Сводки от ополчения Новороссии 25 декабря 2019
- 18:43 ВСУ атаковали посёлок из-за уничтоженного «Урала» — экстренное заявление Армии ДНР (ФОТО).
- 18:35 Военнослужащий ВСУ дезертировал из части – НМ ЛНР.
- 18:16 “Я 39 лет отработал на Украину, а она мне сейчас – снаряды”.
- 17:23 ВСУ атаковали из БМП «врага» в ДНР.
- 15:38 СРОЧНО: ВСУ бьют по Горловке, ранен мирный житель.
- 14:40 Карта обстрелов территории ЛНР. 25 декабря 2019.
- 10:51 Киеву не хватает половины полицейских, патрульные увольняются из-за низких зарплат, — Геращенко.
- Вчера 21:24 Чужих детей не бывает: Женщина из прифронтового района Донецка создала аллею памяти погибших детей.
ВСУ атаковали посёлок из-за уничтоженного «Урала» — экстренное заявление Армии ДНР (ФОТО)
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.
«Украинские боевики совершили очередной теракт в отношении мирных и ни в чем не повинных жителей Донбасса.
Так, сегодня боевики из 28-й бригады Марченко обстреляли н. п. Старомихайловка из вооружения БМП, выпустив при этом 15 боеприпасов. В результате вражеского обстрела получили повреждения 5 домостроений по улицам Шевченко, д. 40, 44, 46, 51 и Советской, д. 10.
Важно отметить, что обстрел начался сразу после мощного взрыва, произошедшего на позициях ВСУ в Красногоровке. По данным нашей разведки, причиной ему послужил подрыв на мине грузового автомобиля, подвозившего боеприпасы на позиции.
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Таким образом, мы не исключаем, что украинские боевики открыли огонь по нашей Республике с целью спровоцировать нас на ответный огонь и тем самым скрыть от руководства факт чрезвычайного происшествия с потерей техники и личного состава в результате подрыва на собственных минных заграждениях. По данным наших источников, двое боевиков погибло и двое тяжело ранено. Наши подразделения на провокацию не поддались.
Также в 14.50 украинские каратели из 58-й бригады под командованием Кащенко открыли огонь по мирным кварталам поселка шахты “6/7” из 82-мм минометов и автоматических гранатометов. В результате обстрела получил ранение плеча и головы мирный житель поселка, 1970 г. р., который в это время находился на автобусной остановке.
По нашим данным, огонь оккупантами велся под видеокамеры журналистов телеканала ICTV, находившихся в это время на позициях оккупантов. Важно отметить, что во время ведения обстрела нашими подразделениями ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат, который вел видеофиксацию результатов обстрела, что также указывает на присутствие журналистов на передовых позициях ВСУ.
Данный факт является очередным доказательством беспринципности украинских журналистов и оккупантов, которые в порыве за премиями, рейтингом и пиаром нарушают режим прекращения огня, в результате чего страдают ни в чем не повинные жители Донбасса.
Мы призываем представителей СММ ОБСЕ немедленно вмешаться в происходящее, беспристрастно зафиксировать факты военных преступлений со стороны украинских боевиков».
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Военнослужащий ВСУ дезертировал из части – НМ ЛНР
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“Я 39 лет отработал на Украину, а она мне сейчас – снаряды”
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ВСУ атаковали из БМП «врага» в ДНР
Каратели атаковали из БМП прифронтовой посёлок в Донецкой Народной Республике, в результате чего получили повреждения несколько домов.
Об этом «Русской Весне» сообщили в представительстве СЦКК ДНР.
«В результате обстрела ВФУ зафиксированы повреждения в Старомихайловке.
Сегодня в 15:05 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны н. п. Красногоровка в направлении н. п. Старомихайловка с применением БМП-1.
В результате обстрела зафиксированы повреждения по адресам:
- ул. Шевченко, 40 (кровля, перекрытие, ограждение);
- ул. Шевченко, 44 (кровля, остекление, ограждение);
- ул. Шевченко, 46 (хозпостройка);
- ул. Шевченко, 51 (остекление);
- ул. Советская, 10 (кровля, остекление).
Жертв среди мирных граждан не зафиксировано. ДНР в СЦКК и в переговорном процессе», – говорится в сообщении Представительства ДНР в Совместном центре по контролю за прекращением огня.
Какая угроза померещилась карателям от домов мирных жителей Донбасса, неизвестно. А вот мирные жители украинской армией успешно были освобождены в зиму от окон и кровли.
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СРОЧНО: ВСУ бьют по Горловке, ранен мирный житель
Днём 25 декабря ВСУ окрыли огонь по многострадальной прифронтовой Горловке. Подробности «Русской Весне» сообщил мэр города Иван Приходько.
«Поселок шахты 6/7, район кладбища, обстрел из миномётов.
Получил ранение мирный житель Сорокин В. В., 59 лет. Осколочные ранения задней части плеча (осколки остались) и затылочной части головы и плеча», — рассказал глава администрации Горловки.
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Карта обстрелов территории ЛНР. 25 декабря 2019
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Киеву не хватает половины полицейских, патрульные увольняются из-за низких зарплат, — Геращенко
Кадровый состав патрульной полиции Киева недоукомплектован на 34%, с учётом больничных и отпусков нехватка сотрудников приближается к 50%.
Такие неутешительные цифры озвучил скандально известный замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко на встрече с недовольными велосипедистами, которые пришли обратить внимание МВД страны на отсутствие безопасности на дорогах.
Свою акцию велосипедисты устроили в связи с недавней гибелью двух велосипедистов на Брест-Литовском шоссе.
«У нас сегодня некомплект в Киевской патрульной полиции на 34%. Из 2 тыс. патрульных полицейских 34% нет. С учетом тех, кто на больничном или в отпуске, нет половины полицейских», — признал Геращенко, пояснив, что такая ситуация вызвана низкими зарплатами в патрульной полиции.
«Патрульные полицейские, которых мы обучаем и хотим, чтобы они работали хорошо, получают зарплату 12 тыс. 400 гривен. Зарплата водителя маршрутки — 17–18 тыс. гривен.
Поэтому многие патрульные полицейские, которым не очень просто работается, они не хотят так работать», — говорит зам Авакова.
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Чужих детей не бывает: Женщина из прифронтового района Донецка создала аллею памяти погибших детей
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