Системообразующая ложь Катыни

Кто убил польских офицеров? Существует ли способ решить эту загадку? Американский профессор Гровер Ферр считает, что да. Об этом его новая книга «Загадка Катынского расстрела: свидетельства, решение», вышедшая в свет в США в 2018 г.[1]

Автору безразличны дрязги конкистадоров, деливших «советское наследство». Он с первых же страниц указывает, что наличные свидетельства «ельцинской версии» противоречивы, и в конечном счёте, указывают на вину немцев, если отбросить ту часть улик, которая безусловно доказано – сфабрикована.

Ферр рассматривал четыре коллекции документов:

Отчет о немецком расследовании: «Официальные материалы о массовом убийстве в Катыне», опубликованный в 1943 г. и связанные с ним документы[2].



Отчет о расследовании советской Комиссии во главе с Н. Бурденко от января 1944 г. и связанные с ним документы.

Документы из «Закрытого пакета №1», о существовании которых было объявлено в 1992 г.

Отчет об археологических раскопках места массовой казни рядом с украинским городом Владимир-Волынский от ноября 2011 г. и связанные с ним документы 2010-2013 гг.

Он удивлён, что археологические открытия, сделанные во Владимире-Волынском отрицаются или игнорируются почти всеми, кроме нескольких российских исследователей.

Ферра интересуют те документальные свидетельства, которые их автор никогда не сфабриковал бы, поскольку они опровергают его установки, и которые он включил в источник, поскольку почему-то не смог этого избежать.

1. В официальном немецком отчете 1943 г. отмечается, что гильзы, найденные на месте захоронения были немецкими. Немцы бы никогда сознательно не сфабриковали, или придумали данный факт.



В своем дневнике Йозеф Геббельс выражал растерянность в связи с их обнаружением и писал, что Катынское дело придется прекратить, если не получится придумать убедительное объяснение данного факта. Немцам позже потребовалось приложить специальные усилия, доказывая, что русские могли использовать немецкие патроны.

В захоронении был обнаружен жетон, принадлежавший военнопленному из лагеря в Осташково. Этот факт зафиксирован в немецком отчете. Там объясняется, что он был найден на останках польского военнослужащего, который получил его от приятеля, прежде заключенного в Осташково. Каких-либо доказательств, подтверждающих существование такого заключенного в отчете не предоставлено. Сторонники немецкой версии на данный момент не придумали убедительного объяснения почему этот жетон оказался в захоронении.

Дело в том, что в соответствие с «официальной» версией под Смоленском были расстреляны заключенные из Козельского лагеря. Военнопленные из Осташковского лагеря были расстреляны в г. Калинин и захоронены в с. Медном, а из Старобельского – под Харьковом, в Пятихатках.



Часть людей, кого немцы по их словам эксгумировали, на самом деле содержалась в Стаобельском или Осташковском лагерях. Почему-то они не удалили их имена из отчета.



Возможно сильно торопились с публикацией, или не могли это сделать поскольку посторонние, включая польских наблюдателей, уже видели эти имена, или они не осознали значение того факта, что военнопленные из Старобельска и Осташково были найдены под Смоленском, или они не знали, что эти люди ранее содержались в Осташково и Старобельске, или в результате какой-то комбинации всех этих причин.



Главное здесь – немцы никогда бы не сфабриковали или придумали эти имена. Сегодня обе стороны в дискуссии признают, что наличие этих имен среди жертв Катынского расстрела подрывает «официальную» версию.

2. В 1944 г. советская Комиссия Н. Бурденко также эксгумировала захоронение под Смоленском. Подробная информация о документах, найденных на останках четырех человек опубликована в официальном отчете. В бывшем советском архиве находится список всех найденных материалов, включая те, что не вошли в официальный отчет.



Среди них есть документ, который принадлежал заключенному, отправленному из Осташковского лагеря в г. Калинин (современная Тверь). Советские следователи не смогли его идентифицировать, так как начало имени было неразборчивым, поэтому они не поняли, что он был из Осташково и не осознали, что его присутствие в захоронении ставит под сомнение немецкую версию. Советская сторона никогда не использовала эту информацию для обоснования своей точки зрения. Следовательно, данный факт не был сфабрикован.

3. Коллекция документов из «Закрытого пакета №1» содержит, по мнению автора по меньшей мере один документ со следами грубой фальшивки. Это «Выписка из протокола Политбюро» № 2 на имя Шелепина. Несмотря на это, он был опубликован вместе с остальными, но его присутствие в коллекции бросает тень и на все остальные документы.

4. В отчете 2011 г. о раскопках на месте массовой казни у Владимира-Волынского на Украине упоминается находка двух жетонов польских полицейских из Осташковского лагеря. В соответствие с «официальной» версией они были расстреляны в г. Калинин (сегодня Тверь), и захоронены в с. Медном. Их имена находятся на мемориальной доске на месте захоронения. Никто, включая польских и украинских археологов, обнаруживших эти жетоны, не задается вопросом, как останки этих людей оказались среди убитых и захороненных во Владимире-Волынском?

До 98% найденных здесь гильз были немецкого производства. Они датируются 1941 годом. Способ казни был характерным для айнзацкоманды во главе с обергруппенфюрером СС Фридрихом Йекельном, так называемая «сардинная укладка». Независимое исследование подтвердило, что немцы при участии украинских националистов расстреливали в этом месте советских граждан и евреев после вскоре после вторжения в СССР в июне 1941 г.

После публикации отчета, польские и украинские исследователи осознали, что наличие этих двух жетонов в захоронении ставит под угрозу «официальную» версию. Отчет был изъят из публичного пространства, раскопки прекращены, а массовое убийство теперь приписывается НКВД без каких-либо на то оснований.

Профессор Г. Ферр делает вывод, что все «неоспоримые улики» (unimpeachable evidence), то есть те, которые не могли быть сфабрикованы или сфальсифицированы поддерживают заключение, что не советские власти, а немецкие оккупанты виновны в убийстве польских офицеров под Смоленском.

Итак, что в сухом остатке?

Общепризнанно, что поляков расстреливали немецкими патронами. Это объясняют, что расстреливал НКВД немецким оружием, дабы замести следы. Расстреливал в мае 1940 года. По такой версии получается, что НКВД знал, что будет война, что будет отступление и места расстрелов будут оккупированы немцами.

При всей маловероятности и притянутости за уши этой версии, её разбивает то, что патроны были не просто немецкими. С конца 41-го в Рейхе начали делать биметаллические патроны, т.к. катастрофически не хватало меди.

Это гильзы с использованием железа. У поляков есть такие гильзы из Катыни. Поляки категорически отказываются отдать их на проверку. Однако и на фотографиях гильзы коррозированы – то есть и на фотографиях видно, что они с железом. Мог ли это подделать СССР? Нет, ибо гильзы эти были украдены привлеченными к работам поляками.

Каким образом не сгнили за столько десятилетий в земле приписываемые поляками находки: "записные книжки, крестики деревянные, газеты советские" которые «нашли в раскопе»?

Свидетельства о невиновности СССР были по недосмотру пропущены в немецких публикациях, подготовленных командой Геббельса. Среди прочих найденных документов «разоблачителями» геббельсова штаба была опубликована… и квитанция варшавского почтампта ноября 1941-го года!



Повторяю – в геббельсовском сборнике, созданном для обвинения «Совдепии».

Получается, что почтальоны нашли могилку 1940 года, вручили покойнику квитанцию и закопали обратно?! Причём комиссия Бурденко это игнорирует, не заметили. А немцы «до кучи» опубликовали в сборнике. А дату прошляпили. Бывает…

Но это полякам и гитлеровцам сейчас неинтересно. Были в свое время ещё и в 90-е пожилые свидетели, рассказывавшие, что в 41-м году, уже после 22 июня поляки были еще живы и трудились на постройке дорог.

Но самое "вкусное" то, что расстреливали, якобы, бойцы НКВД в 1940-м, а гильзы от немецких патронов датированы… 41-м! Посмотрите фото их донышек! Если бы НКВД расстреливал немецким оружием, чтобы свалить на немцев, предвидя в 40-м и войну и отступление советской армии – то расстреливали бы из армейского вооружения.



Пришла гитлеровская армия и расстреляла! Логично? А из полицейских пистолетиков могли расстреливать только внутренние службы в немецком тылу, когда фронт ушёл далеко на Восток…

Но мало немецких патронов! Хитрый НКВД ещё и связал руки примерно трети расстрелянных поляков немецким шпагатом!

Нам предлагают поверить, что хитрые сталинисты, заранее предвидя немецкую оккупацию этой территории, не только пули немецкие закупили, но и бечёвки немецкие. При этом хитрецы почему-то не убрали пионерский лагерь, который и 1939, в 1940, и до начала войны в 1941 – находился примерно в 500 – 700 метрах от места расстрела.

Но это объяснить проще: злобные сталинисты расстреливали сотни людей под аплодисменты пионеров – с детства обучая их жестокости.

Более 90 % поляков были убиты выстрелами в затылок, но это – немецкая метода. НКВД расстреливал по своей методичке, выстрелом в первый позвонок, соединяющий голову с позвоночником…

Анализ документов, которые «дерьмократы» торопливо всунули в архивы, предполагая, что успеют сделать свои чёрные дела до серьёзных раскопок профессиональных археологов (и в этом они не ошиблись) – показывает, что подделка вышла очень халтурной.

Оттого ни один из документов ельцинского вброса нигде не демонстрируется в оригинале. Всегда только в копиях. А т.н. «Записку Серова» не представили на обозрение даже Конституционному суду РФ при рассмотрении т.н. Дела КПСС, отчего судом в качестве доказательства он судом официально не принят.

Различные листы Постановления 1940 г. выполнены на разных пишущих машинках, что не встречается больше ни в одном официальном документе тех лет такого уровня.

Анализ копий вброшенной «липы» доступен, благодаря Интернету, сегодня доступен каждому. Подпись Иосифа Виссарионовича Сталина фальсификатор, видимо, внутренне издеваясь над заказчиками, изобразил так, что даже ребёнку видна разница с оригиналом. Так о чём ещё говорить?

Книга Ферра в США ставит точку в этой затянувшейся провокации и подлоге, которые уже не нужны никому, включая и их заказчиков: Ельцин захватил власть и умер, Горбачёв при смерти, первое поколение «дерьмократов» или в могиле, или на пенсии. Катынская ложь больше не нужна политикам. Она тянется лишь по инерции…

Но это если смотреть с точки зрения политики внутри России. А для американского миропорядка, выстроенного на лжи и фейках, Катынь по прежнему остаётся одним из краеугольных камней, позволяющих "разделять и властвовать"…

А. Берберов



