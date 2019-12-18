Клим Жуков о крестовых походах: военно-монашеские ордена
18:32. 18 декабря 2019 147 просмотров 13 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Служить вещам – значит сеять смерть. Вещи ради вещей – это уродование жизни.
Два дибила это СИЛА.
Ордена обсуждают ОРДУ не вспоминая
Да-да, как сейчас помню магистра Батыя, гроссмейстера Чингисхана, командора Субедея, маршала Мамая и капеллана Тимура. Как известно, все они входили в состав генерального капитула.
order и horde, конечно, созвучны, но очень похоже на Задорнова.
Орда-орден-ордунг-ордер.
рыцарско-монашеские ордена появились после Жёлтого похода.
Ближневосточный поход под командованием Хулагу (1256—1260)
Нет желания впадать в Залорновщину.
Но то что именно ЭТО слово сохранило смысл тысячелетия очень похоже.
И по логике событий тоже.
После крестового похода ордынцев появились в Европе отряды-ордена.
А на территории современной России стали МАССОВО строиться монастыри.
И тоже с воинами-монахами ордынцами
Орден госпитальеров 1099,
Тевтонский орден 1190,
Орден тамплиеров 1119.
Эти циферки означают год основания.
150 лет до Хулагу.
Ну с датами всегда муть.
Как и с именами.
Понять прошлое может только ЛОГИКА СОБЫТИЙ.
Или слушать Гоблинов и верить и запоминать.
Историческая наука, это все же наука, с отработанным инструментарием сквозных, перекрестных многоуровневых проверок и обоснований. Ни один факт не является таковым, без огромного подкрепляющего материала, это обязательная работа со многими историческими, литературными источниками, данными раскопок, геологическими, ботаническими, лингвистическими и т.д., и т.д. И это всегда сверка текстов авторитетных авторов разных стран и культур, изучение этнического наследия, устного творчества. Лишь на основании этого делаются каки-либо заявления.
Вы же начитавшись яндекс-дзен и посмотрев ролики бывших хиромантов хватаетесь за теории плоской Земли, мирового потопа 300 летней давности, ариев, всея голубой крови носителей.
XXI век, а люд темен и воинственно безграмотен. Вот!
Нет.
Нет никакой исторической НАУКИ в научном смысле этого слова.
Методологически НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Соременная история пока это РЕЛИГИЯ в которой требуется ВЕРИТЬ гуру и не искать противоречий.
НАУКОЙ история становится на наших глазах с появлением интернета.
Когда НЕЗАВИСИМЫЕ исследователи начинают предьявлять ЗАВИСИМЫМ от зарплаты и званий “учёным-жрецам” всю их ложь и неправду.
Пользуясь теми научными методами которые Вы частично перечислили.
Ну и Гоблинов из Ролика отнести к НАУКЕ это себя не уважать.
Это проповедники-пастыри-попы низшего звена для работы с Гоблинами
Если человек не кормится со своего *труда независимого исследователя*, то это просто тихий сумасшедший. Способность “предъявить” не свидетельствует против истории. Она говорит о недостатке знаний, который нужно устранять.
Ну это Ваше мнение.
Не запрещено.
Способность предьявить именно свидетельствует.
Если у Вас 2+2=5 и Вам указывают на ошибку то надо что-то делать если УЧЁНЫЙ
Или предавать анафеме еретика если поп-замполит.
как-то так.
Ну и Ваша публикация
https://pandoraopen.ru/2019-12-18/kaligula-i-ego-ogromnye-korabli-na-ozere-nemi/
Это что?
Попытка уверовать что такие корабли строили две тыщи лет назад или плопытка указать на бредовость сказочки которую нам втирают?
Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей.
Он построил либурнские галеры в десять рядов весел, с жемчужной кормой, с разноцветными парусами, с огромными купальнями, портиками, пиршественными покоями, даже с виноградниками и плодовыми садами всякого рода: пируя в них средь бела дня, он под музыку и пенье плавал вдоль побережья Кампании.
И что?
Вы это видели?
А написать можно что угодно.
Технологии изготовления этих лодок не соответствуют этой писанине.
Подскажу ещё одно интересное историческое чтиво…
” Битва престолов”.
Там ещё интереснее описано прошлое
Я так понимаю Вы себя этаким самураем на сайте воображаете:
https://www.youtube.com/watch?v=1nfrnjq73zE
Но, как грится в упомянутой Вами Игре престолов – “Valar morghulis”.
Вообще не воображаю а тем более самураем.
Для меня они ******** ))
Я и здесь тоже порлучаю бесценное САМООБРАЗОВАНИЕ которое не купишь.