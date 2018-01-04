Кто такие Жрец, Волхв, Ведун, Обрядодей (Сходства и различия). Державность. Выпуск 3.

Державность Выпуск 3.

Кто такие Жрец, Волхв, Ведун, Обрядодей (Сходства и различия)

Автор–сказитель: Алексей Орлов.

Соавтор: Михаил Ять.



В современной школе детям рассказывают, что есть разные в написании слова, которые обозначают один и тот же предмет, например: бегемот и гиппопотам.



Но Наши Предки знали – что у каждого Предмета и Явления, есть только Одно – Название, несущее в сжатой форме – максимальный Образ, Суть и Смысл этого Предмета или Явления. Исходя из этого можно предположить что слова: Жрец, Волхв, Ведун и Обрядодей – несут в себе какие-то только им присущие свойства и качества и между этими словами есть не только сходства, но и различия. Вот чтобы разобраться с этим вопросом, мы и решили записать эту передачу.



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Источник: www.youtube.com