Железнодорожные пути дошли до середины Крымского моста (ФОТО, ВИДЕО)

19 из 38 км рельсошпальной решетки уложено на двухпутной железной дороге через Керченский пролив. Об этом 14 марта сообщает информационный центр «Крымский мост».

Бригады, которые формируют верхнее строение пути от таманского берега в сторону керченского, к середине марта дошли до «экватора» моста на острове Тузла. Две параллельные колеи для движения поездов из Кубани в Крым и в обратном направлении укладываются по мере готовности мостовых пролетов.

На Крымском мосту выполняется звеньевая укладка пути. Рельсы и шпалы собираются в 25-метровые звенья на базе, развернутой на Таманском полуострове. Путеукладочный кран со специальными платформами перевозит их на мост по железнодорожному пути-подходу.

«Из звеньев формируются участки пути длиной по 440 метров, между которыми ставятся уравнительные стыки для компенсации температурных напряжений. Всего на Крымском мосту согласно проекту будет 84 комплекта уравнительных стыков. Они позволят стальным рельсам свободно „дышать“ в случае повышения или понижения температуры воздуха», — рассказал представитель подрядной организации Евгений Чибышев.

Железная дорога рассчитана на движение составов массой до 7100 тонн в диапазоне температур от −27 до +57 °C. Пропускная способность — до 47 пар поездов в сутки.

С учетом определенного режима эксплуатации на мосту укладываются термоупрочненные рельсы типа Р65 российского производства. Суммарно на двух путях будет уложено около 5 тысяч тонн рельсов и 76 тысяч железобетонных шпал.

Работа идет на всех участках железнодорожной части Крымского моста. Сейчас мостостроители готовят к подъему на опоры завершающие блоки пролетных строений — это около 5 тысяч тонн металлоконструкций.

В целом на 307 железнодорожных опорах моста будет 160 тысяч тонн пролетов. Они более чем в 1,5 раза тяжелее автодорожных. В основании каждой опоры — мощный фундамент на сваях, погруженных в грунт на глубину до 105 м.

Вдоль строящейся трассы устанавливаются акустические экраны для защиты окружающей среды от шума поездов. Панели высотой 3 метра монтируются на участках, примыкающих к берегам Керченского пролива: с 1-й по 14-ю опоры со стороны Тамани и с 286-й по 307-ю опоры со стороны Керчи.

Параллельно на протяжении всей дороги возводятся комплексы для многоуровневой очистки и обеззараживания стоков. 18 ЛОСов обеспечат экологически безопасную эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.

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На главном строительном участке — фарватерном с двумя арками — выполняется монтаж архитектурной подсветки. После запуска железнодорожного движения судоходная часть моста будет «раскрашена» в цвета триколора.

Для этого предстоит проложить более 19 км кабельных линий, а также закрепить на мостовых конструкциях свыше 2 тысяч кронштейнов 18 видов и более 2 тысяч энергосберегающих светодиодных светильников.

Эта работа началась в 2018 году, когда азовскую сторону автодорожной арки подсветили синим цветом. Сейчас подсветка монтируется на черноморской стороне железнодорожной арки: она будет освещена красным цветом. Белые диоды разместятся на опорах, которые держат арочные пролеты.

Железнодорожная часть Крымского моста откроется, как и планируется, в декабре 2019 года.

Автодорожная часть была введена в эксплуатацию 16 мая 2018 года — на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока. За 10 месяцев по мосту проехало 4,5 млн транспортных средств, в том числе более 260 тысяч грузовиков и свыше 50 тысяч пассажирских автобусов.

«Трафик в оба направления практически одинаковый. Это говорит о важности моста для обоих берегов и, конечно, для жителей близлежащих населенных пунктов. Керчане и таманцы активно пользуются дорогой с первых минут ее работы. Ежесуточно мост в среднем пересекает около 15 тысяч машин.

Рекорд суточного трафика пришелся на 12 августа 2018 года, когда по трассе проехали более 30 тысяч автомобилей», — говорит заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Григорий Сокол.

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