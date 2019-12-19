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Bild: Меркель объявила Трампу войну

08:20. 19 декабря 2019 139 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Канцлер Германии Ангела Меркель недвусмысленно отреагировала на решение Конгресса США одобрить законопроект, предусматривающий санкции в отношении «Северного потока – 2». Заявление Меркель можно расценивать как «объявление войны» американскому президенту Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.

Меркель отреагировала на решение Конгресса США «четкими словами», пишет издание, приводя заявление канцлера: «Я не вижу иной возможности, кроме как вести переговоры о том, что мы не принимаем такую практику».

По мнению Bild, содержание статьи которого приводит ИноТВ, заявление Меркель является «явным объявлением войны» Трампу: она не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется ее поддержкой.

Немецкий таблоид подчеркивает, что, несмотря на предпринимаемые американской стороной попытки, проект стоимостью примерно 10 млрд евро «уже не сдержать», скоро он будет завершен.

Как сообщается в статье, к настоящему моменту проложено уже свыше 2100 км второго газопровода, проходящего через Балтийское море. Осталось проложить еще примерно 300 км труб.

Автор статьи не исключает, что санкции могут привести к задержке в завершении работ, потому что России, возможно, придется искать новые специальные суда для прокладки труб по дну Балтийского моря.

Во вторник сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год, который начался 1 октября. Документ, в котором прописаны санкции против «Северного потока – 2», отправился на подпись президенту США Дональду Трампу.

Меркель не исключила, что санкции США против «Северного потока – 2» могут негативно отразиться на переговорах по газу между Россией и Украиной.

В Германии в ответ на санкции США против газопровода предлагали ввести пошлины в отношении американского сжиженного природного газа.

Ольга Никитина

Источник: http://voicesevas.ru/news/48934-bild-merkel-obyavila-trampu-voynu.html

Метки: новости / в мире

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5882 2354
    BlackCat 19 декабря 2019 в 11:34

    Бизнесмены Германии продавили Меркель. Что же, это и предполагалось.
    Меркель объявила войну Трампу, который толкает Меркель в объятия России вместе с довольными бизнес кругами Германии.
    Логично.

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