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Анатолий Чубайс о перенаселении, участии России в проектах сокращения населения и планах на 2100

17:05. 22 декабря 2019 331 просмотр 20 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QXTbw6ycQrk

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20 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2278 1902
    Женечка 22 декабря 2019 в 18:24

    Сокращать надо не численность населения, а численность воров на душу населения.
    Меня умиляет эта братва со своими надеждами, что если они сократят народ до двух миллиардов, то у них экономика сама по себе, как трава на болоте, вырастет. А негры тут же примутся за работу. Кремлёвские мечтатели.

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    3
    • 12544 998
      ХОХОЛЖенечка 22 декабря 2019 в 18:29

      Чубайс ПРЕДУПРЕЖДАЕТ.
      А я уже знаю что если Чубайс ПРЕДУПРЕЖДАЕТ то стоит прислушаться.
      Кто предупреждён тот ВООРУЖЁН.

      Потому и Вас постарался ПРЕДУПРЕДИТЬ.
      А уж кто какие выводы сделает не мои печали

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      1
      • 680 584
        georgi tarabovХОХОЛ 22 декабря 2019 в 19:36

        НАДО НЕ ТОЛЬКО СЛУШАТЬ ,НО И ОГЛЯДЫВАТСА ,ОПАСНА ЧИЛОВЕК, КОГДА ПРОТИВ ТЕБЯ СТОИТ СУПЕР-ПУПЕР ЕНДЖИНЬОР ЧУБАЙСКИН -ОТЕЦ РУССКОЙ ЕНДЖИНИОРНОЙ МЫСЛЬЮ,БЛЯ !
        ——
        РЫЖАЯ ГОЛОВА “РОСНАНУ-ПОГОДИ” ЧУТЬ НЕ СГОРЕЛА !
        Анатолий Чубайс получил ожоги , испытывая экспериментальную шапку с подогревом от «Роснано».
        24 мая 19:21

        https://cont.ws/@homovulgaris/1335588

        В Москве на презентации линейки предметов одежды с нано-подогревом произошло чрезвычайное происшествие — один из аксессуаров загорелся в момент, когда его испытывал глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

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        • 680 584
          georgi tarabovgeorgi tarabov 22 декабря 2019 в 19:42

          ТА БЫЛА ШАПКА -НЕВИДИМКА ДЛЯ ЕГО ГОСПОДИНА-СПОНЦОР, тов.РОТШИЛЬДЕФ , , КОТОРОМУ ПРИШЛЬОСЬ ЗВОНИТЬ В СЕРДЦЕ КРЕМЛЯ ,И ПРОСИТЬ СО СЛЕЗАМИ В 2018г тов. Путину ,увеличить субсидии для рыжего вора из “РОСНАНУ-ПОГОДИ”-тот самый из тех,что дети Дьявола !
          ЧУБАЙСЯТИН ,ТЫ СЛЫШИШ МИНЬОЙ -А ЕЛКА Х-ОУ.Й-ОВ-Я ТЕБЕ НРАВИТСЯ БЕЗ СОЛЬЮ ДОЕДАТЬ !?

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  • 5327 3993
    марина 22 декабря 2019 в 18:41

    т.е. наша страна поможет Им и уже начала -в Украине?? и Сирии и,чтобы не с нас начали Игил??Фреди ударил первым или как говорил Путин про загнанную в угол крысу ,она была вынуждена….

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    1
    • 12544 998
      ХОХОЛмарина 22 декабря 2019 в 18:51

      Чубайс заверяет что если в Америке начнётся РЕЗНЯ Россия будет нейтральна как когда-то США.
      Ресурсов нехватает ТАМ.
      И если у них необходимость в сокращении то могут не бояться окупации.

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      • 680 584
        georgi tarabovХОХОЛ 22 декабря 2019 в 19:50

        2 СЕРИЯ “РЫЖАЯ ГОЛОВА “РОСНАНУ-ПОГОДИ” ЧУТЬ НЕ СГОРЕЛА !”

        https://cont.ws/@homovulgaris/1335588

        • Papont
        • 24 мая 19:26
        Лучше бы он презерватив испытывал

        • Самты Клаус → Papont
        • 24 мая 20:49
        Papont, Он сам и есть презерватив. Только затасканный и много раз штопаный.

        • Homo Faber → Papont
        • 27 мая 18:53
        Papont, Лучше б его родители презерватив использовали…

        • Papont → Homo Faber
        • 27 мая 19:08
        Homo Faber, причем дважды. Его братец тоже еще то мудло

        Ответить
           
      • 5327 3993
        маринаХОХОЛ 22 декабря 2019 в 19:53

        поскольку евреи не улетели в космос ,на бункеры плохо надеются ,то теперь каждый будет за себя (страна т.е. везде ведь они правят) и поэтому такой консенсус у нас,ну кроме тех кого поставили демократы США ,но их почти всех выгнали или перекупили

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        • 12544 998
          ХОХОЛмарина 22 декабря 2019 в 20:09

          Евреи причём?
          В Иране евреи скачут и десяток СВОИХ городов спалили?
          В Гон-Конге евреи скачут?
          Может в Боливии евреи?
          ))
          Евреи,евреи,везде одни евреи ))

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          -1
          • 5327 3993
            маринаХОХОЛ 22 декабря 2019 в 20:25

            ты специально упрощаешь или смеешься ,но ведь они руководят странами везде ,а кто скачет -не важно ,кого оплатили ,те и скачут.

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            1
          • 12544 998
            ХОХОЛмарина 22 декабря 2019 в 20:32

            Ну я не знал что Моралес еврей и Роухани еврей и Льян Чьженьин тоже ))
            Евреи,евреи,кругом одни евреи ))

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            -1
          • 680 584
            georgi tarabovХОХОЛ 22 декабря 2019 в 20:50

            Pig-fucker-DAVID CAMERON-SHTEIN- ОН ИЗ РОДА Левита,жид 1 класс

            САРКУЗИ-ЩАЙН – HUNGARIAN JUDEN SHIT

            принц Сауд.Арабии- САЛМАН- ОН СОЛОМОН,

            Валс-Фр. министер- тараканчик тоже,

            „ОСЛИЦА Меркелиха-тоже

            Щайнмайнер- biensur aussy !
            Валцмън-щайн-Потрошенко ,Етинзоны- баксиоры с пустой головой,Циля Каптелман-Тимошинко-б.л-я,д.ина,КАЛопомойски -очень мноха ЖИД !

            а ты хoхаль ,если ето не знаеш- иди да се бросиш под поездом голаФой впериод!

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  • 11225 8349
    Sergeev 22 декабря 2019 в 19:46

    А Чубайс ли это говорит? Если внимательно присмотреться то артикуляция на видео не совпадает с текстом, тоесть это очередной фейк причем топорный. И где в тексте про планы сокращения населения?

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    1
    • 5327 3993
      маринаSergeev 22 декабря 2019 в 19:57

      в конце ролика- с 7млрд до 2-1,5 и наша страна готова внести вклад в это… -звучит как сюр и есть ощущение, что губы говорят не то, что звучит в тексте,кто у нас специалист …

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    • 12544 998
      ХОХОЛSergeev 22 декабря 2019 в 20:07

      Вполне вероятно.
      Может и фейк и наброс.

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    • 14955 11381
      ЪSergeev 22 декабря 2019 в 20:10

      Ой,Сергеев,Сергеев….Прикинь…Можно набрать видео в другом качестве.Где все будет совпадать.Представляешь,так тоже можно делать.И есть такие моменты,в старых видео,где голос отстает от рта….И есть такая возможность сказать,если что-то не так,что это все пи..ж,если ты этого не говорил,и находишься во главе РОСНАНО….Чудодейственные возможности.Нет фейка…Это ты такой…”Нужно приспосабливаться….Выжили только умные пид..сы,которые не ушли защищать свою землю…и апогей…СЕРГЕЕВ-ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ УМА”.Ну так-то ты в элементарных вещах долб..б.Это любой может проверить.До админа тоже что-то начинает доходить…А может быть ты и не читал ничего…Может это просто мнение одинокого и тупого пи…са.Может все что ты пишешь-это просто пиз..ж,а тупым пи..ом,тебя не зря обзывали все,кого он банил.Сергеев же культурно доносит тупую педер..ю хрень.А они его обзывают…Нужно банить…Должна быть культура на сайте.
      “Если внимательно присмотреться то артикуляция на видео не совпадает с текстом, тоесть это очередной фейк причем топорный.”Меня даже начали банить за слово скудоумие,в отношении тебя.Это что сейчас было…Не иначе шедевральное наблюдение Хохла.

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      • 11225 8349
        SergeevЪ 22 декабря 2019 в 20:18

        Я бы написал куда Вам идти, но Вы и так там. Смотрите не захлебнитесь.

        Ответить
        1
        • 14955 11381
          ЪSergeev 22 декабря 2019 в 20:25

          Я не нахожусь в коррекционной школе.Мне Сергеевых жалко…Тебе же кто-то и плюсики ставит.Против меня…Пусть недалекий,пусть скудоумный….но добрый-же идиот…Не то что эта агрессивная тварь-Ъ.Из всего коммента тебя порадовало слово “тварь”.Потому что ты…..ну Сергеев.

          Ответить
          -1
  • 23507 20495
    Вячеслав 22 декабря 2019 в 19:54

    чубайс:
    «Чтобы массу объединить, поднять и кинуть на олигархат, должны быть вожаки и вожди. А мы всех таких вычистили и никого не оставили. Поэтому чушь собачья! Мы что хотим, то и сделаем с Россией, выберем до основания, до корочки, и „слиняем“ отсюда. А вы тут подыхайте».”
    https://www.inpearls.ru/1105576

    «…Но взять так огульно человека, заявить, что чубайс преступник, что он что-то украл – это не по-честному, это неправильно. И мы так делать не будем.”, – заключил Путин.

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    0
  • 4372 3258
    Oleg 22 декабря 2019 в 20:01

    7 млрд. населения нет. Везде занимаются приписками. Лишние деньги из бюджетов
    на “мёртвые души” слишком, сооблазнительны. Так надо понимать.

    Вавилонскую башню люди строили от искусственного наводнения (потопов) от властьимущих.

    Сценарии на Земле от тёмных.
    “Светленький” такой Чубайс объявляет о конце света. Не конец света у него. а концы в воду )

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    -1

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