Клим Жуков: Столетняя война, часть 12. Завоевание Нормандии
Гоблин и Жуков про безумного короля, мятежи и последний крестовый поход | Столетняя война #12
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Клим Жуков: Столетняя война, часть 12. Завоевание Нормандии.
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