Шах и мат русской филологии, или Кому спасать язык от поругания-1

Скажем сразу, ни один из ответов С. Бурлак не дал полного ответа на наши вопросы. Острые углы были или обойдены, или носили общий информационный характер, что и послужило основанием для данной публикации.



С другой стороны, по опыту мы знаем, что вести прямую беседу об этимологии с людьми, слывущими в научном сообществе любителями, беседу публичную, решится далеко не всякий учёный-языковед.



Надеемся, что эта статья, в которой мы ещё раз поставим перед СИЯ неудобные вопросы, требующие своего разрешения, а также дадим комментарии на ранее опубликованные тезисы Светланы Анатольевны, послужит нашей общей пользе и не отпугнёт ни одну из сторон от возможности дальнейшего плодотворного общения.

Со временем, для удобства ознакомления, мы намерены объединить всю переписку в её хронологической последовательности, дополнив её содержательным, на наш взгляд, общением с некоторыми другими представителями от филологии, с которыми мы, так или иначе, сталкиваемся в последнее время.

Полемика и комментарии

С. Бурлак:

– Наука предполагает обращение к первоисточникам, выявление механизмов того, как что-то происходит, гипотез, почему происходит именно так, проверок этих гипотез… Да, наверное, это может показаться скучнее, чем посмотреть и осениться. Но зато надёжнее.

Ответ:

– Ни мы, ни создатели «Новой хронологии» не заслужили обвинений в шарлатанстве, и наши исследования не продиктованы влиянием на нас неких «высших сил».[3] Хотя, судя по новизне, наполнению и серьёзности наших исследований, допускаем, что какая-то сила действительно может подталкивать нас в направлении наилучшей отдачи и результата. Но об этом мы ничего не знаем.

По сути, «неудобные» вопросы по этимологии к представителям СИЯ до сих пор не получали права открытого обсуждения на страницах по крайней мере ненаучных изданий.



Вместо проработанного ответа обычно предлагается самим поискать в справочниках необходимую информацию, изучать гипотезы, древние языки и т. д. Не стоит торопиться спрашивать лингвиста, почему, например, русские слова тварь и творец славист Макс Фасмер не подводит под единый корень.[4] Адекватного ответа получить невозможно.



Как мы понимаем, Макс Фасмер и не ставил перед собой цели показать историю слова. Вся польза его этимологии сводится к перечню переводов конкретной лексемы, не более.



Вместо того чтобы объединять однокоренные образования в соответствующие кусты, как и должно быть в открытой этимологии, выявлять исконное слово, прослеживать эволюцию производных, Макс Фасмер всякому такому однокоренному слову пишет отдельную статью с отдельным толкованием.[5] И никого не смущает, что у всех этих слов, разбросанных по словарю, была своя, общая «бабушка» и свои, мигрировавшие в зарубежья, иностранные родственники.[6]

Так, может быть, справедливы были требования нашей исследовательской группы иметь в корпусе справочников русского языка «Словарь однокоренных слов»? Настоящий, полноценный словарь, охватывающий в каждой своей статье все возможные однокоренные образования.[7]

Незаменимость и академический вес, которыми, с подачи филологов, окружено имя Макса Фасмера, говорит о многом. Не желая все последние 50 лет создать ничего лучше, глубже, отвечающее нормальной русской этимологии, нас питают некондицией, разводя при этом руками – мол, сами видите, написать правильнее, чем это сделал немецкий славист, ну никак невозможно.



Очень непростой, о-очень кропотливый труд.[8] Да, говорите Вы, даже у Фасмера встречаются ненадёжные этимологии, и «отдел этимологии и ономастики» ведёт работу в этом направлении, дописывает этимологические зоны к словарным статьям… в «Толковом словаре русского языка».

Ну, чем не разговор двух персонажей:

– Ты на рыбалку идёшь?

– Нет, я на рыбалку иду!

– А! А я думал, ты на рыбалку идёшь!

С другой стороны, мы постоянно работаем с этимологическим словарём Фасмера, и под разными углами зрения.



Причины нежелания создавать отечественный этимологический словарь – альтернативный словарю Макса Фасмера – для нас очевидны, о чём мы уже высказывались в различных публикациях.



Новый полноценный словарь потребует не только пересмотра всего состава и всего содержания справочника, что очевидно. И даже не только лишь широкого дополнения упущенной М. Фасмером лексики и расширения толкования слов вводом дополнительных языков, например, из близкородственных финно-угорской и тюркской групп.



Трудность состоит в том, что академическая филология в принципе не заинтересована в пересмотре исторической составляющей лексического фонда языка, что было бы равносильно пересмотру взглядов на прошлое русского языка в целом.

По сути, словарь Фасмера сегодня – пережиток прошлого, поднятый на штыки образец научной недобросовестности и идеологической конъюнктуры, главная цель которого – в оправдании и поддержании на плаву ложного представления о нашем прошлом.[9]



Здесь и скрыта, на первый взгляд, «странная» причина, почему вместо абсолютно нового и доступного «Этимологического Словаря Русского Языка» филологи предлагают нам, в Вашем лице, Светлана Анатольевна: «этимологические зоны к словарным статьям в "Толковом словаре русского языка с включением сведений о происхождении слов" (Отв. ред. академик Н. Ю. Шведова. М., 2007)».[10] Т. е. вместо полного обновления обветшалого и негодного продукта предлагается его латание и штопка.

Складывается устойчивое впечатление, что на высоком уровне специалистами и руководством кафедр русского языка делается всё возможное, чтобы ни одно из более-менее серьёзных исследований, посвящённых прошлому русского языка, не получало публичной огласки без их высокого разрешения.



А разрешение, судя по вялой динамике в языкознании, возможно только в рамках соответствия таких работ сложившейся в языковедении научной парадигме.



Поэтому-то, задавая учёному-филологу свои неудобные вопросы, пытливый пришелец рискует прослыть невеждой. И окажется, что ему, прежде чем обращаться с вопросами к специалисту, надо бы сначала «изучить первоисточники, прочитать специальные книги, выявить из всего этого векового множества готовые рецепты».

Что тут скажешь? Если вся мощь отечественной филологии за последние две сотни лет так и не смогла зафиксировать в доступном «специализированном справочнике» родственность между словами градус и ограда, объясняя это тем, что первое слово-де – иностранное заимствование, то надеяться, что она обратит внимание на: гардероб, градиент, гардарики, гражданство, гардина, или вообще «невероятные» гордость, орден и орда не приходится.[11]

В итоге пытливый проситель, по причине отсутствия нужных русских словарей и, приученный годами получать от ворот поворот, или замыкается в себе, или начинает искать ответы на возникающие вопросы самостоятельно, не надеясь уже на серьёзную помощь специалиста.



Он действительно штудирует специальную литературу, изучает гипотезы, пытается понять компаративистскую логику. А когда, спустя месяцы и годы, его новый опыт лишь подтвердит те же самые бреши в трудах академиков, и он вновь укажет на них языковедам, ему дадут другой совет – изучить «хотя бы латынь, греческий, санскрит и старославянский». Совершенству, как говорится, конца и края нет.

Знают ли учёные, что в лагере «любителей лингвистики» за последние годы значительно прибыло? Да и продолжать называть всех таких исследователей свысока «фриками-любителями», не представляющими якобы никакой ценности (а на деле – представляющими угрозу канонам науки), попросту неприлично! На дворе век интерактивно-информационный, век широчайших скоростных технологий. Многие «секреты» и «шероховатости» в науке, ещё вчера малодоступные даже крепкому кандидату наук, сегодня широко открыты всякому пытливому исследователю. И всегда найдутся те, кто эти «шероховатые секреты» из запылённых академических умов будет пытаться вытащить на свет божий.

Не пора ли насмешливость и сарказм в отношении новых взглядов на историю переключить на трезвый и конструктивный тон исследователя? Неужели ни у кого из ныне здравствующих филологов никогда не возникали сомнения в достоверности традиционных исторических хроник?



Неужели та же, набившая уже идеологическую оскомину, мифологема о «монгольском иге на Руси» до сих пор привлекает их учёное внимание как реальный факт завоевания Руси дикими азиатами в течение огромного периода 13–15 веков?

Или филологи не знают, что эта теория не имеет под собой оснований, не подтверждается ни русскими, ни иностранными свидетельствами?



Что впервые о «монголо-татарском иге» заговорили лишь в 18 веке с подачи немецких профессоров, нанятых немецкой же по происхождению императрицей для продвижения в русской Петербургской академии наук новых знаний, свидетельствующих о «рабском происхождении русских», в первую очередь, в корпусе наук исторических и филологических?



Что именно иностранцы на протяжении доброй сотни лет играли роль исполнителей социального заказа, что у самих русских в то время никогда бы не поднялась рука написать, будто их предки на протяжении 250-300 лет пребывали в вассальной зависимости от кочевников без роду и племени, чему и был примером наш первый реальный академик М. Ломоносов?

И не потому, что русские-де стеснялись тёмного прошлого своих предков; а только лишь потому, что ни они, ни их далёкие деды никогда и слыхом не слыхивали ни о каком монгольском завоевании.



А ведь подобные ложные начала лежат в основании отнюдь не только исторической лингвистики, изучающей зарождение и развитие языков на континенте, но и целого ряда наук.