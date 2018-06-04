Воспоминания о Чубайсе. Неизвестные факты известной приватизации

Источник: zen.yandex.ru

Намедни обнаружил высказывание непотопляемого Анатолия Чубайса о том, что в лихие девяностые «против приватизации были только директора, работники и пенсионеры, а больше никто» и, оказывается, перед приватизационной командой Чубайса «стояла срочная задача ввести уже идущую незаконную и неуправляемую приватизацию в цивилизованные рамки».



И эти «цивилизованные рамки» в устах Анатолия Борисовича, как темнейшего автора темнейших схем (почему именно так, читай ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ), особенно задели меня и посему появилось большое желание напомнить о том, как происходили события «большой приватизации» под чутким руководством Чубайса. И напоминаю я, разумеется, не Анатолию Борисовичу, который всё это наверняка хорошо помнит, а тем, кто до сих пор прикрывает «талантливого менеджера» Чубайса и тем, кто в 90-х ещё не родился или был совсем малолетним. Чтобы знали.

Часть данного материала была написана в 1998 году при содействии выдающего журналиста и главреда «Совершенно секретно» Артема Боровика, погибшего в 2000-м году, что-то добавлено позже, что-то совсем недавнее, но и тогда и потом никто из «героев» (Чубайс, Кох и прочие) не опроверг ни одного слова. Предпочли отмолчаться.

В 2013 году во время «прямой линии» Владимир Путин сообщил о том, что в период приватизации 90-х «в окружении Анатолия Борисовича (Чубайса) в качестве советников, как выяснилось сегодня, работали кадровые сотрудники ЦРУ США. что в период приватизации 90-х «в окружении Анатолия Борисовича (Чубайса) в качестве советников, как выяснилось сегодня, работали кадровые сотрудники ЦРУ США. Но смешнее то, что по возращении в США их привлекали к суду за то, что они в нарушение законов своей страны обогащались в ходе приватизации в Российской Федерации. И не имели на это права как действующие офицеры разведки. Им по закону внутри США запрещено было заниматься какой бы то ни было коммерческой деятельностью, но они не удержались – коррупция, понимаешь».

И вот-то я и решился внести маленькую поправочку в давнее высказывание Президента. Об участии спецслужб США в «команде» Чубайса в период дикой приватизации 93-95-х годов, а также о распродаже оборонной промышленности стало известно не сегодня, а немножко раньше. Двадцать лет назад. В 1998 году. И я лично опубликовал подробную информацию об этом, с перечнем структур, в том числе и американских, количества денег и российских оборонных предприятий, перешедших в руки представителей США и некоторых европейских стран. Несмотря на то, что прошло уже столько лет, факты и цифры по-прежнему актуальны.

Так, что исправляю ситуацию и полностью публикую ту самую статью из «Совершенно секретно» об Анатолии Чубайсе («Совершенно секретно», декабрь, 1998 г.), в которой подробно рассказывается о том, о чем президент вкратце сказал на «прямой линии» в 2013 году. И о многом другом.

И ещё интересный момент. Когда некоторые мои материалы о Чубайсе, приватизации и оборонной промышленности, приведенные также и в этой статье, были опубликованы (1998 год, 2003 год), их перепечатали многие издания, а позже и интернет-ресурсы. Однако, в течение нескольких лет текст странным образом исчез, практически, отовсюду. Колдовство, наверное.

РАСПРОДАЖА РОССИЙСКОЙ ОБОРОНКИ ЗА… 450 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ.

Безвозвратно ушли в прошлое времена всеобщей приватизации и накопления первоначального капитала. Все уже основательно подзабыли, как легко продавались заводы и фабрики по цене комнаты в коммунальной квартире. А зря! Именно сейчас имело бы смысл вспомнить, кто и что продал из государственного имущества, и поинтересоваться: «Где деньги, Зин?» В период 1991—1996 годов под твердым руководством Анатолия Чубайса и компании были распроданы самые лакомые куски российской госсобственности. И теперь, когда чиновники-приватизаторы с сытыми улыбочками рассказывают публике о выживании в период кризиса, вспоминается историческая байка: императрице Екатерине сообщили, что в губерниях у народа нет даже хлеба, на что царственная персона ответила: «Если нет хлеба, пусть едят пирожные». Но Бог с ней, с этой Екатериной и ее пирожными.

Ты помнишь, как все начиналось?

Как известно, приватизация в России началась в 1988 году, после принятия Закона СССР «О государственном предприятии (объединении)», и в течение трех лет представляла из себя стихийный и дикий рынок, где всевозможные мелкие предприниматели отрывали в собственность небольшие кусочки госимущества. Серьезную деятельность приватизаторы развили только с ноября 1991 года, когда ещё малоизвестный Анатолий Борисович Чубайс занял министерский пост председателя Госкомитета по управлению государственным имуществом. Но настоящим днем рождения «всенародной комиссионки» можно считать 2 июня 1992 года. В этот солнечный день Анатолий Чубайс получил должность «Заместителя Председателя Правительства РФ», давшую ему полный карт-бланш на осуществление глобального перераспределения российской госсобственности.

Примечательно то, что Анатолий Борисович применил испытанную большевистскую формулу работы: взять суровой рукой у одних и раздать другим щедрой рукой. Тем более Анатолия Чубайса усиленно консультировали (почти курировали) пятнадцать западных советников (удивительно? но факт!), а также зарубежные организации: «Европейский банк реконструкции и развития», «Морган Гринфелд», «Клиффорд Чанс», «Бейкер энд Маккензи», «Кредит Комерсиаль де Франс», «Куперс энд Лайбрен», «Делойт энд Туш», «Вайт энд Кейс» и другие.

Постепенно набираясь опыта, Чубайс и Кo официально объявили основные и весьма благие цели крупнокалиберной приватизации Всея Руси, подкрепив их указом президента N 66 от 29 января 1992 года. Далее мы будем неоднократно цитировать сей приснопамятный указ, сравнивая его возвышенные и почти поэтические лозунги с реальными событиями и фактами, информация о которых оказалась в нашем распоряжении.

И, заканчивая вводный курс в историю аферы под названием «российская приватизация», хотелось бы привести несколько интересных статистических результатов деятельности Анатолия Борисовича и его приближенных. Эти «закрытые» для широкой общественности цифры и сейчас особо не афишируются, видимо для того, чтобы не тревожить покой сильных мира сего.

Итак, в указе президента N 66 говорится, что целью приватизации является «повышение эффективности деятельности предприятий путем их приватизации». В действительности же уровень производства в 1992—1996 годах упал на 51 процент. Объем производства в легкой промышленности снизился в ШЕСТЬ раз, в пищевой и машиностроительной промышленности в ДВА С ПОЛОВИНОЙ раза.

Далее. Возвращаемся вновь к указу президента N 66, который нам обещал «социальную защиту населения и развитие объектов социальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от приватизации». На самом же деле в 1993—1995 годах поступления финансов от приватизации не стали серьезным источником дохода бюджета и совершенно не сыграли никакой роли в улучшении нашей жизни. Так, общий удельный вес всех доходов от приватизации составил всего 0,13-0,16 процента (!!!) от общего дохода бюджета. Как видим, приватизация не принесла пользы никому, за редким исключением. Но об исключениях поговорим чуть позже.

Любознательный читатель наверняка поинтересуется: а откуда у вас сведения, ведь если афера с приватизацией достигла такого масштаба, то ее участники должны были надежно спрятать концы в воду? В том-то и дело, что они просто-напросто не успели «закрыть» все отчеты и документы. Очень спешили и допустили небрежность, оставив «в живых» всевозможные акты ревизий и проверок. Так, некоторые бумаги, в том числе и из Счетной палаты, попали ко мне. А о нехватке времени говорят закрытые данные Госкомстата: в 1992 году приватизировано всего 46 тысяч предприятий, в 1993 году — 88 тысяч, в 1994-м — 112 тысяч, и в 1995-м приватизировали более 120 тысяч предприятий, что составило уже 57 процентов от всех имеющихся в России юридических лиц. Вот это скорость! А вы говорите, что правительство медленно работает! Когда дело доходит до серьезных денег, то темпы растут пропорционально суммам.

Товары на вынос

Как только иностранные специалисты начали обучать чубайсовскую команду азам приватизации, американские военные корпорации проявили живой интерес к возможности поучаствовать в перераспределении российского военного имущества.

Благодаря тому, что в Госкомимуществе и Федеральном фонде имущества отсутствовал контроль за монопольной скупкой акций стратегических и оборонных предприятий иностранным капиталом, целый ряд крупных западных компаний ринулись на российский приватизационный рынок, где приступили к активным боевым действиям.

Так, американская фирма «Ник энд Си Корпорейшн» через подставных лиц приобрела пакеты акций следующих оборонных предприятий — АО «Курский прибор» (16 процентов), «Авионика» (34 процента), «Тушинский машиностроительный завод» (16,3 процента), МПО им. Румянцева (8 процентов), АО «Рубин» (6,89 процента) и многих других. Всего в распоряжении «Ник энд Си Корпорейшн» оказались крупные пакеты акций девятнадцати стратегически важных оборонных предприятий.

Никто из власть имущих не обращал внимания на растущее количество подобных «покупок». А может, просто не хотел обращать? Руководство же Госкомимущества делало весьма странные вещи с «оборонкой». Так, команда Чубайса активно снижала в стратегических предприятиях государственную долю собственности, старательно «сгружая» их западным компаниям. Например, доля государственной собственности в АО «НИИ «Дельта» была снижена с 22,5 процента до 17 процентов, а в Иркутском авиационном ПО — с 25 процентов до 14,5 процента. И ещё пример заинтересованности Госкомимущества в продаже российской «оборонки» западным корпорациям. При проведении закрытого чекового аукциона по продаже акций стратегического АО «Энергия» большинство российских граждан к участию в аукционе не были даже допущены. Основную покупку разделили иностранные инвесторы.

Также приватизаторы организовывают конкурсы по наиболее крупным предприятиям. За 1993 — 1995 годы было проведено 125 таких конкурсов, в том числе 121 инвестиционный. Предложенные инвестиции составили 1426 миллиардов рублей и 1499 миллионов долларов США. Иностранные фирмы и СП с иностранным капиталом стали победителями 21 конкурса (17 процентов от общего числа). Их инвестиции составили 18 процентов и шесть процентов от общих объемов в рублях и долларах соответственно.

Впрочем, Запад старался помогать юным приватизаторам не только консультациями, но порой решал и финансовые вопросы, в виде безвозвратных кредитов. Так, в 1993 году, идя навстречу А.Б. Чубайсу, крупные иностранные банки выдали России кредит в размере 2,3 миллиарда долларов США под семь процентов годовых для «реализации первого этапа программы поддержки приватизации». Но самое интересное в том, что эти миллиарды совершенно непонятным образом просто исчезли, натурально растворились. Даже комиссия Счетной палаты РФ при всем своем желании не смогла найти «концов» этого гигантского кредита. Искали и в Госкомприватизации, и в Минфине. Денег нет, но приватизация прошла весьма успешно… для западных фирм и корпораций.

А может быть, приватизаторы «сливали» на Запад устаревшие и никому не нужные объекты? Увы, это не так. Вот что сообщалось в письме Службы внешней разведки РФ и ФСБ от 26 августа 1994 года: «Приватизация предприятий военно-промышленного комплекса привела к массовой утечке новейших технологий, уникальных научно-технических достижений практически даром на Запад. В целом Запад приобрел в России столь большой объем новых технологий, что НАТО учредило для их обработки специальную программу». Комментарии излишни.

А деньги где?

По первоначальной благой идее «великих» приватизаторов, Государственный комитет по госимуществу и Российский фонд федерального имущества должны были направить «огромные» средства от приватизации в госбюджет, чем поправить бедственное положение российской экономики. Но, как стало известно, государству доставались лишь жалкие крохи с праздничного стола реформаторов. (В бюджете за 1994 год доля средств Госкомимущества составила всего 9,9 процента.) А куда же делись остальные миллиарды, вырученные от продажи госсобственности?

Приватизационные денежки исчезали… в ведомстве Анатолия Чубайса со сверхзвуковой скоростью (никому не напоминает контору под названием «Роснано»?). «Внутреннее» потребление этих денег до сих пор покрыто завесой особой секретности, однако мы попытаемся разобраться с некоторыми расходами «веселых ребят» из ГКИ и РФФИ за 1993—1996 годы.

Среднемесячная заработная плата сотрудников Госкомимущества составляла в 1994—1995 годах 800 тысяч рублей, при средней зарплате по стране 300 тысяч рублей. Также «приватизаторы» получили в 1994 году дополнительно по двенадцать окладов каждый, а в 1995 году они наградили себя, любимых, ещё девятнадцатью окладами.

На приобретение загадочных «расходных материалов» ГКИ потратило 5 миллиардов рублей (более миллиона долларов), а на оплату транспортных услуг 1,7 миллиарда рублей (соответственно — 300 тысяч долларов). Кроме машин и расходных материалов приватизаторы не отказались и от хорошей мебели. Так, за три квартала 1995 года ГКИ приобрело для руководства мебель на 521 миллион рублей, что по курсу изрядно зашкаливает за 100 тысяч долларов. Но самое интересное впереди. Госкомимущество в 1994—1995 годах сделало совершенно неожиданные «вложения» приватизационных денег. Итак, обратимся к документам.

— На проведение различных мероприятий, включающих проживание в высокоразрядных гостиницах, трехразовое питание и прочее. За 1995 год затрачено 488,6 млн. рублей.

— Выплачено физическому лицу за изготовление оборудования для разгрузки — 200 млн. рублей.

— Оплачены цветы для поздравления юбиляров в сумме 685 тыс. рублей.

— Приобретены обувные шнурки на 130 тыс. рублей (!!!. Авт.).

По поводу шнурков один из сотрудников ГКИ мрачно пошутил: «Мы обули всю страну, а теперь пора и зашнуровать».

Но, оказывается, Госкомимуществу ещё и хронически не хватало финансов, получаемых от приватизации госсобственности, и руководством было решено «попользоваться» западным кредитом, который в ГКИ величают «деньгами Гайдара-Чубайса». А дело было так. В 1992 году по инициативе Егора Гайдара Всемирным банком реконструкции и развития Госкомимуществу был выдан кредит в размере 1 миллиона 37 тысяч долларов на «развитие приватизации в России». Все кредитные соглашения подписал тогдашний председатель ГКИ Анатолий Чубайс.

Полученные по миллионному кредиту деньги потратили следующим образом: на 625 тысяч долларов куплена оргтехника, 400 тысяч «зеленых» пущены на командировки и совершенно непонятные «консалтинговые и другие услуги». Получается, что на «развитие приватизации в России» было потрачено аж… 12 тысяч долларов за три года из всей суммы.

Но чудеса, происходящие с финансами Госкомимущества, можно назвать мелочами жизни по сравнению с тем, что творил с деньгами Российский фонд федерального имущества — главный продавец и сотоварищ ГКИ в приватизации Всея Руси.

Фондом за 1993—1996 годы заключены и оплачены следующие договоры:

— Написание картины (!) — 1,5 млн. руб.

— Производство художественного фильма «Я — русский солдат» — 150 млн. руб.

— Показ художественного фильма «Утомленные солнцем» — 1,7 млн. руб.

— Перевозка строительных материалов — 1,9 млн. руб.

— Изготовление и реставрация Герба России — 7,7 млн. руб.

— Покупка конфет для работников Свердловской области — 1,2 млн. руб.

— Проведение оздоровительных мероприятий в сауне (!) — 37,8 млн. руб.

— «Предполагаемые» совещания и семинары в доме отдыха «Снегири» Управления делами президента РФ — 179,1 млн. руб.

Это лишь небольшая часть гигантского перечня сумм, потраченных фондом на развлечения сотрудников и вышестоящего начальства. Кроме этого, Российский фонд федерального имущества охотно покупал для своих работников шикарные квартиры в центре Москвы. Так, в 1995 году была куплена за 166,4 миллиона рублей трехкомнатная квартира площадью 79,4 квадратных метра по адресу: Москва, Фрунзенская набережная, 16, корп. 1 кв. 22. Эти апартаменты не были оприходованы как основные средства и тут же проданы заместителю председателя фонда А.В. Яковлеву за… 33,4 миллиона рублей. Убыток Фонда федерального имущества составил 134,3 миллиона рублей, а уважаемый товарищ Яковлев моментально исчез из РФФИ, унося в клювике неплохую квартирку. Всего фонд приобрел для работников квартиры на сумму 8,8 миллиарда рублей (около двух миллионов долларов США). Но самое интересное в том, что по состоянию на 29 января 1996 года эти квартиры уже не числились на балансе РФФИ. Как говорится, все шито-крыто. Ревизору — мороженое, «труженикам» — дармовые квартиры. Правда же, Анатолий Борисович?

И напоследок ещё один веселый момент из жизни «великих приватизаторов». Российский фонд федерального имущества в период 1992—1995 годов выступил учредителем различных коммерческих организаций, перечислив в уставные фонды взносы на общую сумму два миллиарда рублей (более полумиллиона долларов). В ряде случаев деньги зачислялись не с расчетного, а прямо со специального счета, на который поступали средства от приватизации крупных объектов. Может быть, фонд рассчитывал принести хоть какую-то прибыль государству за счет вложений в выгодные проекты? Факты говорят об обратном. По данным бухгалтерии РФФИ, дивиденды на вложенные средства в фонд не поступали. А куда же они тогда поступали??? По законам физики ничто не исчезает бесследно. Для сомневающихся называем основные коммерческие организации, куда утекали денежки из РФФИ. Это ТОО «Приват-Инфо», КБ «Экспо-банк», АОЗТ «Фондовый магазин», АОЗТ «Госинкор — Малый бизнес», АОЗТ «Национальный тендерный центр».

Сразу после «прямой линии» президента в 2013 году, Анатолий Чубайс заявил РИА «Новости» о том, что «Я много раз слышал эту информацию и, честно говоря, относился к ней как к слухам. Но если это говорит президент России, значит это серьезно». По его словам, за все время, ни во время работы в правительстве, ни потом, ему не было предоставлено ни одного официального документа, «который бы хоть в какой-то степени подтверждал эту информацию». «Похоже, что те, кто за это отвечал, тут явно недоработали», — сообщил Чубайс.

Анатолий Борисович! Оказывается, вы просто были не в курсе? А как же письмо Службы внешней разведки РФ и ФСБ от 26 августа 1994 года, где все подробно изложено? А как же отчет Счетной палаты по итогам приватизации того же периода? Вам не показывали? И приведенную выше мою давнюю статью вы тоже не читали?

Ну, тогда понятно. Не знал, не ведал. Враги подставили. Да, и срок давности уже прошел, согласно Уголовному Кодексу РФ, чтить который у Чубайса теперь есть все основания. А насчет странного исчезновения из сети основной информации по приватизации оборонки в 90-х, в том числе и моих статей, так это все нанотехнологии. Не иначе.

Источник: nstarikov.ru