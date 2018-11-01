Семь версий отставки Ангелы Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что в декабре уйдет с поста главы своей партии (ХДС), при этом сохранив пост канцлера (главы правительства) до конца своего срока, то есть до 2021 года.

Ситуация с точки зрения права в Германии вполне возможная: Меркель ничто не мешает оставаться канцлером, уйдя с партийного поста. Главой правительства Германии вовсе не обязательно должен быть именно глава партии большинства, поэтому с точки зрения закона она вполне может сохранять свой пост до очередных выборов в 2021 году.

Но всех сегодня интересуют не хитросплетения законов, а причины столь неожиданного и радикального шага. Ведь большинство комментаторов говорят о нем, как о фактическом завершении политической карьеры. Как ни странно, учитывая опыт и вес Меркель в мировой политике, пост этакого германского «Дэн Сяопина» (китайского политика и реформатора. — Прим.ФАН) ей почти никто не пророчит.

Так каковы же причины ухода Меркель? Кто её «ушел», или она все же ушла сама?

Версия первая. «Ельцинская»

Помните? «Я устал, я ухожу». Есть же иногда предел и сверхчеловекам, и сверхполитикам. Устала. Разуверилась. Сама. Да ещё и 47% немецких избирателей желают её отставки, не простив Меркель новой реальности германских городов с обилием «беженцев» и с их регулярными бесчинствами. Ее критикуют ее же собственные партийцы — неблагодарные! В этом варианте Меркель ушла сама, обозначив сроки ухода и тем самым лишив критиков необходимости бить наотмашь и ее, и ХДС.

Версия вторая. Уход по просьбе товарищей

Причина вроде бы та же — неудача партии ХДС на выборах в сентябре этого года. Этот результат стал бы пределом мечтаний других политических сил, но для самих христианских демократов он стал самым низким за всю историю. За провалы надо отвечать, поэтому товарищи по партии, наподобие маршалов Наполеона, «убедили» товарища Ангелу пойти себе с миром на покой. Уйти достойно, унеся с собой негатив и дав возможность на перезагрузку ХДС.

Отсюда и компромисс для нее и для партии — сохранение поста канцлера при уходе с поста партийного. Тем более, что смена уже вроде есть. В качестве нового главы ХДС все кивают в сторону Йенса Шпана. Сегодня в правительстве он занимает пост заместителя министра финансов.

Версия третья. Внешний фактор

С приходом в высший мировой политистеблишмент президента Франции Эммануэля Макрона США и «закулиса» именно на него делают ставку. Его за руку водит президент США Дональд Трамп. А для Ангелы Меркель тот же Трамп оскорбительно публично бросает на стол конфету — в прямом смысле. Место смотрящего по Европе передается Макрону и Франции, а потому сильная Меркель более не нужна. Всем спасибо, все свободны. С уходом Меркель Европа будет ещё более податлива и чутка к американским пожеланиям.

Версия четвертая. Заблокировать «Северный поток — 2»

Демарш Меркель ослабит Берлин, может временно, может надолго, но такой эффект будет обязательно. Следовательно, Вашингтону будет легче попробовать все-таки торпедировать строительство «Северного потока — 2», хоть по партийной, хоть по государственной линии. Ведь никакой гарантии, что Меркель досидит до конца срока, нет. Давление США не каждый выдержит, а Меркель выдерживала до последнего времени.

Версия пятая. Больше хаоса и непредсказуемости

Политика США в последние месяцы — это разрушение договоров, выход из соглашений. Что называется — больше неопределенности и хаоса везде, где это возможно. В такую стратегию возможная отставка Меркель прекрасно укладывается. Символ единства Евросоюза может уйти, а когда ещё новый канцлер заматереет и наберет сопоставимый с Меркель политический вес, это большой вопрос. Уход Меркель — плод американского давления. Не секрет ведь, что Штаты её слушали. Вот и «услышали» нечто такое.

Версия шестая. «Хайли лайкли» опять «виноваты русские»

Поскольку Россия сегодня что хочет, то и творит в мировой политике, назначает и выбирает президентов, то уж отставка канцлера для Кремля вообще пара пустяков. Меркель наиболее антироссийский деятель немецкой политики за многие годы, а значит, любой другой канцлер Германии может найти и «новые подходы» к решению проблем отношений Европы и России.

(Highly likely — в переводе с английского — «весьма вероятно». — Прим ФАН).

Версия седьмая. Тонкий расчет, пока непонятный

«Меркель не была импульсивным политиком. Ее фирменным стилем были трезвость, спокойствие и взвешенность», — пишет газета Suddeutsche Zeitung.

Вот и за озвученным решением стоит комбинация. Спокойная и взвешенная. Типа, уйти, чтобы вернуться. В истории мировой политики такое уже бывало. После победы во Второй мировой войне Уинстон Черчилль лишился поста премьера летом 1945 года по итогам выборов. Плакал в буквальном смысле слова. Не навзрыд, а так — скупая мужская слеза катилась по щеке, когда он уходил из своего премьерского кабинета. Ушел. А потом через несколько лет вернулся и стал в итоге символом британской политики.

Какая версия правильная, а какие — плод воображения и фантазии — покажет лишь время. В любом случае уход политиков такого ранга знаменует конец одной эпохи и начало другой.

Автор: Николай Стариков

Источник: riafan.ru

Источник: nstarikov.ru