Открытие Крымского моста

Автомобильная колонна с Тамани прибыла в Керчь! Крымский мост открыт!

16 мая с половины шестого утра Крымский мост открыт для всех желающих!

Официальная трансляция церемонии открытия Крымского моста

КП. Уже началасьР-24На общем эфире Р-24 уже идут включения с моста.Что думают жители Керчи о Крымском мосте?Как строили Крымский мост.Где там первый автомобиль?В центре управления.Можно ехать!Путин поехал на оранжевом Камазе во главе колонны строительной техники.Всего проезд на "Камазе" составил чуть менее 17 минут.Интерактивная инфографика от РИА Новости https://ria.ru/infografika/20160704/1458275906.html?inj=1#top Ну а ролик ускоренного строительства моста за 3 минуты уже выкладывал https://colonelcassad.livejournal.com/4189836.html Ну и немного про Украину, ибо столь преданных зрителей строительства Крымского моста надо было еще поискать. Надеялись на каждую трещинку и каждый ледоход, но….Напоминаю лучших украинских (и не только) "экспертов" https://colonelcassad.livejournal.com/4096347.html , которые доказывали, что этот день никогда не настанет.Впрочем, геологические разрушения мозга на Украине продолжаются.Тот случай, когда хотелось, чтобы у соседа корова сдохла, а сам стоишь посреди разрухи собственной страны.Ну а если говорить в целом, то событие конечно историческое. Еще недавно этот мост был лишь картинками проектов, которые обсуждали, критиковали, отвергали. Предлагались подводные тоннели, модернизированные переправы. Но решено было строить мост. Тот мост, о котором мечтали еще в первой половине прошлого века. Тот мост, строительству которого все время что-то мешало на протяжении десятилетий. Тот мост, который было невозможно построить, потому что ледоход, разлом, сейсмическая активность, все украдут, все треснет, Крым вернется на Украину и т.д. и т.п.И несмотря на весь этот белый шум он был буднично построен титаническим трудом строителей, реализовавших сложнейший инженерный проект с уже привычным опережением сроков, которые многих приятно, а некоторых и неприятно удивили еще при строительстве энергомоста. Строители и инженеры не заламывали руки при решении объективно существовавших технологических проблем. Эти проблемы последовательно и профессионально решались, находя соответствующие инженерные решения воплотившиеся в финальный проект, который с бумаги материализовался в реальности. Нашей реальности.Из месяца в месяц мы наблюдали на фотографиях, видео и вживую, как увеличивается количество уходящих в море свай, как наползают на них мостовые пролеты, как рядом с техническим мостом обретает форму автомобильный переход, как плывут через пролив огромные арки, как по уложенному покрытию пошли первые машины.Безусловно, этот мост достаточно наглядно показывает разницу между Россией и Украиной. Крымчане эту разницу понимали в 2014 году и сделали выбор, о котором не жалеют. Сегодня, они могут наблюдать, как воплощается в жизнь один из результатов сделанного исторического выбора. Этот тот случай, когда результат галочки на референдуме о воссоединении Крыма с Россией можно пощупать собственными руками. Быть сопричастным субъекту истории способному на исторические свершения, это нормальное желание для любого нормального человека. И поэтому сегодня мы видим радость самых разных людей, которые понимают, что данное событие носит исторический характер, создавая удивительное чувство сопричастности Крыма с Россией.

Источник: colonelcassad.livejournal.com