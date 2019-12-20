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Кто такие волхвы? Сурияр. Часть 2

13:42. 20 декабря 2019 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом эфире речь пойдет о волхвах.

Автор-сказитель – Сурияр
Часть 1 – https://youtu.be/Mo5H18hj18U

Как определить имеет ли тот или иной человек какой-либо духовный статус?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Be-PvAIrTYA

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