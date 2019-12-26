Главная » Мировоззрение, Политика, Экономика

Чтобы победить в информационной войне

08:29. 26 декабря 2019 156 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Вряд ли это можно назвать простым мероприятием, поскольку оно неизбежно затрагивает самые коренные вопросы общественного устройства.

Ложь, дезинформация и выборочная правда сопутствуют нашему обществу уже на протяжении некоторого отрезка истории, и их особенный прогресс стал наблюдаться при развитии демократии.

Демократия вообще держится на лжи и дезинформации: от исторических справок о ней до института тайны личности, выгодного только мошенникам.

Чтобы всё объяснить, необходимо подобрать удобный и яркий пример, на котором принципы лжи и информационной войны стали бы максимально очевидными. Таким примером является украинский политический переворот 18 февраля 2014-го года.

Для справедливости надо отметить, что данный переворот является демократическо-демократическим, т.е. одни демократические силы смещают другие. Это означает: во-первых, технологический крах демократии; во-вторых, разоблачение демократии в глазах народа; и, в-третьих, необходимость всерьёз задуматься о принципе правильного и естественного общественного устройства, отвечающего современным требованиям и требованиям справедливости.

Какие карты нам раскрывает украинский переворот?

Майдановцы и украинская власть, как противостоящие друг другу силы, абсолютно противоречат друг другу. Это говорит о том, что: либо врёт одна из сторон, либо врут обе; но ясно здесь лишь одно: ложь — основа данной игры. Мы в России тоже не знаем, какой из этих сторон доверять, и какому нашему местному источнику информации верить, и не верим никому.

Демократический запад освещает и трактует ситуацию, как попытку подавления мирного протеста; и в этом мы тоже видим наглую ложь, и видим, как эту ложь поддерживает международная правовая система. Ложь здесь и поле, и инструмент, и сама суть демократической правовой системы.

Почему всё это происходит? А потому что, если в обществе нет естественного отбора, а искусственно поддерживается равенство всех участников и всех источников, то как же будет возможен контроль истины и контроль справедливости? И это не говоря уже о том, что сам принцип контроля отрицается демократией, как атрибут диктатуры.

Мы все уже живём в обществе, где сформировано тотальное взаимное недоверие, развившееся по причине недостатка общественного отбора.

Народ теперь только и занимается тем, что самостоятельно перепроверяет всё, подразумевая обман на каждом шагу. Всеобщая разобщённость уже достигнута. Это ли не поле для информационной войны, и, может быть, это и есть её цель? Ведь информационная война стала перманентной, и идёт как обыденный и привычный фон демократической жизни.

Всеобщее необоснованное безусловное равенство, провозглашённое демократией является лишь приманкой, ловушкой. Оно есть просто удобный повод для уничтожения общественного отбора, который необходим общественному организму как воздух. Сравнение с организмом здесь вполне уместно.

Основной принцип живого — это устойчивое неравновесие. Это касается концентраций, потенциалов, сроков существования, защиты, приоритетов и многого другого. Смерть — наоборот, устойчивое равновесие, т.е. равноправие самых разных элементов без какого-либо отбора.

Были раньше  в обществе даже научные методы, занимающиеся общей системностью и управлением, например, кибернетика. Однако, кибернетика, как наука о наиболее общих законах управления, не случайно после 60-ых была сведена целиком к электронике, чтобы не было возможности для анализа системности и рациональности того самого демократического порядка. Чтобы, наоборот, была максимально возможна как раз та самая информационная война, в которой мы сейчас и живём.

В нормальной сложной системе, а в обществе и тем более, должен быть многоступенчатый контроль порядка.

Но при демократии он одноступенчатый, опирающийся только на закон и судебную систему. Нет никакого предварительного профилактического морального осуждения, которое носило бы более мягкий воспитательный характер, и пресекало бы многие негативные тенденции в зачатке.

Диктатурой закона подменён градиент моральной общественной справедливости, тот самый чёткий и тонкий аппарат естественного управления в человеческом обществе.

А что же это за аппарат?

А это общественная репутация, которая главенствовала при любом типе общества кроме демократического. Репутация — это серьёзно, ведь это форма естественного отбора в человеческом обществе, и это инстинктивный аппарат его укрепления и нормализации. [Насколько чётко всё было сформулировано до этой фразы, настолько слабым видится последующее. Ибо не объяснив заранее, что есть репутация в понимании автора, на ум приходят представители современного общества с достаточно высокой репутацией по формальным меркам.

Например, великий экономист, доктор экон. наук и бывший вице-премьер правительства РФ некий Лившиц, заявивший, что экономика похожа на женщину: кто же её поймёт?

Другой пример – Медведев с зашкаливающим уровнем официальной репутации: как-никак – премье-министр, бывший президент РФ. – Прим. ss69100.]


Мы можем сколько угодно смеяться над обществом, описанным Гоголем в повести «Мёртвые души», но городская молва дала отпор Чичикову и подвергла его остракизму за сомнительную деятельность (скупку мёртвых душ). Даже не важно, каковы были их трактовки — противоестественность его занятий произвела на них впечатление негативное, в чём они совершенно правы даже при своей не совсем верной трактовке его намерений. Т.е. механизм в любом случае сработал правильно даже в таком несовершенном обществе.

И по вопросу о построении современного общества можно предложить иную модель; модель общества, функционирующего по своим естественным законам, построенного по принципам современных технических требований, сочетающихся с древними фундаментальными законами человеческой личности.

Это модель репутационно-статусного общества. Она основана на фундаментальных принципах изучения человеческого сознания.

Других предложений, как нормализовать социальную структуру общества и прекратить информационную войну, на данный момент просто не существует, а время уже не терпит.

Как раз ссылаясь именно на это отсутствие, зачастую и провозглашают везде демократию, мол, ничего лучшего пока не придумали.

На самом деле модель репутационно-статусного общества, подразумевающего баланс прав и ответственности, в концептуальном виде уже существует, и с ней можно ознакомиться. http://www.proza.ru/2012/12/08/1608


О. Басин


***


Источник.
.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4806191.html

Метки: басин, война, демократы, информационная, ложь, народ, общество, Россия, Украина, управление

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О Сталине, информационной войне и причинах Победы
... неискушенного студента на словах, чтобы выставить в неприглядном свете.... часть этой Победы великого советского народа. Победил народ, победила партия, Сталин... ангажированных, не участвующих в информационной войне, «независимых журналистов», которыми ...
Информационная война против России
...ложь, клевета, искажение, замалчивание... Информационная война против России Александр Прозоров, «Delfi...по воспитательной программе. И Запад победил. Осталось проявить немного терпения –...же отправились молодые ребята, чтобы... пограбить пришедших из богатого...
Как западные эксперты предлагают победить Россию в информационной войне
...предлагают победить Россию в информационной войнеПочти все исследования на тему информационной войны,... с правительственными структурами, чтобы последние могли делиться с...причем контента качественного настолько, чтобы конкурировать с российскими продуктами. ...
Информационная война против Суворова
... Главнокомандующего ВС РФ. А чтобы не увязнуть в дебрях современной... сделал всё для того, чтобы сражение не превратилось в жестокую...информационной войны Музей ГУЛАГа – инструмент десоветизации Итоги реформы образования — ликвидация предметов Забытая победа...
Информационная война — это тоже война на поражение
...) для того, чтобы понять: в определённом смысле вести информационную контрвойну даже сложнее... менее продолжительной оккупацией), то победа в информационной войне может считаться достигнутой в том...
Информационная война. Кавказский фронт
Информационная война. Кавказский фронт Я часто... черкесских племен до войны на Кавказе чтобы понять, что за...Ближнего Востока, способствовала тому, чтобы черкесский народ совершил огромный рывок.... В единстве сила и победа! Помните?Алексей Зотьевhttp://cigr....

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1930 1638
    прохожий 26 декабря 2019 в 10:19

    Чтобы победить в информационной борьбе, достаточно сделать так, чтобы слова и дела не противоречили друг другу, и между ними было бы кратчайшее время между произнесением и выполнением. А ответственность за невыполнение произнесённых словесных обязательств, не говоря уже о записанных в важных бумагах, находила бы виновника в неисполнении быстро и эффективно, с максимальным возвратом нанесённых материальных и, главное моральных потерь, потому что если коготок увяз в избирательном действии законов к представителям разных слоёв населения, всей птички пропасть-утонуть в злоупотреблениях, воровстве и моральном разложении, которое страшнее для последствий чем стихийные бедствия и форсмажоры, и делает успешной ту самую информационную борьбу, о которой так много высказывается опасений власть имущими.
    Каждый напёрсточник и рыночный мошенник должен быть наказан нет им прощения за давностью лет.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)