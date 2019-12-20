Кто такие волхвы? Сурияр. Часть 1

В этом эфире речь пойдет о волхвах.



Автор-сказитель – Сурияр

Часть 2 – https://youtu.be/Be-PvAIrTYA



Как определить имеет ли тот или иной человек какой-либо духовный статус?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Mo5H18hj18U