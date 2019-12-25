Сводки от ополчения Новороссии 25 декабря 2019

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.

«Украинские боевики совершили очередной теракт в отношении мирных и ни в чем не повинных жителей Донбасса.

Так, сегодня боевики из 28-й бригады Марченко обстреляли н. п. Старомихайловка из вооружения БМП, выпустив при этом 15 боеприпасов. В результате вражеского обстрела получили повреждения 5 домостроений по улицам Шевченко, д. 40, 44, 46, 51 и Советской, д. 10.

Важно отметить, что обстрел начался сразу после мощного взрыва, произошедшего на позициях ВСУ в Красногоровке. По данным нашей разведки, причиной ему послужил подрыв на мине грузового автомобиля, подвозившего боеприпасы на позиции.

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Таким образом, мы не исключаем, что украинские боевики открыли огонь по нашей Республике с целью спровоцировать нас на ответный огонь и тем самым скрыть от руководства факт чрезвычайного происшествия с потерей техники и личного состава в результате подрыва на собственных минных заграждениях. По данным наших источников, двое боевиков погибло и двое тяжело ранено. Наши подразделения на провокацию не поддались.

Также в 14.50 украинские каратели из 58-й бригады под командованием Кащенко открыли огонь по мирным кварталам поселка шахты “6/7” из 82-мм минометов и автоматических гранатометов. В результате обстрела получил ранение плеча и головы мирный житель поселка, 1970 г. р., который в это время находился на автобусной остановке.

По нашим данным, огонь оккупантами велся под видеокамеры журналистов телеканала ICTV, находившихся в это время на позициях оккупантов. Важно отметить, что во время ведения обстрела нашими подразделениями ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат, который вел видеофиксацию результатов обстрела, что также указывает на присутствие журналистов на передовых позициях ВСУ.

Данный факт является очередным доказательством беспринципности украинских журналистов и оккупантов, которые в порыве за премиями, рейтингом и пиаром нарушают режим прекращения огня, в результате чего страдают ни в чем не повинные жители Донбасса.

Мы призываем представителей СММ ОБСЕ немедленно вмешаться в происходящее, беспристрастно зафиксировать факты военных преступлений со стороны украинских боевиков».

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