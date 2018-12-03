Шах и мат русской филологии, или Кому спасать язык от поругания-2

– К сожалению, указанный Вами словарь не удалось обнаружить ни в цифровом виде, ни в форме коммерческого бумажного издания, которое реально можно купить, ни в районной библиотеке по месту жительства. В этой связи нам не представляется возможным удостовериться в качестве и проработке заявленного материала, содержащего в своём составе, как сообщается, корни, префиксы и суффиксы современного русского языка, а также отражающего их сочетаемость. Рекомендованный Вами словарь напоминает человека-невидимку. [12] Все о нём слышали, но никто никогда не видел. Если у Вас, Светлана Анатольевна, такой словарь имеется, пожалуйста, проверьте, как отражён в нём тот же корень ГРД-ГРЖ (с учётом всех возможных огласовок), упомянутый нами выше в словах: ограда, городить, гардероб , градиент, гардарики, гражданство, гардина и т. д.

– Вот, например, на указанном автором письма сайте ( вот здесь ) говорится, что не существует списка корней русского языка. А он существует – это часть "Словаря морфем русского языка" (М., 1986, авторы – А. И. Кузнецова и Т. Ф. Ефремова).



Сколько же всего таких слов в виде единого куста, с учётом всех возможных префиксов,[13] отражено в словаре? И не ищите там таких однокоренных, как: орда, орден, гордый и т. п. Их там не может быть по определению. Это выше сил любого дипломированного филолога, для которого авторитет словаря Фасмера выше здравого смысла:

«Стоило бы, возможно, сохранить сравнение с лат. gurdus тупой, глупый; предполагает родство слав. *gъrdъ и *gъrbъ (см. горб), которые он относит к гора́, но это неубедительно».

Вот Вам и авторитетное заключение: русс. ГОРДЫЙ надо сравнивать с лат. Gurdus, в значении тупой, глупый. А то, что гордость – это и есть отгораживание себя от других, которое идет от русс. ГРАД, ОГРАДА, ОГРАЖДЕНИЕ, это для филологии уже не очевидно. Важно, что его фонетический двойник, несмотря на разницу в семантике, обнаружен в латыни!

С. Бурлак:

– В той же статье говорится, что никто не рассказал автору (энтомологу по образованию), что многие русские слова содержат перед корнем приставку. Вообще-то, это проходят в школе (ещё заставляют "морфологический разбор" выполнять), но, видимо, автор так увлекался биологией, что уроки русского игнорировал…



Но хотя бы спросить у какого-нибудь лингвиста можно было? Лингвист мог бы рассказать не только то, что приставки бывают и в русских словах, и в латинских, но и то, что многие из этих приставок имеют индоевропейское происхождение (и засвидетельствованы не только в русском и латыни, но и в древнегреческом, санскрите и т. д.).



Да, то, что в наших школах ученикам не прививают даже элементарной лингвистической грамотности, – это крайне печально.

Ответ:

– При чём же здесь, Светлана Анатольевна, приставки перед корнем, о которых «проходят в школе»?



Евгений Жуков, говоря о приставках, на самом деле обращается к языковедам-авторам. Он требует от них всё тот же полноценный «Словарь однокоренных слов», которого пока еще в природе не существует.



Ваша ссылка на А. И. Кузнецову и Т. Ф. Ефремову, в этом смысле, скорее всего, весьма неудовлетворительна. А ведь посредством такого словаря, кроме прочей полезности, можно будет, например, отслеживать «неудобные» родственные русско-иностранные пары, о многих из которых, как показали наши исследования, компаративистика не имеет даже представления. Или же её адепты попросту делают вид, что не имеют. А, стало быть, боятся как огня.

Владея удобным, полноценным, доступным «Справочником однокоренных слов», любой из нас, заинтересовавшись вопросами происхождения языка и отдельных слов, сумеет отследить родственный корень в его самых различных, порой неузнаваемых формах и, сравнивая с иностранным словарём, увидит, например, что русс. БЕЗУМИЕ имеет своего близнеца в лат. VESANIA. И не только в латинском.



А вот словарь Фасмера (как и прочие академические словари) не только не может дать пояснений существованию этой «странной» параллели,[14] но хотя бы даже обнаружить её.



Пока нет хороших словарей, нераскрытых русско-иностранных параллелей (или «нарушений», как Вы точно это определили) будет, несомненно, больше, чем уже раскрытых. Хотя последних, как мы сообщали, насчитывается уже несколько сотен единиц.



При всём том, в поле зрения СИЯ их как бы не существует. Получается так, что лингвисты чудесным образом никогда с ними не пересекаются. А раз их нет, нет и проблем.

Образец со словом БЕЗУМИЕ можно попытаться отнести к случайному семантико-фонетическому совпадению, как это сделал Андрей Зализняк в отношении русско-итальянской пары СТРАННЫЙ-STRANO.



Скорее всего, Вы, Светлана Анатольевна, такой же ответ нам и дадите. Но это не ответ.



Мы понимаем, что объяснять существование подобной русско-иностранной пары корневым родством (на чём настаиваем мы) с позиции СИЯ Вам никак нельзя.



Ну, во-первых, потому, что все Ваши предшественники лингвисты упустили её с самого начала, т. е. за 200 лет исследований нигде ни разу не упомянули, ну, хотя бы как терминологический казус.[15]



Во-вторых, потому, что сам факт признания общего корня между БЕЗУМИЕ и VESANIA повлечёт за собой массу ненужных для Вашего сообщества вопросов.



Например, придётся признать, что это никакое не совпадение, а банальное заимствование.



А раз так, то, поскольку латынь до 16 века не могла заимствовать из молодого русского языка, да ещё и из его «базовой лексики» (УМ), стало быть, русское БЕЗУМИЕ – это именно латинское заимствование.



К тому же, оно присутствует и в ряде других западноевропейских языков. А если всё так, то каким же образом бесприставочное латинское слово VESANIA стало в русском языке приставочным БЕЗ-УМИЕ?

Мы понимаем, что многие наши вопросы не находят отклика в умах учёных-языковедов. Допускаем, что большинство из них вовсе не способно понимать логику наших вопросов.



И если приведённый пример Вам или Вашим коллегам покажется непонятным, малоинформативным или сомнительным, мы готовы предоставить научному сообществу в Вашем лице такое количество «неудобных» пар и «неудобных» вопросов, которое, надеемся, будет достаточным, чтобы, наконец, серьёзно задуматься. Всё-таки статистика, согласитесь, великое дело.

На примере с БЕЗУМИЕМ-VESANIA хорошо видна беспомощность отечественных справочников в поиске нужных ответов.



Ваши учёные-предшественники, надо полагать, никогда не искали, а, стало быть, и не рассматривали с научной точки зрения указанные параллели. Например, Макс Фасмер вообще не даёт статьи «БЕЗУМИЕ», ограничившись лишь статьёй «УМ», из которой даже Вы, крупный специалист по языку, ровным счётом ничего не выжмете.

Теперь Вы понимаете, зачем нужны и нам, и вам, по крайней мере, два озвученных нами словаря: «Словарь всех, в том числе, и приставочных однокоренных слов» и «Этимологический словарь русского языка»?



Понятно, что иметь в 21-м веке в отношении великого русского языка справочник по этимологии в размере 18 000 слов, и называть его «отвечающим самым высоким научным требованиям» – это унизительно для русской цивилизации.[16]



Мы, например, не понимаем, что мешает огромному корпусу русских учёных-филологов взяться, наконец, за этот благородный труд и создать действительно лучшие в мире справочники по русскому языку. Неужели он этого не заслуживает?



[12] Судя по описанию, составителями (Татьяна Ефремова и Ариадна Кузнецова) было включено в словарь только 5 000 морфем (корней, префиксов и суффиксов), и содержит он порядка 52 000 слов. Если указанный «словарь морфем русского языка» такого же качества, как в этой ссылке, то какая ему цена? [13] Префикс – морфема, стоящая перед корнем и изменяющая его лексическое или грамматическое значение. [14] М. Фасмер и вовсе не рассматривает приставочное БЕЗУМИЕ, ограничившись лишь словом УМ. [15] Подскажите, Светлана Анатольевна, может быть, исследование таких «неудобных» русско-иностранных пар проводилось ранее, а потом было забыто? [16] Речь об этимологическом словаре М. Фасмера, который и содержит около 18 000 словарный статей.

Ф. Избушкин

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