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Вот под такими символами правители РФ предлагают праздновать 75-летие победы в Великой Отечественной Войне.

17:52. 17 декабря 2019 316 просмотров 8 коммент. Опубликовал:

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Ну полный маразм.

Источник: https://cont.ws/@vladb/1532069

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