Вот под такими символами правители РФ предлагают праздновать 75-летие победы в Великой Отечественной Войне.
17:52. 17 декабря 2019 316 просмотров 8 коммент. Опубликовал: Владимир
Ну полный маразм.
Источник: https://cont.ws/@vladb/1532069
Ну полный маразм.
Источник: https://cont.ws/@vladb/1532069
Данные плакаты – или “шедевры” жертв ЕГЭ, или провокация… А куда смотрят всевозможные комиссии по утверждению тех или иных рисунков на эту тематику – или там – те же лица?
А чё не так?
Жертвы ЕГ кстати ТОТАЛЬНО выигрывают все мировые олимпиады школьников.
А ты что выиграл кроме цироза?
Володя возможно счеты и посчитай 1945-2020 будет 75 лет. В чем ошибка дорогой??? Ну война была и ее даты никто не опровергает 1941-1945. Но здесь то о другом.
Ну не я же эти плакаты изобретал,хотя стрелы явно указывают на Москву,а наступающие ваще неизвестно кто принадлежность никак не обозначена.
Ну накосячили, не те слова не к тем датам привязали. Хотя слова правильные действительно ПОБЕДЕ 75 лет!
А памятник Минину и Пожарскому два голых мужика.
Снести?
Вам обизянам только что нить снести,одно слово что хохел,что обизян суть одна.
Это нам намекают, что Вашингтон будем брать с востока, через Тихий океан.
75 лет победе, а вы все воюете.