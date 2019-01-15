Новости Украины и Новороссии 15 января 2019

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук назвал «черметом» военные корабли, которые Киев в виде подачек получает от западных «партнёров», и пожаловался на отсутствие в «незалежной» ВМФ.

«Мы должны сказать честно, что Украина не имеет собственного флота, подразумевая нормальный флот. По сути, остановлена и частично уничтожена судостроительная отрасль в стране.

А тот чермет, который нам западные партнеры передают, ну, он не способен как-то влиять на ситуацию в стране», — заявил Мосийчук в эфире одного из украинских телеканалов.

«Нам нужно честно сказать, что если мы не будем иметь мощный военно-морской флот, то никто с нами считаться не будет», — выдал глубокомысленное заключение скандально известный нардеп, не уточнив, где Украине взять деньги на его постройку или приобретение.

Напомним, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Украине списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island. В ноябре Вашингтон направил Киеву предложение о передаче списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry.

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