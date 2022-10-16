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Клим Жуков: Столетняя война, часть 12. Завоевание Нормандии

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Гоблин и Жуков про безумного короля, мятежи и последний крестовый поход | Столетняя война #12

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Клим Жуков: Столетняя война, часть 12. Завоевание Нормандии.

Аудиоверсия –

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vmoSy2EU5kk
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