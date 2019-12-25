Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 декабря 2019

Военкор Олег Блохин сопровождает Сирийскую Арабскую армию во время новой спецоперации в провинции Идлиб.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из САР.

После постоянных обстрелов со стороны боевиков населённых пунктов, подконтрольных правительству, было принято решение о возобновлении идлибской операции. Наступление на позиции террористов «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ — бывшая «Джебхат ан-Нусра»*/«Аль-Каида»*) началось на юго-востоке провинции Идлиб. С юга наступают отряды специального назначения генерала Сухейля Хасана («Силы Тигра»), с востока — силы 3 и 5 корпусов, ополчения и нескольких армейских дивизий.

Первым взятым населенником стала Шаара. В этом районе были довольно хорошо оборудованные оборонительные позиции, которые входили в первую линию обороны противника. После того как по укрепрайону отработали авиация и артиллерия, к Шааре выдвинулись штурмовые группы. Им удалось быстро захватить северную застройку в сотне метров от населенного пункта. Затем вторая штурмовая группа сирийских военных стала обходить город с южного направления. После этого для боевиков, оборонявших Шаару, наступила совсем не призрачная угроза окружения. Они предпочли уйти и сдать ее без боя.

В течение ночи штурмовые отряды САА полностью зачистили населенник и закрепились на его западных окраинах. К утру на новых позициях штурмовые отряды сменили бойцы второй линии. В этот же день Сирийская Армия продолжила движение к следующим населенникам.

В первый же день операции сирийские военные взяли под контроль сразу три населённых пункта — Шаара, Эр Рбайя и Храйба.

На южном направлении «Силы Тигра» освободили ряд деревень и крупный н. п. Ум Джаляль.

Высота

Высота на окраине Шаары. Утром после ее взятия один из штурмовых отрядов САА стал готовиться к штурму следующего населённого пункта — Катры, в котором, по данным авиаразведки, сосредоточилась группа боевиков ХТШ в составе до 30 человек. За час до этого боевиков выбили из населенного пункта Бернан, в который они отошли из Шаары.

Сирийская армия взяла довольно хороший темп, ежедневно отбивая у боевиков 2–3 населённых пункта, стремительно приближаясь к стратегически важному городу Маарат ан-Нуман.

Боевики хоть и пытаются оказать сопротивление, но пока ничего противопоставить наступающим частям САА не в состоянии. Большинство населённых пунктов из-за угрозы оказаться в окружении они оставляют без боя.

Взятие Джарджаназа

Пока что слаженные действия авиации, артиллерии и штурмовых групп правительственных войск и союзников дают хороший результат — быстрое продвижение вглубь территории противника.

Добавим, что во вторник в ходе ночного штурма САА освободила стратегически важный город Джарджаназ и окружающий его район на юго-востоке провинции Идлиб.

Этот город расположен в 10 км от Маарат ан-Нумана. Его географическое расположение позволяет контролировать не только всю трассу М5, у которой он находится, но и подступы к окружному центру — Маарат ан-Нуману, куда сейчас продвигаются сирийские войска.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация