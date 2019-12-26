Сводки от ополчения Новороссии 26 декабря 2019

Украинские военные заявили, что нашли на Донбассе укреплённый бункер ополченцев в районе Светлодарской дуги. Похвастались. Киевские пропагандисты даже сюжет воодушевляющий сняли.

Но, как водится в «незалежной», карета перемоги быстро превратилась в тыкву зрады. Свои же пояснили, что перемога не просто липовая, а опасная для обосновавшихся в бункере.

Сюжет об удачной находке окапывающихся оккупантов на линии фронта вышел на одном из украинских телеканалов. Сообщается, что найденный бункер противника очень хорошо защищён за счёт многочисленных бетонных перекрытий, расположенных в несколько рядов, а металлические контейнеры внутри бункера являются отличными служебными помещениями.

Журналисты радостно доложили, что у «всушников» теперь есть прекрасная защита от обстрелов. Видимо, в самой лучшей армии Европы, воюющей уже шестой год, сооружение и укрепление позиций остаётся недоступной роскошью.

Впрочем, авторы Telegram-канала «Черговий ООС» («Дежурный ООС»), имеющие отношение к украинским карателям, не разделили «переможный» настрой пропагандистов и указали на откровенный промах всех причастных.

«…Во время раскапывания и укрепления новых окопов на линии соприкосновения ООС в районе Светлодарской дуги бойцы ВСУ случайно обнаружили бункер, который принадлежал сепаратистам. По словам журналистов, „теперь эти сооружения служат прекрасной защитой для наших украинских военных“ — мол, он хорошо справляется с защитой как от различных калибров пулемётов, так и от миномётного огня.

Оптимизм журналистов просто умиляет: сооружения противника в принципе не могут служить защитой, так как он знает их координаты.

И подгон кое-чего помощнее, чем „карманная“ артиллерия, — лишь вопрос времени, так что укрываться там — всё равно, что прятаться за щиток орудия. Спереди», — пояснили авторы Telegram-канала.

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