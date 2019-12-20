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Катынь: кто, кого и почему? Владимир Соловейчик.

16:38. 20 декабря 2019 100 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MtJPdkwKVxI

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 12392 1014
    ХОХОЛ 20 декабря 2019 в 16:46

    Династия раввинов[править | править код]
    р. Соловейчик, Йосеф Дов (Бейт Алеви) (1820—1892) — внук Моше Соловейчика. Глава Воложинской иешивы и главный раввин Брест-Литовска, один из крупнейших раввинов литовского направления.
    р. Соловейчик, Хаим (Брискер) (реб Хаим Брискер) (1853—1918) — сын Йосефа Дова. Главный раввин Брест-Литовска, автор «Хидушей рабену Хаим Алеви», один из крупнейших раввинов Белоруссии и создатель новаторского метода изучения Талмуда, называемого «брестским».
    р. Соловейчик, Моше (1876—1941) — сын Хаима. Был раввином в ряде литовских городов, а затем — главой иешивы при Семинарии имени рабби Ицхака Элханана в Нью-Йорке (Иешива-университет).
    р. Соловейчик, Йосеф Дов (Рав) (1903—1993) — сын Моше
    р. Соловейчик, Хаим (1937) — сын Йосефа Дова
    р. Соловейчик, Арон (1917—2001) — сын Моше
    р. Соловейчик, Ицхак Зеэв (Брискер Ров) (1886—1959) — сын Хаима. Один из ведущих раввинов литовского направления, выдающийся галахист и талмудист. Главный раввин Бреста, а затем после репатриации в Палестину глава Брестской (Брискской) иешивы и глава брестского направления.
    р. Соловейчик, Берел (Йосеф Дов) — сын Ицхака Зеэва. Один из глав Брестских (Брискских) иешив в Израиле.
    р. Соловейчик, Авраам Иехошуа — сын Берела. Глава главной Брестской (Брискской) иешивы в Иерусалиме.
    р. Соловейчик, Мешулам Довид (Реб Довид) — сын Ицхака Зеэва. Глава одного из отделений Брестских (Брискских) иешив в Иерусалиме. Насси (глава) Эда Харедит.

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  • 12392 1014
    ХОХОЛ 20 декабря 2019 в 16:47

    Потому Соловейчик впрочем как и ВСЕ не упоминает генерала Андерса и ЕГО расстрелы польских дезертиров

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