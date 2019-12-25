Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 декабря 2019
- 19:14 Эрдоган заявил о тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии.
- 05:30 «Тигры» и ВКС освобождают Идлиб! — взято множество населённых пунктов (ВИДЕО).
- 03:46 “Восстановить славу Советского Союза”..
- 03:00 День освобождения: российские военные прибыли к особенным сирийцам (ФОТО).
Эрдоган заявил о тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся две тысячи бойцов российской ЧВК «Вагнер».
«Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК “Вагнер”? Что они там делают?» — спросил Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом.
Он напомнил, что парламент Турции на днях ратифицировал меморандум о взаимопонимании в сфере военного сотрудничества с Ливией. Дальнейшие шаги Анкары будут основываться на этом документе, подчеркнул турецкий лидер.
«Турция предпринимает совместные шаги с признанным на международном уровне Правительством национального согласия Ливии. Халифа Хафтар не признан на международном уровне. У него нет полномочий, чего не скажешь о главе Правительства нацсогласия Ливии Файезе Саррадже. Мы не должны допустить ущемления прав наших братьев в Ливии», — сказал президент.
Также он прокомментировал возможность отправки турецкого контингента в страну.
«Турция еще никогда не была „незваным гостем“. Если поступит соответствующее обращение от ливийских властей, мы рассмотрим этот вопрос», — сказал Эрдоган.
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«Тигры» и ВКС освобождают Идлиб! — взято множество населённых пунктов (ВИДЕО)
Военкор Олег Блохин сопровождает Сирийскую Арабскую армию во время новой спецоперации в провинции Идлиб.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из САР.
После постоянных обстрелов со стороны боевиков населённых пунктов, подконтрольных правительству, было принято решение о возобновлении идлибской операции. Наступление на позиции террористов «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ — бывшая «Джебхат ан-Нусра»*/«Аль-Каида»*) началось на юго-востоке провинции Идлиб. С юга наступают отряды специального назначения генерала Сухейля Хасана («Силы Тигра»), с востока — силы 3 и 5 корпусов, ополчения и нескольких армейских дивизий.
Первым взятым населенником стала Шаара. В этом районе были довольно хорошо оборудованные оборонительные позиции, которые входили в первую линию обороны противника. После того как по укрепрайону отработали авиация и артиллерия, к Шааре выдвинулись штурмовые группы. Им удалось быстро захватить северную застройку в сотне метров от населенного пункта. Затем вторая штурмовая группа сирийских военных стала обходить город с южного направления. После этого для боевиков, оборонявших Шаару, наступила совсем не призрачная угроза окружения. Они предпочли уйти и сдать ее без боя.
В течение ночи штурмовые отряды САА полностью зачистили населенник и закрепились на его западных окраинах. К утру на новых позициях штурмовые отряды сменили бойцы второй линии. В этот же день Сирийская Армия продолжила движение к следующим населенникам.
В первый же день операции сирийские военные взяли под контроль сразу три населённых пункта — Шаара, Эр Рбайя и Храйба.
На южном направлении «Силы Тигра» освободили ряд деревень и крупный н. п. Ум Джаляль.
Высота
Высота на окраине Шаары. Утром после ее взятия один из штурмовых отрядов САА стал готовиться к штурму следующего населённого пункта — Катры, в котором, по данным авиаразведки, сосредоточилась группа боевиков ХТШ в составе до 30 человек. За час до этого боевиков выбили из населенного пункта Бернан, в который они отошли из Шаары.
Сирийская армия взяла довольно хороший темп, ежедневно отбивая у боевиков 2–3 населённых пункта, стремительно приближаясь к стратегически важному городу Маарат ан-Нуман.
Боевики хоть и пытаются оказать сопротивление, но пока ничего противопоставить наступающим частям САА не в состоянии. Большинство населённых пунктов из-за угрозы оказаться в окружении они оставляют без боя.
Взятие Джарджаназа
Пока что слаженные действия авиации, артиллерии и штурмовых групп правительственных войск и союзников дают хороший результат — быстрое продвижение вглубь территории противника.
Добавим, что во вторник в ходе ночного штурма САА освободила стратегически важный город Джарджаназ и окружающий его район на юго-востоке провинции Идлиб.
Этот город расположен в 10 км от Маарат ан-Нумана. Его географическое расположение позволяет контролировать не только всю трассу М5, у которой он находится, но и подступы к окружному центру — Маарат ан-Нуману, куда сейчас продвигаются сирийские войска.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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“Восстановить славу Советского Союза”.
Сводка от Anna-News о происходящем в Идлибе.
Военкоры агенства как раз сейчас находятся в боевых порядках "Сил Тигра" продвигающихся к трассе Хама-Алеппо.
А теперь про "славу Советского Союза".
Главарь "Ан-Нусры" Джулани выступил с видеообращением, где много ругался на Россию за ее поддержку Асада и обвинил ее в том, что она в Сирии хочет "восстановить славу Советского Союза". Также досталось "иранскому экспансионизму". Мол, если бы не Россия с Ираном, Джулани и его подельники уже бы гордо пронесли "флаг революции" по улицам Дамаска.
Попутно Джулани отметил успехи "сирийской революции", которой удалось разрушить экономику Сирию и ее вооруженные силы. В разрушении сирийские революционеры действительно преуспели, со строительством чего-либо на месте руин, не сложилось вовсе.
После чего он пообещал воевать до победы, покуда "кровавый тиран" не будет свергнут.
В целом, риторика Джулани как будто перекочевала со страниц заявлений Госдепартамента США. Заявления про "славу Советского Союза" также для западных потребителей, где эти обвинения также периодически озвучиваются, хотя где сирийская война, а где СССР.
* * *
Палестинцы из "Лива-аль-Кудс" помогли завершить окружение турецких военных в районе Сирмана. Турки предварительно вырыли дополнительные траншеи и сделали насыпи, откуда сегодня с безучастным видом наблюдали, как на запад в направлении Хеша ехали сирийские танки, САУ и машины с пехотой. Уходить турки пока не собираются, но их собственно никто пока и не гонит.
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Террористы из "Белых касок" перед отъездом из Маарат-ан-Нумана. Не стоит забывать о возможности организации еще одной фейковой хим.атаки в Идлибе. Во имя свободы и демократии конечно же.
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И немного ироничная новость.
Одна из группировок действующих в Идлибе (Идлибская Революционная Бригада), будучи аффилированной с курдскими "сирийскими демократическими силами" призвала https://twitter.com/RojavaNetwork/status/1209598131345743872 бросать безнадежное идлибское дело и бежать от Эрдогана и Асада на территории Рожавы, где возлюбленный Асад еще не установил военный контроль и где процветают "безопасность и стабильность". А как же защита цитадели сирийской свободы? Неужели последнее наступление сирийской армии настолько демотивирует? Никакого бегства, все на фронт! А то потом еще по Рожаве их ловить.
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День освобождения: российские военные прибыли к особенным сирийцам (ФОТО)
В день освобождения Алеппо российские военнослужащие подарили сладкие подарки «особенным» детям.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
В павильоне выставочного центра в районе Мухафаза в городе Алеппо прошло торжественное мероприятие в преддверии Нового года и третьей годовщины освобождения города Алеппо.
На праздник были приглашены дети с ограниченными возможностями. Война оставила свой отпечаток в судьбах большей части детей. Многие ребята стали «особенными» в результате увечий и ранений, полученных в ходе боевых действий в городе Алеппо.
Российский Центр по примирению враждующих сторон совместно с фондом Ахмата Кадырова и благотворительной организацией «Рука в руку» организовали это мероприятие для погружения в атмосферу праздника и новогоднего волшебства.
В начале дети показали несколько сценок, продемонстрировав собравшимся зрителям высокий уровень актерского мастерства. Основная идея сценических миниатюр заключалась в том, что нужно верить в свою мечту, и она обязательно сбудется.
После театральных представлений в зале появился Дед Мороз и пригласил всех детей на улицу к новогодней елке. Пройдя хороводом вокруг новогодней елки, Дед Мороз и представитель ЦПВС вручили детям сладкие подарки.
Депутат государственной думы САР и основатель благотворительной организации «Рука в руку» Зейнаб Хаула отметила большой вклад России в войне против международного терроризма на сирийской земле и поблагодарила представителей Центра по примирению за непосредственное участие в организации и проведении праздника для детей с ограниченными возможностями.
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