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Клим Жуков о крестовых походах: военно-монашеские ордена

18:32. 18 декабря 2019 147 просмотров 13 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wgvlmeKO4fE

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13 Комментариев » Оставить комментарий


  • 12242 1048
    ХОХОЛ 18 декабря 2019 в 18:46

    Два дибила это СИЛА.
    Ордена обсуждают ОРДУ не вспоминая

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    • 2224 1848
      ЖенечкаХОХОЛ 18 декабря 2019 в 19:33

      Да-да, как сейчас помню магистра Батыя, гроссмейстера Чингисхана, командора Субедея, маршала Мамая и капеллана Тимура. Как известно, все они входили в состав генерального капитула.
      order и horde, конечно, созвучны, но очень похоже на Задорнова.

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  • 12242 1048
    ХОХОЛ 18 декабря 2019 в 19:43

    Орда-орден-ордунг-ордер.
    рыцарско-монашеские ордена появились после Жёлтого похода.
    Ближневосточный поход под командованием Хулагу (1256—1260)
    Нет желания впадать в Залорновщину.
    Но то что именно ЭТО слово сохранило смысл тысячелетия очень похоже.
    И по логике событий тоже.
    После крестового похода ордынцев появились в Европе отряды-ордена.
    А на территории современной России стали МАССОВО строиться монастыри.
    И тоже с воинами-монахами ордынцами

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    • 2224 1848
      ЖенечкаХОХОЛ 18 декабря 2019 в 20:10

      Орден госпитальеров 1099,
      Тевтонский орден 1190,
      Орден тамплиеров 1119.
      Эти циферки означают год основания.
      150 лет до Хулагу.

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      • 12242 1048
        ХОХОЛЖенечка 18 декабря 2019 в 20:15

        Ну с датами всегда муть.
        Как и с именами.
        Понять прошлое может только ЛОГИКА СОБЫТИЙ.
        Или слушать Гоблинов и верить и запоминать.

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        • 2224 1848
          ЖенечкаХОХОЛ 18 декабря 2019 в 20:47

          Историческая наука, это все же наука, с отработанным инструментарием сквозных, перекрестных многоуровневых проверок и обоснований. Ни один факт не является таковым, без огромного подкрепляющего материала, это обязательная работа со многими историческими, литературными источниками, данными раскопок, геологическими, ботаническими, лингвистическими и т.д., и т.д. И это всегда сверка текстов авторитетных авторов разных стран и культур, изучение этнического наследия, устного творчества. Лишь на основании этого делаются каки-либо заявления.
          Вы же начитавшись яндекс-дзен и посмотрев ролики бывших хиромантов хватаетесь за теории плоской Земли, мирового потопа 300 летней давности, ариев, всея голубой крови носителей.
          XXI век, а люд темен и воинственно безграмотен. Вот!

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          1
          • 12242 1048
            ХОХОЛЖенечка 18 декабря 2019 в 20:55

            Нет.
            Нет никакой исторической НАУКИ в научном смысле этого слова.
            Методологически НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
            Соременная история пока это РЕЛИГИЯ в которой требуется ВЕРИТЬ гуру и не искать противоречий.
            НАУКОЙ история становится на наших глазах с появлением интернета.
            Когда НЕЗАВИСИМЫЕ исследователи начинают предьявлять ЗАВИСИМЫМ от зарплаты и званий “учёным-жрецам” всю их ложь и неправду.
            Пользуясь теми научными методами которые Вы частично перечислили.
            Ну и Гоблинов из Ролика отнести к НАУКЕ это себя не уважать.
            Это проповедники-пастыри-попы низшего звена для работы с Гоблинами

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          • 2224 1848
            ЖенечкаХОХОЛ 18 декабря 2019 в 22:05

            Если человек не кормится со своего *труда независимого исследователя*, то это просто тихий сумасшедший. Способность “предъявить” не свидетельствует против истории. Она говорит о недостатке знаний, который нужно устранять.

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          • 12242 1048
            ХОХОЛЖенечка 18 декабря 2019 в 22:13

            Ну это Ваше мнение.
            Не запрещено.
            Способность предьявить именно свидетельствует.
            Если у Вас 2+2=5 и Вам указывают на ошибку то надо что-то делать если УЧЁНЫЙ
            Или предавать анафеме еретика если поп-замполит.
            как-то так.
            Ну и Ваша публикация
            https://pandoraopen.ru/2019-12-18/kaligula-i-ego-ogromnye-korabli-na-ozere-nemi/
            Это что?
            Попытка уверовать что такие корабли строили две тыщи лет назад или плопытка указать на бредовость сказочки которую нам втирают?

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          • 2224 1848
            ЖенечкаХОХОЛ 18 декабря 2019 в 22:40

            Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей.
            Он построил либурнские галеры в десять рядов весел, с жемчужной кормой, с разноцветными парусами, с огромными купальнями, портиками, пиршественными покоями, даже с виноградниками и плодовыми садами всякого рода: пируя в них средь бела дня, он под музыку и пенье плавал вдоль побережья Кампании.

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          • 12242 1048
            ХОХОЛЖенечка 18 декабря 2019 в 22:45

            И что?
            Вы это видели?
            А написать можно что угодно.
            Технологии изготовления этих лодок не соответствуют этой писанине.
            Подскажу ещё одно интересное историческое чтиво…
            ” Битва престолов”.
            Там ещё интереснее описано прошлое

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          • 2224 1848
            ЖенечкаХОХОЛ 18 декабря 2019 в 23:02

            Я так понимаю Вы себя этаким самураем на сайте воображаете:
            https://www.youtube.com/watch?v=1nfrnjq73zE
            Но, как грится в упомянутой Вами Игре престолов – “Valar morghulis”.

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          • 12242 1048
            ХОХОЛЖенечка 18 декабря 2019 в 23:09

            Вообще не воображаю а тем более самураем.
            Для меня они ******** ))
            Я и здесь тоже порлучаю бесценное САМООБРАЗОВАНИЕ которое не купишь.

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