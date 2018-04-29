Кто круче МАГ или ВОЛШЕБНИК? Алексей Орлов. Давайте поговорим…

Алексей Орлов и Юлона Стоянова



В передаче мы поговорим о … Волшебстве.

И ответим на вопросы: кто такие Волхвы, чем Жрецы отличаются от Чародеев и все ли Ведьмы так опасны. И напоследок, кем лучше быть: Магом или Волшебником?!



А как вы думаете, дорогие друзья?



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Источник: www.youtube.com