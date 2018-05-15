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Открытие Крымского моста — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

14:37. 15 мая 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
ВАЖНО: Открытие Крымского моста — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» | Русская весна

С минуты на минуту у Керченского пролива начнётся поистине​ историческое событие: торжественное открытие Крымского моста.

Берега Таманского и Керченского полуостровов соединил уникальный транспортный переход, созданный в кратчайшие сроки и не имеющий аналогов в мире. Автодорожная часть Крымского моста сдаётся на полгода раньше срока.

Уже завтра движение по автотрассе будет открыто для всех желающих, а сегодня Крымский мост открывают его создатели, высококлассные строители из разных регионов России, и президент страны Владимир Путин.

Известно, что открывать движение по Крымскому мосту Путин отправляется из своей летней резиденции Бочаров Ручей в Сочи. Пресс-секретарь главы государства подтвердил, что президент проедет по Крымскому мосту на автомобиле. 

Справка РВ

Протяженность Крымского моста составляет 19 км. Из них 11,5 км пролегают по суше (в том числе по острову Тамань), 7,5 км — над морем. 

Мост не будет препятствовать судоходству в Керченском проливе: для этого предусмотрены арочные пролеты длиной 227 м, высотой над зеркалом воды 35 м.

Пропускная способность Крымского моста — 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

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ВАЖНО: Открытие Крымского моста — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» | Русская весна
ВАЖНО: Открытие Крымского моста — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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