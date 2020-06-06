Трамп объявил Америке войну: США и Европа в шоке (ФОТО, ВИДЕО)

Протесты и погромы в США продолжаются больше недели и президент Дональд Трамп придерживается своего «жесткого курса» разгонов бунтующих.

За это его начинают критиковать не только его политические оппоненты, но и сторонники из числа республиканцев и военных.

Помимо этого особое недовольство вызвали просочившиеся в СМИ слова министра обороны Марка Эспера, который назвал «полями боя» города, в которых идут протесты в связи с гибелью чернокожего Джорджа Флойда. Ряд западных изданий дал свою оценку происходящему.

У каждого протестующего есть своя причина

Wall Street Journal, США

Если вы думаете, что беспорядки не имеют никакого отношения к коронавирусу, вы, вероятно, один из многих американцев, проживающих в комфортабельном пригородном или загородном доме и имеющих денежный капитал или высокооплачиваемую работу, которую можно выполнять с ноутбука.

Каким был бы для вас карантин, если бы вам было 15 и вы застряли дома? Или если бы вам было 20 и вас турнули из колледжа? Или если бы вы вдруг остались без работы в убогой квартире-студии или в снимаемом вскладчину жилище, полном таких же безработных соседей? И это не говоря о том, если бы вы были членом большой семьи иммигрантов или матерью-одиночкой без сбережений или соцзащиты.

Вот почему карантин в некоторых отношениях, возможно, стал в большей степени преддверием беспорядков, чем 401 за этот год убийство гражданина представителем полиции.

Коронакризис усилил разницу между белыми и черными

Der Tagesspiegel, Германия

Уровень безработицы среди афроамериканцев и в обычные времена стабильно выше. Во время коронакризиса он сильно вырос. Еще до начала апреля он вырос вдвое — примерно до 17 процентов; в мае — еще почти в два раза.

Большая часть жителей Америки получают медстраховку через работодателя. Если теряешь работу, остаешься и без страховки. Чернокожие в среднем трудятся в менее привлекательных условиях. Зачастую медицинская страховка трудовым договором вообще не предусмотрена.

Доля работников без страховки среди них еще до кризиса была высокой. Это несоответствие еще больше обострилось из-за коронавируса. 70 процентов смертей от коронавируса в США пришлось на чернокожее население. При этом афроамериканцы составляют только 12 процентов населения Штатов. С точки зрения статистики для чернокожих мужчин вероятность в течение жизни оказаться в тюрьме в пять раз выше, чем для белых американцев. 1,5 тысячи на каждые 100 тысяч афроамериканцев оказываются за решеткой.

Для молодого афроамериканца в 14 раз выше риск еще в юности потерять шанс на образование, познакомиться с наркотиками, оружием и преступностью и рано стать жертвой подобного образа жизни.

Трамп оказался в изоляции

New York Times, США

Американские города в огне, а коронавирус до сих пор свирепствует, убивая в США больше людей, чем где бы то ни было. В этих условиях у президента Трампа и за рубежом тоже накапливается все больше проблем. Никогда прежде он не находился в такой изоляции, никогда прежде его так не игнорировали и не высмеивали.

Из-за пренебрежительного отношения и односторонних действий США их традиционные союзники перестали обращаться к Трампу в поисках лидерства и больше не верят, что этот президент может им что-то предложить. Они отворачиваются от него.

Самым наглядным свидетельством этого стало решение канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от участия в саммите G7, который Трампу очень хотелось провести в этом месяце в Вашингтоне, дабы показать, что он преодолел вирус, и что мир возвращается в нормальное состояние.

Раскол между Трампом и европейскими союзниками начал усиливаться еще до того, как американские города охватили бунты и беспорядки. Однако хаос в американских городах только усилил у союзников ощущение того, что спровоцированные Трампом конфликты ударили по нему бумерангом.

Трамп грозит привлечь армию к борьбе с собственными гражданами, и в этих условиях даже самые ближайшие союзники Америки стараются держаться от него подальше, не зная, что он сделает в следующий момент, и не желая оказаться втянутыми в кампанию по его переизбранию…

Но когда прозвучало заявление Трампа о выходе из ВОЗ, Меркель решила, что поскольку он действует без оглядки на других, она не станет его поддерживать и в Вашингтон не поедет, сказал Томас Райт из Института Брукингса.

Трамп объявил Америке войну

Süddeutsche Zeitung, Германия

Из всех вариантов преодоления сложившейся ситуации Трамп выбрал самый жесткий. Вместо того чтобы постараться урегулировать, президент решился на дальнейшее обострение, пригрозив направить военных против собственных сограждан.

Как Трамп представляет себе армейскую операцию на практике, пока не ясно. Губернаторы-демократы, многие из которых уже задействовали Национальную гвардию, вряд ли допустят, чтобы президент в спорной ситуации против их воли выпускал на улицу городов их штатов армию.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо уже уведомил Трампа, что ему не нужны дополнительные армейские подразделения.

Как президент поведет себя в случае дальнейшей эскалации, если дело дойдет до ссоры с губернаторами, неизвестно. Сценарий, при котором он задействует 82-ю дивизию ВДВ в Лос-Анджелесе или Бруклине, совершенно немыслим — это отбросило бы США в 1861 год. А тогда в стране началась гражданская война.

Американский авторитет подорван

CNN, США

Не прошло и суток с того момента, как полиция силой разогнала мирных демонстрантов возле Белого дома, применив перцовые шарики и резиновые пули, как госсекретарь Майк Помпео провел встречу с участниками протестов на китайской площади Тяньаньмэнь, которым удалось выжить после жестокого подавления их выступлений.

Во время встречи тема протестов, бушующих в Вашингтоне и на всей территории США, не поднималась. Действующие и бывшие дипломаты рассказали, что события в США вызывают страх и глубокую печаль, а также подрывают их усилия.

«В любых других обстоятельствах было бы конечно замечательно, что американский госсекретарь встречается с теми, кто пережил массовую расправу на площади Тяньаньмэнь, потому что именно за это выступают США. Тогда мы поддержали эти протесты. Мы поддержали протестующих на украинском Майдане, а также в Тегеране и Гонконге. Но как мы можем делать это сейчас?» — сказала бывший посол Нэнси Макэлдоуни.

Один действующий чиновник из Госдепа сказал, что «нравственный авторитет США под угрозой». Он отметил, что когда полиция Армении в 2008 году вступила в противоборство с протестующими, США помогли с обучением и реформами.

Другой сотрудник Госдепа рассказал, что он сотрудничает со 130 странами мира по вопросам подготовки полиции, и отметил, что получателей такой помощи «тщательно контролируют на предмет соблюдения прав человека».

Традиционные противники США, такие как Иран и Россия, уже воспользовались происходящими в Америке событиями и пытаются подорвать доверие к ней.

Иранский министр иностранных дел Джавад Зариф написал в Твиттере, что «в американских городах творятся зверства против протестующих и прессы».

Трамп делает из понятия терроризм политический ярлык

La Vanguardia, Испания

Трамп в стремлении найти виновных в массовых, сопровождающихся насилием беспорядках решил обратить внимание не на жестокое отношение полицейских, не на расизм, а на движение Антифа. Без какой-либо правовой основы президент заявил, что признает крайне левое движение Антифа «террористической организацией».

Тем не менее в США нет закона о внутреннем терроризме, поэтому многие сомневаются, что Дональду Трампу удастся осуществить свой план. Кроме того, Антифа, сокращение от словосочетания «антифашистское движение», представляет собой объединение групп, а не организацию, в которой есть лидеры или прослеживается иерархическая структура…

Американский союз гражданских свобод раскритиковал заявление президента и отметил: «Так он показал, что терроризм — это по сути политический ярлык, который можно легко и неправильно использовать во вред».

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