Сводки от ополчения Новороссии 26 декабря 2019
- 11:33 ВСУ похвастались «подарком от сепаратистов» и вскрыли свою позицию на линии фронта (ВИДЕО).
- 04:43 Психи самоуничтожаются: На Донбасс прибыли спецгруппы, чтобы спасти ВСУ от самих себя (ВИДЕО).
- 01:30 ОБСЕ назвала количество мирных жителей, погибших на Донбассе в 2019 году.
- Вчера 18:08 СРОЧНО: на Донбассе у ВСУ «жара», нанесён удар по колонне, уничтожена техника (+ФОТО).
ВСУ похвастались «подарком от сепаратистов» и вскрыли свою позицию на линии фронта (ВИДЕО)
Украинские военные заявили, что нашли на Донбассе укреплённый бункер ополченцев в районе Светлодарской дуги. Похвастались. Киевские пропагандисты даже сюжет воодушевляющий сняли.
Но, как водится в «незалежной», карета перемоги быстро превратилась в тыкву зрады. Свои же пояснили, что перемога не просто липовая, а опасная для обосновавшихся в бункере.
Сюжет об удачной находке окапывающихся оккупантов на линии фронта вышел на одном из украинских телеканалов. Сообщается, что найденный бункер противника очень хорошо защищён за счёт многочисленных бетонных перекрытий, расположенных в несколько рядов, а металлические контейнеры внутри бункера являются отличными служебными помещениями.
Журналисты радостно доложили, что у «всушников» теперь есть прекрасная защита от обстрелов. Видимо, в самой лучшей армии Европы, воюющей уже шестой год, сооружение и укрепление позиций остаётся недоступной роскошью.
Впрочем, авторы Telegram-канала «Черговий ООС» («Дежурный ООС»), имеющие отношение к украинским карателям, не разделили «переможный» настрой пропагандистов и указали на откровенный промах всех причастных.
«…Во время раскапывания и укрепления новых окопов на линии соприкосновения ООС в районе Светлодарской дуги бойцы ВСУ случайно обнаружили бункер, который принадлежал сепаратистам. По словам журналистов, „теперь эти сооружения служат прекрасной защитой для наших украинских военных“ — мол, он хорошо справляется с защитой как от различных калибров пулемётов, так и от миномётного огня.
Оптимизм журналистов просто умиляет: сооружения противника в принципе не могут служить защитой, так как он знает их координаты.
И подгон кое-чего помощнее, чем „карманная“ артиллерия, — лишь вопрос времени, так что укрываться там — всё равно, что прятаться за щиток орудия. Спереди», — пояснили авторы Telegram-канала.
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Психи самоуничтожаются: На Донбасс прибыли спецгруппы, чтобы спасти ВСУ от самих себя (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным наблюдателей СЦКК ЛНР, за прошедшие сутки зафиксирован один обстрел территории ЛНР со стороны ВСУ.
На дебальцевском направлении боевики 59 бригады по приказу преступника Шаповалова из 82-мм миномета обстреляли район н.п. Нижнее Лозовое.
Украинские боевики продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых массивах подконтрольных населенных пунктов, что создает угрозу жизни мирных жителей.
В районе н.п. Попасная боевики 72 бригады разместили три БМП-1, а также четыре БМП-1 в районе н.п. Новозвановка. В н.п. Кряковка отмечено размещение трех зенитных установок ЗУ-23, принадлежащих 93 бригаде.
Данная информация также подтверждается отчетом ОБСЕ.
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Мы продолжаем фиксировать случаи дезертирства в соединениях и частях ВСУ, вызванных нежеланием украинских карателей проходить службу в невыносимых условиях и под постоянным давлением со стороны командного состава.
Так, по информации нашего источника в штабе 46 бригады, 23 декабря в одно из подразделений соединения прибыли сотрудники ВСП для проведения следственных мероприятий по факту самовольного оставления части рядовым Шаповаловым Д.Н.
В ходе проверки книг учета личного состава выяснилось, что военнослужащий еще 18 декабря должен был прибыть из отпуска. В свою очередь, со стороны командования бригады доклад о данном происшествии в вышестоящий штаб произведен не был.
На данный момент местонахождение беглеца не установлено, ведутся поисковые мероприятия.
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Также нам продолжает поступать информация о случаях суицидов в рядах ВСУ.
Так, 20 декабря, находясь в суточном наряде, покончил с собой военнослужащий 59 бригады. Со слов сослуживцев, командир батальона не отпускал военнослужащего на похороны матери. В подразделение прибыли сотрудники ВСП (военной службы правопорядка) для выяснения причин происшествия.
Кроме того, в связи с участившимися случаями суицидов среди военнослужащих, находящихся в зоне проведения «ООС», с 23 декабря в зоне ответственности группировки приступили к работе три специальных мобильных группы военных психологов.
Целью данных мероприятий является анкетирование 100 процентов военнослужащих для выявления реального уровня морально-психологического состояния каждого, а также создание базы данных военнослужащих, склонных к нервному срыву и готовых совершить самоубийство.
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ОБСЕ назвала количество мирных жителей, погибших на Донбассе в 2019 году
С начала текущего года около двух десятков мирных жителей погибли на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные мониторинговой миссии ОБСЕ.
В ведомстве отметили, что количество погибших — 18. Еще 127 человек получили ранения.
«С начала 2019 специальная мониторинговая миссия подтвердила 145 жертв среди гражданского населения: 18 погибших, 127 раненых», — говорится в отчете СММ ОБСЕ.
По данным наблюдателей, за год зафиксировано около 300 тысяч нарушений режима прекращения огня.
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СРОЧНО: на Донбассе у ВСУ «жара», нанесён удар по колонне, уничтожена техника (+ФОТО)
Каратели понесли потери на Донбассе: был уничтожен «Урал» и ранен «ВСУшник».
В Telegram-канале «Черговый ООС» («Дежурный ООС») сначала появилось сообщение о том, что на оккупированной территории ДНР была атакована колонна ВСУ.
«В Красногоровке сегодня жарко.
В районе Красногоровки противник обстрелял колонну 56-й мотопехотной бригады. Предположительно, было произведено два пуска управляемых ракет, в результате которых был подбит “Урал”», — сообщили авторы Telegram-канала, уточнив, что экипаж успел вовремя покинуть машину и никто не пострадал.
Позже появилась уточнённая информация от пресс-службы Минобороны Украины об одном раненом, который был доставлен в мобильный госпиталь. Также, по новым данным Telegram-канала «Дежурный ООС», обстрел был произведён из ручных противотанковых гранатомётов.
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Украинские военные обнародовали фото уничтоженного грузовика, отметим, что это не «Урал», а ЗИЛ-131. Та ли эта машина, которую ранее назвали «Уралом», или ещё одна уничтоженная — информация отсутствует.
«Наш грузовик, который оккупанты уничтожили выстрелом из ПТУР. Хорошее перемирие», — говорится к подписи к снимку.
Подробности про автомобиль написал и один из «ветеранов АТО», который сообщил, что машина из его батальона.
«Машина с нашего бата имела свое имя „Котенок“. Когда-то попадала под минометный обстрел под Павлополем. Только с ремонта…» — заявил он.
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