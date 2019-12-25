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Как фрегат ВМФ России «изменил законы физики» и парализовал Норвегию

02:30. 25 декабря 2019 193 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Как фрегат ВМФ России «изменил законы физики» и парализовал Норвегию | Русская весна

На днях норвежские военные через подконтрольные им СМИ заявили о помехах в работе радиоэлектронного оборудования в провинции Финнмарк, ссылаясь на работу средств РЭБ испытываемого в Баренцевом море новейшего российского фрегата «Адмирал Касатонов».

Однако, к этому беспочвенному обвинению у российской стороны имеются претензии.

Во-первых, все обвинения норвежской стороны голословны и, как всегда, строятся не на инструментальной фиксации реальных сбоев, а на подозрении в применении корабельных средств РЭБ фрегата в ходе испытаний.

Во-вторых, где «Адмирал Касатонов» и где Финнмарк?

Даже если эти средства и апробировали, то воздействие от них неспособно было создать физические помехи на территории Норвегии из-за изгиба земной поверхности, прямолинейного распространения волн в ультракоротком частотном диапазоне, и  конечно же, удаленности.

Все это говорит только об одном, что норвежцы совершенно не дружат с физикой начальных классов и ошибочно представляют природу распространения радиоволн. В этой связи было бы неплохо экспертам из Норвегии повторно пройти курс начальной школы, чтобы больше не позорить свою страну.

Важно отметить, что сбои, о которых заявляют норвежские военные, не фиксировались ни в Мурманской, ни в Архангельской областях. Что говорить о Норвегии, которая ещё больше удалена от района проведения испытаний.

В этой связи можно с уверенностью утверждать, что материалы в норвежских СМИ имеют заказной характер.

Судя по всему, на информационную провокацию норвежцев сподвигли американцы, которые до сих пор отходят от испуга, связанного с проходом у берегов Америки российского фрегата «Адмирал Горшков».

Конечно, страх и ужас сковывает сознание американских военачальников, видимо, от ограниченности их суждений и были рождены такие гениальные идеи, как обвинить Россию в постановке помех против физических принципов распространения радиоволн. Причем подкинуть эту идею норвежцам и озвучить из уст их военных данную глупость.

Осло не следовало было в принципе поднимать тему с радиоэлектронными помехами, не доказав отношение России к прошлым сбоям в работе систем GPS. Причем предыдущий спор был закрыт по инициативе норвежской стороны, которая попросила россиян прекратить глумиться над ней, в связи с отсутствием реальных доказательств у Осло. Тогда голословные обвинения сильно ударили по репутации норвежских властей, уличив их в некомпетентности.

Напомним, причинами предыдущих сбоев были преднамеренные искажения в позиционировании со стороны самих владельцев системы GPS (то есть американцев), радиоэлектронная несовместимость средств, стоящих на вооружении НАТО, в ходе военных учений в 2018 году, а также хулиганство норвежских граждан.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1577206466

Метки: Новости

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