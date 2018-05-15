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Открытие Крымского моста

13:47. 15 мая 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Автомобильная колонна с Тамани прибыла в Керчь! Крымский мост открыт!
16 мая с половины шестого утра Крымский мост открыт для всех желающих!

Официальная трансляция церемонии открытия Крымского моста


КП. Уже началась


Р-24


На общем эфире Р-24 уже идут включения с моста.

Плюс буду добавлять по мере поступления фото и видео:


Что думают жители Керчи о Крымском мосте?


Как строили Крымский мост.


Где там первый автомобиль?


В центре управления.


Можно ехать!




Путин поехал на оранжевом Камазе во главе колонны строительной техники.





Всего проезд на "Камазе" составил чуть менее 17 минут.

Интерактивная инфографика от РИА Новости https://ria.ru/infografika/20160704/1458275906.html?inj=1#top
Ну а ролик ускоренного строительства моста за 3 минуты уже выкладывал https://colonelcassad.livejournal.com/4189836.html



Ну и немного про Украину, ибо столь преданных зрителей строительства Крымского моста надо было еще поискать. Надеялись на каждую трещинку и каждый ледоход, но….
Напоминаю лучших украинских (и не только) "экспертов" https://colonelcassad.livejournal.com/4096347.html, которые доказывали, что этот день никогда не настанет.
Впрочем, геологические разрушения мозга на Украине продолжаются.


Тот случай, когда хотелось, чтобы у соседа корова сдохла, а сам стоишь посреди разрухи собственной страны.

Ну а если говорить в целом, то событие конечно историческое. Еще недавно этот мост был лишь картинками проектов, которые обсуждали, критиковали, отвергали. Предлагались подводные тоннели, модернизированные переправы. Но решено было строить мост. Тот мост, о котором мечтали еще в первой половине прошлого века. Тот мост, строительству которого все время что-то мешало на протяжении десятилетий. Тот мост, который было невозможно построить, потому что ледоход, разлом, сейсмическая активность, все украдут, все треснет, Крым вернется на Украину и т.д. и т.п.
И несмотря на весь этот белый шум он был буднично построен титаническим трудом строителей, реализовавших сложнейший инженерный проект с уже привычным опережением сроков, которые многих приятно, а некоторых и неприятно удивили еще при строительстве энергомоста. Строители и инженеры не заламывали руки при решении объективно существовавших технологических проблем. Эти проблемы последовательно и профессионально решались, находя соответствующие инженерные решения воплотившиеся в финальный проект, который с бумаги материализовался в реальности. Нашей реальности.

Из месяца в месяц мы наблюдали на фотографиях, видео и вживую, как увеличивается количество уходящих в море свай, как наползают на них мостовые пролеты, как рядом с техническим мостом обретает форму автомобильный переход, как плывут через пролив огромные арки, как по уложенному покрытию пошли первые машины.
Безусловно, этот мост достаточно наглядно показывает разницу между Россией и Украиной. Крымчане эту разницу понимали в 2014 году и сделали выбор, о котором не жалеют. Сегодня, они могут наблюдать, как воплощается в жизнь один из результатов сделанного исторического выбора. Этот тот случай, когда результат галочки на референдуме о воссоединении Крыма с Россией можно пощупать собственными руками. Быть сопричастным субъекту истории способному на исторические свершения, это нормальное желание для любого нормального человека. И поэтому сегодня мы видим радость самых разных людей, которые понимают, что данное событие носит исторический характер, создавая удивительное чувство сопричастности Крыма с Россией.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, инфраструктура, крым, Крымский мост, Путин, Россия, строительство, транспорт
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