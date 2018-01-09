Владимир Терещенко. Путин против Путина

На перекрестке себя поджидал я, чтобы себя самого напугать.

И в самом деле, когда увидал я себя, то отпрянул в ужасе вспять.

И ведь немного прошел я вроде – меньше квартала всего-то пути.

Так круглый год при любой погоде можно себе развлеченье найти.

«Эгоцентризм II», Раймон Кено, группа «Странные Игры»

Ему брошен вызов. Он не ожидал. Кто, откуда, почему? Все окна зарешечены, а двери заварены, но внутрь проникли и угрожают политической стабильности, раскачивают лодку. И лишь великий Газпром спокоен: «Небывалое бывает», «Невозможное возможно».

Кто же этот выскочка, дерзнувший пошатнуть наши устои, наше все, наше всегда и наше везде? Навальный? Собчак? Грудинин? Да бросьте! У них и в мыслях не было нарушить высочайший покой.

Некоторым последующий ответ на поставленный вопрос покажется странным и даже нелепым, и все-таки мы беремся утверждать, что речь идет… о президенте Путине.

- Позвольте, скажете вы, не может же человек бросить вызов самому себе.

Да, чаще всего это так. Но тут совершенно особый случай. Никто и не думал бросать себе какой-то там вызов. Вызов образовался сам собой. Сложился из поступков, ходов, идей и решений. Загадочным образом отделился, консолидировался, сфокусировался. Обзавелся помощниками, спонсорами и практически материализовался в качестве противостоящей силы. И если нашего основного кандидаты в президента зовут Путин, то того второго, посмевшего кинуть вызов, за неимением официального имени и статуса, назовем пока Хитрый Путин, то есть, П. и, соответственно, ХП.

Черт возьми! А не сложится ли у читателя впечатление, что мы намекаем на нездоровое раздвоение личности нашего лидера, именуемое в народе шизофренией? Нет и еще раз нет! Категорически отметаем этот грубый домысел на грани уголовщины. Речь идет о человеке настолько умственно и физически здоровом, что каждому бы из нас в наши 20-30 лет хотя бы половину его силы мозгов и живости членов в его 65. В том-то и загадка, что раздвоения никакого нет, а вызов, тем не менее, брошен. В общем ХП, а остальное без комментариев.

Наше алиби

Главным и, подчеркнем, принципиальным пунктом, из которого мы отправимся в достаточно рискованные рассуждения, является следующий: П и ХП искренне действуют в интересах России, а не какой-то другой страны или внешней силы. Никаких колониальных администраций, никакого Ротшильда, никаких агентов Антанты и масонов. Все в дом!

Единая и неделимая

Если сказать «левая рука не знает, что делает правая», то любой поймет это в меру своей ориентации. Христианин вспомнит о Библии, медик – о нарушениях опорно-двигательного аппарата, а государственник – о параличе управления. Послушаешь наших откалиброванных политических экспертов, и может сложиться странное впечатление, что у нас не государство, а союз удельных княжеств, каждое из которых работает по собственному усмотрению, без общего вектора и надзора. Отдельно МИД, отдельно Минэконом, отдельно силовой блок, отдельно ЦБ, отдельно губернаторы, отдельно ОКР и т.д. И никто не несет ответственности, за то, что все эти «отдельно», все эти князьки да бояре воротят и громоздят. По сути, сии эксперты исподволь, исподтишка намекают нам, что в государстве нет хозяина, нет единого руководства, нет президента. Паралич управления.

Бессовестные.

Мы решительно не согласны с этим тайным сепаратистским червячком. У нас есть президент, он контролирует ситуацию, знает все обо всех и обо всем, он взял на себя и несет полную за все происходящее. Власть нашего президента едина и неделима. Как совесть монаха или ответственность банкира.

Занозы прогнозов

Пока наши граждане в обычной наивности и предпраздничном благодушии готовились сменить клюв и золотой гребешок петушка 2017 года на хвост и собачью морду года 2018, лукавые отечественные и зарубежные политологи выскребали из своих инсайдерских закромов и неутомимых голов прогнозы на новый год, собаки. Вот какие события, по их мнению, ждут нашу страну в ближайшие шесть месяцев, кроме, разумеется, десерта – избрания кандидата Путина в президента Путина:

-Война США с КНДР на нашем Дальнем Востоке -Новая война на Украине почти прямо под Москвой; -Украинские провокации против Приднестровья и Крыма согласно локализации; -Новые проблемы в Сирии, где нас как бы уже нет; -Массовый отъем средств российских олигархов в пользу США и других юрисдикций; -Полный позор на Олимпиаде в Корее с провокациями в отношении наших малодушных, нейтральных, но все еще любимых; -Исключение сборной России из числа участников домашнего ЧМ по футболу на основании данных ВАДА.

Стоп! Резко прервем этот еще явно не оконченный перечень, чтобы не вносить в миролюбивые души наших граждан, устремленных мыслями в лучшее будущее, апокалипсический раздрай и излишний пессимизм. Сразу согласимся с гарантом, что перечисленные драматические события, очевидно, по всем признакам приурочены к выборам президента РФ и имеют целью его полнейшую дискредитацию в глазах россиян и мирового сообщества, либо срыв выборов, либо непризнание их легитимности с последующей изоляцией победившего через вновь созданные международные законы. Или что-то еще хитрее хитрого.

Словом, мировое зло прямо к горлу подползло.

Но как мы до этого докатились, что сборище голубых клоунов-президентов и нефертильных баб-генеральш может не только пугать совершенно здоровых русских низкопробной продукцией своего шизоидно-порнографического сознания, но и иметь реальные механизмы направить эту мелкофасованную клинику против людей, победивших мировой фашизм и поздоровавшихся с Богом в космосе?

Тянитолкай

Согласно автору «Доктора Айболита» Корнею Чуковскому, его герой Тянитолкай животное двухстороннее, имеет по голове с каждой стороны, которые спят по очереди. Российская политика последних восемнадцати лет – это адаптированный к современным реалиям политический Тянитолкай. Наш экземпляр не только двухголовый, но еще и не может по-настоящему двигаться, так как центр принятия решений у него посередине между двух голов и четырех полушарий. Но головы не спят, а беспрерывно спорят друг с другом вслух или «про себя». Отсюда шаг вперед, два шага назад или шаг назад, два шага вперед. Власти ни в чем не знают последовательности при крикливом пафосе и дутой авторитетности. Мы об это уже писали, когда поприветствовали избрание Трампа: http://pravosudija.net/article/vladimir-tereshchenko-tramp-kak-tresnuvshee-zerkalo-amerikanskoy-mechty

Мы как будто гордимся отсутствием в стране идеологии, но в реальности она есть – идеология всесторонней абсолютной беспринципности. Где бы мы ни начали за здравие, тут же в терцию вторым голосом тянется за упокой. Уху не укрыться от бесконечной фальши несогласованных мелодий. Стоило, например, президенту на недавней пресс-конференции заявить об устойчивом росте экономики, как тут же Росстат заявил о ее спаде. Только наше оружие вернули из Сирии с триумфом, как наши же предприятия отказались от заказов наших же военных заводов из-за… американских санкций. http://www.km.ru/economics/2018/01/06/alfa-bank/817526-oligarkhi-begut-na-zapad-otkreshchivayas-ot-rossiiskoi-oboronk

И если бы только эта ползучая контрреволюция и только теперь!

Этот поезд в огне и нам не на что больше жать

Говорят о наших невероятных успехах в области внешней политики. С нее и начнем.

Возьмем Польшу, которая 22 июня(!!) с.г. приняла решение снести сразу 500 советских памятников солдатам-освободителям. Ответ России был впечатляющим. Госдума пожаловалась Кнессету Израиля, который ее пожалел и пожурил ляхов. И вроде, как только Россия ни старается угодить им, чтобы понравиться? Те и в НАТО мчат первыми, и ПРО к себе тянут, и каждую цветную заварушку вокруг Матери России сеют, поливают и громко анонсируют. Россия же, мать ее, в ответ анонсирует лживый антисоветский фильм Вайды «Катынь», передает польским провокаторам «дополнительные тома» по Катынскому делу, с которым со времен комиссии Бурденко все предельно ясно. Но не для наших властей. Дума комментирует: «Массовое уничтожение польских граждан на территории СССР во время Второй мировой войны стало актом произвола тоталитарного государства, подвергшего репрессиям также сотни тысяч советских людей за политические и религиозные убеждения, по социальным и иным причинам». Медведев добавляет: «Катынская трагедия — это преступление Сталина и его приспешников». Путин ставит точку: «Сталин совершил этот расстрел из чувства мести».Но точка Польшу не устраивает, она в виде многоточия стряпает иск в ЕСПЧ на 100 млрд. дол.Тут даже ЕСПЧ фигеет от ее наглости и, проведя собственное расследование, пришпиливает на борзую польскую морду вот такой приговор: «В отношении двенадцати заявителей— родственников расстрелянных польских офицеров — представителями СССР право на жизнь не нарушалось». И уж, кажется, сама Судьба вынесла приговор лжецам, когда самолет законченного русофоба Качинского разбился над местом трагедии, но не унимаются ни те, ни другие. Поляки на ЧЕ-12 зверски и массово изобьют мирных русских болельщиков, в 2013 г. нападут на российское посольство, а в 2015 г. сначала не пригласят Путина на 70-летие освобождения русскими солдатами(!!!) Освенцима, а потом проигнорируют путинское приглашение на юбилейный Парад Победы. Реакция Кремля? Запрет на продажу польских яблок в ответ на… европейские санкции .

Есть у нас теперь новый друг Реджеп Тайип, президент Турции. Здесь и «Турецкий поток», и купля-продажа С-400. Сады цветут. А ведь еще два года назад, как писали мировые СМИ, сбитый Турцией Су-24 и убитый на земле русский летчик оказались «увесистой, болезненной пощечиной сверхдержаве, которой стремится быть Россия». То есть нам. Думцы и чиновники негодовали: пособник ИГИЛ, торговец смертью, фашист. Путин прокомментировал как всегда пугающе коротко: «Это удар в спину. Это трагическое событие будет иметь серьезные последствия для российско-турецких отношений». Мужик сказал, мужик сделал. Серьезно перекрыли прямой путь турецким помидорам к российским рынкам и российским туристам к турецким баням. Аж на целый год. Правда в виде легкой компенсации за бани и помидоры вскоре спасли жизнь президента Турции во время то ли настоящего, то ли постановочного переворота. Алаверды турка впечатлило в мире очень многих: в центре Анкары на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов. Прямо на камеры и под софитами, для желающих – с музыкой. В ответ на это газовый оркестр Миллера взялся за трубы для Серенады Турецкого потока.

И все же главный слоган нашей эпохи – «Крымнаш». Тут вся квинтэссенция российской политики.

После мятежа в Киеве в феврале 2014 года («Произошел госпереворот. Там ведь были убийства, людей заживо сжигали» – Путин)в Крыму 16 марта был проведен референдум. На нем крымчане высказалисьза независимость от Украины и присоединение к России. 17 марта президент подписал проект договора о принятии Крыма в состав РФ.

Большинство крымчан за, имеем право.

На Донбассе тоже, словами Путина «люди не приняли этот переворот». Началось сопротивление, которое центральные власти попытались подавить силой. Путин поясняет: «Естественно люди на Донбассе после этого просто взялись за оружие. Как только это произошло, по сути, начались боевые действия,.. впрямую начали наносить удары системами залпового огня по жилым кварталам». Вскоре после начала боевых действий на Донбассе организуют свой референдум о независимости и присоединении к России. Подавляющее большинство опять за. Странным образом этот референдум Россия не признает, а с ним и независимость мятежных республик. Теперь они обречены на медленное гниение и мучительное умирание под артиллерийскими обстрелами вследствие политической неопределенности и гуманитарной катастрофы.

Почему не признали? Говорят, случай не тот. А вот когда признали Абхазию и Осетию, почему-то был тот.

Ну и еще из высшей политологики российского руководства на эту же тему. В конце 2014 года встретились Олланд и Путин. В сообщении РБК говорилось: «Путин настаивает на том, чтобы киевские власти прекратили любую блокаду юго-востока Украины. «Иначе трудно представить территориальную целостность Украины. А Россия, как известно, поддерживает территориальную целостность Украины».

Ничего себе – Крым отрезали, а целостность признают. Страшно представить верящего России украинца (а таких много), который пытается уместить в своем мозгу два этих факта и не умереть.

Во истину, «по новым данным разведки мы воевали сами с собой»



ХПП

Март 2014 года. Путин журналистам: «И пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей! И я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на Украине».

Так говорил русский офицер, русский главнокомандующий.

Приказ отдали. Стреляют четвертый год. И что же?

Тут-то и понадобился ХПП.

О Хитром Плане Путина мы узнали во время «русской весны» на Донбассе, когда вслед за присоединением Крыма Россия стала действовать минимум не понятно. Почему-то не признала независимость Донбасса, почему-то не оказала ему своевременную военную помощь, почему-то признала Порошенко законно избранным президентом, почему-то остановила наступление ополченцев на Мариуполь и далее везде, вменив им подписание капитулянтских Минских соглашений. Тогда мы и столкнулись с особенной когортой добровольных помощников официальной линии, стремящихся убедить любого сомневающегося в ее неземной мудрости и правоте. Вот пример творения одного такого политволонтера с интересным именем Иван Лизан:

«Россией руководят лица, понимающие суть происходящих событий, как на уровне главы государства, так и министров. Представители власти считают целесообразным информировать общественность о сути творящегося на границах России хаоса. Следовательно, их действия как минимум осмысленны… Стало быть, в Кремле не испытывают иллюзий по поводу возможностей договориться с Западом, честно констатируя, что «если бы не было Украины, то для спекуляции был бы использован какой-то другой аспект российской внутренней или внешней политики». Значит, крики о «сливе» не только не соответствуют действительности, но и разлагают морально-боевой дух общественности. …Потому возвращаться к проблематике гражданской войны на Украине в рамках данного текста нецелесообразно. Нас интересует наличие или отсутствие глобального хитрого плана Путина, руководствуясь которым Россия попытается победить в противостоянии с США и ЕС, а также конкретные шаги по усилению российских позиций. Суть глобального хитрого плана Путина: Ни одно из племён варваров, живущих у границ Римской империи, не могло в одиночку сокрушить военную машину империи и победоносным маршем войти в Рим. У империи было больше ресурсов и пехоты, а варвары были раздроблены и действовали без координации друг с другом. Рим пал только тогда, когда его управленческая машина разложилась, а армия перестала существовать. Империя шаг за шагом теряла провинции и утрачивала способность противостоять противнику. Стало быть, для победы над США, которые считают себя наследниками Римской империи, необходимо: -Объединиться с теми, кто желает избавиться от власти Вашингтона; -Ослабить новый Рим изнутри; -Лишить его необходимого количества ресурсов. -Страны, уставшие от гегемонии США, объединены в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза. Ослабить США изнутри сложно, так как это требует целенаправленной деятельности и высококлассной подготовки НКО и специалистов по цветным революциям, которых ни у России, ни у Китая нет. Однако в США и так хватает внутренних проблем, которые в последнее время обостряются и вылезают наружу, как в Фергюсоне. Стало быть, наиболее эффективный способ противостояния США — лишение их ресурсов, для чего необходимо максимально отказаться от ключевого американского товара — доллара, посредством которого Вашингтон осуществляет перераспределение ресурсов».

http://krasvremya.ru/xitryj-plan-putina/

Иными словами, вместо того, чтобы защитить соседку от напавших бандитов, мы объясняем, что прежде следует лишить Мировое Зло его ресурсов, сговориться с заинтересованными корешами, а потом как дать больно, и соседке сразу станет легче. Так престало действовать нам варварам.

Один интересный человек сформулировал свою версию ХПП, где бы он ни применялся, довольно остроумно: могло быть хуже. http://www.dal.by/news/59/29-05-16-5/

Мне кажется, что суть ХПП в том, чтобы за каждым новым шагом скрывать промах предыдущего, который постфактум должен с помощью слов и словоблудов переупаковаться в достижение. Так чтобы скрыть провал на Украине, понадобилась Сирия, куда упекли слишком активных адептов «русской весны» по старой модели «Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают слезы на копье». Если же маскировочный шаг кажется слабым или даже капитулянтским, лучше максимально усложнить контекст и запутать внешнего наблюдателя, чтобы лишить его возможности делать простые выводы. В самый разгар маклареновского разгрома русской легкой атлетики перед Олимпиадой в Рио, Елена Исинбаева издает просто-таки нечеловеческий вопль отчаяния: «Владимир Владимирович, защитите нас!» Мхатовская пауза. После нее Елену назначают главой наблюдательного совета РУСАДА. Какая связь? Наверно должно сложиться впечатление, что так, «наблюдая», спортсменов защитят сами спортсмены. ХП и ХПП.

«Мои отсталые родители дали мне пошлое имя Федор»

Для российской управленческой элиты Советский Союз является трудной темой. Вроде «бросить нельзя восстановить». С одной стороны, правопреемники – Победа, Космос, место в Совбезе ООН, ядерная кнопка. И даже есть вольнодумные догадки о тайном желании президента создать СССР-2. С другой стороны, репрессии, большевики-маньяки, мавзолей Ленина, тяжелое сталинское наследие. Отсюда дергания. Гимн СССР, но слова другие. Флаг на треть советский красный, но далее европейская голубизна и олимпийский белый. Президент лавирует, лавирует, да никак не вылавировывает. Распад, говорит, был, катастрофой. То есть, вроде за. Однако вот Ленин по его словам подо всех под нас заложил мину федерального устройства. Нет, кажется против. Парад на 7 ноября проводит – похоже, чтит Великую Октябрьскую. Ан нет, оказывается этот Парад в честь другого Парада 1941 года. А мавзолей деликатненько задрапируем, чтобы не дай бог, чего не подумали. Сборную по хоккею теперь официально называют «Красной машиной», чего и в советское время стеснялись. Этакий советский концентрат – красный, как Знамя Победа. При этом антисоветчиков чествуют как героев. Неполживого вермонтца автора самого честного романа в мире «Архипелага ГУЛАГ» награждают государственной премией за «выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности». Боже, какие!? Алексееву, гражданку США, целуя ручки – за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. В какой стране и от кого? Вот как трогательно президент высказался (ведь не пропустил инвент) на смерть ярой ненавистницы русского народа и антисоветчицы Новодворской: «Валерия Ильинична была известным общественным деятелем и публицистом, ярким, неординарным человеком. На протяжении всей жизни она сохраняла верность своим принципам и убеждениям». Просто Анджела Дэвис и Луис Корвалан в одном лице. Сама эта леди была в высказывании о президенте менее политкорректна: «Чекистская шкура, политическая бездарность».

Награжденных антисоветчиков у нас много. Тот же, Ельцин – «За заслуги перед Отечеством IVстепени». Тут два вопроса: перед каким отечеством, и что в таком случае было нужно содеять для Iстепени? Уместно вспомнить и более значительную награду лауреату, Ельцинский центр – лучший памятник эпохи массового предательства верхов. Против его антинародной линии даже вороны взбунтовались, забросав центр камнями: https://lenta.ru/news/2017/09/26/ecenter/

Так что мотив о тайном желании ВВП восстановить СССР во второй редакции – выдумка все тех же адептов ХПП. Да вот он и сам подтвердит в привычной манере: «Кто не жалеет о распаде Советского Союза, у того нет сердца; кто хочет воссоздать его в прежнем виде, у того нет головы». http://vsecitaty.ru/ludi/vladimir-vladimirovich-putin/Ob-SSSR/

Даже 100-летие Революции на ее родине не удосужились отметить. То ли из-за больного сердца, то ли нездоровой головы. А вот красный Китай, разметавший весь империалистический мир его же методами, чтит свои корни: « Сто лет назад орудийные залпы Октябрьской революции донесли до Китая марксизм-ленинизм. Научные истины марксизма-ленинизма указали передовым элементам в Китае пути решения китайских проблем».

Получается по Тараканову из «Музыкальной истории» – «Мои отсталые родители дали мне пошлое имя Федор, а я его поменял на красивое заграничное Альфред». Хочется все советское поменять на все несоветское, но что останется в результате обмена?

Олимпийский сюрприз

Скоро Олимпиада в Пхенчхане, но российских олимпийцев там не будет. Маленький клерк большой мировой то ли допинговой, то ли антидопинговой системы, Григорий Родченков уничтожил российское олимпийское движение на годы вперед. Копаться в этой тухлой истории не стоит. Отметим несколько фактов. Вот два высказывания того, для кого Олимпиада в Сочи стала сначала триумфом, а потом позором: «Я знаю, кто это сделал, но чего теперь об этом говорить?», «Нельзя работать с людьми, пытавшимися покончить жизнь самоубийством». Грозно и лаконично, как всегда. Не оставляет ощущение, что диверсии творятся не на высшем государственном уровне, где у каждого приближенного по определению все волосы пересчитаны, а на каком-то региональном, для которого достаточно строгой воспитательной беседы. А ведь Родченков назначался на важнейший пост главы РУСАДА в деле, определяющем репутацию государства и его президента. Кто назначил его в 2006 году? Тогдашний глава Росспорта Фетисов. Когда через пару лет Росспорт расформировали, кто оставил его в должности? Министр спорта Мутко. Оба из ближнего круга президента. И уж точно тот не мог не знать, что в 2011 г. Родченков был под подозрением СК по поводу торговли наркотиками. Пытался сделать себе харакири (как вам формат суицида?) Его спасли и даже подозрения сняли, просто сестру посадили. Нет же дыма без огня.

До Олимпиады было целых три года. Как работает система информирования? Это если мы о бывшем разведчике. Где молниеносная реакция? Это если мы о мастере дзюдо.

Да ведь и ранее Родченков отличался. Вот что говорит экс-помощник президента по борьбе с допингом Николай Дурманов: «Я не думаю, что когда-либо Родченков для WADA был «персоной грата». Они всегда нервничали при его виде, он обладал удивительным свойством нервировать все окружение: и наше, и не наше. И личностные качества: темперамент, манера ведения дел, стремительный разрыв дистанций, неуважение к каким-либо иерархиям. Западные спортивные чиновники особенно чувствительны к проявлению пиетета, уважения. Он в этом смысле полный нарушитель всех правил приличия. Например, мог явиться в красных шортах на какой-то официальный прием. Не стеснялся в выражениях. Громко, на разных языках высказывался по тем и иным персонажам. И не всегда в литературно принятой манере».

Чистый псих, вроде Саакашвили, типичная американская шестерка. И знаете, чем он известен в мире? Именно этот супчик, работая еще в советской антидопинговой структуре, в моче великого канадского спринтера Бена Джонсона на Олимпиаде в 1988 г. обнаружил станозолол, но до поры до времени не сообщал об этом. Узнаете почерк? Для оценки мирового размаха всего проекта и деятельности самого бывшего директора бывшего РУСАДА добавьте сюда весьма своевременную «внезапную смерть» двух его коллег Вячеслава Синева и Никиту Камаева после бегства «ценного информатора» в США в 2016 году. Кстати о разведчиках и дзюдоистах, 15 января 2015 года Григорий Родченков указом одного из них был награжден Орденом Дружбы народов за большой вклад в проведение и организацию Олимпиады в Сочи. И суицид не помешал.

Не кажется ли вам немного странным это противостояние, где с одной стороны опытный разведчик и четырехкратный «Человек года» по версии дружественного журнала «ФОРБС», с другой совершенный неврастеник и мутный тип, который 10 лет под самым носом первого занимается форменным непотребством, получая за это государственную награду? А на кону-то репутация сверхдержавы.

(Добавлю к этой удивительной истории три факта, демонстрирующих необъяснимое доверие нашего П или ХП всяческим организациям и лицам, имеющим «заграничную биографию».

1.По предложению лично П утилизация сирийского химоружия почему-то осуществлялась на американском корабле «Cape Ray», а не под каким-то международным надзором, что было бы естественно.

2.Работа с черными ящиками разбившегося под Донецком Боинга777 по предложению лично П была доверена британскому центру, в то время, как есть свой квалифицированный МАК. Результат мы знаем.

3.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выпускница Йельского университета, рулит ЦБ так успешно, что журнал Euromony назвал ее лучшим главой ЦБ мира в 2015 году (это когда рубль обесценился в половину);

4.Вместо Елены Исинбаевой, председателем российского антидопингового агентства, по просьбе зарубежной стороны был назначен Александр Ивлиев управляющий партнер Ernst&Young. Об этих юрких «консультантах» подробно и замечательно здесь: http://pravosudija.net/node/5501).

И кого винить в возникающих проблемах при такой неразборчивости в связях? А ведь таких фактов, когда своим не доверяем и обращаемся к совершенно ненадежным зарубежным, сотни.

Смысла нет, но вы держитесь

Напомню, мы всецело на стороне президента и верим в искренность его намерений. Однако странные действия и буквально таки вражеское окружение, которое, к слову сказать, он отфильтровывал поштучно – от мелкого мэрчика или губернаторишки до несменяемого премьер-министра, от министра обороны до какого-нибудь председателя ОКР, от бизнес-омбудсмена до глав СБ или ВТБ, от строителя олимпийской деревни или космодрома до строителя Керченского моста, – заставляет нас серьезно опасаться за нашего лидера. Его из-за широких спин очень странных и подозрительных приближенных не видно народу, который в случае чего и рад бы заступиться, да узреть не в состоянии. Есть наш гарант или нет? Он в плену у них или в укрытии от нас. Пока народ гадает на кофейной гуще, но будет ли гадать еще сколько-нибудь долго, поручиться не возьмемся. Ведь состояние нашей экономики падает также быстро, как растут состояния «широких спин». К тому же, памятуя о словах, сказанных президентом, чи с горяча, чи с расчетом, о русском народе: « Тот, кто говорит: «Россия – для русских» – знаете, трудно удержаться, чтобы не давать характеристики этим людям, – это либо непорядочные люди, которые не понимают, что говорят, и тогда они просто придурки, либо провокаторы, потому что Россия – многонациональная страна». Русский народ, составляющий 80% населения России, знает, само собой, что рядом живут и другие, многих сам приглашал и защищал. Так что не совсем приятно русским осознавать, что как будто им и места на своей земле не предусмотрено собственным руководителем. Может, правда, не так поняли. Опять Хитрый План Путина? Снова Хитрый Путин?

Хитрость в политике – не последнее дело. Однако в трудный период взаимопонимание власти и народа должно быть максимальным. В СССР в тяжелые годы войны в обязательное употребление даже ввели букву «ё» для исключения ее произвольного чередования с буквой «е». А сейчас именно такой случай, ведь волны пошли одна круче другой. Пока их не было, защищал рейтинг; и хоть пирамида вершиной вниз неустойчива, но ведь простояла почти 20 лет. Теперь же море волнуется раз, море волнуется два…

P.S.

2050 год. Первый канал, «Международная панорама»

Ведущий: Давайте вернемся на несколько десятилетий назад и попробуем прояснить все еще животрепещущий вопрос: сколько же было президентов Путиных?

Эксперт: Официально один.

Ведущий: Официально, официально. Ну, хорошо, пусть так. Так что же там, в конце концов, с ними всеми…, то есть с ним одним приключилось?

Эксперт: Он утонул.

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