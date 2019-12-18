Калигула и его огромные корабли на озере Неми

Жил да был Калигула, который правил Римской империей с 37 по 41 год н.э. За этот короткий срок за ним закрепилась слава жестокого руководителя, известного своим эксцентричным поведением и невероятными оргиями. Современники утверждают, что он был одержим постоянным поддержанием своего имиджа и порой воплощал в жизнь самые странные проекты, не жалея средств. Так, по его приказу построили три громадных корабля, которые спустили на воду небольшого озера Неми, считавшегося у римлян святым.

На тот момент это были самые большие суда в мире: около 70 метров длиной, 20 метров шириной. На них располагались каменные постройки – почти как на земле. Каждый из кораблей был отделан мрамором, мозаикой и позолоченной медной черепицей. Суда оборудовали сантехникой, из кранов текла горячая вода. Отдельные части водопровода были богато украшены головами волков, львов, мифических существ.

Можете себе представить? Очень сомневаюсь, что действительно такие корабли могли существовать. Давайте копнем глубже этот вопрос ...

В 30 км к югу от Рима находится небольшое озеро Неми. Издавна это место было связано с культом Дианы. Rex Nemorensis был титул жрецов Дианы Аррицийской, храм которой стоял у самой воды. Жрецом можно было стать, лишь переступив через кровь — сорвав золотую ветвь в священной роще, претендент должен был убить своего предшественника на поединке или погибнуть сам. Кандидаты в жрецы, как правило, были беглыми рабами, и долго не жили. Светоний сообщает, что, когда особо хитрый и сильный жрец «зажился на свете», то император Калигула лично выбрал и подослал к нему убийцу.

Итак, исторические свидетельства: Древнеримский писатель и историк Гай Светоний Транквилл так описывает эти корабли:

«... десять рядов весел ... корма каждого из кораблей сверкала драгоценными камнями ... на них было достаточно ванн, галерей и салонов, росли разнообразные сорта винограда и фруктовых деревьев»

Суда приводились в движение рядами весел и ветром, их мачты несли шелковые паруса фиолетового цвета. Корабль поворачивал с помощью четырех огромных рулевых весел длиной 11,3 метра каждое.

Панорама озера Неми.



Калигула часто наведывался на свои корабли, проводя время за разнообразными, не всегда пристойными занятиями. Согласно некоторым историческим сведениям, корабли Калигулы были сценами оргий, убийств, жестокости, музыки и спортивных соревнований.

В 41 году сумасбродного Калигулу убили заговорщики-преторианцы. Вскоре после этого его «корабли для развлечений», спущенные на воду всего лишь год назад, были лишены драгоценных предметов, а затем намеренно затоплены. В последующие века о них полностью забыли.

На протяжении столетий местные жители говорили о гигантских кораблях, покоящихся на дне озера. Рыбаки часто вытаскивали сетями куски дерева и небольшие металлические предметы. В 1444 году кардинал Просперро Колонна, увлеченный тогдашней модой на античность, организовал на озеро Неми экспедицию, во главе которой поставил видного тогдашнего архитектора Баттисто Альберти, который исследовал затонувший корабль при помощи ныряльщиков и даже предпринял попытку поднять судно. Для этого на множестве деревянных бочек был сооружен настил, на котором установили лебедки с канатами. Однако с помощью этого немудреного устройства Альберти удалось лишь оторвать и поднять на поверхность кусок носа таинственного корабля. Веком позже в 1535 году сеньор Франческо де Марчи попытайся еще раз исследовать корабль, используя примитивный водолазный костюм, но также безрезультатно. Был найден деревянный каркас, соединенный бронзовыми гвоздями, устланный большими плитами, опирающимися на железную решетку».

Исследователь Джеремиа Донован писал:

«В этом озере глубоко покоятся остатки того, что некоторые называют галерой Тиберия, другие Траяна, но что на самом деле выглядит как группа зданий, построенных на самом берегу озера.

В 1885—1889 годах британский посол в Италии лорд Сейвайл организовал экспедицию на Неми и с помощью крючьев содрал с корабля много бронзовых изделий. В начале XX века подводные археологи обнаружили корпус еще одного судна. Оно лежало недалеко от берега и имело примерно 60 метров в длину и 20 в ширину. Корабль же, обнаруженный некогда кардиналом Колонна, был крупнее: 71 метр в длину и 21 в ширину. Несмотря на то, что никаких письменных упоминаний об этих кораблях в античных писаниях не сохранилось, большинство историков сразу отнесли эти грандиозные сооружения к эпохе безумного императора Калигулы, который будто бы использовал их как плавучие дворцы.

Бронзовые скульптурные головы, найденные на кораблях озера Неми.



В 1920-е годы итальянский диктатор Бенито Муссолини распорядился провести детальные исследования загадочного объекта. В 1928-32 гг. были приложены значительные усилия, чтобы осушить озеро. На дне в грязи нашли два корабля: длиной 70 и 73 метра, а с ними множество бронзовых предметов. Обнаруженные статуи и украшения подтвердили, что эти корабли построили специально для императора Калигулы.

Их сохранность поразила даже археологов. Стало видно, как были построены античные большие корабли. Было найдено и отреставрировано много предметов того времени: насосы для откачки воды, которая поступала во время плавания, несколько бронзовых изделий ( головы зверей с причальными кольцами), статую сестры Калигулы, голову медузы Горгоны, руку-талисман, которая была прибита к корпусу судна, голову волчицы Ромула. Одной из самых удивительных находок стали две уникальные вращающиеся платформы, обнаруженные на малом корабле. Под одной из платформ оказалось восемь бронзовых шаров, двигавшихся в желобе. Другая платформа лежала на восьми конических деревянных роликах, также движущихся в желобе. Обе конструкции напоминают подшипники качения, прототип которых был изобретен в XVI веке великим Леонардо да Винчи. Назначение этих платформ до сих пор" неизвестно, возможно, что они использовались как вращающиеся подставки для статуй.

А на одной из свинцовых труб малого корабля была обнаружена надпись: «Собственность Кая Цезаря Августуса Германикуса» — полное имя Калигулы. Сомнений относительно владельца не осталось.

Среди находок были глиняные трубы, которые поддерживали пол и позволяли его обогревать. Это доказывает, что большие корабли были оснащены изощренной системой обогрева по всему судну. Во время раскопок был найден бронзовый кран. Он контролировал поступления воды в резервуары. Оттуда она поступала через свинцовые трубы на различные нужды.

Также найдено очень много гвоздей, с помощью которых крепились деревянные элементы, они были обработаны раствором, что защищало от коррозии.

Корабли были затоплены при императоре Нероне или после его смерти, во время гражданских войн.

Громадные конструкции переместили в ангар и открыли музей. К сожалению, во время боевых действий в 1944 году музей был разрушен и оба корабля сгорели. Сохранившиеся детали и бронзовые украшения сегодня можно увидеть в Museo Nazionale Romano.

Корабль Калигулы в музее, 1932 год

Голова медузы, найденная среди останков одного из судов Калигулы.

Через полвека в Италии снова возник интерес к Калигуле и его кораблям. В 2011 году полиция заявила, что «черные археологи» нашли у озера Неми императорскую гробницу и разграбили ее. А совсем недавно небольшое озеро опять привлекло к себе внимание. Местные рыбаки заявили, что когда их сети достают до дна, то они часто вылавливают древние артефакты. Теперь на живописном озере снова оживление: ученые с помощью гидролокаторов обследуют дно, а водолазы ищут третье, самое большое, судно императора Калигулы.

Бенито Муссолини на открытии музея.

https://www.youtube.com/watch?v=3duKeCVAkFY&feature=emb_logo

Источник: https://pressa.tv/interesnoe/62274-kaligula-i-ego-ogromnye-korabli-na-ozere-nemi-22-foto1-video.html