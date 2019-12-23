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Крымский мост: 4 года за 2,5 минуты

13:32. 23 декабря 2019 118 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Сегодня эпопея строительства Крымского моста завершается.
Открытие пройдет в ближайшие часы.
Ну а пока что свежий ролик из цикла "4 года за за 2,5 минуты" о том, как строили железнодорожный мост в Крым.



Трансляция открытия. Путин ожидаемо открывает в кабине поезда.


















Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5512879.html

Метки: Видео, железные дороги, инфраструктура, крым, Крымский мост

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