Стройка века за три минуты: На ПМЭФ-2019 показали прошлое, настоящее и будущее Крымского моста (ФОТО, ВИДЕО)

Технологии строительства Крымского моста показывают в формате 360 на Петербургском международном экономическом форуме. В ролике ход времени «ускорен» в 570 раз: почти 3,5 года стройки «пролетают» за 3 минуты.

Изображение проецируется на стенде моста в центре «Экспофорум», где установлен специальный экран. Он выполнен в форме цилиндра и обеспечивает полный круговой обзор стройки на протяжении всех 19 км — от Тамани до Керчи.

Ролик погружает в атмосферу реальной стройплощадки, где забивают сваи, бетонируют опоры, устанавливают арки. На кадрах морских участков — дельфины, которых с появлением моста стало больше в Керченском проливе, так как увеличилось количество рыбы в связи с появлением кормовой базы (зоопланктона) на сваях.

«Мы много слышали про Крымский мост, поэтому было любопытно оказаться на этой стройке, пусть и виртуально. Ощущения — невероятные. Мимо едут рабочие, кран поднимает железо, огромные молоты забивают сваи. Ты здесь, на петербургской площадке, внутри этого цилиндра, чувствуешь ритм стройки, до которой тысячи километров», — рассказала участница форума Юлия Волкова.

«Мне интересны технологии, поэтому с удовольствием „попробовал” техническую „начинку” этого инфраструктурного проекта. Особенно понравился кусок с арками. Хочется проехать под ними реально», — рассказал гость форума Николай Карпухин.

В финальной части ролик включает дополненную реальность: по Крымскому мосту уже едут поезда. Двухпутная железная дорога через Керченский пролив — в процессе строительства. Она заработает в текущем году.

На участки, где уже нанесена антикоррозийная защита и гидроизоляция, укладываются звенья из шпал и рельсов. Эта работа идет с двух берегов одновременно: бригады двигаются навстречу друг другу со стороны Крыма и Кубани. На сегодня уложено 30 из 38 км рельсошпальной решетки.

Параллельно возводятся комплексы для многоуровневой очистки и обеззараживания стоков. Продолжается монтаж стоек освещения. Стальные конструкции со светодиодными влагостойкими светильниками обеспечат равномерную освещенность железной дороги и смотровых ходов для ее эксплуатации в темное время суток.

Строительство ведется в режиме 24/7, без выходных и праздников. Сейчас на стройплощадке с учетом ночной, дневной смен и всех вахт трудится почти 5 тысяч инженеров и рабочих.

Автодорожная часть Крымского моста была введена в эксплуатацию 16 мая 2018 года — на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока. С момента открытия движения по мосту проехало более 5 миллионов транспортных средств.

В сети также опубликовано фото с работами на фарватере. Здесь уже идёт укладка рельсов. Работа продолжается с нарастающем темпом, поэтому уже скоро мы увидим стыковку железной дороги Крымского моста с подходами в Керчи.

Напомним, по графику железнодорожная составляющая Крымского моста должна быть сдана в декабре 2019 года.

Справка

Интерактивная презентация Крымского моста будет работать до окончания ПМЭФ-2019. Максимальная доступность информации о ходе стройки — одна из задач масштабного проекта. Для того, чтобы в доступной форме рассказать широкой аудитории о применяемых технологиях, создается современный мультимедиа-контент. На сайте и официальных аккаунтах моста публикуются фотографии и видеоматериалы в высоком разрешении, 3D-ролики, «живые» фото, инфографика, сферические панорамы, а также видео 360 с элементами архитектурной визуализации.

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