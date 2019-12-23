Крымский мост: 4 года за 2,5 минуты
13:32. 23 декабря 2019 118 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Сегодня эпопея строительства Крымского моста завершается.
Открытие пройдет в ближайшие часы.
Ну а пока что свежий ролик из цикла "4 года за за 2,5 минуты" о том, как строили железнодорожный мост в Крым.
Трансляция открытия. Путин ожидаемо открывает в кабине поезда.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5512879.html
Да,классно,три даты остановки движения -1917,1941и 2014-вот так хохлы тоже попали в историю.
Фотомонтаж))
Моста нет.
Это голограмма ))
Кстати не мало хохлов в этом уверены ))