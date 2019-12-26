Чтобы победить в информационной войне

Ложь, дезинформация и выборочная правда сопутствуют нашему обществу уже на протяжении некоторого отрезка истории, и их особенный прогресс стал наблюдаться при развитии демократии. Демократия вообще держится на лжи и дезинформации : от исторических справок о ней до института тайны личности, выгодного только мошенникам. Чтобы всё объяснить, необходимо подобрать удобный и яркий пример, на котором принципы лжи и информационной войны стали бы максимально очевидными. Таким примером является украинский политический переворот 18 февраля 2014-го года. Для справедливости надо отметить, что данный переворот является демократическо-демократическим, т.е. одни демократические силы смещают другие. Это означает: во-первых, технологический крах демократии; во-вторых, разоблачение демократии в глазах народа; и, в-третьих, необходимость всерьёз задуматься о принципе правильного и естественного общественного устройства, отвечающего современным требованиям и требованиям справедливости.

Майдановцы и украинская власть, как противостоящие друг другу силы, абсолютно противоречат друг другу. Это говорит о том, что: либо врёт одна из сторон, либо врут обе; но ясно здесь лишь одно: ложь — основа данной игры. Мы в России тоже не знаем, какой из этих сторон доверять, и какому нашему местному источнику информации верить, и не верим никому.



Демократический запад освещает и трактует ситуацию, как попытку подавления мирного протеста; и в этом мы тоже видим наглую ложь, и видим, как эту ложь поддерживает международная правовая система. Ложь здесь и поле, и инструмент, и сама суть демократической правовой системы.

Почему всё это происходит? А потому что, если в обществе нет естественного отбора, а искусственно поддерживается равенство всех участников и всех источников, то как же будет возможен контроль истины и контроль справедливости? И это не говоря уже о том, что сам принцип контроля отрицается демократией, как атрибут диктатуры.



Мы все уже живём в обществе, где сформировано тотальное взаимное недоверие, развившееся по причине недостатка общественного отбора.



Народ теперь только и занимается тем, что самостоятельно перепроверяет всё, подразумевая обман на каждом шагу. Всеобщая разобщённость уже достигнута. Это ли не поле для информационной войны, и, может быть, это и есть её цель? Ведь информационная война стала перманентной, и идёт как обыденный и привычный фон демократической жизни.

Всеобщее необоснованное безусловное равенство, провозглашённое демократией является лишь приманкой, ловушкой. Оно есть просто удобный повод для уничтожения общественного отбора, который необходим общественному организму как воздух. Сравнение с организмом здесь вполне уместно.



Основной принцип живого — это устойчивое неравновесие. Это касается концентраций, потенциалов, сроков существования, защиты, приоритетов и многого другого. Смерть — наоборот, устойчивое равновесие, т.е. равноправие самых разных элементов без какого-либо отбора.



Были раньше в обществе даже научные методы, занимающиеся общей системностью и управлением, например, кибернетика. Однако, кибернетика, как наука о наиболее общих законах управления, не случайно после 60-ых была сведена целиком к электронике, чтобы не было возможности для анализа системности и рациональности того самого демократического порядка. Чтобы, наоборот, была максимально возможна как раз та самая информационная война, в которой мы сейчас и живём.

В нормальной сложной системе, а в обществе и тем более, должен быть многоступенчатый контроль порядка.



Но при демократии он одноступенчатый, опирающийся только на закон и судебную систему. Нет никакого предварительного профилактического морального осуждения, которое носило бы более мягкий воспитательный характер, и пресекало бы многие негативные тенденции в зачатке.



Диктатурой закона подменён градиент моральной общественной справедливости, тот самый чёткий и тонкий аппарат естественного управления в человеческом обществе.

А что же это за аппарат?

А это общественная репутация, которая главенствовала при любом типе общества кроме демократического. Репутация — это серьёзно, ведь это форма естественного отбора в человеческом обществе, и это инстинктивный аппарат его укрепления и нормализации.

[Насколько чётко всё было сформулировано до этой фразы, настолько слабым видится последующее. Ибо не объяснив заранее, что есть репутация в понимании автора, на ум приходят представители современного общества с достаточно высокой репутацией по формальным меркам.



Например, великий экономист, доктор экон. наук и бывший вице-премьер правительства РФ некий Лившиц, заявивший, что экономика похожа на женщину: кто же её поймёт?



Другой пример – Медведев с зашкаливающим уровнем официальной репутации: как-никак – премье-министр, бывший президент РФ. – Прим. ss69100.]

Мы можем сколько угодно смеяться над обществом, описанным Гоголем в повести «Мёртвые души», но городская молва дала отпор Чичикову и подвергла его остракизму за сомнительную деятельность (скупку мёртвых душ). Даже не важно, каковы были их трактовки — противоестественность его занятий произвела на них впечатление негативное, в чём они совершенно правы даже при своей не совсем верной трактовке его намерений. Т.е. механизм в любом случае сработал правильно даже в таком несовершенном обществе.

И по вопросу о построении современного общества можно предложить иную модель; модель общества, функционирующего по своим естественным законам, построенного по принципам современных технических требований, сочетающихся с древними фундаментальными законами человеческой личности.



Это модель репутационно-статусного общества. Она основана на фундаментальных принципах изучения человеческого сознания.



Других предложений, как нормализовать социальную структуру общества и прекратить информационную войну, на данный момент просто не существует, а время уже не терпит.



Как раз ссылаясь именно на это отсутствие, зачастую и провозглашают везде демократию, мол, ничего лучшего пока не придумали.



На самом деле модель репутационно-статусного общества, подразумевающего баланс прав и ответственности, в концептуальном виде уже существует, и с ней можно ознакомиться.





О. Басин



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