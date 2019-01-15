Новости Украины и Новороссии 15 января 2019
- 10:16 Мосийчук назвал «черметом» корабли, переданные Украине Западом (ВИДЕО).
- 01:54 Я стану президентом Украины, у Порошенко нет шансов, — Тимошенко (ВИДЕО).
- 01:25 «Пpecca» Пети бoльно paнит Шapия.
- Вчера 23:51 Вечер патриотического кино: “Т-34″ на экранах кинотеатров Донецка.
- Вчера 22:42 Мой иск к Порошенко – в суде.
- Вчера 21:41 Шесть человек погибли на пожарах в ДНР за минувшую неделю — МЧС Республики.
- Вчера 21:12 На Украине резко сократились запасы угля.
Мосийчук назвал «черметом» корабли, переданные Украине Западом (ВИДЕО)
Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук назвал «черметом» военные корабли, которые Киев в виде подачек получает от западных «партнёров», и пожаловался на отсутствие в «незалежной» ВМФ.
«Мы должны сказать честно, что Украина не имеет собственного флота, подразумевая нормальный флот. По сути, остановлена и частично уничтожена судостроительная отрасль в стране.
А тот чермет, который нам западные партнеры передают, ну, он не способен как-то влиять на ситуацию в стране», — заявил Мосийчук в эфире одного из украинских телеканалов.
«Нам нужно честно сказать, что если мы не будем иметь мощный военно-морской флот, то никто с нами считаться не будет», — выдал глубокомысленное заключение скандально известный нардеп, не уточнив, где Украине взять деньги на его постройку или приобретение.
Напомним, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Украине списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island. В ноябре Вашингтон направил Киеву предложение о передаче списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry.
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На видео с 26:11
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Я стану президентом Украины, у Порошенко нет шансов, — Тимошенко (ВИДЕО)
Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко уверенна, что непременно одержит победу на ближайших выборах.
Лидер всеукраинской партии «Батькивщина» ранее объявила о намерении участвовать в выборах президента страны. Она не сомневается, что во втором туре будет бороться с Порошенко и непременно одержит победу. Такое заявление женщина-политик сделала в эфире украинского ТВ.
Она также напомнила, что сейчас на Украине проходят местные выборы, на которых «Батькивщина» получает 34%, а «Блок Петра Порошенко» — лишь 23%.
«То есть это свидетельствует о том, что во втором туре будет наша команда и команда Порошенко, больше конкурентов здесь не существует. Именно поэтому могу вам твёрдо сказать, что во втором туре как раз у моего оппонента ни одного шанса нет», — сказала Юлия Тимошенко.
Как ранее сообщалось, согласно результатам социальных опросов до второго тура имеют реальный шанс выйти 5 кандидатов на пост главы государства.
Согласно данным опроса, 43% граждан Украины готовы прийти на избирательные участки на выборах президента, 12% утверждают, что точно не станут принимать в них участие. В целом были опрошены 2016 респондентов в возрасте от 18 лет методом личного интервью в 24 регионах Украины и в городе Киеве.
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«Пpecca» Пети бoльно paнит Шapия
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Вечер патриотического кино: “Т-34″ на экранах кинотеатров Донецка
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Мой иск к Порошенко – в суде
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Шесть человек погибли на пожарах в ДНР за минувшую неделю — МЧС Республики
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На Украине резко сократились запасы угля
Запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ составляют 1 млн 232,9 тысячи тонн. Это почти на 40% меньше показателей прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности, обнародованные в понедельник.
«По состоянию на 14 января 2019 года на складах предприятий Минэнергоугля накоплено 1232,9 тысячи тонн угля, что на 763,7 тысячи тонн, или на 38,3%, меньше показателя прошлого года», — говорится в сообщении.
При этом общая добыча угля в стране по состоянию на ту же дату увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 4,6% и составляет 1 млн 27,2 тысячи тонн.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su