Борис Минц и его большой Чубайс

Автор - Олег Лурье

Сейчас стало популярным в прессе рассказывать о том, как с завидной регулярностью разбегаются из России олигархи, украв немалые суммы из отечественного бюджета, либо просто обобрав россиян. Бегут от уголовных дел, бегут с желанием сохранить наворованное, бегут, изображая из себя политически преследуемых. А иногда бегут просто молча.

Перечисляют коллеги почти всех - это и бывший глава «Банка Москвы» Андрей Бородин, задолжавший вкладчикам более 12 млрд. долларов и вывивший в офшоры 2 млрд. зеленых, это и Владимир Антонов, оставивший дыру в 1,5 млрд. долларов в банке Snoras, и многие другие. Но почему-то последнее время стали забывать о, пожалуй, самом главном беглеце в Лондон - о миллиардере Борисе Минце - правой руке и партнере бывшего главного приватизатора России, а ныне главы «РосНАНО» миллиардера (официально рублевого) Анатолия Борисовича Чубайса. Будем восстанавливать информационный пробел.

Куда убежал Минц

Итак, в конце мая, как гром среди ясного неба, появилась новость - владелец инвестиционной компании O1 Group Борис Минц вместе с тремя сыновьями срочно убыл из России в Лондон. Созданный им банк «Открытие» попал под санацию Центрального банка. На пенсионном фонде «Будущее» - тоже активе Минца, висят долги. Общие обременения по кредитам O1 Group оцениваются в 25 млрд рублей.

И, если верить британскому государственному регистру информации о юридических лицах - Companies House - свое бегство олигарх (еще в 2017-м занимал 72 место в списке Forbes с состоянием в 1,3 млрд долларов) готовил как минимум с прошлого года:

У Борис Минца три сына: Дмитрий (родился 15 декабря 1981 года) и близнецы Игорь и Александр (родились 14 октября 1988 года). И, как оказалось, за несколько месяцев до бегства все трое заняли руководящие должности в недавно созданных британских фирмах.

Старший сын - Дмитрий - с 14 марта 2018 года стал директором Lethendy Estates Limited (Registered office address: 37 Albert Street, Aberdeen, Scotland, AB25 1XU) из Шотландии. Причем сама компания была создана менее чем за месяц до назначения - 21 февраля 2018 года.

Близнецам Игорю и Александру повезло больше. Их решили не разлучать: оба оказались в Лондоне в одной компании - EG Capital Advisors UK Limited (Registered office address: 28 Savile Row, Mayfair, London, United Kingdom, W1S 2EU). Оба числятся директорами компании, и устроились в компанию в один день - 14 февраля 2018 года. Совсем близнецы.

Учреждена EG Capital Advisors UK Limited была еще в январе 2017 года. Профиль компании - финансовое посредничество.

Так папаша Минц пристроил своих детей, чтобы им было куда бежать, не выпадая из зоны комфорта.

О том, что Борис Минц еще в 2016 году получил гражданство Мальты - общеизвестно. Неизвестно было, что все трое младших Минцов - граждане Израиля. По крайней мере, сведения об этом есть на сайте Companies House: nationality Дмитрия, Игоря и Александра - Israeli. Вот такая славная бизнес-элита произрастает в Москве, и потом бежит искать счастье под защитой английской королевы. А ведь совсем недавно Борис Минц был большим другом и товарищем известных отечественных управленцев - Анатолия Чубайса и Алексея Кудрина. С Чубайсом у Минца имелись и имеются общие деловые интересы. Например, в 2007 году они создали закрытый паевой инвестиционный фонд «Перспективные компании». Были ли эти отношения равными - доподлинно неизвестно. Но в СМИ, как правило, называют Минца «человеком Чубайса», а не Чубайса «человеком Минца».

А вот теперь освежаем информационное поле некоторыми деталями плотных деловых и личных взаимоотношений беглого Бориса Минца с семьей и совсем не беглого Анатолия Чубайса.

Как стать миллиардером? Легко, если ты - Чубайс

Я уже рассказывал про авантюру, которую не так давно провернули Чубайс и Минц, позволившую Анатолию Борисовичу обогатиться на миллиарды рублей. Как только после публикаций не называл меня и моих коллег Чубайс, обещая даже подать в суд. Но при этом глава РосНАНО даже не удосужился опровергнуть хоть что-нибудь из моего расследования. Приведу его краткое содержание.

В январе 2010 года тогдашний глава ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс, как частное лицо, покупает за 30 миллионов рублей (запомните эту цифру) земельный участок в 250 гектаров (кадастровый номер 69:24:0000010:374), расположенный в Осташковском районе Тверской области, возле деревни Павлиха. Ничем не примечательный участок, предназначенный для жилищного строительства, в, мягко говоря, непрестижном районе, без каких-либо благ цивилизации. Но, как оказалось, Чубайса совершенно не интересовали какие-то блага и престиж, так как строить никто там ничего и не собирался, а участок был приобретен для совершенно иных, далеко идущих целей.

В том же 2010 году Анатолий Борисович разделяет купленную землю на три участка примерно по 85 гектаров каждый и в 2011-2012 годах продает их по… 136 миллионов каждый, на общую сумму около 408 миллионов рублей. Факт продажи двух участков отражен в имеющихся у меня декларациях о доходах Чубайса за данный период и в информационном письме, подписанном лично Анатолием Чубайсом. То есть, за год Чубайс официально получил прибыль примерно в 1300 процентов, заработав не перепродаже земли около 378 миллионов рублей. Такая прибыль не снилась даже наркобаронам. Понятно, что земля в Тверской области никогда не стоила даже малой части подобных денег.

Получается, что купить вышеназванные 250 гектаров Тверской земли у Чубайса за 13 миллионов долларов (по курсу на дату продажи) мог только идиот. Или же человек, заинтересованный в легализации огромных денег для тогдашнего главы ОАО «Роснано» Анатолия Чубайса?

Как оказалось, покупатель земли у Чубайса вовсе не был идиотом. За баснословные деньги, превышающие реальную стоимость земли в десятки раз, её купила у Анатолия Борисовича некая компания ООО «Бизнес Инвест», аффилированная к бизнесмену Борису Минцу. Тому самому ныне беглому миллиардеру Минцу, с которым нынешний глава УК «Роснано» знаком аж с 1991 года. Именно тогда Минц занимал должность начальника Управления Госимущества РФ, которое возглавлял никто иной, как Анатолий Чубайс. То есть, продавца и покупателя земли по завышенной в десятки раз цене связывает давнишняя дружба и, как выяснилось, совместный большой бизнес.

В результате этой первоначальной сделки (последующая будет еще круче), Анатолий Чубайс получил от своего товарища и партнера гражданина Минца прибыль не много ни мало аж в 378 миллионов рублей легальных, чистых денег, который благополучно внес в декларацию о доходах. Мол, просто купил землицы, а потом по случаю её перепродал, но уже в тринадцать раз дороже. Подтверждает эти чудеса легализации налоговая декларация Анатолия Борисовича за 2012 год, где указан доход в 136миллионов рублей:

А лишь один из трех «проданных» Чубайсом участков в Тверской области, что подтверждает «Информационное письмо», подписанное лично Чубайсом с разъяснениями столь странных доходов, датированное мартом 2013 года:

Но и на этом история волшебного обогащения чиновника Чубайса не заканчивается и легким движением руки сотни миллионов рублей превращаются в миллиарды. И опять-таки благодаря Минцу и их совместному (с Чубайсом) закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Перспективные компании», в котором и оказались эти самые «золотые» тверские земли. И именно благодаря этим чубайсо-минцевским «Перспективным технологиям» миллионы Чубайса стали миллиардами. Но об этом подробно я рассказываю ЗДЕСЬ.

Как здорово, когда у тебя есть такие подельники бизнес-партнеры и друзья, которые помогают превратить никому не нужные куски земли в Тверской области, купленные Чубайсом по цене средней московской квартиры, сначала в 400 миллионов рублей легальных (!!!) денег, а потом и в 30 миллионов долларов США. Абсолютно чистеньких и готовых к употреблению на благо семьи Анатолия Борисовича. Да уж, хорошо иметь участок земли в деревне Павлиха Тверской области, что в Осташковском районе. Это вам не копеечные Рублевка какая-нибудь или там Монте-Карло.

А если «дворец Чубайса» отдать пенсионерам за долги Минца?

В этом же году стало известно, что друг и недавний деловой партнер Анатолия Чубайса владелец Негосударственного пенсионного фонда «Будущее», в котором застраховано 4,5 миллиона (!!!) будущих российских пенсионеров, а ныне беглый миллиардер Борис Минц попал в неприятное положение. Как оказалось, наши с вами пенсионные накопления, по мнению экспертов, из-за «попыток играть с бумагами с высокой доходностью и высоким риском соответственно» принесли пенсионному фонду Минца серьезные убытки. В частности, речь идет о ныне санируемом ЦБ банке «ФК «Открытие» - мол, там и горят деньги пенсионеров, вложенные семейством Минцев.

В 2016 году НПФ «Будущее» был аутсайдером по доходности среди 20 крупнейших фондов (доходность всего 5,58%, по данным Investfunds). А, согласно отчетности НПФ «Будущее», за девять месяцев 2017 года (по состоянию на 30 сентября) совокупный убыток фонда составил 2,7 млрд руб., а отрицательный результат от инвестиционной деятельности - 0,9 млрд руб.

Получается, что из-за финансовых рисков НПФ «Будущее» (читай Бориса и Дмитрия Минцев) пенсионные накопления 4,5 миллиона россиян уменьшились на 2,7 миллиарда рублей?

И тут случилось удивительное. Я нашел в офшорных структурах Бориса Минца, связанных также и с НПФ «Будущее», не много ни мало, 1 миллиард 350 миллионов рублей (или 22 900 000 долларов США) и даже больше, которые вполне можно было бы направить на возмещение убытков по пенсионным деньгам. Если бы, конечно, эти деньги не имели бы отношения к Анатолию Борисовичу Чубайсу, который никогда не позволит каким-то там будущим пенсионерам лезть своими лапами к «честно заработанным» деньгам.

Итак, вернёмся назад на небольшое время и вспомним недавнюю историю с роскошным дворцом в подмосковных Переделках, строившимся для Анатолия Чубайса и оцененным в десятки миллионов долларов.

В июне 2012 года принадлежавшее лично Анатолию Борисовичу Чубайсу акционерное общество «СФО КОНЦЕПТ АГ», зарегистрированное в Швейцарии, покупает в районе деревни Переделки (рядом со знаменитым Пастернаковским Полем) два земельных участка общей площадью 1,56 га за 246,4 млн. рублей. Поскольку рублевая цена участков по соглашению была уплачена в долларах США по курсу ЦБ на тот момент, а это 32,1 руб. за 1 доллар США, то долларовая цена составила 7,667 млн. долларов США.

С застройкой все оказалось в лучшем виде. Согласно имеющимся отчетам, ударными темпами, менее, чем за два года, были выполнены работы на общую сумму более 20 млн. долларов США. И вот дворец, предназначенный для главного приватизатора Всея Руси, стоит во всей красе:

И тут выясняется, что деньги в сумме 22 миллиона 900 тысяч долларов, вложенные в строительство роскошного дворца в Переделках, швейцарская компания «СФО КОНЦЕПТ АГ» (ранее принадлежавшая Чубайсу), оказывается, взяла в долг у кипрского офшора «01 TRUST SERVICES LIMITED» «на пополнение оборотных средств».

Займ был сделан двумя контрактами: 03 апреля 2012 года (договор займа № LA-01-SFO-03042012) на сумму 15 500 000 долларов США и 01 октября 2012 года (договор займа № 01-SFO-011012) на сумму 6 400 000 долларов США. И самое интересное - это условия договоров займа. Деньги отдавались на десять лет, до 2022 года, под 2,5 процента годовых, проценты тоже можно было погашать в 2022 году и (внимание!) без какого-либо обеспечения займа. Просто так.

И, как оказалось, кипрский офшор «01 TRUST SERVICES LIMITED», так легко занявший Анатолию Борисовичу десятки миллионов американских денег, принадлежит кому бы вы думали? Правильно! Давнему другу и деловому партнеру Чубайса миллиардеру Борису Минцу. Тому самому, который также владеет пенсионным фондом «Будущее». А оформлена офшорная конторка на его сына - Дмитрия Борисовича Минца, 1981 года рождения.

После чего случились непредвиденные обстоятельства. Сразу после вступления в силу закона о запрете чиновникам заниматься бизнесом, в том же мае 2013 года, Чубайс передал свои акции АО «СФО КОНЦЕПТ АГ» другому лицу - некоему малоизвестному гражданину Илье Сучкову, родственники которого долгое время трудились под крылом Чубайса. А в начале июня прошлого года кипрская компания Минца «01 TRUST SERVICES LIMITED» вдруг подает в Арбитражный суд Московской области исковое заявление о взыскании задолженности в размере 22,9 млн. долларов США со швейцарской компании АО «СФО КОНЦЕПТ АГ». И всю недвижимость в Переделках по решению суда арестовывают для обеспечения выплаты долга офшору сына Бориса Минца.

Далее. В октябре прошлого года СУ МУ МВД России «Одинцовское» по заявлению кредитора - все той же кипрской компании Минца «01 TRUST SERVICES LIMITED» возбуждает уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Теперь уже в отношении «официального» владельца имения в Переделках Ильи Сучкова, который, недолго думая, попытался переоформить всю спорную роскошную недвижимость на себя любимого, как на частное лицо, а долги, соответственно, оставив на компании. Неслабые «доверенные лица» были у Анатолия Борисовича, правда же? Воровали друг у друга дубинки с потрясающей скоростью. И Илья Сучков оказывается под домашним арестом, а имение продолжает находится также под арестом по требованию офшора Бориса Минца.

В постановлении о возбуждении уголовного дела прямо сказано: «лицо (Илья Сучков. Авт.) пыталось похитить денежные средства в сумме 22 900 000 долларов США, принадлежащие «01 TRUST SERVICES LIMITED», конечным бенефициаром которого является гражданин Минц Д.Б. (сын Бориса Минца. Авт.)».

Судя по документам, как уголовного, так и арбитражного делопроизводства, суды в самое ближайшее время примут решения, разумеется, в пользу компании Бориса и Дмитрия Минцев. И офшорная компания «01 TRUST SERVICES LIMITED», принадлежащая Минцу, окажется владельцем роскошного дворца и гигантского участка земли в Переделках, стоимостью не менее чем сумма займа тогда еще Анатолию Чубайсу - 22 900 000 долларов США или 1 миллиард 350 миллионов рублей по нынешнему курсу. А в действительности гораздо большей.

А теперь возвращаемся к негосударственному пенсионному фонду «Будущее», принадлежащему тому же господину Минцу. Итак, вырисовывается весьма удивительная картинка, соединяющая воедино непосредственно АО «НПФ «Будущее» Минца и тот самый дворец в Переделках, который возводился для Анатолия Чубайса, но фактически отойдет за долги семейству Минцев. И кстати, тот же печально известный и ныне санируемый банк «ФК Открытие» также через несколько офшорных и иных структур вписывается в схему связей, ведущих к особняку в Переделках.

Так, что НПФ «Будущее» вполне себе может поправить положение на целые 1 миллиард 350 миллионов рублей, если, изъяв за долги бывшее поместье Анатолия Чубайса, внесет его в негосударственный пенсионный фонд «Будущее», как возмещение убытков после неудачных инвестиций.

Кстати, в реальности «чубайсов дворец» стоит намного дороже - по мнению риелторов такое счастье оценивается не менее двух миллиардов рублей. Так что, это очень даже хорошая инвестиция пенсионных денег получилась. Тем более речь идет о будущем 4,5 миллионов граждан России.

Хочется верить, что Чубайс возражать не будет. Правда же, Анатолий Борисович? Ведь формально этот домик в Переделкине вам уже не принадлежит, и когда закончатся суды, то перейдет в собственность семьи вашего бывшего коллеги и друга господина Минца. А Минц, если он порядочный человек, то должен отдать его за долги пенсионного фонда.

Хотя, судя по всему вышесказанному, офшоры семьи Минцев в данной истории, по моему мнению, просто подставные структуры, работающие на большое дело по сохранению имения старшего товарища - Анатолия Чубайса. Ему, скорее всего, и вернется собственность ценой в два миллиарда рублей. А пенсионерам? А что пенсионеры? Все вопросы в Лондон. К сбежавшему Минцу. А Чубайс - он простой главный нанотехнолог.

Большой бизнес нанотехнологий или «У нас очень много денег!»

А сейчас давайте вспомним о других совместных успехах Анатолия Чубайса и Бориса Минца. Но теперь уже по службе, так как речь идет о «больших достижениях» в развитии нанотехнологий. Помните, как глава «Роснано» неоднократно нам всем, включая и первых лиц страны, рассказывал о том, что: «Два последние года РОСНАНО показывало прибыль, - это раз. У нас никогда не было убытка в 50 млрд. - это два. Мы не получаем никаких госдотаций из бюджета - это три». Или вот еще, уже легендарное: «У нас очень много денег! Их совсем много. Именно поэтому у нас появилась возможность не просто «ворочать» большими деньгами, а ещё и вложить их в нашу долгосрочную стратегию».

Итак, выясняем, каким образом «Роснано» под чутким руководством Анатолия Чубайса и при помощи господина Минца осуществлял «долгосрочную стратегию» и выгодно вкладывает деньги, полученные под государственные гарантии, в нанотехнологии и получал прибыль.

Для начала поясню, что такое «государственные гарантии». А это то самое счастье, когда ты можешь выпускать, скажем, облигации или получать кредиты под гарантии их возмещения (если вдруг что) из российского бюджета. То есть, занял денег у народа, коммерсантов, в банке и спишь спокойно, зная, что государство в любом случае прикроет. Ну и, конечно же, твои облигации разлетятся как пирожки в голодный год, если их приобретатели знают про госгарантии.

В апреле 2012 года ОАО «РОСНАНО» разместило два облигационных займа на общую сумму 20 миллиардов рублей (4-я и 5-я серии по 10 миллиардов рублей каждая) под государственную гарантию № 04-04-10/223 от 30 декабря 2011 года. Согласно документам, полученные под облигации огромные деньги должны были направляться на «финансирование проектов в сфере нанотехнологий, предусматривающих внедрение нанотехнологий или производство продукции в сфере наноиндустрии». И именно для такой нужной страны дела, как внедрение нанотехнологий и наноиндустрии, и были даны «Роснано» государственные гарантии.

И тут было найдено совершенно свежее, нестандартное нано-решение:

18 апреля 2012 года на расчетном счете ОАО «Роснано» № 40702810900000003947 в ПАО Банк «ФК «ОТКРЫТИЕ» оказались деньги, полученные за счет размещения облигационных займов серии 04 и серии 05 под государственные гарантии, в сумме 20 миллиардов рублей. И эти гигантские деньги находились на счете «Роснано» вплоть до 27 апреля 2012 года, приплюсовавшись к уже имевшимся там почти двум миллиардам, а потом благополучно убыли, оставив на счете лишь имевшиеся ранее два миллиарда рублей. Вот ежедневные выписки с банковского счета ОАО «Роснано» № 40702810900000003947 в ПАО Банк «ФК «ОТКРЫТИЕ»:

Так куда же были направлены 27 апреля 2012 года 19 миллиардов 892 миллиона рублей? Наверное, как и положено, на «финансирование проектов в сфере нанотехнологий, предусматривающих внедрение нанотехнологий или производство продукции в сфере наноиндустрии»? Увы, нет. Всё было иначе: 19 миллиардов рублей 27 апреля 2012 года были перечислены на… депозиты под хорошие проценты в несколько крупных банков. Перед вами список банков, суммы (в миллионах рублей), зачисленные ОАО «Роснано» на депозиты и, разумеется, проценты, которые были впоследствии выплачены:

Итак, 20 миллиардов рублей, полученные «Роснано» по займам под госгарантии, вместо «развития нанотехнологий» оказались на депозитах в банках, где успешно и пролежали полгода, до 25 октября 2012 года. А что же потом?

По окончанию сроков действия депозитов 19 миллиардов заемных рублей и начисленные проценты в сумме 773 миллиона рублей вернулись на расчетный счет «Роснано» в банке «Открытие». И в тот же день, 25 октября 2012 года, из поступивших в «Роснано» денег 16 миллиардов рублей (шестнадцать миллиардов рублей!!!) были снова направлены в различные банки на депозиты под проценты. И снова почти на полгода - до 3 апреля 2013 года. Вот перечень банков, суммы и проценты по ним:

То есть, миллиарды, полученные ведомством Чубайса под облигационные займы под государственные гарантии, вместо наноиндустрии на протяжении года банально прокручивались на банковских депозитах.

Да, и вот еще удивительные факты о «прибыльном» бизнесе «Роснано» под руководством Анатолия Борисовича Чубайса.

Так вот, в течение 2012-2013 годов ОАО «Роснано», в соответствии с условиями Договоров о предоставлении гарантии Российской Федерации от 30 декабря 2011 года, направляло в Минфин России отчеты за 2-4 кварталы 2012 года о целевом использовании средств, в которых указаны «сведения об использовании денежных средств, полученных ОАО «РОСНАНО» в результате привлечения обеспеченного гарантиями облигационных займов серии 04 и серии 05 и направляемых ОАО «РОСНАНО» на финансирование проектов в сфере нанотехнологий, предусматривающих внедрение нанотехнологий или производство продукции в сфере наноиндустрии».

И теперь вопрос к Анатолию Чубайсу. Каким образом «Роснано» могло отправлять на развитие наноиндустрии миллиарды рублей из облигационных займов, выданных под госгарантии, когда в тот же период времени эти деньги благополучно располагались на депозитах в дружественных банках? Или это какие-то другие, может, неучтенные деньги?

И кстати, в отчете Счетной палаты РФ о проверке ОАО «Роснано» однозначно сказано: «ОАО «Роснано» несет ответственность за нецелевое использование кредита (облигационного займа), обеспеченного государственной гарантией». Неправда это. Судя по истории с нано-бизнесом на банковских депозитах, Анатолий Чубайс никакой ответственности ни за что не несет.

Казалось бы, а при чем здесь Борис Минц? А при том, что все эти вышеприведенные игры с в депозиты, по сути дела, с государственными деньгами проходили через банк «ФК «Открытие», который принадлежит финансовой корпорации «Открытие» и где находились счета «Роснано». Проходили, как указано выше, с 18 апреля 2012 года по 3 апреля 2013 года. Запомнили, по 3 апреля 2013 года.

А теперь факты: одними из крупнейших частных акционеров финансовой корпорации «Открытие» были… Анатолий Чубайс (1,1%) и председатель совета директоров и президент «финансовой корпорации «Открытие» Борис Минц. ( 11,1%).

А как только в апреле 2013 года закончилась история с прокруткой денег «Роснано» через банковские депозиты, а точнее через три месяца, в июле 2013 года, и Борис Минц, и Анатолий Чубайс продали свои акции в Финансовой корпорации «Открытие». И как бы уже не имеют никакого отношения к банку «ФК «Открытие», который должен бы контролировать нецелевое использование средств, полученных под госгарантии и направленных через его счета на банальные депозиты. И главное, что никто ни за что не отвечает. Чубайс - лицо, похоже, неприкосновенное, а Минц уже давно в Лондоне. Ай, молодцы!

Кто такой Борис Минц?

Тот кто кинул пенсионеров России

Источник: oleglurye.com