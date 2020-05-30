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Муссолини – жизнь и смерть

09:10. 30 мая 2020 44 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Понимание причин и приводных механизмов Второй мировой войны невозможно без знания биографии и послужного списка её главных организаторов. Премьер-министр Италии Бенито Муссолини, знакомый лично с Лениным и Троцким, начинавший свой путь, как ярый социалист, главный редактор социал-демократической газеты «Аванти» (Вперед) — одна из ключевых фигур этого периода истории.

Подробности биографии и карьеры дуче подробно описаны в моей книге «Национализация рубля. Путь к свободе России».

Недавно мы разбирались в причинах печального конца Муссолини. Новый документальный фильм канала «Мир», в котором меня попросили поучаствовать, будет полезен для всех интересующихся политикой и историей.

Источник: ТК «МИР»

Авантюры итальянского льва: каким на самом деле был Муссолини?

Съездить на шопинг в Милан – любимое развлечение миллионов людей. Прикупить что-нибудь от именитых итальянских дизайнеров, а потом блистать на родине в «Дольче и Габбана», «Армани», или «Кавалли». В один из мировых центров моды Италия начала превращаться не так давно – менее ста лет назад. Лидер фашистов, диктатор Бенито Муссолини по большей части носил военную форму, но решил навести порядок в легкой промышленности. В двадцатые годы прошлого века страна закупала во Франции одежду на огромные суммы. Как-то дуче заявил: «Итальянской моды ещё не существует, но её можно и нужно создать». Тогда и началось развитие фэшн-индустрии на Апеннинском полуострове. И не только ее. Одна из главных заслуг Бенито Муссолини – уничтожение мафии на Сицилии и в Калабрии.

«Для этого он послал комиссаров, которые их истребляли. При малейшем сопротивлении они сажали в тюрьму и высылали в Америку абсолютно все уголовное подполье. Все знали, кто является реальным отцом мафии, но давать показания боялись. Тогда применялись пытки. Мафия бежала в Америку», – говорит доктор философских наук Андрей Буровский.

С Муссолини начинается строительство сети скоростных дорог, чтобы объединить страну. На возведение автострад он привлекает бедное население Италии. Также глава государства поступает и с Понтинскими болотами. Облагородить большие территории недалеко от Рима пытались ещё императоры. Здесь две тысяч лет царствовали малярийные комары. И только фашистскому диктатору удалось осушить заболоченные земли и искоренить малярию.

«Множество людей работали на осушении болот, получали зарплату, а их дети могли ходить в школу и в перспективе получить образование. Крестьяне получали новые уделы на этих осушенных землях, то есть человек получал землю бесплатно или почти бесплатно», – комментирует Андрей Буровский.

Бенито Муссолини – человек, сотканный из противоречий. Все началось ещё в детстве: его отец был атеистом и республиканцем, мать – консервативная католичка. В семье поклонялись Карлу Марксу и Папе Римскому. Отец и сын были очень суеверными. Это качество Бенито сохранил на всю жизнь. Он верил, что есть люди, приносящие несчастья. Не сомневался в существовании «дурного» глаза, а также счастливых и несчастливых дней. В путешествия дуче отправлялся только по вторникам и пятницам. Обращался за помощью к ясновидящим и предсказательницам.

«Это очень интересный персонаж. Интересный, в первую очередь тем, что никто не умел также «переобуваться в прыжке». Дело в том, что Муссолини был социалистом, как следствие он был антирелигиозен. Его перу принадлежит куча антирелигиозных и антихристианских памфлетов, где он заявляет что бога нет, религия вредна и каждый отдельно взятый священник – вредитель. Это вредный элемент в государстве, от которого необходимо избавляться», – отмечает кандидат исторических наук Сергей Кормилицын.

Вождь, а именно так с латыни переводится титул «дуче», не осмелился идти против бога. Политик понимал, что в католической стране это было бы ошибкой. Когда в 20-е годы Муссолини пришел к власти, по его указу во всех школах повесили распятия, запретили аборты, освободили церковь от налогов. А на карте мира появилось государство Ватикан. В XIX веке папский престол после объединения Италии потерял земельные владения. Латеранские соглашения поставили точку в 60-летнем конфликте между светской и церковной властью.

«Сам Муссолини был религиозен чисто внешне. Он был человек очень разумный, очень практичный и, разумеется, там, где он от сотрудничества с церковью пользу видел, пользовался этим изо всех сил. А если не видел, то церковь максимально отодвигалась от управления людьми и вмешательства в государственные дела», – объясняет Сергей Кормилицын.

Дружба дружбой, но на самом деле итальянский фашизм и католичество боролись между собой за паству. У каждой из конкурирующих организаций был свой идол: у одних – бог, у других – дуче. Фашисты вели сражение, в основном, за молодые умы. Появилась Школа фашистской мистики, при университетах открыли кафедры по изучению новой идеологии страны. Ее основные принципы: радость жизни и, если необходимо, радость смерти. Для фашиста – важно не жить долго, а жить деятельно.

«Сама мысль о фашизме, как о государственной идеологии и несущей структуре нового общества, была мыслью о священном предмете. Поэтому любая критика в сторону государства, которое базировалось на этой идеологии, воспринималась как ересь и богохульство. Италия была в упадке, был развал, не было денег на строительство. И тут появились фашисты. И все сразу сложилось», – рассказывает Сергей Кормилицын.

В отличие от нацистов и коммунистов, фашисты не стали разрушать «до основания старый мир». Наоборот, новую идеологию решили культивировать на великом прошлом Древней империи. Из глубины веков вернули римский салют – вскидывание руки при приветствии. Рукопожатия же были объявлены буржуазным пережитком и запрещены. А на дне озера Неми начали поиски восьмого чуда света, созданного Калигулой. Под водой покоились два древних гигантских корабля, которые использовали в античности как плавучие дворцы.

«Впервые в мире была использована система обогревающих полов. Механизмы, которые там стояли, были совершенно фантастические, такого не было нигде. Там были мраморные постройки и то, что сейчас называют джакузи. То есть технические изобретения, которые тогда были немыслимы. Даже в эпоху Ренессанса, в эпоху Леонардо да Винчи, который изобретал самолеты – все это было уже изобретено при Калигуле. Эти корабли были украшены невероятными бронзовыми орнаментами, драгоценными камнями», – комментирует писатель Александр Мясников.

Для того, чтобы увидеть эти корабли, пришлось откачать воду из вулканического озера. Над древними судами возвели ангар. В музей водили школьников, чтобы прививать молодежи патриотизм и гордость за своих великих предков.

«Это то, на чем строился фашизм. Фашизм возник от слова «фашио» – связка дротиков. Ему нужно было связать государство, связать нацию. Что он и сделал», – отмечает Александр Мясников.

В молодости Бенито был социалистом. В начале XX века в Швейцарии он познакомился с Лениным и Троцким. Но уже в конце десятых годов, во время борьбы за власть, Муссолини и его фашистские сторонники жгли офисы социалистов и редакции их газет. Своим противникам Муссолини с компанией устраивал пытки: заставлял в больших количествах пить касторку и глотать живых лягушек. Отношение к войне у Муссолини сменилось так же резко, как и политические взгляды. В социалистической молодости он считал, что Италия не должна ввязываться ни в какие войны, выступал против отправки солдат в Ливию. Но уже в Первую мировую политик резко меняет тон своих высказываний. По мнению некоторых исследователей, не обошлось без вмешательства британских спецслужб: Муссолини «был у них на окладе», получал по 100 фунтов в неделю.

«В один прекрасный день руководство партии в газете «Аванти!» читает, что Италия не просто должна вступить в войну, а срочно выступить против своих предыдущих союзников, которые оказываются врагами. На вопрос: «почему без согласования руководства партии были опубликованы такие документы?» Муссолини ничего не говорит. Его исключают из партии и снимают с поста руководителя «Аванти!». Но он не переживает – через три недели у него появляется новая газета, откуда-то взялись деньги. Когда мы оцениваем отношения Великобритании и Муссолини, нужно понять, что на кануне Первой мировой войны Муссолини был малоизвестным политиком. Благодаря изменению своей политической позиции в отношении участия Италии в Первой мировой, он стал величиной национального масштаба, получил большие денежные средства, свою политическую организацию, подчиненную лично ему, новую газету и благосклонность Великобритании, которая не забыла, что именно этот человек помог втянуть Италию в войну», – считает писатель Николай Стариков.

Личная жизнь дуче была тоже довольно противоречива. Муссолини был венчан со второй женой – Ракеле. У них родилось пятеро детей. Свою семью он называл «идеальной ячейкой фашистского общества». Католик и вроде бы порядочный семьянин, с одной стороны, любвеобильный альфа-самец – с другой. Его стол всегда был завален письмами от поклонниц. Секретарь отбирал достойные кандидатуры и приглашал их на встречу с главой государства. По свидетельствам современников, дамы выходили из кабинета через несколько минут. Ведь похотливый правитель обходился без прелюдий. А своим случайным партнершам он никогда не предлагал даже кофе. Такому успеху среди противоположного пола Муссолини обязан пропаганде. Он часто позировал перед фотокамерами с голым торсом. Обнаженный с крестьянами молотил зерно, рыл котлован, топлес катался на лыжах. Дуче пылал страстью не только к женщинам – ещё он обожал дорогие автомобили.

«Вдруг у этого мальчика из нищей итальянской деревни появляется возможность чего-то роскошного и престижного. И вот, настоящая большая машина Rolls-Royce. Что интересно, Адольф Гитлер и Иосиф Сталин были этого совершенно лишены этой черты. У них и правда не было этого компенсаторного механизма, они не пытались за полуголодное детство как-то себе компенсировать юношеские впечатления», – комментирует Андрей Буровский.

Муссолини слепо верил звездам. Родившись под знаком Льва, дуче стал отождествлять себя с царем зверей. По воспоминаниям современников, он нередко бравировал своим звериным чутьем и способностью обходить любые капканы. Возможно, именно поэтому итальянский лидер бесстрашно ввязывался во многие политические авантюры. С Гитлером Муссолини сблизился в 36-ом году. Испанский генерал Франсиско Франко попросил у Италии и Германии помощи в Гражданской войне против республиканцев.

«Отношения Гитлера и Муссолини были очень забавными и очень неравными. С одной стороны, Гитлер относился к Муссолини как к величайшему авторитету, как к человеку, который первым осуществил то, о чем Гитлер только мечтал. С другой стороны, боеспособность итальянцев и способность эффективно участвовать в военных действиях, вызывала у Гитлера большое сомнение. Муссолини к Гитлеру относился, с одной стороны, достаточно благожелательно, а с другой стороны, тоже с большим сомнением. Потому что те идеи, которые Гитлер выдвигал в качестве базовых, ему были откровенно чуждыми», – рассказывает Сергей Кормилицын.

Итальянские войска вместе с немцами участвовали в операциях во Франции, в Греции, Северной Африке. Все эти кампании были неудачны для армии Муссолини. Но «культличности» дуче окончательно рухнул после поражения под Сталинградом. На Восточном фронте погибло 30 тысяч итальянцев, более 50 тысяч умерли в советских лагерях военнопленных.

В июле 43 года Муссолини отстранили от власти. Он возглавил республику Сало – марионеточное государство на севере Апеннин. Оттуда в апреле 45-ого дуче пытался вместе с немцами перебраться в Швейцарию. По дороге их машину остановили итальянские партизаны. Как считают некоторые историки, убийство Бенито Муссолини было заказано британскими политиками, а командир партизан – выполнял их задание.

«Когда Муссолини захватили, его могли вполне не взять. Партизаны пропускали в Германию всех немецких солдат, Муссолини накрыли шинелью сказали: «там больной солдатик лежит, не трогайте его». Но дело в том, что Валери поставил людей лично знавших Муссолини, чтобы именно его не пропустить. И один из выставленных людей опознал Муссолини. Валери вернулся в Италию, одно время был депутатом их парламента от коммунистической партии, умер довольно богатым человеком. Работал в нефтяном концерне, куда его устроили английские друзья», – отмечает Андрей Буровский.

Кто его породил, тот и убил. В смерти Муссолини был заинтересован лично премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, утверждают исследователи. В грузовике, на котором бежал бывший итальянский диктатор, везли ещё и чемоданы с деньгами, но не эти ценности интересовали нападавших. Черчилль не хотел, чтобы миру стало известно о том, что он до начала Второй мировой войны был большим поклонником фашистского режима. Свои симпатии британский премьер щедро выражал в письмах к дуче. Так что жестокое убийство итальянского диктатора – не столько гнев народный, сколько попытка элит замести следы.

«Второй клад – это письма Черчилля Муссолини. И, зная, что Бенито Муссолини был очень прагматичным человеком и хорошо знал практическую политику, не сомневаюсь нисколько, что где-то в предгорьях Альп лежит металлический ящик с крайне любопытными документы», – заключает Андрей Буровский.

Источник: https://nstarikov.ru/mussolini-zhizn-i-smert-115780

Метки: блог, Видео

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