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Спасибо, что живой? — в США выздоровевшему от к-вируса пациенту выставили счёт на $1,1 млн (ФОТО)

18:54. 16 июня 2020 74 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Спасибо, что живой? — в США выздоровевшему от к-вируса пациенту выставили счёт на $1,1 млн (ФОТО) | Русская весна

В США 70-летний Майкл Флор получил счет на 1,12 млн долларов за лечение от коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщило издание The Seattle Times.

Флор боролся с болезнью рекордные 62 дня в клинике Swedish в городе Иссаку,​ недалеко от Сиэтла. Его состояние было настолько критическим, что медсестра ночной смены держала у его уха телефонную трубку, чтобы мужчина смог попрощаться с родными. У мужчины отказывало сердце, легкие и почки, однако он сумел выжить.

Теперь Майкл Флор получил счет, который больше напоминает книгу, потому что он занимает 181 страницу и включает почти 3000 позиций.

Указано, что за время лечения палата в отделении интенсивной терапии обошлась Майклу Флору в 9736 доллара в день, а аппарат искусственной вентиляции легких, который требовался пожилому мужчине на протяжении 29 дней — еще в $2835 за каждые сутки. Еще примерно в $300 тысяч обошлись лекарства. Итоговая сумма за лечение составила $1 122 501,04.

При этом указано, что Майкл Флор участвует в программе медицинского страхования для пожилых людей Medicare, поэтому ему не придется платить значительную часть общей суммы.

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Спасибо, что живой? — в США выздоровевшему от к-вируса пациенту выставили счёт на $1,1 млн (ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1592318585

Метки: Новости

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