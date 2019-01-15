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Новости Украины и Новороссии 15 января 2019

09:26. 15 января 2019 Просмотров - 380 Нет комментариев Опубликовал:

Мосийчук назвал «черметом» корабли, переданные Украине Западом (ВИДЕО)

Мосийчук назвал «черметом» корабли, переданные Украине Западом (ВИДЕО) | Русская весна

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук назвал «черметом» военные корабли, которые Киев в виде подачек получает от западных «партнёров», и пожаловался на отсутствие в «незалежной» ВМФ.

«Мы должны сказать честно, что Украина не имеет собственного флота, подразумевая нормальный флот. По сути, остановлена и частично уничтожена судостроительная отрасль в стране.

А тот чермет, который нам западные партнеры передают, ну, он не способен как-то влиять на ситуацию в стране», — заявил Мосийчук в эфире одного из украинских телеканалов.

«Нам нужно честно сказать, что если мы не будем иметь мощный военно-морской флот, то никто с нами считаться не будет», — выдал глубокомысленное заключение скандально известный нардеп, не уточнив, где Украине взять деньги на его постройку или приобретение.

Напомним, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Украине списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island. В ноябре Вашингтон направил Киеву предложение о передаче списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry. 

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На видео с 26:11

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Я стану президентом Украины, у Порошенко нет шансов, — Тимошенко (ВИДЕО)

Я стану президентом Украины, у Порошенко нет шансов, — Тимошенко (ВИДЕО) | Русская весна

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко уверенна, что непременно одержит победу на ближайших выборах.

Лидер всеукраинской партии «Батькивщина» ранее объявила о намерении участвовать в выборах президента страны. Она не сомневается, что во втором туре будет бороться с Порошенко и непременно одержит победу. Такое заявление женщина-политик сделала в эфире украинского ТВ.

Она также напомнила, что сейчас на Украине проходят местные выборы, на которых «Батькивщина» получает 34%, а «Блок Петра Порошенко» — лишь 23%.

«То есть это свидетельствует о том, что во втором туре будет наша команда и команда Порошенко, больше конкурентов здесь не существует. Именно поэтому могу вам твёрдо сказать, что во втором туре как раз у моего оппонента ни одного шанса нет», — сказала Юлия Тимошенко.

Как ранее сообщалось, согласно результатам социальных опросов до второго тура имеют реальный шанс выйти 5 кандидатов на пост главы государства.

Согласно данным опроса, 43% граждан Украины готовы прийти на избирательные участки на выборах президента, 12% утверждают, что точно не станут принимать в них участие. В целом были опрошены 2016 респондентов в возрасте от 18 лет методом личного интервью в 24 регионах Украины и в городе Киеве.

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На Украине резко сократились запасы угля

На Украине резко сократились запасы угля | Русская весна

Запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ составляют 1 млн 232,9 тысячи тонн. Это почти на 40% меньше показателей прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности, обнародованные в понедельник.

«По состоянию на 14 января 2019 года на складах предприятий Минэнергоугля накоплено 1232,9 тысячи тонн угля, что на 763,7 тысячи тонн, или на 38,3%, меньше показателя прошлого года», — говорится в сообщении.

При этом общая добыча угля в стране по состоянию на ту же дату увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 4,6% и составляет 1 млн 27,2 тысячи тонн.

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Метки: важное, компиляция
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