло в голову – а что, если мы – симбиоз обезьян и инопланетян?
Тогда никто еще не задумывался ни о клонировании, ни о генной инженерии всерьез… Никто еще не упоминал про единую праматерь для всех жителей Земли. Также в СССР не было информации о цивилизаторах. Но лично я с ребятами на протяжении нескольких часов наблюдала НЛО в 1988 году в лагере комсомольского актива Зеркальный. Северный Артек… Поэтому личностью была продвинутой.
- А что, если прилетели инопланетяне и сделали прививку обезьянам. А они потом трансформировались в нас?
Сказала я как-то вдруг ни с того, ни с сего своей подружке, когда мы спускались на эскалаторе в метро на Площади Восстания?
- Да кто его знает? Тебе виднее…
Разговор на этом и закончился. Но мне все время казалось, что мы с обезьянами хоть и родственники, но точно не продукт эволюции. Не может эволюция создать такое беспомощное недоразумение. Теперь все чаще утверждается, что обезьяны – это побочный эффект создания человека. Возможно… А может быть и нет… Но оставим пока в покое приматов – вместе с неандертальцами, превратившимися в йети, великанами, гномами и циклопами… С Хануманом и его воинами…
Что еще? Если и есть эволюция, то откуда на Земле такое видовое разнообразие? Об этом речь зашла, когда мы смотрели канал Nat Geo Wild, сидя зимой в деревне. Мысль пришла папе Вове, в прошлом подводнику, лучшему акустику Дальневосточного флота. То есть человеку разумному… По телеку показывали какую-то необычную птичку.
- Откуда такое разнообразие? Цветы, райские птицы… Сами? Как? Зачем? Если не сами – то откуда?
- И правда. Откуда? Миллионы видов. Где логика?
Недавно ученые доказали, что культурная пшеница появилась внезапно, а не от дикорастущей. И без человека она не может размножаться! Как?
Когда появилась пшеница?
Кто ее нам дал?
Наши цивилизаторы, которым были нужны рабы для разработки шахт?
Которые до сих пор забирают наше золото?
Ведь ежегодно в мире добывается золота в разы больше, чем продается. Да и все чаще в непроходимых джунглях и пустынях находят выработанные золотоносные жилы, где добыча велась по современным технологиям. Но ни в 20, ни в 19 веке никто там точно не работал…
Так кто же наши цивилизаторы?
Сириус, Ореон, Плеяды, Марс, Фаэтон, Глория (Антиземля), Нибиру? Созвездие Льва, Лебедя? Или все сразу?
Откуда наши Боги?
а у них все это – откуда?
И что это за библейская дата "Сотворение мира"? Какого мира? Восстановление после чего? Катаклизма?
Вопросов море…
Где наши великаны, строившие для себя ступени в древних храмах, по которым люди подниматься не могут? Где синекожие многорукие Боги? Где Небесный Град, который красивее Питера? В параллельном мире? Произошло расслоение? Мигрировали на Глорию? Почему?
Теперь, на основе анализа ДНК 10 тысяч человек, ученые заявляют, что мы все – от одной праматери. Хорошо. А она тогда откуда?
Та же теория Панспермии – вопрос отдаляет, но не решает…
Опять же несколько лет назад ученые – генетики заявили, что светлоглазый ген впервые появился 40 тысяч лет назад в Северном Причерноморье. Соответственно, это время предпоследнего оледенения. От чего начался ледник? Судя по последнему, начавшемуся 12 тысяч лет назад, – возможно от термоудара.
Почему? А с чего бы вдруг так резко вымерли мамонты? Все сразу, с непереваренной едой в желудке? С такой шерстью? И так хорошо сохранились? Для того, чтобы они резко замерзли, температура разом должна была упасть ниже 100 градусов! А слоны остались…
Или это полинявшие от жары мамонты? От чего случился термоудар? Война? Сход планеты с орбиты? Переворот при переполюсовке?
Сегодня опять же говорят, что планета периодически кувыркается. Так вот. Если мамонты резко замерзли, то, возможно, именно тогда и погибли Атлантида с Гипербореей, воюя друг с другом? А что же было 40 тысяч лет назад? Неужели то же самое? И не замерзшие ли Гиперборей успели мигрировать ближе к Крыму, неся с собой светлоглазый ген? А мамонты тот ледник пережили…
Но когда и куда делись саблезубые тигры при том, что обычные амурские остались? Куда делись мастодонты? Все эти катаклизмы пережили только овцебыки. И гипербореи…
Опять же – кто те стада кроманьонцев, которые опять же 40 тысяч лет назад появились в Европе и, вроде как, истребили неандертальцев? Не одичавшие ли гипербореи? Высокие (примерно 180 см ростом) и худые? Социальные, стадные, жившие человек по 40 в противовес низкорослым коренастым одиночным неандертальцам, которые обладали недюжинной физической силой, легко сращивали переломы, спали на снегу и могли нести в одиночку домой оленя? Они жили по 5 человек в пещере, т.к., в отличие от кроманьонцев, могли охотиться в одиночку, а не только стадом, как их слабые оппоненты.
Неандертальцы, кстати, имели погребальные обряды, обладали экстрасенсорными способностями и, кстати, были носителями белого гена. Сегодня опять же генетики считают, что 4 процента населения Земли имеют ген неандертальцев. Но где они делают выборку?
Осмелюсь предположить, что раз этими исследованиями занимаются западные ученые, то жителей нашей страны они практически не исследуют. А ведь мы можем как раз быть носителями ДНК как гипербореев, так и неандертальцев. Хоть они, скорее всего, трансформировались в Снежный людей, которые, кстати, тоже экстрасенсы…
Ладно. А где же великаны?
Иногда кажется, что у нас с братом в генотипе завалялась парочка…
Если сегодня мы наблюдаем огромное видовое разнообразие в животном и растительном мире, то осмелюсь допустить, что видовое разнообразие сапиенсов тоже имело место быть. Но почему же от нас скрывают скелеты великанов и циклопов? Почему вообще мы привыкли ничего не знать? Сама по себе в голову приходит теория… теория заговора…
Часть 2.
Питер – альтернативная история.
И не только Питер.
В 2012 году весь мир замер в ожидании конца света. В итоге, ничего особенного никто не увидел… Так что, обманули нас индейцы майя? А ведь подобного рода информация имелась и в Китае, и в Индии, и в наших ведах.
Оказалось, что не обманули. Просто закончилась эпоха Кали Юга – период ночи – и начался день… Так что же в итоге произошло? Сейчас все отчетливее становится очевидным тот факт, что наша планета сделала так называемый квантовый скачок. Что же это такое? А просто все старое отмирает. Злость, зависть, жажда накопления без причины, иные материальные перекосы оказываются не актуальными в современную эпоху.
Люди действительно разделяются. Разделяются на тех, у кого духовное превалирует над материальным, и иных, кто живет только базовыми потребностями. то есть на тех, кому подходит эта эпоха, и на прочих…
Почему же вдруг напрашивается такой вывод? Да просто Вселенная стала очень быстро реагировать на вибрации. Если в прошлом веке возмездие к человеку приходило или в следующей реинкарнации, или в следующих поколениях при наличии сильных семейных связей, то теперь ответ идет мгновенно! Как возмездие, так и просто ответ на запрос.
Моя тетя Таня рассказывала, что попросила она как-то у Вселенной любви… В течение месяца 3 человека сделали ей предложение. Сидит она дома, плачет.
Дочь спрашивает: "Что случилось"?
- Да ты понимаешь, все эти мужики предлагают мне руку и сердце, а я ни одного из них не люблю. Я всем отказала, но мне их жалко. Я ведь несу за это ответственность!
- Да нет, они сами хотели – и пришли. Это их воля. Ты не виновата…
Тогда Таня сформулировала запрос конкретнее. "Хочу взаимной любви". Сразу все получилось, как надо…
Бред скажите вы? Лет 20 назад это точно можно было назвать бредом. А сейчас – сплошь и рядом такие ситуации.
Возьмем, хотя бы, мой случай. Я лет 30, как псих-одиночка, изучала палеоцивилизации, не могла найти единомышленников, а те, кого находила, оказывались несколько не то…
- Вот бы создать НИИ типа Космопоиск, где собрать всех ученых и всем вместе это все изучать! Но только именно организацией всего этого дела заниматься как-то не охота…
И вот осенью звонок. Звонит Лена Архипова. Она не знает меня, но по наводке одного общего опять же едва знакомого человека, Алексея Воинского, приглашает присоединиться к группе Ладога. Оказывается, Лена всех собирает! То есть делает то, что мне было лень и сложно. Но всех в одну дружную команду!
- Лена, зачем ты нас всех, городских сумасшедших, вместе собрала? Что ты с нами делать планируешь? – поинтересовался замечательный исследователь и блестящий лектор Владимир Яшкардин
- Да сама пока не знаю…
И вот! Я с ними. Я – знаю. Все счастливы. Мои организаторские способности – это то, чего группе не хватало. Ведем проекты. Точнее, начинаем. И Лена всех собирает! Это ли не реализация мечты всей моей жизни? Готовая платформа. Хоть Атлантиду ищи, хоть настоящую историю восстанавливай, хоть в кругосветку, хоть научный туризм развивай! Короче, все сразу!
И научный туризм вдруг оказался нужен – очень очень!
Да и вообще Алексей Воинский мимолетом обменялся с нами координатами во время приезда Виталия Правдивцева с зеркалами Козырева – Казначеева в Питер. Еще одна мечта, озвученная только летом, исполнилась осенью!
- Хочу в Зеркала. Уже лет 20 хочу… Надо все же в Миасс или Новосибирск ехать – сказала я Свете, когда мы в лесу собирали грибы…
Когда Зеркала приехали сами – обалдела даже Света! А она – озерная ведьма. Но о ней позже. Тоже – случайная встреча, которая оказалась самой неслучайной…
Еще мы после развала СПбГУСЭ пытались открыть вуз. Не получилось, т.к. Министерство образования лицензий никому не давало, а всех закрывало – в рамках борьбы с образованием в России, официально названной реформой…
Так вот – я хотела свой вуз, но чтобы быть проректором по развитию, а не директором или ректором. Ну не люблю я бумаги и прочие организационные вопросы. Зато обожаю и умею бегать с флагом и всех вести за собой. Природные данные…
Так ближе к зиме моя подруга Алла Брижко вдруг срочно меня выдернула – прямо срочно и прямо выдернула. Стала очень активно рассказывать про новый проект. Да так, что я с трудом врубалась в тему, пока мы зачем-то ехали в ее офис… Далее была каша, суета, бухгалтер, неясные прогнозы и предложения…
Когда пена рассеялась, казалось, что Вселенная подарила мне еще одно сокровище! Алла неведомо как умудрилась получить лицензию на все виды образования по всем специальностям и открыть Институт Сервиса и услуг дополнительного образования "Феникс"! И меня позвала… проректором по развитию!
Проведя анализ, я поняла, что это – лучше, чем просто вуз. Второе высшее за полгода и 40 тысяч намного интереснее для современного потребителя, чем стандартные программы! Под это дело можно вернуть все филиалы, которые погибли в границах СпбГЭУ – Финэка, да еще и расшириться! Возродить все, но быстро! И с минимальными бумагами, отчетами и затратами! Разве не мечта? Главное – всех наших оповестить. Они – молодцы! Они – профессионалы! Они все вернут и приумножат! Вот тебе и реализация…
Вот такой он, квантовый переход…
К чему это лирическое отступление? Так просто в рамках этого перехода правда лезет наружу сама! Африканские страны отказываются от кабальной гуманитарной помощи компании Монсанта, в США побеждает Трамп, альтернативная история становится популярной. Правда вылезает сама. Ее не остановить. А те, кто против – идут на свалку истории. С боями – но идут!
Люди, проснитесь! Теперь вы можете все! Вы можете формировать будущее и настоящее своими мыслями! Но не забывайте, что помыслы должны быть чистыми!
Начинается новая эра – эра просвещения. Эра духовности. Закончилась эпоха Кали Юга. Продолжалась она 1008 лет. Вот откуда костры инквизиции! Вот откуда уничтожение книг, артефактов древности, цивилизаций Мезоамерики! Вот где они – основы Теории Заговора!
Теория Заговора.
Сегодня Теория заговора – уже объективная реальность. Она имеет несколько направлений, среди которых как ограничение доступа к настоящим знаниям, так и сокрытие правды об НЛО, перелицовка истории, передел мирового порядка, куда входит развал СССР и попытки развала России, голод в богатой Африке и прочие механизмы, превращающие людей в стадо. В угоду Золотому миллиарду.
Миллиарду ли? Ведь терроризм, созданный ими, и экономический коллапс из-за неверной кредитной политики, негосударственного доллара, наплыва мигрантов и т.п. представителей этого миллиарда приравнял к нам – нищим представителям самой богатой, но вечно развивающейся страны!
Сегодня теория заговора везде. СПИД и ЗИКА – это испытания бактериологического оружия в Африке и один из инструментов контроля рождаемости в Латинской Америке соответственно.
Вирусы, голод, ГМО – поставки в страны Африки, где обнаружены огромные запасы нефти и металлов – чистая экономика. Донбасс, проданный корпорациям по добыче сланцевого газа, который надо избавить от людей, вакцины, которые не просто прививают от болезни, а могут наградить вас чем-то экзотическим…
Все это напоминает разработки, которые велись еще в СССР, где, по слухам, уже существовали химическое и бактериологическое оружие, уничтожающее людей по выборке – по полу, возрасту, расе, группе крови… Дикость, как в древности, когда трупы зараженных чумой людей катапультами перекидывали в осажденные города через неприступные стены… Гибридные войны, только невидимые вообще…
Теория Заговора – очень обширная тема. Не, если не трогать экономику и геополитику, хотелось бы коснуться альтернативной, точнее, настоящей истории…
На картине 1562 года изображены в составе войска люди верхом на динозаврах! Динозавры выглядят, как классическая Несси… Длинные шеи, крупные тела… Прямо как "лебеди" огромных размерах в наскальных рисунках на Бесовом Носу в Онежском озере. Что это? Фантазия автора?
Но как в 16 веке можно было в точности реконструировать того же плезиозавра, не разу его не видев? Основываясь на костях? Бред, да и только…
Опять же драконы в Средние Века не только в Европе, но и в Китае были обычным делом. Везде о них говорят, как о существующем виде, куча гербов и картин, включая икону Георгия Победоносца, подтверждают их реальное существование. Более того, сейчас часто археологам встречаются останки динозавров с запахом, из которых можно извлечь ДНК.
Но такое возможно только в том случае, если им меньше 1000 лет! Какие 65 миллионов? Вспомним хотя бы знаменитые камни Ики, на которых показаны как сложные хирургические операции, так и люди верхом на динозаврах, а также домашние динозавры – как коровы… Так если драконы – это правда, почему мы так не считаем? Кто нам внушил, что это – мифы? Не бывает столько одинаковых мифов во всех уголках планеты без существенного основания.
Тогда вопросы:
- Где средневековые драконы?
- Великаны и их кости (которые, кстати, часто находят и прячут – зачем?)
- НЛО и их обломки
- Палеоцивилизации и их необъяснимые артефакты?
Зачем от нас это все скрывать???
Спрятать от народа разработки Николы Тесла с его хотя бы бесплатным для всех электричеством и бойкотировать разработки альтернативных источников энергии, чтобы сохранить монополию на энергетику – логичный ход для компаний, добывающих, перерабатывающих и продающих углеводороды. Это плохо, бесчеловечно, но логично.
Как логично и то, что японский инженер, придумавший мотоцикл на воде, пропал куда-то сам вместе с мотоциклом. На том побережье, где он все изобретал, говорят, еще и наводнение с землетрясением случились. Кусок суши под воду ушел. Но достоверность этих данный – в плане, про сушу – не гарантирую.
С изобретателем все более ни менее понятно и логично. НЛО – это тоже потенциальная угроза и, опять же, инновации, которыми, говорят, США уже пользуются со времен заключения договора расы Серых с Президентом Эйзенхауэром. Но великаны и драконы кому нужны? И куда они делись?
В Новгородских летописях времен Ивана Грозного упоминается нашествие… крокодилов! Они нападали на людей, мешали рыбачить. Вели себя, короче говоря, плохо, вызывая массу нареканий и, соответственно, упоминаний у местного населения. И вдруг в один прекрасный день – исчезли!
И не только крокодилы – но и память о них! Как так? У всех разом память отшибло? Или они специально пропали из памяти, вместе с библиотекой Ивана Васильевича? Ведь были же причины, по которым этот на сегодняшний день, как оказалось, совершенно нам не знакомый царь спрятал книги. Спрятал настоящую историю…
Надо искать. Но вопрос в другом. Куда делись сами драконы с крокодилами и великаны с гномами? Ведь в Средние века они реально жили в каждом населенном пункте и на всех континентах! По крайней мере на Евразийском и Американском – однозначно… Хартланд и Винланд, Гиперборея и Атлантида… Ладно, не буде уплывать…
Так почему их сейчас с нами нет? А если и встретит кто-то раз в несколько лет в нашу эпоху интернета намек на Несси – сенсация! Кстати, еще и единороги – белые лошади с рогом и острыми зубами – тоже исчезли бесследно. Куда? Улетели на Нибиру или Глорию? Через Врата Междумирья? Все вместе? Или холодно им стало вдруг? Так куда мигрировали? Эпидемия? Выборочная? А может быть в Средние века здесь был мягкий климат? Вроде нет, но ведь Гренландия была Зеленой! Следовательно, может быть и да…
Да и на картах тех лет Антарктида изображается правильно, как 2 острова, изученные только недавно при помощи спутникового сканирования, и безо льда! И Гиперборея есть – 4 лепестка на карте. Так может быть Гиперборея окончательно затонула, оставив на поверхности свой один лепесток – Гренландию, а Антарктида полностью заледенела в Средние века, а не 12 – 40 – 110 тысяч лет назад, как нам говорят?
А если так, то появляется логичный ответ, почему опустели города майя на Юкатане и Ангкор Ват в Камбодже. Опустели внезапно, без видимых причин. не погибли, а просто как будто в один прекрасный день жители встали и ушли… Без войн и эпидемий. А как ни уйти, если на экваторе стало слишком жарко или сухо?
Ведь чтобы на полюсах росли рощи и не было ледника, на экваторе должно быть нереальное пекло и засуха. А вдруг именно в раннем средневековье и произошли климатические изменения по неведомым нам причинам. То есть сначала стало жарко и сухо на экваторе, а потом там стало комфортно, но замерзли приполярные области? А почему?
Или ось вращения Земли стала при смене зимы на лето и обратно нагибаться с меньшей амплитудой, что сделало приполярные области более холодными уже в нашу историческую эпоху?
Еще есть мнение, что в Средние века на планете случилась очередная ядерная война, что привело к малому ледниковому периоду в той же Европе и прочим бедам. Одновременно появилась чума, а потом бесследно исчезла. Что за цивилизаторы испытывали здесь бактериологическое оружие? И что и зачем они взрывали и скрывали, устраивая охоту на ведьм? Почему в Западной Европе, и только там, мыться считалось величайшим грехом? Что за идиотизм?
А может быть очередные заблудшие гуманоиды застряли на нашей планете по неведомым причинам. И если жители Месоамерики и Камбоджи тихо от них ушли, то западноевропейские товарищи приняли данных "цивилизаторов" страдающих, по всей видимости, водобоязнью, на ура. А драконы просто вымерли от эпидемий или были перебиты безумными грязными религиозными фанатиками.
Крокодилы же спокойно себе мигрировали в жаркие страны. Великаны же исчезли намного раньше… Или их смыл потоп, как сказано в легенде про Ноя, или гравитация изменилась, и они обмельчали, а после ассимилировались, смешались с другими видами…
Но все это – только домыслы.
Ведь сегодня очевидно, что разработанные рудники находят в самых заброшенных уголках планеты. И разработанных далеко не кустарным, зачастую, способом… Кто и когда это делал? Как и древние аэродромы, которые используются и сегодня, только с нанесением сверху асфальта?
И куда ушли легендарные евразийские гномы, которые разрабатывали рудники? Спрятались в царство внутри Земли? С мамонтами и нацистами? Ведь мамонтов описывал еще Ермак Тимофеевич. Только в его записках они были плотоядными… И в уральских легендах мамонты живут внутри гор вместе с гномами… Но почему? И зачем? Чем же мы всех так обидели, что ни одна цивилизация не желает больше общаться с человеком современным? Человеком потребляющим?
Есть еще много оригинальных гипотез. Так, например, в Ведах утверждается, что раньше у Земли было 3 Луны. Когда из-за очередной межгалактической войны (или просто попав в наше гравитационное поле?) первая Луна упала на Землю, наша планета прибавила в весе, что увеличило гравитацию и погубило непомерно тяжелых динозавров.
Ведь по сегодняшний планете эти сухопутные гиганты не смогли бы передвигаться. Ну, добавим потоп, ядерную зиму и прочие сопутствующие катаклизму моменты. Потом, 40 тысяч лет назад образовался ледник. Причины нам тоже неведомы. Возможно – это была первая война между Гипербореей и Атлантидой. Хартланд и Винланд, как обычно.
Эта катастрофа дала первый светлоглазый ген, обнаруженный в Северном Причерноморье, и огромные стада высоких, слабых, но социальных кроманьонцев, вдруг появившихся в Европе и вытеснивших сильных, низких неандертальцев, обладавших экстрасенсорными способностями. Кстати, тоже носителей светлого гена.
А может быть неандертальцы – тоже одичавшие гипербореи? Не знаю. Но ходит бедный йети, алмасты, бигфут по всей планете и не показывается нам на глаза. Даже, говорят, "глаза отводит"… Экстрасенс! Он то точно знает, куда ушли все другие необычные виды…. Кстати, прихватили они с собой и растения, которые в лечебниках святых Франциска и Патрика – средневековых миссионеров – указаны как обычные лекарственные травы…
Ледник дошел до Черного моря, точнее, до того пресноводного озера, которое было на той территории. Потом 12 тысяч лет назад пришел еще один ледник. Его, скорее всего, спровоцировал мощный термоудар, т.к. мамонты, которых массово находят в Сибири, были застигнуты ими врасплох. Они если и дожевали траву, то переварить ее однозначно не успели.
И туши сохранились в вечной мерзлоте потрясающе, как при быстрой заморозке. Следовательно, что-то резко опустило температуру по меньшей мере до минус 100 градусов. Иначе морозостойкие мамонты спокойно пережили бы любой катаклизм.
Вообще, если оставить в стороне альтернативную историю, становится не особо понятно, почему из всей доледниковой фауны сохранились только овцебыки в Норвежском приполярье. Мамонты, шерстистые носороги, саблезубые тигры и прочие совершенные создания были как будто стерты в одночасье с картины под названием Земля.
Логики нет никакой. Слон выжил – мамонт нет, носороги и тигры вызывают те же вопросы. А овцебык? Родственник, кстати, скорее овцы, чем быка? Он что, межгалактический шпион? Его Массовое вымирание не касается? Бизоны тоже хороши. Да и крокодилы. Эти то почему со своими родственниками – динозаврами не исчезли? Что у них за особая миссия? И куда ушли остальные?
Чем больше думаешь – тем больше вопросов возникает. Поэтому оставим пока в покое мамонтов и драконов и вернемся домой, на брега Невы. "Где, может быть, родились Вы или гуляли, мой читатель", как говаривал А.С. Пушкин.
ПИТЕР
После описанного выше квантового перехода истинные история и предназначение нашего города тоже стали вылезать наружу. Пока что в виде вопросов, но вылезать.
Теперь, когда туристы приезжают в Питер, они не хотят обычных экскурсий. Все просят чего-нибудь необычного.
- Альтернативный Питер
- Тайны и загадки Петербурга
- Врата в Гиперборею
- Санкт-Петербург – столица Гипербореи
- Магия и мистика Петербурга
- Петербург масонов
вот главные запросы – как в инете, так и в жизни.
Да и мне, коренному ленинградцу, успевшей поработать гидом для иностранцев еще в советские времена, а потом много лет подряд таксовавшей по ночам, вдруг стало интересно прогуляться по изрядно надоевшему городу и посмотреть на все другими глазами под другим углом.
Потому что в этом городе убогом,
где отправят нас на похороны века,
кроме страха перед Дьяволом и Богом,
существует что-то выше человека.
Это Петербург Бродского
Да, жить и работать устаешь даже в музее. Но что-то есть в этом идеально выверенном по линейке и аномально ровном, как бильярдный стол, городе.
Света, озерная ведьма, сказала как-то летом, что Санкт-Петербург – главный город на земле. Он же – город – церковь, так как у нас представлены все мировые конфессии. И очередной приход (кого, правда, не уточнила) будет именно к нам.
Ну что ж, пусть приходят…
Изначально же Петр Алексеевич сказал: "Все флаги в гости будут к нам!"
Так почему бы не эти?..
Но вернемся к основополагающим загадкам.
Гляциологи сегодня доказали, что ледник не участвует в формировании рельефа. Так что осколки Гипербореи не только покоятся на дне Северного Ледовитого океана. Они под нашими ногами.
Примерно 500 лет назад, как повествуют Новгородские летописи, Великий Нево, как тогда называли Ладожское озеро, выходил из берегов. Про реку Неву ничего не было сказано, про залив – тоже. Возможно, была несколько другая водная сетка. Так вот, то наводнение достигало 5 метров и более. В нашем регионе такое ни до, ни после зафиксировано не было.
Возможно, тогда и затонул город на берегу Финского залива. Залива в тех, старых берегах. Когда остров Котлин был просто возвышенностью, как и сегодняшние форты. Ведь глубина в Невской губе – от 1 до 6 метров, а соленость практически не ощутима. Логичнее предположить, что суша простиралась намного дальше, примерно до Зеленогорска с одной стороны и Соснового Бора с другой, если посмотреть на карту глубин. Просто от этой условной линии до устья Невы глубина по большей части 1 – 2 метра.
Так вот – город затонул, а его остатки нашел Петр 1.
Иначе зачем Петр строил город в самой луже, а не чуть выше по Неве? Ведь до появления фарватера судоходность Маркизовой лужи лично я ставлю под сомнение. Сомнительное "окно в Европу".
Еще есть легенда о городе Китеже на дне залива. Почему не находят его остатки? Так никто и не ищет! Да и много вокруг стратегически важных и военных объектов. Одна Сосновоборская ЛАЭС чего стоит! Даже подробной карты глубин залива в инете нет. Секретная информация, не иначе. Но общая глубина и соленость дают 100% гарантию того, что морем здесь и не пахнет…
Был потоп. Так считают многие современные исследователи, среди которых – Николай Субботин, снимающий серию фильмов про наш город под общим названием "Альтернативный Питер. Невозможные артефакты". Я полностью разделяю эту точку зрения.
Кстати, раз уж мы затронули эту тему, то стоит перечислить хотя бы несколько невозможных артефактов вокруг нашего города.
1. Мегалитическая стена и прочие мегалиты в Парке Монрепо около Выборга!
2. Царь – ванна.
Более 5 метров в диаметре и 2 метров в высоту, 48 тонн из единого камня. Идеально выточенная по неизвестной технологии. Занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Кстати, немцы во время Великой Отечественной хотели вывезти ее в Германию вместе с другими ценностями, как ту же Янтарную комнату. Но весь фокус в том, что они даже вытащить из дворца ее не смогли!
Баболовский дворец Павловского парка.
3. Огромная голова, Петергоф, Сергиевский парк.
Ее еще зовут: Старик, Адамова голова. Чем-то похожа на ольмекскую или гватемальскую. Возможно, под головой находится и тело, но откопать ее пока ни у кого не получалось. Надо попробовать!
Еще говорят, что именно эта голова упомянута Пушкином в поэме Руслан и Людмила.
4. Бывший Английский замок там же. Разрушен во время Великой Отечественной войны. Обломки приоткрыли тайну колонн. Это отливка, колонны полые, а внутри есть арматура! Совсем не те технологии, о которых нам говорили в школе, не так ли. Помимо арматуры, внутри есть еще деревянные закладки. Вообще руины обнажили огромное количество античных статуй и колонн раскиданных, как при катаклизме. Похоже, что из разбросал именно потоп…
5. Форт Константин – один из Кронштадтских фортов. Там огромное количество блоков и отвалившейся облицовки более древнего форта, много плит, камней с дырочками, которые явно старше 18 века. Также там, и не только, но и в других частях Кронштадта можно встретить полигональную кладку, абсолютно не типичную для наших мест.
И если мегалиты, памятники и колонны совпадают со средиземноморскими традициями, то эта кладка идентична стенам Мачу Пикчу. Напомню, что Мачу Пикчу – это загадочный город империи инков, находится на высоте более 4000 м на территории Перу, в районе озера Титикака. Город был открыт недавно, поэтому не подвергся ни разграблению, ни разрушению во времена Конкисты. Как и зачем он был построен – загадка покруче пирамид.
Тем более совсем не понятно, что в районе кронштадтских фортов делает уникальная кладка древнего города, находящегося в противоположной точке планеты?
Петр строил город еще и там, где, кстати, нет еды.
Еда у нас не растет. Даже сейчас – то засуха, то потоп, то заморозки. Многие мне сейчас возразят, рассказав про чудеса на своих огородах. Но это все ерунда. Огородами такой город не прокормить. Даже себя нормально прокормить не получится. Так что примем за основу то, что еду надо возить.
Но если до Путилова фарватера у нас не было, то очевидно, что транспортировка по морю была под вопросом. До фарватера портом был не Питер, а Кронштадт. Там товар перегружали и на плоскодонных маленьких судах везли к Неве. Зачем такие сложности? Везти по дорогам? Так у нас с ними и сегодня проблемы. Короче говоря, очень дорогая и сомнительная авантюра.
Глубины залива меня всегда поражали. Раньше мы жили летом на даче в Дубочках, за Ломоносовым. Так купаться в заливе было невозможно! Более 2 км пути – а вода до пояса не достает.
Как-то раз мы взяли лодку и поплыли. Кронштадт был уже ближе, чем наш берег, (расстояние 7,5 км между Дубочками и Кронштадтом), и один товарищ решил нырнуть с лодки. Хорошо, что в последний момент он передумал нырять головой вперед. До пояса ему вода не достала… Эта картина у меня перед глазами уже лет 25… Вот вам и глубины. Да и соли практически нет. Нормальная питьевая вода. Только лучше прокипятить – от лишней грязи…
Альтернативный Питер – самые безумные гипотезы.
Сегодня в инете можно найти кучу прокомментированных фотографий примерно 1860 года. Подделка? Не думаю. Можно порыться в архивах. Но пока приведу то, что есть.
- Часовня святого Николая на Николаевском мосту. Почему надписи на иностранном языке?
- Петергофский железнодорожный вокзал – безлюдный! И это с работающими фонтанами! Вы видели безлюдные вокзалы?
- Вокзал в Павловске – тоже пуст.
- Исаакиевский собор – прямо современный, хоть вроде бы его в сегодняшнем виде построили позже? А рядом – кони, которые теперь на Аничковом мосту.
- 1860-е гг. Пустой город, без людей, без лошадей и транспорта, без рабочих даже в Адмиралтействе и, главное, без деревьев! Как будто "сдан" объект!
- 1860 год, а окна у Зимнего дворца и прочих зданий – под землей, как и сегодня. Так что культурный слой не канает вообще! Екатерининский дворец стоит на холме, и у него та же картина. После реставрации эти окна заложили, поэтому сегодня их не видно…
- 1870 – кусты вокруг Исаакия, пустого в 1860, растут сами по себе
1890 – только минимальный уход за растениями
1900 – за 40 лет пробилась буйная растительность и улицы наполнились людьми…
А в 1860 – идеальный город – памятник без травинки и без людей.
Возможно, это бред, но есть предположение, что наш город строили Гиганты – ростом примерно в 2,5 раза выше обычных людей. Их обманули серые, и они ушли на более высокий уровень, где у них есть такой же город, только светлее и больше. Были у них и разумные деревья, которые растворились в нашей мерности… Переход произошел по всей планете от 500 до 150 лет назад. Пик – 200 лет. У них здания сразу синтезировались из энергий. На каждом месте раскладывался 3Д чертеж, как каркас, а потом с помощью магии многих "атлантов" здание переводилось в физику. Каждый строитель привносил свое – как дары феи – эмоции, чувства, черты… В Исаакие, например, в розовом мраморе заложено много любви, женской энергии, помимо всего прочего…
Ключевые здания города – это энергетические маяки, держащие купол. Исаакий, Александрийский столб, Адмиралтейство и Петропавловка – ключевые шпили. Город очень многомерен, архитектура имеет много назначений. В том числе сдерживает нижние миры, обеспечивает разделение мерностей, но в то же время питает и удерживает духов мертвых. При "атлантах" эти штуки питали и удерживали купол над городом. У них теперь свой, золотистый Санкт-Петербург…
А теперь от меня.
Во время дружеского обсуждения данной гипотезы, моему другу, папе Вове, пришла мысль:
- Так что, получается, что Питер строили атланты – гастарбайтеры? А куда они потом пошли? Что еще построили до и после? Вот бы путь проследить…
Так что появилась мысль для нового расследования под примерным названием: ПУТЕМ АТЛАНТОВ – ГАСТАРБАЙТЕРОВ
Ха ха ха! Почему бы и нет?
Ведь если невозможные артефакты древности известны всем, то за появлением невозможных городов нового времени никто не следит… Рим? Турин? Сингапур? Абу-даби? Нет? Не знаю, правда. Но обязательно надо подумать!!!
Далее я приведу реферат текстов с форума регрессологов. Помимо своих видений, они ссылаются на кубанских казаков и Александру Римскую, она же Саша Кондрус. Привожу данный реферат. Не судите строго! Уж коли Чудинов находит виманы Рюрика на Марсе, и рунические надписи там же, то почему бы и не привести и такой оригинальный текст? Забегая вперед, скажу, что позже, после прочтения книги
…Кубанские казаки сказали, что до Средних веков Питер назывался Спарта на реке Кубань (теперь Фонтанка). Вот эта Спарта на реке Кубань и была столицей Атлантиды. Потом, в 1352 г., Спарта была переименована в Ксикрик на реке Новогор. И до 1858 г. Петербург назывался Ксикрик на реке Новогор…
(Поэтому и пустой город в 1860???)
… 1694 г., 9 февраля. Руины Эрмитажа без крыши, но со старым фундаментом. Колонна есть, верхушки нет. Столб стоит. Крестьяне на санях, лошади. Серые. Ищут. Ищут вход вниз. Ищут сокровища. Знания. Для этого начали реконструкцию Эрмитажа. Не нашли…
…Было тепло, и люди 2-3 метрового роста. Очень красиво. Светлые волосы. Сакральный город. Деревянные здания. Античность. Золотые иконы. Фрески. Все яркое, красочное. Сейчас таких нет…
Л.В. Соловьёва
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Это отрывок из книги „Атлантиду ищите под ногами… Или под носом.”
Столько вопросов…
А наша любимая наука молчит и напыщенно отговаривается переходя на личности при споре. А когда ей говоришь откуда, обвиняет в национализме шовинизме и прочих придуманных ей же видах отговорок.
Хотя если сбросить пелену с глаз, при даже небольшой любопытности, ответы очевидны!